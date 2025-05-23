«Матч года — сыграйте сердцем и душой!» Они вместе с «Краснодаром» с Первой лиги

Эти мужчины не меньше футболистов и тренеров заслужили медали. В субботу за клуб Галицкого будут болеть не только на Кубани.

В последние годы стало модно болеть за «Краснодар». Восхитительный стадион, лучшая в России академия, долгожданный противовес питерскому гегемону и всей столице — класс! Одного суперпроекту Галицкого пока не хватает — большого трофея. Неудивительно, что по всей стране, кроме разве что одного города, его сегодня южанам желают. От чемпионства «быков» отделяет одна победа.

Перед главной — важнее ещё не было! — встречей в истории клуба мы поговорили с людьми, которых никак не назовёшь глорихантерами. Когда они пришли к «Краснодару», никакой славы ещё не было — только мечта и амбиции президента. Они прошли с клубом весь путь — от низших лиг и древнего стадиончика «Труд» до умопомрачительной арены и фактически «золотого» матча РПЛ. Почитайте их истории — и вам станет понятнее феномен «Краснодара», незаметно превратившегося в народную команду для регионов.

Тахир Холикбердиев 43 года, ресторатор, футбольный агент «Моя история с футболом началась осенью 1989-го — с прощального матча Олега Блохина на Республиканском в Киеве. Меня отец взял с собой на эту игру, и, естественно, я сразу же влюбился в «Динамо» Киев. Но когда болеешь за команду на расстоянии, тебе всё-таки хочется иметь что-то родное, в своём городе. Всегда была мечта: если отдавать свою душу и сердце, то чему-то новому, своей истории. Когда во втором дивизионе появился «Краснодар» и стал играть на стадионе «Труд» — а это рядом с моим домом — я с удовольствием начал ходить на игры. Тем более на трибунах было много знакомых. Мы все знали Сергея Галицкого, были знакомы по разным проектам. И то, что он начал делать в футболе, сразу подкупило. Команда играла нетипично, в суператакующий футбол — тогда всё это выглядело как сказка».



Евгений Шевченко 50 лет, бизнесмен, занимается строительством и красками «Я родился и вырос в Казахстане. Болел за «Кайрат». После переезда в Краснодар ходил на «Кубань». Когда появился новый клуб, начал следить за ним по новостям, присматриваться. Посетил несколько игр в Первой лиге, а постоянно начал ходить с первого домашнего матча в РПЛ — со «Спартаком» из Нальчика в марте 2011 года.

Первых активных болельщиков — тех, которые ходили на игры, собирались в баре, катались на выезды — было человек 20. Группа получила название «К12». До сих пор держимся вместе, общаемся — даже с теми, кто теперь живёт в других городах и даже странах. А костяк — по-прежнему на стадионе».



Владимир Стоякин 40 лет, директор автомобильных брендов «До 2011 года я жил в Краснодаре, и мне очень импонировала идея Сергея Галицкого — создать клуб, который будет гармонично развиваться — с академии, низших лиг. Не скажу, что это был период активного боления, прямо-таки фанатства. Этот этап наступил позже. В середине 2010-х я учился в бизнес-школе в Манчестере. История сама по себе не спортивная, однако было два любопытных футбольных момента: на параллели заочно занимался Венсан Компани из сборной Бельгии и «Манчестер Сити», а «МЮ» привлекал меня, студента, к переводу фильма про Андрея Канчельскиса. После возвращения из Англии я стал жить в Москве, и тут наши пути с Тахиром и другими ребятами снова пересеклись. Я начал активно ездить на матчи «Краснодара», но всё больше выездные: Тула, Казань, Екатеринбург. Ну а в Москве игр вообще не пропускал. Любая была большим событием».



«Галицкий сказал: «Представьте простого работягу…»

— Как за эти годы менялось отношение к клубу в городе?

Евгений: Болельщицкое сообщество «Краснодара» развивалось эволюционно. На «Труд» в Первой лиге ходило несколько десятков человек. На первых дерби в РПЛ набивался полный стадион болельщиков «Кубани» и только пара тысяч — «Краснодара». Мы были в явном меньшинстве. Даже в домашних матчах всё вокруг было жёлто-зелёным. Но параллельно с ростом команды набирало силу и фан-движение. Популярности «Краснодара» способствовала успешная игра в чемпионате и еврокубках. И, конечно, мощным объединяющим фактором стал новый стадион. На холодную, неудобную, продуваемую всеми ветрами «Кубань» ходили только самые преданные поклонники. Когда в городе появилась комфортная арена, гораздо больше людей стало посещать футбол на постоянной основе. Отдельно хотел бы сказать о политике клуба по отношению к людям. Ещё на стадии строительства стадиона наша группа три-четыре раза встречалась с Сергеем Николаевичем: он проводил экскурсии по объекту, общались. Как-то спросили у него: почему на такой шикарной арене такие дешёвые билеты?

