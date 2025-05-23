«Карпин и Мостовой принимали у меня экзамен, как пить водку». Истории великого Макелеле

На днях в Москве ЦСКА праздновал 20 лет со дня победы в Кубке УЕФА – 2005. Fonbet Первый еврокубок собрал всех легенд ЦСКА того времени, а в соперниках была сборная звёзд мирового футбола. Одним из самых знаменитых игроков в её составе был Клод Макелеле. Легендарный полузащитник играл в «Сельте» с Александром Мостовым и Валерием Карпиным, выжигал в мадридском «Реале» и потом в «Челси» эпохи Романа Абрамовича. А ещё Макелеле – невероятно жизнерадостный человек, в чём я убедился лично во время интервью с французом.

Воспоминания Макелеле об игре с Мостовым и Карпиным. Близкая дружба, русский мат и обучение водке

— Как дела, Клод? Когда вы в последний раз до этого матча были в Москве?

— Последний раз был грустным. Это финал Лиги чемпионов, когда мой «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» в 2008-м. Это был очень болезненный момент. Тяжело проигрывать в серии пенальти. А так я бывал и в Волгограде, и много где ещё. От России у меня всегда хорошие воспоминания.

— Почему решили принять участие в гала-матче в честь ЦСКА?

— Я очень часто играю в матчах легенд, но каждую такую возможность выбираю тщательно. Мы с помощником посмотрели мой график, поняли, что я больше 15 лет не был в России, поэтому решили приехать. Несмотря на весь политический контекст, спорт должен оставаться спортом. Тем более во время этого матча увидел очень много тех, с кем играл раньше: Мостового, Алексея Смертина, Дидье Дрогба и остальных. Я люблю свою профессию: сплю футболом, ем футбол, мечтаю футболом. Думаю, когда перестану играть, это будет означать, что я перестал жить.

— Матч проводился в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Что вы помните о той версии команды?

— Крутая команда! Но, скажу честно, когда речь заходит о российском футболе, я в первую очередь вспоминаю «Спартак». В моё время он был флагманом российского футбола, я часто играл с этим клубом, оттуда вышли мои друзья Карпин и Мостовой. Всякий раз, когда мы приезжали играть со «Спартаком», было то -5°С, то -10^С. Холод ужасный! Но если серьёзно, в то время «Спартак» был невероятно силён. Просто уф! Прекрасная команда.

Когда же ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, это было начало подъёма российского футбола. Появилось больше денег, и ваш чемпионат стали рассматривать как крутое место для продолжения карьеры.

— Вы играли в той версии «Сельты», которая очень близка российским фанатам, потому что там были Карпин и Мостовой. Это правда, что Александр звонил вам и, по сути, убедил перейти в «Сельту»?

— В какой-то степени да, но главную роль в том переходе сыграл главный тренер «Сельты» Виктор Фернандес. Он очень хотел видеть меня в своей команде. Когда я уже принял решение уйти из «Марселя» в «Сельту», Мостовой позвонил мне. И, я помню, Саша в то время был очень недоволен составом команды и тем, что происходило в команде. Но когда он узнал, что я перехожу в Виго, он решил остаться. Я был удивлён, насколько классной командой оказалась «Сельта», а потом очень близко подружился с Мостовым и Карпиным. Они прекрасные, щедрые и очень душевные люди.

КЛОД МАКЕЛЕЛЕ Фото: Foto/ALLSPORT

— Как вы вместе тусили, отрывались, дружили?

— На тренировках мы постоянно были вместе. Так как я приехал в «Сельту» будучи одиноким, постоянно ужинал то у Карпина, то у Мостового, а иногда мы встречались все втроём. Это был очень узкий круг общения. Постоянно слышал вот это вот: «***** *****, тьфу *****, пасуй *****» (ругается на русском). А я не понимал, что это значит, но они меня научили! Потом эти слова знала уже вся команда, потому что кричали они очень громко. Карпин и Мостовой ненавидели проигрывать, настоящие мастера.

— Не так давно Мостовой жаловался, что как только вы ушли из «Сельты» в «Реал», то забыли про него и больше не писали и не звонили. Есть что ответить?

— Ха-ха, это он обо мне забыл! Но если серьёзно, то игра за «Сельту» — самый счастливый момент для меня в футболе, потому что там я ощущал невероятную человеческую «химию». Особенно с Мостовым! Почти каждый свой пас я отдавал ему, а Карпин, который играл на правом фланге, постоянно кричал, что он открыт.

