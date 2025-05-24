«Понимаю, что это был последний шанс». Как же хочется чемпионства Смолова с «Краснодаром»!

«Это что получается, Фёдор Смолов — наш Гарри Кейн?» — шутили мы с коллегами на одной из последних редакционных планёрок. И пусть сравнение, справедливости ради, максимально натянутое, но Смолов из всех самых заслуженных и известных игроков нашего футбола — единственный, у кого нет титула чемпиона России.

Всю свою карьеру Смолов ходит рядом с трофеем, но никак не может пересечься с ним в одной точке. «Динамо» Силкина, в котором начинал Смолов, было ярким, однако недотягивало до лучшей команды страны. Потом были годы, которые Фёдор потратил на поиски себя, и ярчайшие сезоны в «Краснодаре». Те тоже к чемпионству не привели.

Когда Смолов играл в «Краснодаре», им неоднократно интересовался «Зенит», и в какой-то момент трансфер был действительно близок — но не сложилось. Иначе форвард уже давно был бы многократным чемпионом страны. Даже в «Локомотив» Смолов пришёл в постчемпионское лето и с клубом близко к титулу не подбирался.

Фёдор Смолов в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но самый реальный шанс наконец-то стать чемпионом у Смолова был в прошлом году. Вы все прекрасно помните, что «Динамо» было достаточно не проиграть в последнем туре «Краснодару». Не получилось. После того матча в микст-зоне у меня состоялся разговор с Федей, в котором он признался: «Понимаю, что это был мой последний шанс стать чемпионом России. Написал своей жене, что по моей карьере, видимо, мне не суждено стать чемпионом».

Кто мог тогда представить, что ровно через год у Смолова будет ещё один шанс стать чемпионом? В той же самой встрече, на том же самом стадионе, однако в игре за другую команду. За команду, в которой он закрепился как элитный форвард российского футбола. Пусть он и близко не игрок основного состава.

И да, к Смолову можно относиться по-разному. Кто-то может сказать, что это игрок, который слишком много думал и рефлексировал. Кто-то — что он слишком много думал о себе и своём успехе, отъезде в Европу или чём-либо ещё. Вообще, Смолов всю жизнь балансировал между этой рефлексией и моментами, когда он по-настоящему зло и спортивно относился к своей карьере. Такие моменты случались не так часто, но именно в эти моменты Фёдор был прекрасен.

И пусть вам может не нравиться Фёдор Смолов, но, согласитесь, будет красиво, если в этом калейдоскопе совпадений всё-таки случится гол Смолова. Пусть это и против логики.