Ответ Галицкого как сейчас помню: «Представьте простого работягу, который зарабатывает 20-30 тысяч рублей в месяц. У него работа, семья, заботы. А 200 рублей он всегда найдёт, чтобы прийти сюда и прикоснуться к прекрасному». Тогда же он пообещал, что у нас будет максимально лояльная к людям ценовая политика. Если в первые годы на «Краснодар» ходило не так много народа, то сейчас у нас посещаемость сопоставима с Питером. В городе стало не просто модно, но и престижно ходить на стадион и болеть за «Краснодар». У меня много приятелей и знакомых вообще понятия не имели о футболе. Но стоило их один раз затащить на стадион — и они уже сами покупали абонементы на сезон! А у нас это уже дело семейное: средний сын с 2011 года не пропускает игры, у младшего с четырёх лет абонемент.

Сергей Галицкий с болельщиками «Краснодара» Фото: из личного архива Евгения Шевченко и Владимира Стоякина

Тахир: Наш костяк, как ты говоришь, олдовых болельщиков сформировался уже на стадионе «Кубань», когда команда играла в первом дивизионе. А окончательно всё оформилось к первому сезону в Премьер-Лиге. Я, например, отлично помню дебютный гол Игоря Пикущака в РПЛ. А в этом году я был невероятно счастлив за Игоря, когда он как главный тренер с бюджетом в € 1 млн стал чемпионом Молдавии с «Милсами». Они обошли «Шериф», у которого бюджет в разы больше. Я смотрел матчи команды Игоря — в ней видны его качества как нападающего и тот дух «Краснодара», за который мы и полюбили этот клуб.

Это отступление, конечно. А вообще, у меня тогда был бар — Mr. Drunke Bar — в Краснодаре. И он стал местом притяжения для болельщиков «Краснодара». Самое яркое, что помню из того времени — это дерби с «Кубанью». Там было всё: и разборки с фанатами, и атаки на бар, и кордоны полиции, и бешеная атмосфера. Когда мы стали доминировать в этом противостоянии, стало понятно, что идём далеко.

Дерби «Кубань» — «Краснодар» Фото: fckrasnodar.ru

Хорошо помню, когда «Краснодар» обыграл «Амкар» на выезде и впервые получил право на участие в еврокубках. Сотни болельщиков приехали в аэропорт встречать команду, качали Кононова, игроков. Кто-то даже телефон уронил — он вдребезги. Это было очень круто.

Именно тогда я понял, что «Краснодар» стал большой командой — когда Жоаозиньо получил тяжёлую травму и его нужно было отправлять в Германию. Сергей Николаевич выделил свой самолёт. Несколько сотен человек пришли его проводить. Это было очень трогательно. Такие моменты запоминаются навсегда.

Владимир: Подъём «Краснодара» совпал с закатом «Кубани». Ну и открытие нового стадиона сыграло большую роль. Люди приходили ради интереса — и оставались. Но расширение болельщицкой базы происходило не только в Краснодаре. Недавно наткнулся на исследование среди болельщиков, и многие люди называли «Краснодар» любимым клубом №2. В Москве это тоже наблюдается — в том числе по посещаемости выездных матчей. На «Спартаке», ЦСКА, «Локомотиве», «Динамо» гостевая трибуна почти всегда забита. Популярность «Краснодара» растёт повсеместно.

Фанаты «Краснодара» на выезде Фото: из личного архива Евгения Шевченко и Владимира Стоякина

— Чем вы для себя это объясняете?

Владимир: Подходом Галицкого. Ему несвойственны необдуманные, большие покупки, присущие другим футбольным проектам. Он — за органичное развитие: школа, академия, стадион. Думаю, именно это импонирует людям. Они видят в «Краснодаре» не просто команду, которая борется за какие-то места, а клуб, создающий вокруг себя инфраструктуру и популяризирующий футбол как таковой.

— А фан-движение в привычном смысле в городе когда сформировалось?

