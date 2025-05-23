«Реал» правильно не церемонится с легендами. Но уход Модрича — вне этой логики

«Реал» в сезоне-2024/2025 не выиграл ни одного большого трофея. Проиграл четыре «класико» из четырёх. Но прямо сейчас мадридские болельщики заливают столицу слезами по другой причине. На её фоне отсутствие трофеев в моменте и поражения от «Барсы» – мелочь, которая быстро провалится в историю.

Уходит великий Лука Модрич. Великий не только в XXI веке. Великий не только в эпоху Карло Анчелотти и Зинедина Зидана. Для «Реала» и для футбола он просто великий – без привязки ко времени, тренерам и партнёрам. Вокруг Модрича всё время что-то менялось, а он оставался постоянной гениальной величиной.

Уход Тони Крооса и Луки Модрича для «Реала» сродни уходу Хави и Андреса Иньесты для «Барселоны». Таких не было и не будет. И это не старческое брюзжание из серии «вот были люди в наше время!». Просто Кроос, Хави, Иньеста и Модрич слишком уникальны. Такие действительно рождаются раз в поколение. Или раз в несколько поколений.

Лука Модрич и Тони Кроос показывают на пальцах, сколько раз выиграли Лигу чемпионов Фото: Michael Regan — UEFA/UEFA via Getty Images

Величие Модрича проще всего измерить не статистикой, не титулами и не каким-то мифическим наследием, которое каждый понимает по-своему. Не нужно рыть вглубь – всё на поверхности. Лука – редкий «мадридиста», которого уважают все: и каталонцы, и фаны «Атлетико», и болельщики других команд в Испании и за её пределами. Что это, если не подлинное величие?

Почему же тогда «Реал» расстаётся с таким большим (не по габаритам, а по значимости) человеком? Олегу Романцеву приписывают фразу «надо уметь резать мясо!» Бывают моменты, когда нужно принимать жёсткие решения. Это касается всех аспектов жизни. В том числе футбола. Это особенно актуально для больших клубов. Если ты ставишь перед собой максимальные задачи, если стремишься всегда побеждать, играть должны сильнейшие. Легендарность, имя, статус и былые заслуги – это очень важно. Но результат делают не они.

В этом смысле «Реал» – жёсткий клуб. Возможно, самый жёсткий в мире. Там не церемонятся ни с кем. Вспомните, как уходили Рауль, Икер Касильяс, Гути. Как расставались с Серхио Рамосом. Как продали Каземиро и Рафаэля Варана, едва почуяв, что дальше их уровень будет только падать. Карим Бензема после нескольких великих сезонов тоже не завершил карьеру в «Реале». Он уехал в Саудовскую Аравию.

Истории у всех этих игроков разные. Но объединяет их одно: если ты не тянешь, то должен уйти. Сколько бы ты ни выиграл и каким бы заслуженным ни был. Относиться к этому можно по-разному. Однако такой подход точно имеет право на жизнь. В «Реале» считают, что в футболе, как в хирургии: надо резать, даже если больно.

Лука Модрич и Карло Анчелотти Фото: Offside/Offside via Getty Images

Будем честны: по-спортивному Модричу в Мадриде уже тяжело. Ещё бы – в сентябре ему будет 40 лет! Он получал всё меньше игрового времени, ему требовалось всё больше отдыха. Однако надо отдать Луке должное – он всё равно был очень полезен. Надо выйти в старте? Выйду в старте. Надо выйти на 15 минут и удержать счёт? Сделаю. Надо выйти в перерыве и перевернуть игру, в которой ничего не получается? Ладно, попробуем!

Несмотря ни на что, Модрич не жаловался. Он просто работал и помогал «Реалу», как может и чем может. Никаких конфликтов. Никакого нытья насчёт того, что его слишком редко выпускают. Всё очень чётко и профессионально. Лука вёл себя как настоящий капитан и как очень большая личность.

В СМИ писали, что Модрич готов был пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Реале». Была информация, что Хаби Алонсо просил, чтобы Луку оставили. Но в итоге Алонсо и Модрич поработают только на клубном чемпионате мира. Выглядит так, будто хорвата специально оставили до КЧМ, чтобы он передал Алонсо дела. А дальше – можно и на покой.

Лука Модрич и Хаби Алонсо Фото: Alexandra Beier/Bongarts/Getty Images

Модрич уже давно был в «Реале» тренером на футбольном поле. Нет сомнений, что в этом качестве он пригодился бы и Хаби Алонсо. Они отлично друг друга знают, когда-то прекрасно вместе играли. Кроме того, в сегодняшнем «Реале» Алонсо – человек новый. Так что свои люди – те, кого он знает и на кого точно может положиться – ему не помешают. Однако Модрич всё равно покидает Мадрид. И не потому, что сам захотел. А потому, что так решил клуб. Такую информацию дал Фабрицио Романо.

Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл и другие яркие персонажи, которые мелькали на обложках модных журналов, ушли раньше. А теперь уходят «незаметные» герои. «Незаметные» – но не менее важные. Уходят титаны – те, кто держал на своих плечах Роналду, Бензема и другие атакующие бриллианты. Те, кто помог «Реалу» вновь стать королём Лиги чемпионов. В 2014-м начали с «десимы» (10-й кубок ЛЧ), а к 2025-му приехали уже с «десимакинтой» (15-й кубок).

Тони уже год отдыхает. Теперь из Мадрида уезжает и Лука. Он задержался подольше. Есть ощущение, что и после ухода из «Реала» Модрич не оставит футбол. По крайней мере, о завершении карьеры он (пока) не объявил.

Вполне возможно, теперь будет повод смотреть МЛС, Саудовскую Аравию или, может быть, чемпионат Хорватии. Ведь Модрич, если продолжит играть, может оказаться в одной из этих стран. А такого игрока нельзя упускать из виду, куда бы он ни поехал.