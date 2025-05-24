Почему «Зенит» заслуживает стать чемпионом

Помните, что публично признала общественность прошлым летом? Когда финальный свисток прозвучал сначала в Краснодаре, а потом в Петербурге и «Зенит» в шестой раз стал чемпионом. Одну простую вещь — это самый тяжёлый сезон за все годы Сергея Семака в команде. Это говорил и сам тренер, и руководители, и конкуренты. Тот чемпионат клуб выиграл не благодаря своей игре, где было много проблем, а вопреки им. Помогли конкуренты, недочёт Песьякова и череда событий. Но в то же время едва ли кто-то мог сказать, что это было незаслуженно. Нет. «Зенит», как и полагается гегемону, всегда был в лидирующей группе, а на финише совершил необходимый рывок.

Скажет ли кто-то в субботу, если петербуржцы в седьмой раз подряд устроят тусовку на «Газпром Арене», что это несправедливо? Если на секунду отключить клубные пристрастия, усталость от титулов, которые облюбовали один город, и прочие факторы? Тоже нет. С одной стороны, истина в том, что в этом году нет тотального превосходства, нет выдуманного в головах общественности «чемпионского футбола», нет магии. Есть поражения от прямых конкурентов, явные спады и нервозность. Однако при всём этом команда всё так же в лидирующей группе, несмотря на кризис, добивается результата в последних матчах сезона, и, если возьмёт титул, это будет всё так же вопреки. Но не будет незаслуженно.

Да, «Зенит» криво провёл необходимую перестройку. Это очевидный факт: прошлым летом, возможно, услышали мнение части общественности и решили формировать российский костяк — Латышонок, Волков, Горшков, Глушенков, Соболев. И только два иностранца — Лусиано и Дркушич, хоть второй в итоге и оказался в команде только с зимы. Не знаю, было ли это намеренно, однако, видимо, в клубе забыли базовые принципы завоевания титулов в России — они в последние годы выигрываются зарубежным костяком. Как бы кто ни старался доказать обратное. В итоге из всех прибывших основными по ходу сезона стали только Латышонок и Глушенков. Остальная основа формировалась за счёт тех, кого ещё недавно называли уже не эффективными элементами.

Вендел и Клаудиньо Фото: fc-zenit.ru

Чья это вина? Явно не только тренера, который должен работать с тем, что есть. Тем более за него имеется железный аргумент — даже с такими игроками команда сохраняла относительную стабильность в результатах до конца года. Потом уже два поражения от «Крыльев» и «Акрона», которые всё усложнили. Да, кто-то скажет, что цена этих футболистов изначально сильно выше, но стоимость не всегда равно класс на поле. Один московский клуб, если ориентироваться на его результаты в весенней части, подтвердит.

А потом наступила зима. Клуб, опять же, планировал перестройку, возможно, уже с акцентом на легионеров, однако и она не получилась. Ушёл важный созидатель Клаудиньо, а вместо него появился дрейфующий флангист Энрике. Стоимость парня — космос, и все ждали, что только за счёт неё он будет делать разницу в большинстве матчей. Не увидели. Порой бразилец хорош, но пока играет ниже ожиданий. Добавляем к этому явный спад формы и переменчивые настроения Глушенкова, сложности с правым флангом обороны, дисквалификации и как апофеоз — травму Вендела. В итоге мы пришли к тому, что главным действующим лицом «Зенита» стал Соболев. Сюрреализм.

Можно сколько угодно стебаться и кричать: что вы здесь пишете, у Питера и так состав, который обязан выносить всех в одну калитку! Однако если погрузиться в детали, то в этом самом составе проблем даже больше, чем у «Краснодара», который с первых туров выбрал 11-13 игроков и в большинстве встреч ориентируется на них. В «Зените» же Семаку постоянно нужно лавировать, ломать старые и создавать новые сочетания, а ещё рассчитывать хотя бы на нейтралитет судей, которые в этом сезоне развивают тренды на спорные решения.

Поэтому если «Зенит» выиграет чемпионство, то это будет справедливо. И главное — заслуженно. История с «Краснодаром» — красивая и романтичная, но Питер точно достоин поднять чашку на своём стадионе не меньше, чем их главный соперник.