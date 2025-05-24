Развязка сезона в Первой лиге! Кто всё-таки сыграет в РПЛ и что будет с «Уралом»? LIVE

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Друзья, всем привет! Сегодня, 24 мая, нас ждёт развязка сезона не только в РПЛ. В 13:00 мск начнутся все девять матчей заключительного, 34-го тура Первой лиги.
Главная интрига на финише сезона — кто же всё-таки сыграет в РПЛ. «Балтика» не просто вернулась в элиту, но и досрочно гарантировала себе первое место. А дальше всё сложнее: «Торпедо» конкурирует с «Черноморцем», однако всё путает ситуация с лицензированием РФС. Пока всё идёт к тому, что вместе с «Балтикой» и торпедовцами лицензию получат «Сочи» и «Урал». Но для начала нужно решить все вопросы на поле, а потом уже — смотреть на нюансы регламента и организационные трудности.
«Чемпионат» будет следить за развязкой сезона в Первой лиге в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!
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