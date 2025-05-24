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Урал — СКА-Хабаровск, Черноморец — Сочи: прямая онлайн-трансляция 34-го тура Первой лиги, таблица онлайн, кто выходит, 24 мая 2025

Развязка сезона в Первой лиге! Кто всё-таки сыграет в РПЛ и что будет с «Уралом»? LIVE
Кирилл Закатченко
Развязка сезона в Первой лиге! LIVE
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В «Лучшей лиге мира» — рубка за попадание в стыки. Следим вместе!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Сегодня, 24 мая, нас ждёт развязка сезона не только в РПЛ. В 13:00 мск начнутся все девять матчей заключительного, 34-го тура Первой лиги.

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главная интрига на финише сезона — кто же всё-таки сыграет в РПЛ. «Балтика» не просто вернулась в элиту, но и досрочно гарантировала себе первое место. А дальше всё сложнее: «Торпедо» конкурирует с «Черноморцем», однако всё путает ситуация с лицензированием РФС. Пока всё идёт к тому, что вместе с «Балтикой» и торпедовцами лицензию получат «Сочи» и «Урал». Но для начала нужно решить все вопросы на поле, а потом уже — смотреть на нюансы регламента и организационные трудности.

«Чемпионат» будет следить за развязкой сезона в Первой лиге в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

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