Стимулирование клубов постоянно выдают за норму. Но в РПЛ это запрещено — и вот почему

Традиционно в конце сезона мы всё чаще слышим о стимулировании клубов третьей стороной. Скорее всего, вы уже понимаете, о чём идёт речь, но на всякий случай поясним. Классический пример: команда X идёт в середине таблицы, и у неё уже нет турнирной мотивации. А играть ей в последнем туре с командой Y, которая бьётся за чемпионство (или за выживание). Тут появляется другая команда, идущая в таблице рядом с командой Y, и предлагает середняку деньги, чтобы тот отнял очки у их конкурента.

Эту тему обходят стороной официальные лица, но регулярно обсуждают в футбольных шоу и соцсетях. Часто можно услышать, что в стимулировании третьей стороной нет ничего плохого. Обычно следом идёт аргумент: «Вот если бы давали деньги, чтобы кто-то сдал матч, тогда недопустимо, а мотивация играть лучше — это хорошо».

Однако в ФИФА и УЕФА закреплена противоположная позиция на этот счёт. Третьей стороне категорически запрещено мотивировать клубы и сборные. Пожалуй, самая памятная история на этот счёт — обещание экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна подарить автомобили трём лучшим игрокам сборной Хорватии в том случае, если она победит сборную Англии. Это случилось в 2007 году. Хорваты тогда обыграли англичан (3:2), однако УЕФА запретил такого рода поощрения. Федун сказал, что передал вознаграждение Хорватской футбольной федерации, а та уже направит деньги на развитие детского спорта в стране.

Леонид Федун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если говорить о матчах в России, то самый известный случай произошёл в 2019 году. Тогда КДК РФС на год отстранил гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко от любой деятельности, связанной с футболом. Его признали виновным в том, что он предложил 500 тысяч рублей тренеру «Черноморца» в случае победы или ничьей в матче с «Чайкой».

Забавно, что бывший президент РФС Виталий Мутко говорил в интервью, что мотивация со стороны особо ничего не даёт: «Стимулируй не стимулируй, но, если ты играть не умеешь, тебе ничего не поможет. Уровня нет — ты не победишь. Разве в этом дело? Хоть застимулируйся!»

Эта позиция выглядит сомнительно. Премиальные всегда были и остаются одной из мотиваций, пускай даже она ничего не гарантирует. А если бы стимулирование не работало, то никто бы не пытался давать деньги соперникам конкурента.

Виталий Мутко Фото: РИА Новости

Так почему всё-таки сторонняя мотивация запрещена и в России, и во всём мире? Очевидно, что это влияет на результат. Если разрешить стимулирование, то богатые клубы будут в ещё более удобной позиции. Они смогут предлагать такие средства, которые не предложат конкуренты. А если внезапно середняк ворвётся в борьбу за чемпионство, то у него будет на один инструмент меньше, чтобы добиваться результата.

Смысл турнира в том, чтобы выявить команду, которая оказалась лучше на футбольном поле, а не в плане финансовых возможностей. Звучит парадоксально, но спортивный принцип состоит в том, что в конце сезона любому может попасться соперник без мотивации (или, допустим, с кучей травм). А вот стимулирование, которое заставляет футболистов играть лучше, сказывается на целостности соревнования.

Трофей РПЛ Фото: РИА Новости

Интересный факт, на который мы обратили внимание при подготовке статьи. Из Дисциплинарного регламента РФС исчезла 118-я статья, которая запрещала стимулирование. А если официальным языком, то там говорилось так:

«Оказание прямого или косвенного воздействия на Игроков, Официальных лиц, Официальных лиц Клуба и Официальных лиц матча с целью влияния на результат матча — наказывается запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности на срок от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет и штрафом в соответствии с пунктом 41 Приложения №1 к настоящему Регламенту».

Из актуального Дисциплинарного регламента, который датирован июнем 2024 года и опубликован на сайте РФС, эта статья была исключена.

Дисциплинарный регламент РФС Фото: РФС

Это вызвало путаницу, потому что в СМИ можно встретить утверждение, будто стимулирование не запрещено. Это, конечно, не так. Как объяснили «Чемпионату» в РФС, исключение 118-й статьи объясняется наличием 124-й статьи, где речь идёт о договорных матчах. То есть РФС относит стимулирование к договорным матчам, что далеко не так очевидно для простых болельщиков.

И, похоже, для руководства РФС тема стимулирования принципиальна. В прошлом сезоне КДК вынес сомнительное решение: полузащитник «Рубина» Руслан Безруков после победы в матче с «Зенитом» пошутил в интервью, что ждёт «денюжки на карту» от «Краснодара». За это футболиста оштрафовали на 100 тысяч рублей и условно дисквалифицировали. Это решение удивило даже руководство РПЛ. То есть стимулирование третьей стороной для нашего футбола — настолько опасная тема, что о ней даже шутить нельзя.