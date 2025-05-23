«Краснодар» возьмёт первый трофей в истории, а ЦСКА заберёт бронзу? Интриги тура РПЛ

Нас ждёт 30-й тур РПЛ! Наконец-то мы узнаем чемпиона, обладателя бронзовых медалей и участников переходных матчей. Все восемь встреч пройдут в одно время: они начнутся в субботу, 24 мая, в 16:30 мск. Интриг — море! Рассказываем о главных.

«Акрон» и «Локомотив» уже решили турнирные задачи. Тольяттинцы сохранили место в РПЛ на следующий сезон, а москвичи точно финишируют шестыми. В последней игре задача у клубов одна — порадовать болельщиков. Хотя всё же интрига имеется: экс-форвард «Локо» Артём Дзюба выйдет на поле против бывшего клуба. Получится ли его огорчить? В первом круге нападающий ещё не выступал за «Акрон», когда команды встретились в 1-м туре. Зато есть шанс напомнить о себе сейчас.

Махачкалинское «Динамо» опережает зону стыков всего на одно очко. Так что в 30-м туре команде Хасанби Биджиева нужно сыграть не хуже «Пари НН», чтобы избежать переходных матчей. В соперниках — «Ростов». Все мысли южан связаны с предстоящим Суперфиналом Кубка России с ЦСКА. Победить в игре с «Динамо» не так важно, приоритет — не допустить травм лидеров. Так что не исключено, что ростовчане сыграют резервом. И в этом кроется отличный шанс для Махачкалы на удачное завершение сезона.

«Зенит» стал чемпионом России — 2023/2024 в 30-м туре. Тогда петербуржцы вырвали победу у «Ростова» в концовке (2:1) и воспользовались осечкой московского «Динамо». Теперь команде Сергея Семака снова нужно мини-чудо. «Зениту» необходимо побеждать самим и ожидать, что «Краснодар» потеряет очки. На кону — седьмое золото для петербуржцев подряд в год 100-летия. «Ахмат» же уже точно сыграет в стыковых матчах. Так что даже сенсационная победа команды Сергея Ташуева не спасет её от двух переходных встреч.

Теперь точно: «Краснодар» ждёт главный матч в истории клуба. Если южане одолеют дома московское «Динамо», то гарантируют себе первое золото РПЛ в истории (и в целом первый титул). Ирония судьбы заключается в вывеске: в мае 2024-го судьба трофея также решалась в Краснодаре. Тогда «Динамо» уступило хозяевам (0:1) и потеряло шансы на золото. Лишат ли москвичи теперь уже «Краснодар» надежд на победу в чемпионате?

Кстати, южан может устроить ничья (и даже поражение). Всё зависит от итогов встречи «Зенит» — «Ахмат». Если петербуржцы сыграют вничью, то «Краснодар» станет чемпионом при своей ничьей. Если «Зенит» уступит, то команда Мусаева возьмёт титул при любом исходе своего матча. «Динамо» же борется за третье место: если москвичи наберут больше очков, чем в параллельной встрече ЦСКА, то завершат сезон с бронзой.

«Оренбург» (скорее всего) прощается с РПЛ. Команда Владимира Слишковича потеряла шансы на спасение по спортивным результатам. Помочь остаться в элите оренбуржцам могут только проблемы «Черноморца» и «Химок» с лицензированием в РПЛ. А пока что последний матч «Оренбурга» в сезоне пройдёт на своём поле — в гости приедет «Рубин». Казанцы гарантировали себе седьмое место по итогам сезона. Так что глобальных задач у команды Рашида Рахимова нет.

«Крылья Советов» формально ещё не гарантировали себе сохранение места в РПЛ. Да, самарцы на три очка опережают зону стыков. Но если всё сложится против них, то есть шанс отправиться играть переходные встречи. Так что на матч с «Факелом» самарцы едут с мотивацией. Впрочем, и у воронежцев есть повод для борьбы. Если «Факел» одолеет «Крылья», а «Оренбург» уступит «Рубину», то команда Игоря Шалимова завершит сезон 15-й. А в случае проблем «Черноморца» и «Химок» с лицензированием возможны разные расклады. Так что сдаваться раньше времени не стоит.

«Спартак» провалил весеннюю часть РПЛ и выключился из гонки за золото. За тур до финиша команда Деяна Станковича занимает пятое место. Шансы на бронзу ещё остаются, однако для этого нужны осечки ЦСКА и московского «Динамо» плюс собственная победа над «Химками». Подмосковный клуб занимает 11-е место и находится в двух очках от зоны стыков. Проигрывать опасно. Впрочем, у «Химок» тяжёлая финансовая ситуация, из-за которой у команды возникли проблемы с лицензированием на следующий сезон. Предстоящая встреча может стать последней в РПЛ даже в случае успешного результата.

Важный матч для ЦСКА. У команды Марко Николича есть отличный шанс завершить сезон с бронзой. Для этого достаточно обыграть в 30-м туре «Пари НН» и не смотреть на результаты соперников. Весной ЦСКА не уступил ни в одной встрече в чемпионате. Нижегородцам нужно чудо, чтобы прервать эту серию. «Пари НН» располагается в зоне стыков, отставая от 12-го места всего на одно очко. Победа жизненно необходима команде Виктора Гончаренко, но получится ли её взять? Вопрос. Куда вероятнее, что ЦСКА отпразднует третье итоговое место на своём поле.