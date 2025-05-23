Горячее 24 мая: «Зенит» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо», «ПСЖ» Сафонова в финале Кубка Франции, Кубок Стэнли, кульминация в МХЛ и теннис!

Топ-события субботы: «золотой» тур в РПЛ, полуфиналы ЧМ по хоккею, баскетбол и Формула-1

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 24 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз», НХЛ, плей-офф, 1/2 финала, второй матч

Интрига: сможет ли команда Макдэвида сравнять счёт в серии?

Мощная спецбригада большинства «Далласа» сказала своё слово в первой игре, когда преимущество «Эдмонтона» 3:1 моментально превратилось в труху. В прошлом сезоне «нефтяники» смогли преодолеть 1-2 в серии и выйти в главный финал, но после этого «звёзды» стали мощнее.

🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс», НБА, плей-офф, 1/2 финала, второй матч

Интрига: ещё одно чудо?

Что это вообще такое было? «Индиана» уступала с разницей в 17 очков за шесть минут до конца встречи, но сумела обыграть «Нью-Йорк». Попадание Тайриза Халибёртона и вовсе могло закончить игру в основное время, правда, разыгрывающий наступил на трёхочковую линию, и пришлось прибегнуть к овертайму. «Никс» провели шикарную встречу, однако рассыпались в концовке. Проигрывать второй домашний матч никак нельзя, тем не менее «Индиана» способна удивить.

🏆🏒 14:00: МХК «Спартак» — «СКА-1946», МХЛ, плей-офф, финал, седьмой матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: повторит ли молодёжка СКА подвиг основы 10-летней давности?

«Спартак» уверенно шёл к чемпионству в МХЛ — и не только из-за того, что выиграл три встречи в финале, но и из-за уверенной регулярки и большого десанта игроков из КХЛ. Однако у СКА тоже были свои джокеры: Егор Заврагин появился в воротах команды не сразу, но начал творить чудеса и помог команде выиграть три матча подряд. Правда, самую драматичную развязку в истории лиги будут наблюдать полторы тысячи зрителей из-за того, что «Мегаспорт» занят концертом.

🏆🎾 15:00*: Людмила Самсонова (Россия, 8) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4), Страсбург, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: выиграет ли Самсонова свой первый титул на грунте?

Людмила Самсонова пять раз за карьеру брала титулы на уровне WTA. Три трофея она завоевала на харде, ещё два — на траве, а на грунте у неё пока нет таких успехов. В Страсбурге Самсонова впервые вышла в финал на грунте, и там её соперницей будет чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина. Несмотря на статус Рыбакиной, в личном противостоянии россиянка ведёт со счётом 4-1 — все эти игры проходили на харде. Людмила выиграла первые четыре встречи, и только в полуфинале Абу-Даби-2024 Елена размочила счёт (6:0, 4:6, 6:2).

🏒 15:20: Швеция — США, чемпионат мира, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: смогут ли американцы выйти в свой первый финал ЧМ?

Поразительно, но сборная США после введения полуфиналов на чемпионатах мира никогда не могла пройти эту стадию. Менялись игроки, соперники, тренеры, однако ничего не помогало. Даже шведы, которые часто страдают такой же фобией полуфиналов, стабильно обыгрывали американцев. Например, в 2018-м «Тре Крунур» разнесли команду Кейна, Айкела и Годро 6:0. Смогут ли Штаты преодолеть заколдованный барьер в матче с хозяевами, полностью укомплектованными игроками НХЛ?

🏆🎾 15:30*: Андрей Рублёв (Россия, 3) — Флавио Коболли (Италия), Гамбург, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: сможет ли Рублёв завоевать второй титул в сезоне?

В феврале Андрей Рублёв выиграл турнир ATP-500 в Дохе, но потом вступил в затяжную полосу неудач, во время которой поражений было больше, чем побед. В Гамбурге у Рублёва есть возможность исправить положение. Андрей выиграл четыре матча подряд и сразится в финале с Флавио Коболли, 35-й ракеткой мира. 23-летний итальянец не собирается сдаваться — в минувшем месяце он завоевал первый титул (Бухарест), а теперь нацелен на второй. С Коболли Рублёв ещё не встречался.

