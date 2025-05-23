РФС запутал всех решением по «Химкам». А что с лицензированием у других проблемных клубов?

Ситуация с лицензированием «Крыльев Советов» на сезон РПЛ-2025/2026 разрешилась успешно для самарцев. Если клуб сохранит место в элите, то сыграет в следующем чемпионате. Но куда неожиданнее, что шансы на игру в РПЛ остались у испытывающих огромные финансовые проблемы «Химок». Как так? Разбираемся.

Сегодня, 23 мая, в телеграм-канале «Крыльев Советов» появилось сообщение, что клуб успешно получил лицензию РФС на следующий сезон РПЛ. Отметим, что ранее «Крылья» испытывали проблемы с погашением долгов. Вот что заявил председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев:

— С учётом текущей ситуации, процесс был длительным, но мы находились в конструктивном диалоге с РФС и смогли в требуемые сроки сформировать необходимый пакет документов. На сегодняшний день финансовое положение клуба стабильно, что позволило получить лицензию на следующий сезон. Во многом это стало возможным благодаря гарантиям со стороны региона и вовлечённости губернатора в решение существующих проблем.

При этом мы понимаем, что бюджет клуба, а также наши планы по погашению задолженности перед «РТ-Капитал» подразумевают необходимость максимально эффективно распределять ресурсы клуба в течение сезона. Перед клубом по-прежнему будут ставиться задачи по достижению спортивного результата, выполнению финансовых показателей, а также по развитию спортивной вертикали. Задачи амбициозные, но при этом достижимые.

Игроки команды «Крылья Советов» Фото: pfcks.ru

Куда более запутанная история у «Химок». Игроки клуба из-за долгов по зарплате даже планировали бойкот матчей РПЛ. В дело вмешался президент лиги Александр Алаев, пообещавший помочь в решении проблем. Однако до сих пор финансовые вопросы не решены (по информации инсайдера Ивана Карпова, «Химки» задолжали от 700 млн до 1,2 млрд рублей). Как в такой ситуации допускать клуб к участию в РПЛ? Вопрос.

И всё же РФС выдал временную лицензию «Химкам» до 20 июня 2025 года. А дальше — сложная схема:

если клуб не решит все свои проблемы, то в РПЛ вернут одну из проигравших в стыках команду (если такая будет);

если же вылетят оба представителя РПЛ, то приоритет будет за тем, кто занял 13-е место;

если сохранятся оба клуба из элиты, то тогда в чемпионате России останется команда с 15-й строчки (на момент 29-го тура — «Оренбург»);

если же «Химки» всё же закроют долги, то всё решится согласно итогам стыковых матчей. А подмосковному клубу выдадут полноценную лицензию.

Отметим, что за тур до финиша «Оренбург» и «Факел» уже обеспечили себе вылет из РПЛ по спортивному принципу. Однако кто именно займёт 15-е и 16-е места — вопрос открытый. «Ахмат» также на 100% сыграет в стыках. На второе место «претендуют» «Крылья Советов», «Химки», «Динамо» Махачкала и «Пари НН».

В Первой лиге повышение себе обеспечила «Балтика», за фактическое второе место сражаются «Торпедо» и «Черноморец» (по спортивному принципу одна из этих команд должна сыграть в стыках). За попадание в переходные встречи также борются «Сочи», «Урал» и «СКА-Хабаровск». Правда, у двух клубов из шести вышеперечисленных есть проблемы с лицензированием. «Черноморцу» отказывают в ней из-за отсутствия стадиона уровня РПЛ. Схожая история и у «СКА-Хабаровск», который из-за проблем с ареной даже не подавал на лицензию год назад. Так что высока вероятность, что лицензированный топ-4 в Первой лиге составят «Балтика», «Торпедо», «Сочи» и «Урал».

При этом, судя по инсайдам, окончательное решение по формату повышения и понижения в классе ещё не принято. И сложнее ситуация станет, если «Торпедо» опустится на третье место. По информации журналиста Сергея Ильёва, на такой случай РФС склоняется к варианту с сохранением в РПЛ 13-й команды. При этом напрямую в элиту выйдет только «Балтика», а в стыках сыграют 14-я и 15-я команды Премьер-Лиги против «Торпедо» и победителя отдельно вынесенной пары «Урал» — «Сочи».

Стадион «Черноморца» Фото: fc-cn.ru

Временная лицензия «Химок» серьёзно влияет на расклады перед 30-м туром РПЛ. У «Оренбурга» и «Факела» добавляется мотивации побороться за 15-е место: в случае отзыва лицензирования у подмосковного клуба у них появится шанс на сохранение места в РПЛ. Также важно быть выше в таблице, даже если команда попала в стыки.

Но если «Химки» всё же не получат лицензию, то у клубов будут большие проблемы. В сжатые сроки командам, которые неожиданно получат место в РПЛ, придётся пересматривать бюджеты, подготовку к сезону, логистику, трансферы и так далее. РФС своим решением ставит под удар целостность нового сезона чемпионата России, который стартует уже 18 июля.