«Наполи» вернул чемпионский титул! В последнем туре всё решили шедевры Мактоминея и Лукаку

«Наполи» – чемпион Италии! В четвёртый раз в истории и во второй – за последние три сезона. Финиш «золотой» гонки в Серии А получился очень увлекательным, всё решилось только в последнем туре. «Интеру» нужно было побеждать на выезде «Комо» и надеяться на то, что «Наполи» потеряет очки в домашнем матче с «Кальяри». Но случилось только одно из двух этих событий.

Драма 42-летнего Рейны — удаление в последнем матче в карьере

Симоне Индзаги удивил составом на игру с «Комо» – на скамейке запасных остались Бастони, Думфрис, Мхитарян, Барелла, Тюрам и Мартинес. До финала Лиги чемпионов ещё восемь дней, поэтому ничто, в общем-то, не вынуждало тренера «Интера» делать мощную ротацию. А у хозяев обратило на себя внимание появление в основе голкипера Рейны: 42-летний испанец, в ворота которого ещё Аршавин оформлял свой легендарный покер за «Ливерпуль», проводил прощальный матч перед завершением карьеры.

У «Интера» не было особого преимущества при счёте 0:0. «Комо» играл фактически на равных с действующим чемпионом Италии, провёл несколько хороших атак. Рейна в дебюте встречи прыгнул, как молодой, но потом большого количества работы не имел. Казалось, план Индзаги не оправдывает себя. Тем не менее в середине первого тайма «нерадзурри» повели. Помог стандарт. Миланцы забили после углового – Чалханоглу подал в нужную точку в центр штрафной, а потерянный защитниками де Врей забил головой.

Однако даже после гола «Интер» не чувствовал себя спокойно. Команде Индзаги добавило уверенности удаление Рейны. Вот ведь как бывает – заработал красную карточку в последнем матче в карьере! Испанец выскочил за пределы штрафной и в подкате въехал в ногу убегавшему к воротам Тареми. Судья Масса только после изучения повтора пришёл к выводу, что Пепе действительно сфолил. Трибуны провожали Рейну аплодисментами, партнёры и даже оппоненты поддержали его, но сам вратарь был мрачнее тучи, уходя с поля.

В меньшинстве «Комо» попёр вперёд в начале второго тайма и создал момент благодаря длинному выбросу аута. Димарко заблокировал удар, причём мяч попал в руку. Хозяева требовали пенальти. Однако повтор показал, что защитник «Интера» прижал руку к телу. После этого «нерадзурри» организовали контрвыпад, который классно завершил Корреа. Аргентинец обыграл в штрафной противника и покатил мяч в дальний нижний угол.

При счёте 0:2 игра потеряла вкус, тем более футболисты «Интера», конечно же, знали, что происходит в Неаполе. Хотя «Комо» продолжал показывать зубы, вдесятером даже перебил «нерадзурри» (удары – 18:11, но в створ – 4:7). Симпатичная команда Сеска Фабрегаса прервала на финише чемпионата свою беспроигрышную серию. «Комо» не уступал никому на протяжении восьми туров, с середины марта. Наверное, только этот факт и порадует сегодня Индзаги. Для Симоне и его парней решающий матч – 31 мая, с «ПСЖ».

Мактоминей и Лукаку добыли «Наполи» титул

Антонио Конте, как, к слову, и Индзаги, пропускал потенциально чемпионский матч из-за дисквалификации. Вынужден был смотреть футбол с трибуны. Но и без криков главного тренера на бровке «Наполи» с первых минут обрушил волны атак на ворота «Кальяри». Хозяева зарабатывали стандарты, создавали голевые моменты. Если бы не сейвы албанского голкипера Шерри, который появился в основе впервые с 17-го тура (его конкурент Каприле отсутствовал в заявке из-за того, что арендован у «Наполи»), быть бы быстрому голу.

Потом «Кальяри» чуть-чуть успокоил игру, и у неаполитанцев стало меньше остроты. А ведь в параллельной встрече уже вёл «Интер», так что команда Конте свалилась на второе место. Впрочем, и «Кальяри» вообще не атаковал. Когда «Наполи» всё же забил на 42-й минуте, у «Кальяри» было 0 ударов и даже 0 касаний в чужой штрафной. А чудо-гол хозяев сотворил новый герой Неаполя Мактоминей. После кросса справа экс-хавбек «МЮ» здорово сложился и пробил «ножницами». Затем Мактоминей чуть не подрался со своим партнёром по команде Ррахмани, которого пытался успокоить во время его конфликта с соперником.

«Наполи» снял все вопросы о чемпионстве, забив вскоре после перерыва, причём это случилось одновременно со вторым голом «Интера» в ворота «Комо». Теперь в роли супергероя выступил другой бывший игрок «Манчестер Юнайтед». Лукаку всё сделал сам. «Наполи» вышел из-под прессинга «Кальяри» при помощи длинной передачи на центрфорварда, а бельгиец убежал к воротам почти с центра поля, обыграв по пути Мину и Адопо. Команда Давиде Николы была в этот вечер совсем разобранной.

Итоговая статистика матча отражает гигантское преимущество «Наполи»: удары – 18:4 (в створ – 6:1) и 2,27 против 0,11 по xG. Неаполитанцы вполне могли победить разгромно. Один только Давид Нерес, вышедший на замену, упустил несколько моментов. Он тоже очень хотел забить в «золотом» матче, тянул одеяло на себя. Впрочем, Неаполь был счастлив и счёту 2:0. Конте завоевал свой шестой чемпионский титул – до этого было три с «Ювентусом», по одному – с «Челси» и «Интером».