Евгений: В начале 2010-х мы им были. А сейчас уже на «Юге» собирается несколько тысяч молодых ребят, которые задают тон. Основная масса болел, которые выезды пробивают, — это они, 115-й сектор. Мы-то уже на автобусах не поедем, а молодёжи — нормально. Если в первые годы за командой следовали 5-7-10 человек, то сейчас сформировался актив, который колесит по всей России. На южное дерби с «Ростовом» около трёх тысяч человек из Краснодара приехало, на ЦСКА гостевой сектор был битком. Нас уже слышно в других городах! Конечно, у нас ещё не такое мощное фан-движение, как у мэтров — «Зенита», «Спартака», ЦСКА или «Динамо», но мы уже близко.

Владимир: Ещё в 2015-2016 годах на гостевых трибунах «Краснодара» в Москве собиралось немного народу: наш костяк, человек 20, примерно столько же ещё местных ребят. Ну и клуб привозил один-два автобуса. А сегодня людей на гостевых трибунах «Краснодара» раз в 20 больше.

Тахир: Ты спрашивал, остались ли на стадионе те олды. Да много кто остался. Просто все повзрослели: у кого-то больше детей, у кого-то больше работы. Многие теперь сидят на центральной или VIP-трибуне. Но отношение города к команде изменилось. Сейчас «Краснодар» — самый посещаемый стадион в России, несмотря на всё безумие с Fan ID. Заполняемость — самая высокая. А фан-сектор сформировался сам по себе. Он другой, не такой, как раньше. Но это, может быть, и хорошо. Там девушки, молодые ребята. Уже видно фан-клубы в разных городах. Это показатель — клуб стал действительно большим.

— С Галицким существует негласное соглашение насчёт фаеров, мата на трибунах?

Евгений: Сергей Николаевич изначально стремился привить землякам новую культуру боления. А когда работаешь с людьми с чистого листа, установить новые нормы, правила проще. Он сразу обозначил основной посыл: ребята, мы семейный клуб, и на нас должно ходить как можно больше болельщиков. Вокруг вас сидят женщины, дети — зачем грязные кричалки, мат? Вы посмотрите, сколько у нас детворы на трибунах! Я сам со всеми своими сыновьями на футбол хожу. Сегодня, приходя на стадион, ты знаешь, что не будет мата, экстрима, тех же фаеров. Второй момент: если раньше на «Кубани» все лузгали семечки, то Галицкий запретил их на новом стадионе. Помню, журналист возмущался: «Ну как же так, это наша кубанская традиция!» А Сергей Николаевич ему ответил: «Вы у себя дома плюёте под ноги? Нет. И здесь не надо». И люди нормально это восприняли. Стадион чистый, аккуратный — приятно прийти и находиться там.

«Даже Daily Mail написала про нас: «14 фанатов из Краснодара приехали в UK и пели Hey Jude»

— Какие были приключения на выездах?

Тахир: Первый еврокубковый выезд был в Эстонию, на матч с «Калевом». Самое смешное, что мы заранее купили билеты в Финляндию, думая, что ХИК пройдёт дальше. Но прошли эстонцы, и пришлось плыть паромом из Хельсинки. На пароме выпили всё, что было в баре, кажется, даже в казино поиграли. Нас было 14 человек. Там же познакомился с Андроновым — Лёша был с Германом Ткаченко. Это был первый выезд — очень крутой.

Сейчас смотрю фото: Женя Шевченко, с которым ты общался, тогда брал на выезд своего младшего сына Максима, а теперь ходит уже со вторым ребёнком. Это невероятное ощущение.

Евгений Шевченко с семьёй Фото: из личного архива Евгения Шевченко и Владимира Стоякина

Нам, кстати, везло в еврокубках — практически каждый розыгрыш попадалась либо испанская, либо немецкая команда. Особенно запомнился выезд на «Боруссию» в Дортмунд — нас было около 500 человек. Было очень круто, жаль, не дожали. Или матч с «Эвертоном» — в Ливерпуле нас было 14 человек. Даже Daily Mail написала про нас — мол, 14 фанатов из Краснодара приехали в UK и пели Hey Jude в знак уважения к Beatles.

