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Краснодар — Динамо: прямая онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ, где смотреть, 24 мая 2025

Главный матч в истории «Краснодара»! Победа над «Динамо» принесёт первый титул. LIVE
Никита Паглазов
Главный матч в истории «Краснодара»! LIVE
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Всё в руках команды Мусаева. Но соперник готов мстить за прошлогоднюю обиду.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! В РПЛ наступает долгожданная развязка. Сегодня, 24 мая, по итогам 30-го тура мы узнаем имя чемпиона. Как и год назад, гонка получилась такой насыщенной, что интрига сохранилась вплоть до последних матчей. И главным, кто решит её исход, должен стать «Краснодар».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У команды Мурада Мусаева 64 очка — на одно больше, чем у «Зенита». Только эти команды претендуют на чемпионство. Соответственно, «Краснодару» необходимо побеждать дома «Динамо», иначе придётся рассчитывать на поражение конкурента в параллельной встрече.

Календарь подарил дополнительную интригу: именно «Краснодар» год назад лишил «Динамо» долгожданного чемпионства, да ещё и на том же стадионе. Сейчас бело-голубые едут в гости без шансов на титул, зато мотивации у них не меньше.

«Чемпионат» будет следить за матчем «Краснодар» — «Динамо» в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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