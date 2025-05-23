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Главные матчи выходных, 23-25 мая, расписание: Реал, Барселона, Манчестер Сити, Наполи, Интер, Челси, ПСЖ

Развязка в Италии, прощание с Модричем и Анчелотти, Сафонов идёт на трофей. Матчи уикенда
Кирилл Закатченко
Топ-матчи уикенда в футболе 23-25 мая
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Комментарии
В Англии — серьёзная рубка за место в Лиге чемпионов.

На этой неделе завершатся чемпионаты в Англии, Италии и Испании. В каждом есть свои интриги. А во Франции и Германии определят обладателя Кубка. Мы отобрали лучшие игры уикенда и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 14 самых интригующих матчей 23-25 мая
«Наполи» — «Кальяри»
Фото: DeFodi via Getty Images
1 место

«Наполи» — «Кальяри»: пятница, 23 мая, 21:45 мск

Италия — Серия А . 38-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Кальяри
Кальяри
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Наполи» станет чемпионом Италии?

У «Наполи» есть шанс стать чемпионом Италии во второй раз за три года. Что для этого нужно? Просто обыграть дома «Кальяри», который болтается во второй половине таблицы. Более того, клуб с острова Сардиния уже сохранил место в Серии А, так что решил основную задачу на сезон. А ещё «Наполи» пять раз обыграл «Кальяри» в семи предыдущих домашних матчах. Все эти факторы намекают на победу неаполитанцев. Однако пару недель назад казалось, что «Наполи» справится на домашнем стадионе и с «Дженоа», а в итоге хозяева потеряли важные очки.

«Ноттингем Форест» — «Челси»
Фото: Visionhaus/Getty Images
2 место

«Ноттингем Форест» — «Челси»: воскресенье, 25 мая, 18:00 мск

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто окажется в Лиге чемпионов?

Пять команд АПЛ претендуют на три оставшихся места в Лиге чемпионов. И «Челси», и «Ноттингем Форест» входят в их число. Лондонский клуб в случае победы практически наверняка окажется в топ-5. Всё дело в том, что у «Челси» разница мячей намного лучше, чем у «Астон Виллы». Так что если команда Энцо Марески наберёт три очка, то на 99,9% обеспечит себе место в ЛЧ. «Форест» нужна победа, чтобы сохранить шансы на топ-5. Команды дважды встречались на стадионе «Ноттингем Форест» в XXI веке. В прошлом сезоне «Челси» победил со счётом 3:2, а перед этим соперники поделили очки — 1:1.

«Комо» — «Интер»
Фото: Image Photo Agency/Getty Images
3 место

«Комо» — «Интер»: пятница, 23 мая, 21:45 мск

Италия — Серия А . 38-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Комо
Комо
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Интер» вырвет скудетто в драматичной развязке?

«Интер» мог значительно приблизиться к трофею на прошлой неделе. Но команда Симоне Индзаги упустила победу в домашней встрече с «Лацио» (2:2). Теперь даже трёх очков в матче с «Комо» может не хватить для чемпионского титула. Если «Интер» наберёт выиграет, а «Наполи» не победит в игре с «Кальяри», то чёрно-синие снова станут чемпионами. Правда, есть и вариант с проведением «золотого» матча. Это произойдёт, если «Интер» поделит очки с «Комо», а «Наполи» проиграет.

«Бенфика» — «Спортинг»
Фото: Gualter Fatia/Getty Images
4 место

«Бенфика» — «Спортинг»: воскресенье, 25 мая, 19:00 мск

Кубок Португалии . Финал
25 мая 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Бенфика
Лиссабон
Не начался
Спортинг
Лиссабон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет обладателем Кубка Португалии?

«Спортинг» завершил чемпионат Португалии на первом месте. Отрыв от «Бенфики» составил всего два очка. С другой стороны, «Спортинг» не справился с соперником в финале Кубка лиги — проиграл в серии пенальти. А кому достанется ещё один трофей? В последних 10 матчах каждый из оппонентов одержал по три победы. Возможно, этот матч станет последним для Виктора Дьёкереша в форме «Спортинга». Результативная игра нападающего привлекла внимание нескольких топ-клубов Европы.