⚽️ 16:30: «Акрон» — «Локомотив», РПЛ, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Дзюба забьёт бывшему клубу?

«Акрон» и «Локомотив» решили свои турнирные задачи. Тольяттинцы сохранили место в РПЛ, москвичи точно финишируют шестыми. В последнем тура задача одна — повеселиться. Но у Артёма Дзюбы, конечно, есть повод огорчить «Локо». После не лучшего расставания форвард хочет забить парочку мячей «бывшим». Получится?

⚽️ 16:30: «Динамо» Мх — «Ростов», РПЛ, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Махачкала сохранит место в РПЛ?

«Динамо» Махачкала в случае победы над «Ростовом» гарантирует себе сохранение места в РПЛ. Южане всеми мыслями уже в Суперфинале Кубка России, поэтому наверняка выпустят резерв. Хороший шанс для команды Хасанби Биджиева избежать стыков.

🏆⚽️ 16:30: «Зенит» — «Ахмат», РПЛ, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» дождётся чуда и снова станет чемпионом?

«Зенит» снова может стать чемпионом в 30-м туре! Для этого команде Сергея Семака нужно сыграть лучше, чем «Краснодар» в параллельном матче. Если южане уступят, то «Зениту» хватит ничьей. Если «Краснодар» сыграет вничью, то петербуржцам понадобится победа. А вот если команда Мурада Мусаева наберёт три очка, то «Зениту» уже ничего не поможет. Но нужно все равно выходить и обыгрывать «Ахмат», который гарантировал себе стыки.

🏆⚽️ 16:30: «Краснодар» — «Динамо» М, РПЛ, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Краснодар» возьмёт первый трофей в истории?

Главный матч в истории «Краснодара». В случае победы южане гарантируют себе победу в РПЛ и первый трофей. Даже ничья оставляет шансы на золото в случае осечки «Зенита» в параллельной встрече. Большая проблема для «Краснодара» — соперник. Именно «быки» в прошлом сезоне в 30-м туре лишили «Динамо» титула. Теперь москвичи мечтают о реванше. Тем более что у них ещё сохранились шансы на бронзу. Что за матч нас ждёт!

команда Мусаева готова к главному матчу в истории клуба: Видео «Краснодар» показал, как команда готовится к решающему матчу сезона с «Динамо»

⚽️ 16:30: «Рубин» — «Оренбург», РПЛ, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Оренбург» завершит сезон красиво?

«Рубин» гарантировал себе седьмое место в РПЛ, а «Оренбург» — вылет. Правда, в случае отзыва лицензии у «Химок» оренбуржцам ещё может открыться окно в элиту. Но для этого нужно финишировать 15-ми. Поэтому наверняка на последний тур команда Владимира Слишковича выйдет заряженной на победу.

Но шансы на то, чтобы остаться в РПЛ, сохраняются до сих пор: «Очень обидно». Президент «Оренбурга» высказался о вылете команды из РПЛ

⚽️ 16:30: «Факел» — «Крылья Советов», РПЛ, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Крылья» избегут стыков?

«Факел» давно оформил вылет из РПЛ и просто ждёт нового сезона. Однако в случае победы над «Крыльями Советов» есть шанс зацепиться за элиту: для этого нужна осечка «Оренбурга» с «Рубином» + отзыв лицензии на участие в РПЛ у «Химок». Тогда появятся варианты избежать Первой лиги. Но и «Крылья» едут в Воронеж за тремя очками. Самарцы рискуют свалиться в зону стыков, а делать этого не хочется.

⚽️ 16:30: «Спартак» — «Химки», РПЛ, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» завершит сезон победой?

«Спартак» провалил весну, выбыл из гонки за титул и маловероятно, что возьмёт бронзу. Хотя теоретические шансы ещё остаются. Но завершить сезон победой над многострадальными «Химками» нужно. Хотя бы напоследок есть шанс подарить болельщикам положительные эмоции.

⚽️ 16:30: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА доберётся до бронзы?

ЦСКА — в шаге от бронзы в РПЛ! Кто бы мог подумать перед рестартом сезона? Впечатляющая форма команды Марко Николича привела их к борьбе за медали. В 30-м туре достаточно обыграть «Пари НН» и не смотреть на результаты конкурентов. Хотя нижегородцы также едут в Москву за победой: клуб находится в зоне стыков и мечтает выбраться оттуда.

