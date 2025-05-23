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Чемпионат России по футболу, расписание, интриги 30-го тура РПЛ, Зенит, Краснодар, Спартак, ЦСКА, Динамо Москва, Локомотив, Ростов

«Краснодар» возьмёт первый трофей в истории, а ЦСКА заберёт бронзу? Интриги тура РПЛ

Никита Паглазов
Автор:
Фото: «Чемпионат»/РИА Новости
Интриги 30-го тура РПЛ-2025
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Команде Мурада Мусаева нужна победа над московским «Динамо». Но у «Зенита» ещё остаются неплохие шансы на золото.

Нас ждёт 30-й тур РПЛ! Наконец-то мы узнаем чемпиона, обладателя бронзовых медалей и участников переходных матчей. Все восемь встреч пройдут в одно время: они начнутся в субботу, 24 мая, в 16:30 мск. Интриг — море! Рассказываем о главных.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» и «Локомотив» уже решили турнирные задачи. Тольяттинцы сохранили место в РПЛ на следующий сезон, а москвичи точно финишируют шестыми. В последней игре задача у клубов одна — порадовать болельщиков. Хотя всё же интрига имеется: экс-форвард «Локо» Артём Дзюба выйдет на поле против бывшего клуба. Получится ли его огорчить? В первом круге нападающий ещё не выступал за «Акрон», когда команды встретились в 1-м туре. Зато есть шанс напомнить о себе сейчас.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Махачкалинское «Динамо» опережает зону стыков всего на одно очко. Так что в 30-м туре команде Хасанби Биджиева нужно сыграть не хуже «Пари НН», чтобы избежать переходных матчей. В соперниках — «Ростов». Все мысли южан связаны с предстоящим Суперфиналом Кубка России с ЦСКА. Победить в игре с «Динамо» не так важно, приоритет — не допустить травм лидеров. Так что не исключено, что ростовчане сыграют резервом. И в этом кроется отличный шанс для Махачкалы на удачное завершение сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» стал чемпионом России — 2023/2024 в 30-м туре. Тогда петербуржцы вырвали победу у «Ростова» в концовке (2:1) и воспользовались осечкой московского «Динамо». Теперь команде Сергея Семака снова нужно мини-чудо. «Зениту» необходимо побеждать самим и ожидать, что «Краснодар» потеряет очки. На кону — седьмое золото для петербуржцев подряд в год 100-летия. «Ахмат» же уже точно сыграет в стыковых матчах. Так что даже сенсационная победа команды Сергея Ташуева не спасет её от двух переходных встреч.

Возможно, Соболев принесёт золото «Зениту»:
Теперь точно: Соболева «прорвало». Как он стал основным и удержал «Зенит» в гонке?
Теперь точно: Соболева «прорвало». Как он стал основным и удержал «Зенит» в гонке?
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Теперь точно: «Краснодар» ждёт главный матч в истории клуба. Если южане одолеют дома московское «Динамо», то гарантируют себе первое золото РПЛ в истории (и в целом первый титул). Ирония судьбы заключается в вывеске: в мае 2024-го судьба трофея также решалась в Краснодаре. Тогда «Динамо» уступило хозяевам (0:1) и потеряло шансы на золото. Лишат ли москвичи теперь уже «Краснодар» надежд на победу в чемпионате?

Кстати, южан может устроить ничья (и даже поражение). Всё зависит от итогов встречи «Зенит» — «Ахмат». Если петербуржцы сыграют вничью, то «Краснодар» станет чемпионом при своей ничьей. Если «Зенит» уступит, то команда Мусаева возьмёт титул при любом исходе своего матча. «Динамо» же борется за третье место: если москвичи наберут больше очков, чем в параллельной встрече ЦСКА, то завершат сезон с бронзой.

Букмекеры не верят в команду Мусаева?
«Краснодар» опять не справится, ЦСКА заберёт бронзу. Чего ждать от финиша РПЛ
«Краснодар» опять не справится, ЦСКА заберёт бронзу. Чего ждать от финиша РПЛ
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оренбург» (скорее всего) прощается с РПЛ. Команда Владимира Слишковича потеряла шансы на спасение по спортивным результатам. Помочь остаться в элите оренбуржцам могут только проблемы «Черноморца» и «Химок» с лицензированием в РПЛ. А пока что последний матч «Оренбурга» в сезоне пройдёт на своём поле — в гости приедет «Рубин». Казанцы гарантировали себе седьмое место по итогам сезона. Так что глобальных задач у команды Рашида Рахимова нет.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья Советов» формально ещё не гарантировали себе сохранение места в РПЛ. Да, самарцы на три очка опережают зону стыков. Но если всё сложится против них, то есть шанс отправиться играть переходные встречи. Так что на матч с «Факелом» самарцы едут с мотивацией. Впрочем, и у воронежцев есть повод для борьбы. Если «Факел» одолеет «Крылья», а «Оренбург» уступит «Рубину», то команда Игоря Шалимова завершит сезон 15-й. А в случае проблем «Черноморца» и «Химок» с лицензированием возможны разные расклады. Так что сдаваться раньше времени не стоит.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» провалил весеннюю часть РПЛ и выключился из гонки за золото. За тур до финиша команда Деяна Станковича занимает пятое место. Шансы на бронзу ещё остаются, однако для этого нужны осечки ЦСКА и московского «Динамо» плюс собственная победа над «Химками». Подмосковный клуб занимает 11-е место и находится в двух очках от зоны стыков. Проигрывать опасно. Впрочем, у «Химок» тяжёлая финансовая ситуация, из-за которой у команды возникли проблемы с лицензированием на следующий сезон. Предстоящая встреча может стать последней в РПЛ даже в случае успешного результата.

Задали вопросы Станковичу:
Как «Спартак» провалил весну. Странная ротация и ещё 5 претензий к Станковичу
Как «Спартак» провалил весну. Странная ротация и ещё 5 претензий к Станковичу
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Важный матч для ЦСКА. У команды Марко Николича есть отличный шанс завершить сезон с бронзой. Для этого достаточно обыграть в 30-м туре «Пари НН» и не смотреть на результаты соперников. Весной ЦСКА не уступил ни в одной встрече в чемпионате. Нижегородцам нужно чудо, чтобы прервать эту серию. «Пари НН» располагается в зоне стыков, отставая от 12-го места всего на одно очко. Победа жизненно необходима команде Виктора Гончаренко, но получится ли её взять? Вопрос. Куда вероятнее, что ЦСКА отпразднует третье итоговое место на своём поле.

Теперь Николичу важно перенести топ-форму на следующий сезон:
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