«Торино» — «Рома»
Фото: LightRocket via Getty Images
5 место

«Торино» — «Рома»: воскресенье, 25 мая, 21:45 мск

Италия — Серия А . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Торино
Турин
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Ваноли оставит Раньери без Лиги чемпионов?

Клаудио Раньери принял «Рому», когда та находилась в плачевном состоянии. Перед этим столичный клуб последовательно уволил Даниэле Де Росси и Ивана Юрича. Приход Раньери вдохнул в команду новую жизнь, и она почти добралась до зоны Лиги чемпионов. Перед заключительным туром «Рома» отстаёт от «Ювентуса» на одно очко. Однако даже победа в Турине не гарантирует римской команде место в топ-4 по итогам сезона. Нужно ещё болеть за «Венецию». Интересно, что нынешний тренер «Торино» Паоло Ваноли (ранее работал со «Спартаком») придумает в матче с таким опытным оппонентом, как Раньери.

«ПСЖ» — «Реймс»
Фото: Jean Catuffe/Getty Images
6 место

«ПСЖ» — «Реймс»: суббота, 24 мая, 22:00 мск

Кубок Франции . Финал
24 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Реймс
Реймс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Сафонов сыграет в финале и возьмёт очередной трофей?

Парижане намерены завершить сезон с квадруплом. Они уже выиграли чемпионат Франции и Суперкубок страны. На очереди ещё один внутренний турнир — Кубок Франции. Пополнит ли Матвей Сафонов коллекцию трофеев? Российский вратарь регулярно выходит на поле в матчах Кубка Франции. В связи с этим можно рассчитывать на то, что Сафонов примет участие в финальной игре. «Реймс» завершил сезон на третьей с конца строчке в таблице Лиги 1. Чтобы сохранить место в высшем дивизионе, нужно по сумме двух матчей одолеть «Метц». Первая игра завершилась вничью — 1:1. Ответная пройдёт через пять дней после кубкового финала.

«Арминия» — «Штутгарт»
Фото: Christof Koepsel/Getty Images
7 место

«Арминия» — «Штутгарт»: суббота, 24 мая, 21:00 мск

Кубок Германии . Финал
24 мая 2025, суббота. 21:00 МСК
Арминия
Билефельд
Не начался
Штутгарт
Штутгарт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: завершится ли финал Кубка Германии сенсацией?

Кубок Германии — последний шанс для «Штутгарта» спасти неудачный сезон. Девятое место в Бундеслиге не тот результат, на который нацеливался клуб. Победа в Кубке не только позволит поднять трофей над головой, но и обеспечит команде место в Лиге Европы. «Арминия» провела сезон в третьей по силе лиге немецкого футбола, однако по его итогам поднялась во второй дивизион. К слову, команда никогда не завоёвывала значимых трофеев. Теперь же она находится в шаге от еврокубков.

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»
Фото: Europa Press via Getty Images
8 место

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: суббота, 24 мая, 17:15 мск

Испания — Примера . 38-й тур
24 мая 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каким будет последний матч Модрича на «Сантьяго Бернабеу» в статусе игрока «Реала»?

Матч не имеет никакого значения с турнирной точки зрения. «Реал» завершит сезон на второй строчке, а «Реал Сосьедад» не поднимется выше 10-го места. Но игра представляет интерес по другой причине. За день до матча Лука Модрич объявил об уходе из мадридской команды. Он сделает это после клубного чемпионата мира, который завершится в июле. Следовательно, хорвата ждёт последняя игра на «Сантьяго Бернабеу» в статусе футболиста «Реала». Наверняка это будет очень эмоционально. Болельщики просто обязаны достойно проводить легенду клуба.

«Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд»
Фото: NurPhoto via Getty Images
9 место

«Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд»: суббота, 24 мая, 17:01 мск

Англия — Чемпионшип . Плей-офф. Финал
24 мая 2025, суббота. 17:01 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Не начался
Сандерленд
Сандерленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто сыграет в АПЛ в следующем сезоне?

24 мая мы узнаем третьего новичка АПЛ. Ранее из Чемпионшипа поднялись «Лидс» и «Бёрнли». За третью путёвку боролись четыре команды. По итогам полуфиналов шансы на повышение в классе сохранили «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд». Первые не играли в АПЛ с 2024 года, вторые — с 2017-го. В этом сезоне соперники обменялись домашними победами. «ШЮ» победил со счётом 1:0, «Сандерленд» — со счётом 2:1. Но теперь команды встретятся на нейтральной территории. Игра пройдёт на «Уэмбли» — главном стадионе Англии. Кому он принесёт удачу?

