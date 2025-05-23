Развязка в Италии, прощание с Модричем и Анчелотти, Сафонов идёт на трофей. Матчи уикенда

На этой неделе завершатся чемпионаты в Англии, Италии и Испании. В каждом есть свои интриги. А во Франции и Германии определят обладателя Кубка. Мы отобрали лучшие игры уикенда и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Наполи» — «Кальяри»: пятница, 23 мая, 21:45 мск
Интрига: «Наполи» станет чемпионом Италии?
У «Наполи» есть шанс стать чемпионом Италии во второй раз за три года. Что для этого нужно? Просто обыграть дома «Кальяри», который болтается во второй половине таблицы. Более того, клуб с острова Сардиния уже сохранил место в Серии А, так что решил основную задачу на сезон. А ещё «Наполи» пять раз обыграл «Кальяри» в семи предыдущих домашних матчах. Все эти факторы намекают на победу неаполитанцев. Однако пару недель назад казалось, что «Наполи» справится на домашнем стадионе и с «Дженоа», а в итоге хозяева потеряли важные очки.
«Ноттингем Форест» — «Челси»: воскресенье, 25 мая, 18:00 мск
Интрига: кто окажется в Лиге чемпионов?
Пять команд АПЛ претендуют на три оставшихся места в Лиге чемпионов. И «Челси», и «Ноттингем Форест» входят в их число. Лондонский клуб в случае победы практически наверняка окажется в топ-5. Всё дело в том, что у «Челси» разница мячей намного лучше, чем у «Астон Виллы». Так что если команда Энцо Марески наберёт три очка, то на 99,9% обеспечит себе место в ЛЧ. «Форест» нужна победа, чтобы сохранить шансы на топ-5. Команды дважды встречались на стадионе «Ноттингем Форест» в XXI веке. В прошлом сезоне «Челси» победил со счётом 3:2, а перед этим соперники поделили очки — 1:1.
«Комо» — «Интер»: пятница, 23 мая, 21:45 мск
Интрига: «Интер» вырвет скудетто в драматичной развязке?
«Интер» мог значительно приблизиться к трофею на прошлой неделе. Но команда Симоне Индзаги упустила победу в домашней встрече с «Лацио» (2:2). Теперь даже трёх очков в матче с «Комо» может не хватить для чемпионского титула. Если «Интер» наберёт выиграет, а «Наполи» не победит в игре с «Кальяри», то чёрно-синие снова станут чемпионами. Правда, есть и вариант с проведением «золотого» матча. Это произойдёт, если «Интер» поделит очки с «Комо», а «Наполи» проиграет.
«Бенфика» — «Спортинг»: воскресенье, 25 мая, 19:00 мск
Интрига: кто станет обладателем Кубка Португалии?
«Спортинг» завершил чемпионат Португалии на первом месте. Отрыв от «Бенфики» составил всего два очка. С другой стороны, «Спортинг» не справился с соперником в финале Кубка лиги — проиграл в серии пенальти. А кому достанется ещё один трофей? В последних 10 матчах каждый из оппонентов одержал по три победы. Возможно, этот матч станет последним для Виктора Дьёкереша в форме «Спортинга». Результативная игра нападающего привлекла внимание нескольких топ-клубов Европы.
«Торино» — «Рома»: воскресенье, 25 мая, 21:45 мск
Интрига: Ваноли оставит Раньери без Лиги чемпионов?
Клаудио Раньери принял «Рому», когда та находилась в плачевном состоянии. Перед этим столичный клуб последовательно уволил Даниэле Де Росси и Ивана Юрича. Приход Раньери вдохнул в команду новую жизнь, и она почти добралась до зоны Лиги чемпионов. Перед заключительным туром «Рома» отстаёт от «Ювентуса» на одно очко. Однако даже победа в Турине не гарантирует римской команде место в топ-4 по итогам сезона. Нужно ещё болеть за «Венецию». Интересно, что нынешний тренер «Торино» Паоло Ваноли (ранее работал со «Спартаком») придумает в матче с таким опытным оппонентом, как Раньери.
«ПСЖ» — «Реймс»: суббота, 24 мая, 22:00 мск
Интрига: Сафонов сыграет в финале и возьмёт очередной трофей?
Парижане намерены завершить сезон с квадруплом. Они уже выиграли чемпионат Франции и Суперкубок страны. На очереди ещё один внутренний турнир — Кубок Франции. Пополнит ли Матвей Сафонов коллекцию трофеев? Российский вратарь регулярно выходит на поле в матчах Кубка Франции. В связи с этим можно рассчитывать на то, что Сафонов примет участие в финальной игре. «Реймс» завершил сезон на третьей с конца строчке в таблице Лиги 1. Чтобы сохранить место в высшем дивизионе, нужно по сумме двух матчей одолеть «Метц». Первая игра завершилась вничью — 1:1. Ответная пройдёт через пять дней после кубкового финала.
«Арминия» — «Штутгарт»: суббота, 24 мая, 21:00 мск
Интрига: завершится ли финал Кубка Германии сенсацией?
Кубок Германии — последний шанс для «Штутгарта» спасти неудачный сезон. Девятое место в Бундеслиге не тот результат, на который нацеливался клуб. Победа в Кубке не только позволит поднять трофей над головой, но и обеспечит команде место в Лиге Европы. «Арминия» провела сезон в третьей по силе лиге немецкого футбола, однако по его итогам поднялась во второй дивизион. К слову, команда никогда не завоёвывала значимых трофеев. Теперь же она находится в шаге от еврокубков.