Думаю, Мостовой расстроился, когда я уехал в «Реал», потому что была потеряна как раз вот эта «химия». Мы друг друга чувствовали. То, что делал с Зинедином Зиданом в «Реале», я делал уже до этого с Мостовым. Саша всегда в моём сердце.

— Каким вы запомнили его как игрока?

— Он мог достичь ещё большего. Великий! Мостовой заиграл бы в любом клубе мира. Саша — настоящий лидер, двуногий, прекрасный дриблинг. Мостовой — это уровень Зидана, Баллака.

— Теперь про Карпина. Правильно понимаю, что до «Сельты» вы не так часто играли опорника, а больше на правом фланге? Но так как в «Сельте» уже был Карпин, вас поставили в центр.

— Не совсем так. До Виго я уже играл в центре поля, пусть и не так часто. В «Сельте» мне пришлось осознавать позицию в центре поля заново, однако в итоге я понял, как мне нравится управлять игрой.

АЛАН ДЗАГОЕВ И КЛОД МАКЕЛЕЛЕ НА МАТЧЕ ЛЕГЕНД Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

— Каким запомнили Карпина?

— Очень сильный игрок. Удар отличный, дриблинг прекрасный, лидер. Ненавидит проигрывать. Очень физически был развит. Когда я впервые с ним увиделся, не мог поверить, что он русский. Меня поразило его чувство юмора. Мостовой и Карпин ввели меня в свой русский круг общения, мы были маленькой семьёй.

— Они как-то прикалывались над остальной командой?

— Да, но подробностей этих приколов вы никогда от меня не услышите!

— Мостовой и Карпин учили вас пить русский алкоголь, водку?

— Я и до них её пробовал, но можно сказать, что они принимали у меня экзамен по тому, как пить водку! И утвердили меня как достойного.

— И всё-таки – кто круче как игрок: Карпин или Мостовой?

— Два разных игрока! Не могу выбрать.

— Карпин сейчас тренирует сборную России. Тогда уже чувствовалось, что он будет тренером?

— Дух лидерства всегда был при нём, на поле и на тренировках он постоянно давал советы, подсказывал. Думаю, очень логично, что Карпин стал тренером.

Воспоминания о «Челси» Абрамовича. Какой он человек? А также тёплые слова о Смертине

— Вы играли в «Челси», когда клубом владел Роман Абрамович. Какой он человек?

— Исключительный. Роман очень любил футбол. Для меня футбол — смысл жизни, и для Абрамовича он тоже был смыслом жизни. Он постоянно задавал вопросы по тактике, спрашивал, почему так, а не этак. Часто приглашал поужинать с ним и его женой.

— Как Абрамович убедил вас перейти в «Челси»?

— У него было много денег, ха-ха. Но я почувствовал, что он действительно очень сильно хотел видеть меня в «Челси». Это подкупило и сыграло свою роль в моём выборе. Я рад, что «Челси» стал таким известным клубом, когда за него играл.

— Кто круче: Абрамович или Флорентино Перес?

— Они разные. Это два человека, которые изменили мою жизнь. Два бизнесмена, два великих президента, которые действительно понимают футбол.

— «Челси» без Абрамовича стал хуже?

— Футбол изменился, другое отношение к ведению дел. У нового руководства своё видение. Но я счастлив, что моим президентом был именно Абрамович. Благодаря ему «Челси» стал мировым брендом.

КЛОД МАКЕЛЕЛЕ В «ЧЕЛСИ» Фото: Chelsea FC via Getty Images

— В «Челси» вы собрали ещё одного русского в свою коллекцию — Смертина. Какой он?

— Суперчеловек. Очень приятный, вежливый, много милых бесед у нас было. Я его называл лошадью, потому что он постоянно бегал на поле, никогда не останавливался.

— Видимо, вас вряд ли удивит, что сейчас он постоянно бегает марафоны.

— Нисколько не удивлён! Очень логичное продолжение карьеры для него.

Что Макелеле бесит в современном футболе?

— Как вам вообще нынешний футбол? Или раньше было лучше?

— Тогда было другое время. У нынешнего поколения есть проблемы, которых не было у нас. Телефоны, технологии, социальные сети — всё это отвлекает. Мы-то ещё помним, как тепло проводить время с одноклубниками и так далее. Что меня ещё раздражает, так это VAR. Он деформировал футбол.

— Вас не расстраивает, что истинное признание позиции опорника пришло только сейчас, когда «Золотой мяч» взял Родри?

— Главное, что я знаю — я был хорошим игроком. СМИ всегда больше тянутся к атакующим футболистам, ярким игрокам. Признание ко мне пришло уже после того, как я завершил карьеру. Когда Родри получил «Золотой мяч», я просто был рад за него.