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»
Фото: Cameron Smith — Danehouse/Getty Images
10 место

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: воскресенье, 25 мая, 18:00 мск

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» не пустит команду Эмери в Лигу чемпионов?

У «Астон Виллы» ещё есть шансы на попадание в ЛЧ. Но у команды из Бирмингема значительно хуже разница мячей, чем у «Ньюкасла» и «Челси». Следовательно, в заключительном туре «Астон Вилле» нужно сыграть лучше кого-то из этих соперников. Либо набрать три очка и рассчитывать на поражение «Манчестер Сити». «МЮ», в свою очередь, с нетерпением ждёт завершения ужасного сезона. 16-е место в АПЛ, поражение в финале Лиги Европы, отсутствие еврокубков в новой кампании. «Юнайтед» четырежды обыграл «Астон Виллу» в четырёх предыдущих домашних матчах во всех турнирах.

«Ньюкасл» — «Эвертон»
Фото: Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images
11 место

«Ньюкасл» — «Эвертон»: воскресенье, 25 мая, 18:00 мск

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ньюкасл» снова сыграет в Лиге чемпионов?

Хозяева постараются повторить успех двухлетней давности. Тогда чёрно-белая команда завершила сезон в зоне Лиги чемпионов. «Ньюкасл» окажется там, если обыграет «Эвертон» в заключительном туре. У команды Эдди Хау отличная разница мячей, так что «Астон Вилла» не опередит её, если соперники наберут по три очка. К тому же «Эвертон» подходит к игре без мотивации — команда в любом случае завершит чемпионат на 13-й строчке. «Ньюкасл» трижды обыграл соперника в четырёх предыдущих домашних встречах.

«Атлетик» — «Барселона»
Фото: NurPhoto via Getty Images
12 место

«Атлетик» — «Барселона»: воскресенье, 25 мая, 22:00 мск

Испания — Примера . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «Барселона» завершит чемпионский сезон?

Заключительный матч сезона Примеры пройдёт в Бильбао, куда приедет чемпион. «Барселона» уже решила вопрос с завоеванием титула, поэтому спокойно доигрывает сезон. «Атлетик» сыграет в новом сезоне в Лиге чемпионов, поскольку обеспечил себе место в топ-5. Команда располагается на четвёртой строчке и на ней же останется. Она не догонит «Атлетико», поскольку уступает по дополнительным показателям. В то же время у неё есть преимущество перед «Вильярреалом», который занимает пятое место.

«Венеция» — «Ювентус»
Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images
13 место

«Венеция» — «Ювентус»: воскресенье, 25 мая, 21:45 мск

Италия — Серия А . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Венеция
Венеция
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: завершит ли «Ювентус» сезон в зоне Лиги чемпионов?

«Ювентус» — в шаге от попадания в Лигу чемпионов. Чёрно-белым достаточно обыграть на выезде предпоследнюю команду Серии А, чтобы обеспечить себе четвёртое место. Любой другой результат осложнит жизнь «Ювентусу». «Венеция», в свою очередь, ещё сохраняет шансы на успех в борьбе за выживание. Но для этого обязательно нужно побеждать. Довольно сложная задача. «Венецию» тренирует Эусебио Ди Франческо, который в своё время работал в «Роме». Поможет ли он бывшей команде, которая рубится за четвёртое место?

«Фулхэм» — «Манчестер Сити»
Фото: Molly Darlington/Copa/Getty Images
14 место

«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 25 мая, 18:00 мск

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Манчестер Сити» завершит сезон в топ-3?

«Сити» ещё не обеспечил себе место в Лиге чемпионов. С другой стороны, гостям достаточно не проиграть. У команды Хосепа Гвардиолы разница мячей гораздо лучше, чем у «Астон Виллы». Если же «Сити» победит, то гарантированно окажется в топ-3. «Фулхэм» сейчас занимает 10-е место и не поднимется выше девятой строчки. Предстоящая игра станет последней для полузащитника Кевина Де Брёйне в составе «Манчестер Сити» в АПЛ. Наверняка бельгиец хочет уйти в приподнятом настроении.

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