Ещё была смешная история в квалификации Лиги Европы. Играли на Мальте с «Биркиркарой». Нас на выезде было два человека. Я вообще приехал после активных тусовочных выходных в Берлине. И вот сидим вдвоём в центре Валетты. Пьём коктейли, готовимся к игре. Официант увидел на нас джерси «Краснодара»: «О, ребята, вы на футбол?». «Да», — говорим. — «А вы кто, из клуба?» Мы возьми и ляпни: «Игроки!» Но он нас быстро разоблачил: «Не может быть!» — «Потому что мы старые и толстые?» — «Нет, игроки не стали бы за два часа до матча пить алкоголь». Нам это почему-то в голову не пришло, ха-ха!

Тахир Холикбердиев (крайний справа), Владимир Стоякин (второй слева) и их товарищи Фото: из личного архива Евгения Шевченко и Владимира Стоякина

Владимир: Открытие сезона-2021/2021 было незабываемым. Накануне вылета в Екатеринбург узнали, что матч пройдёт без зрителей — ковидные ограничения. Мы с Тахиром и ещё двумя товарищами всё-таки полетели туда. Символично отметились на стадионе и пошли смотреть игру в баре вместе с болельщиками «Урала».

Тахир: Я тогда впервые полетел на выезд с сыном — для него это было очень по-взрослому, он был в полном восторге.

Евгений: После первого матча с «Эвертоном» в бар к Тахиру пришло несколько англичан. В какой-то момент он их обрадовал: «Парни, выпивка за счёт заведения». Ну они и зависли там до утра. А на прощание пригласили нас на выезд. В декабре мы полетели в Ливерпуль. Нас встретили и повезли в старый, пафосный паб, которому несколько сот лет. Мы по пиву там выпили и попросили отвезти в более демократичное место, где сами фаны «Эвертона» собираются. Они такие: «Окей. А не боитесь?» Говорим, нет. Безбашенные были. Приезжаем в этот паб. Он битком. Сидят такие олдскульные фанаты из 1980-х — суровые мужики со шрамами, татуировками. И тут мы входим с флагом «Краснодара»! Строем прошли к барной стойке. Они, конечно, обалдели! Но ничего, обошлось без эксцессов: выпили пива, познакомились, сфотографировались. Ещё и наши выиграли — незабываемый выезд!

— Это же вы устроили «водный парад» в Волгограде?

Евгений: Я… Понимал, что на Суперкубок в Волгоград съедется много болельщиков из Питера. Вот и захотелось в это мероприятие какую-то изюминку привнести, придумать что-нибудь покреативнее. Притащили с друзьями гидроциклы (это одно из моих хобби) и устроили перформанс — проход по Волге вдоль набережных с флагами «Краснодара». Получилось зрелищно и интересно. Правда, потом пришлось от ГИМС, морской полиции, убегать, ха-ха! Несколько часов нас мурыжили, а штраф выписали — 1000 рублей.

«Водный парад» в Волгограде: во время и после Фото: из личного архива Евгения Шевченко и Владимира Стоякина

«Бесит формулировка: «Главный матч в истории «Краснодара»

— Самый горький и самый счастливый момент, связанный с клубом?

Тахир: Самый счастливый момент — это, конечно, Лига чемпионов. Несмотря на ковид и ограничения. Я был на игре с «Челси» у нас в Краснодаре. Гимн ЛЧ на родном стадионе — это была мечта. Тогда мы обыграли ПАОК и прошли в группу. До этого, помню, выезд в Салоники — тоже было весело. Заселились в отель, гуляли рядом, на следующий день пошли бродить по городу, и один из ребят удивился: «О, а здесь ещё и море есть!»

Владимир: Не скажу, что я сильно впечатлительный: поражения и победы воспринимаю спокойно. Меня больше интересует игра, как команда следует своему стилю. Конечно, за последние годы футбол «Краснодара» изменился, но мне он импонирует так же, как и в самом начале.

Евгений: Для любого болельщика победа — мгновенное счастье. И каждый проигрыш близко к сердцу воспринимается. На всю жизнь в памяти осталось несколько камбэков. В первую очередь — 3:0 с «Реалом Сосьедад» после 0:1 в гостях. Мы выбили испанского гранда из Лиги Европы и были безумно счастливы. Шикарные дерби всегда были с «Кубанью». В последнем мы уступали 0:2, но во втором тайме забили три и выиграли 3:2! И, конечно, матч с «Зенитом» в 2016-м с победным голом Окриашвили в падении через себя — это фантастика! Пиковые моменты счастья. А разочарования… Конечно, тяжело было проигрывать по пенальти кубковые финалы «Ростову», ЦСКА. Однако я стараюсь долго не расстраиваться — это ни к чему хорошему не приведёт. Ты понимаешь, что у игроков и тренеров сейчас такое же состояние, как у тебя. Но это твоя семья. На следующий день забыли неудачу — готовимся к следующей игре. Это футбол.

