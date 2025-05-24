Главный матч в истории «Краснодара»! Победа над «Динамо» принесёт первый титул. LIVE

Всё в руках команды Мусаева. Но соперник готов мстить за прошлогоднюю обиду.

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Друзья, всем привет! В РПЛ наступает долгожданная развязка. Сегодня, 24 мая, по итогам 30-го тура мы узнаем имя чемпиона. Как и год назад, гонка получилась такой насыщенной, что интрига сохранилась вплоть до последних матчей. И главным, кто решит её исход, должен стать «Краснодар».

У команды Мурада Мусаева 64 очка — на одно больше, чем у «Зенита». Только эти команды претендуют на чемпионство. Соответственно, «Краснодару» необходимо побеждать дома «Динамо», иначе придётся рассчитывать на поражение конкурента в параллельной встрече.

Календарь подарил дополнительную интригу: именно «Краснодар» год назад лишил «Динамо» долгожданного чемпионства, да ещё и на том же стадионе. Сейчас бело-голубые едут в гости без шансов на титул, зато мотивации у них не меньше.

«Чемпионат» будет следить за матчем «Краснодар» — «Динамо» в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!