«Зенит» вырвет чемпионство в последнем туре? Ключевой матч для клуба в 100-летие! LIVE

У соперника — «Ахмата» — мотивации практически не осталось. Но не всё зависит от команды Семака.

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Всем привет! РПЛ прикатила к финишу — сегодня, 24 мая, одновременно пройдут все матчи 30-го тура. И он гарантированно подарит драму. «Зенит» в год 100-летия упускает чемпионство. Или нет?

Расклады перед встречей «Зенита» и «Ахмата» предельно ясны. Команда Семака на одно очко отстаёт от «Краснодара», поэтому от неё мало что зависит. Чтобы остались шансы на чемпионство, необходимо брать максимальное количество очков в своём матче и ждать осечки конкурента. Впрочем, теоретически «Зенит» может устроить и ничья: для этого нужно поражение «Краснодара» — тогда при равенстве очков петербуржцы будут выше за счёт личных встреч. Однако вряд ли пока ещё действующие чемпионы вообще думают о таком безумном сценарии.

Вырвет ли «Зенит» чемпионство на самом финише? Или нас ждёт окончание гегемонии? Следите за ключевым матчем в Петербурге с «Чемпионатом»!