— Вас как болельщика напрягает отсутствие трофеев?

Владимир: Если мы их не выигрывали — значит, не заслуживали. Надеюсь и верю, что в этом году изменим ситуацию. Но даже если не получится, система будет работать. Этот подход и эта философия, которая прививается клубу, обязательно дадут плоды. А победим тогда, когда будем к этому готовы.

Евгений: Назовите хоть один клуб, который с нуля начал и за 15-16 лет завоевал какой-то трофей. Нет таких. Даже Сергей Николаевич однажды сказал: «Я допускаю, что мы никогда не завоюем трофей. Однако самое главное — клуб, стадион, атмосфера и то удовольствие, которое дарит нам футбол». Впереди у нас матч с «Динамо». Я всю неделю на мандраже — как оно и что будет?

Тахир: Тяготит ли меня отсутствие трофеев? Нет. Хочется? Конечно, хочется. Но меня бесит вот эта формулировка: «Главный матч в истории «Краснодара». А что, когда мы дважды играли в финале Кубка России, история клуба заканчивалась? Или она закончится в субботу? Конечно, нет. Да, это главная встреча сезона, но история не закончится.

— И всё-таки, матч с «Динамо» пока самый значимый в истории клуба?

Евгений: Я думаю, да. Это главный матч в нашей истории. Впервые у нас такой шанс, когда всё зависит только от нас. Выигрываем — чемпионы. К этой цели мы шли. Но я точно так же понимаю, как психологически устали футболисты, какая тяжёлая у клуба логистика. Да, будет неприятно, если вдруг проиграем. Однако это наша команда. Ты же не перестаёшь любить сына, если он нашкодит. Отошёл и дальше с ним играешь. Так же и клуб. Если в этот раз не выиграем, будем дальше пытаться, бороться. У меня младший сын, пять лет, первый год в академии занимается. Если нужно будет, подожду, когда он вырастет и принесёт «Краснодару» золото.

Еврокубковый выезд фанов «Краснодара» Фото: из личного архива Евгения Шевченко и Владимира Стоякина

— Разделяете мнение, что лично Галицкий больше кого бы то ни было в нашем футболе заслужил этот титул?

Евгений: Вы и сами прекрасно видите, сколько человек вкладывает в развитие футбола. В академии тысячи детей занимаются в шикарных условиях: экипировка, выезды — всё бесплатно, за счёт одного Галицкого. На одной из первых встреч я спросил у него: «Сергей Николаевич, зачем из травертина выкладывать пешеходные дорожки? Брусчатка же гораздо дешевле». И он ответил: «У нас в городе много зданий, построенных на века? А вот это будет на века». Я много где был, могу сравнивать. Так вот есть стадион «Краснодар» — и все остальные. Своим подходом, отношением к футболу Галицкий однозначно заслужил этот титул.

— Дадите напутствие команде перед матчем года?

Владимир: Разумеется, я желаю футболистам побед, но ещё больше — развития. Через каждую игру, будь то победа или поражение. Я уверен, что у каждого из них большой потенциал. Надеюсь, они и дальше будут его развивать. А мы, болельщики, всегда рядом.

Евгений: Я знаю, как сильно на них давит атмосфера. Пожелаю им убрать нервы в сторону, не зажиматься и сыграть в тот футбол, в который умеют. И тогда победа будет за нами.

Тахир: Я хочу пожелать игрокам в субботу просто выйти и играть с душой и сердцем. У нас даже была премия в баре — «Душа и сердце клуба». Мы голосовали, и футболка победителя висела под сводами Mr. Drunke Bar. Я хочу, чтобы они играли именно так. А результат — он будет. Потому что это футбол. Конечно, хочется победы. Но история на этом не закончится.

Мне бы хотелось, чтобы команда играла в тот футбол, за который её полюбили. За стиль, за смелость, за движение, за дух. Даже сейчас, живя в Европе, я часто слышу от людей: «О, ФК «Краснодар» — да, знаем!» Это уже не локальный клуб. Но при этом он сохранил в себе свою душу — ту самую краснодарскую открытость, провинциальность, простоту. И это главное.