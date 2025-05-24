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Зенит — Ахмат: прямая онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ, где смотреть, 24 мая 2025

«Зенит» вырвет чемпионство в последнем туре? Ключевой матч для клуба в 100-летие! LIVE
Георгий Илющенко
«Зенит» вырвет чемпионство в последнем туре? LIVE
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У соперника — «Ахмата» — мотивации практически не осталось. Но не всё зависит от команды Семака.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! РПЛ прикатила к финишу — сегодня, 24 мая, одновременно пройдут все матчи 30-го тура. И он гарантированно подарит драму. «Зенит» в год 100-летия упускает чемпионство. Или нет?

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Расклады перед встречей «Зенита» и «Ахмата» предельно ясны. Команда Семака на одно очко отстаёт от «Краснодара», поэтому от неё мало что зависит. Чтобы остались шансы на чемпионство, необходимо брать максимальное количество очков в своём матче и ждать осечки конкурента. Впрочем, теоретически «Зенит» может устроить и ничья: для этого нужно поражение «Краснодара» — тогда при равенстве очков петербуржцы будут выше за счёт личных встреч. Однако вряд ли пока ещё действующие чемпионы вообще думают о таком безумном сценарии.

Вырвет ли «Зенит» чемпионство на самом финише? Или нас ждёт окончание гегемонии? Следите за ключевым матчем в Петербурге с «Чемпионатом»!

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