«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: суббота, 24 мая, 17:15 мск
Интрига: каким будет последний матч Модрича на «Сантьяго Бернабеу» в статусе игрока «Реала»?
Матч не имеет никакого значения с турнирной точки зрения. «Реал» завершит сезон на второй строчке, а «Реал Сосьедад» не поднимется выше 10-го места. Но игра представляет интерес по другой причине. За день до матча Лука Модрич объявил об уходе из мадридской команды. Он сделает это после клубного чемпионата мира, который завершится в июле. Следовательно, хорвата ждёт последняя игра на «Сантьяго Бернабеу» в статусе футболиста «Реала». Наверняка это будет очень эмоционально. Болельщики просто обязаны достойно проводить легенду клуба.
«Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд»: суббота, 24 мая, 17:01 мск
Интрига: кто сыграет в АПЛ в следующем сезоне?
24 мая мы узнаем третьего новичка АПЛ. Ранее из Чемпионшипа поднялись «Лидс» и «Бёрнли». За третью путёвку боролись четыре команды. По итогам полуфиналов шансы на повышение в классе сохранили «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд». Первые не играли в АПЛ с 2024 года, вторые — с 2017-го. В этом сезоне соперники обменялись домашними победами. «ШЮ» победил со счётом 1:0, «Сандерленд» — со счётом 2:1. Но теперь команды встретятся на нейтральной территории. Игра пройдёт на «Уэмбли» — главном стадионе Англии. Кому он принесёт удачу?
«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: воскресенье, 25 мая, 18:00 мск
Интрига: «МЮ» не пустит команду Эмери в Лигу чемпионов?
У «Астон Виллы» ещё есть шансы на попадание в ЛЧ. Но у команды из Бирмингема значительно хуже разница мячей, чем у «Ньюкасла» и «Челси». Следовательно, в заключительном туре «Астон Вилле» нужно сыграть лучше кого-то из этих соперников. Либо набрать три очка и рассчитывать на поражение «Манчестер Сити». «МЮ», в свою очередь, с нетерпением ждёт завершения ужасного сезона. 16-е место в АПЛ, поражение в финале Лиги Европы, отсутствие еврокубков в новой кампании. «Юнайтед» четырежды обыграл «Астон Виллу» в четырёх предыдущих домашних матчах во всех турнирах.
«Ньюкасл» — «Эвертон»: воскресенье, 25 мая, 18:00 мск
Интрига: «Ньюкасл» снова сыграет в Лиге чемпионов?
Хозяева постараются повторить успех двухлетней давности. Тогда чёрно-белая команда завершила сезон в зоне Лиги чемпионов. «Ньюкасл» окажется там, если обыграет «Эвертон» в заключительном туре. У команды Эдди Хау отличная разница мячей, так что «Астон Вилла» не опередит её, если соперники наберут по три очка. К тому же «Эвертон» подходит к игре без мотивации — команда в любом случае завершит чемпионат на 13-й строчке. «Ньюкасл» трижды обыграл соперника в четырёх предыдущих домашних встречах.
«Атлетик» — «Барселона»: воскресенье, 25 мая, 22:00 мск
Интрига: как «Барселона» завершит чемпионский сезон?
Заключительный матч сезона Примеры пройдёт в Бильбао, куда приедет чемпион. «Барселона» уже решила вопрос с завоеванием титула, поэтому спокойно доигрывает сезон. «Атлетик» сыграет в новом сезоне в Лиге чемпионов, поскольку обеспечил себе место в топ-5. Команда располагается на четвёртой строчке и на ней же останется. Она не догонит «Атлетико», поскольку уступает по дополнительным показателям. В то же время у неё есть преимущество перед «Вильярреалом», который занимает пятое место.
«Венеция» — «Ювентус»: воскресенье, 25 мая, 21:45 мск
Интрига: завершит ли «Ювентус» сезон в зоне Лиги чемпионов?
«Ювентус» — в шаге от попадания в Лигу чемпионов. Чёрно-белым достаточно обыграть на выезде предпоследнюю команду Серии А, чтобы обеспечить себе четвёртое место. Любой другой результат осложнит жизнь «Ювентусу». «Венеция», в свою очередь, ещё сохраняет шансы на успех в борьбе за выживание. Но для этого обязательно нужно побеждать. Довольно сложная задача. «Венецию» тренирует Эусебио Ди Франческо, который в своё время работал в «Роме». Поможет ли он бывшей команде, которая рубится за четвёртое место?
«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 25 мая, 18:00 мск
Интрига: «Манчестер Сити» завершит сезон в топ-3?
«Сити» ещё не обеспечил себе место в Лиге чемпионов. С другой стороны, гостям достаточно не проиграть. У команды Хосепа Гвардиолы разница мячей гораздо лучше, чем у «Астон Виллы». Если же «Сити» победит, то гарантированно окажется в топ-3. «Фулхэм» сейчас занимает 10-е место и не поднимется выше девятой строчки. Предстоящая игра станет последней для полузащитника Кевина Де Брёйне в составе «Манчестер Сити» в АПЛ. Наверняка бельгиец хочет уйти в приподнятом настроении.