⚽️ 17:00: «Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд», Чемпионшип, плей-офф, финал

Интрига: какая из команд отправится в АПЛ?

«Шеффилд Юнайтед» не играл в АПЛ всего год, «Сандерленд» — целых восемь лет! Теперь от возвращения в элиту команды отделяет всего одна победа. В субботу на «Уэмбли» они разыграют третье место в АПЛ. Высока вероятность, что эта встреча получится эпичнее, чем английский финал Лиги Европы.

Брат Джуда идёт по его стопам? «Боруссия» хочет подписать Джоба Беллингема до старта клубного чемпионата мира — Бергер

🏎 17:00: Формула-1, Этап 8, Гран-при Монако, квалификация

Интрига: подтвердит ли Леклер пятничную форму?

Быстрейшим гонщиком в первый день гоночного уикенда в Монте-Карло оказался местный уроженец Шарль Леклер. Несмотря на аварию со Строллом на старте первой тренировки и изначальные жалобы на поведение машины, монегаск здорово прибавил и во второй сессии выглядел уже практически доминатором. Получается, есть все шансы на субботний поул! Но что на это ответят Льюис Хэмилтон и лидеры сезона из «Макларена»? А может, резко прибавит Макс Ферстаппен, который в пятницу смотрелся неубедительно? Есть немало примеров, когда после невразумительного начала «Ред Булл» чудесным образом прибавляет. С интересом последим и за бодрыми середняками – прежде всего за Алонсо и представителями «Рейсинг Буллз».

⚽️ 17:15: «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад», Примера, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» красиво проводит Модрича и Анчелотти, а также сделает Мбаппе лучшим бомбардиром сезона?

«Реал» Мадрид уже точно финиширует вторым в чемпионате Испании. Но у клуба есть две миссии: красиво проводить уходящих из клуба Карло Анчелотти и Луку Модрича + оформить для Килиана Мбаппе «Золотую бутсу». Французу достаточно забить один гол, чтобы обойти Виктора Дьёкереша в общеевропейской гонке. Мотивации победить в последнем туре предостаточно!

🏒 19:20: Швейцария — Дания, чемпионат мира, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжат ли датчане удивлять хоккейный мир?

Пожалуй, триумф Дании над звёздами Канады — главная сенсация чемпионатов мира в XXI веке. Однако теперь датчане лишаются преимущества домашней площадки, да и, вполне возможно, попадание в топ-4 эмоционально вытянет все силы из команды. Швейцария вполне утвердилась в статусе топ-сборной и готова ко второму финалу ЧМ подряд. На групповом этапе команда Патрика Фишера обыграла датчан 5:2.

🏆⚽️ 21:00: «Арминия» — «Штутгарт», Кубок Германии, финал

Кубок Германии . Финал Кубок Германии . Финал 24 мая 2025, суббота. 21:00 МСК Арминия Билефельд Не начался Штутгарт Штутгарт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто станет обладателем Кубка Германии?

Представляете клуб из Третьей Бундеслиги в Лиге Европы? А такое реально! «Арминия» вышла в финал Кубка Германии, в котором зарубится со «Штутгартом». «Швабы» — фавориты матча, однако клуб из Билефельда ранее уже выбил «Унион», «Вердер», «Фрайбург» и «Байер». Почему бы не совершить самую важную и главную сенсацию? «Арминия» ни разу в истории не забирала трофей, так что настрой на финал будет запредельным. Впрочем, и «Штутгарт» не выигрывал титулов с 2007-го (взял Бундеслигу).

🏆⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Реймс», Кубок Франции, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Франции . Финал Кубок Франции . Финал 24 мая 2025, суббота. 22:00 МСК ПСЖ Париж Не начался Реймс Реймс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Сафонов выиграет ещё один трофей с «ПСЖ»?

«ПСЖ» в нынешнем сезоне уже выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции. Также парижане добрались до финала Лиги чемпионов. Есть хороший шанс взять четыре трофея за сезон! Тем более что в финале Кубка Франции команда сразится со скромным «Реймсом», занявшим 16-е место в Лиге 1. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов идёт за новым титулом!