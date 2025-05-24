Главного героя чемпионского «Наполи» считают самодуром. Но он снова заткнул критиков!

В XXI веке у «Наполи» два скудетто: в 2023-м и теперь в 2025-м. Первый титул завоевал Лучано Спаллетти, второй — Антонио Конте. В сезоне-2022/2023 в атаке зажигал Виктор Осимхен, а через сезон — Ромелу Лукаку. Хвича Кварацхелия сверкнул на весь мир, когда титул выигрывал Спаллетти. А с Конте Квара отработал всего половину чемпионата и зимой уехал в «ПСЖ».

«Наполи»-2023 и «Наполи»-2025 сильно друг от друга отличаются. Разные тренеры, разные игроки, кардинально разные стили. Но есть человек, который причастен к обеим чемпионским командам. Он их собирал, он их менеджировал, и его роль в завоевании скудетто не менее значительна, чем роль Спаллетти или Конте. Этот человек — Аурелио Де Лаурентис.

Сколько же всего о себе слышал и читал Де Лаурентис за время президентства в «Наполи»! Он и псих, и истерик, и хам, и плохой менеджер, и напрочь лишён футбольных компетенций! Сколько раз говорили — пускай снимает кино, а в футбол не лезет (семья Де Лаурентис — известные в Италии кинопродюсеры). Однако из четырёх чемпионских титулов, которые за свою историю выиграл «Наполи», ровно половина случилась при Де Лау.

Возьмём свежую победу — сезон-2024/2025. Когда «Наполи» объявил о назначении Антонио Конте, многие схватились за голову: они с Де Лаурентисом друг друга убьют! Оба — максимально эксцентричные, пылкие и горячие. Оба привыкли говорить то, что думают. Были опасения, что этот союз продлится недолго. Казалось, их футбольная лодка очень скоро разобьётся о быт. Или того лучше — они разругаются так быстро, что лодка даже не успеет выйти в море.

Однако в итоге неаполитанская ладья с Конте и Де Лау переплыла всё море и добралась до берега с трофеем. На пути было трудно. Уже в начале сезона, буквально после первых матчей, Конте начал жаловаться: где трансферы? Без больших вливаний Антонио не работает, это известно давно. И точно так же известно, что Де Лаурентис — не самый щедрый президент. Каждая копейка на счету. Экзистенциальные разногласия выпирали с самого начала.

Однако они как-то договорились. Де Лау привёз Конте дорогого центрального защитника Алессандро Буонджорно, которого хотели многие итальянские топы. А ещё президент доставил тренеру его главного (и, возможно, единственного) любимчика — Ромелу Лукаку.

Если отношения Конте и Де Лаурентиса изначально вызывали вопросы (и вызывают до сих пор), то Конте и Лукаку — это идеальный мэтч! Как только Антонио получил столь желанного нападающего, он успокоился, градус негатива снизился. И команда принялась стричь очки — в недельном цикле, без еврокубков, любимый формат Конте.

Потом наступила зима, и «Наполи» продал Хвичу Кварацхелию. За него дали большие деньги, но в команде Конте он играл важную роль. Его здорово подменял Давид Нерес. Однако жизнь показала, что как игрок основы бразилец далеко не так хорош, как когда он выходит со скамейки. На замену Кваре взяли Ноа Окафора из «Милана». Это был не первый выбор. С другими кандидатами (Карим Адейеми, Аллан Сент-Максимен) не срослось, и пришлось арендовать швейцарца. С лавки «Милана» он переехал на лавку «Наполи». Весной он четыре раза вышел на замену. Последний раз появлялся на поле 16 марта.

Конте был очень недоволен, что у него забрали Хвичу, который делал разницу, и, по сути, не дали никакой замены. Он постоянно говорил об этом в СМИ. Де Лаурентис наверняка бесился — но держал себя в руках. Конте ворчал, но результат у команды был. Де Лау понимал, что не нужно лезть. Хотя наверняка были моменты, когда ему хотелось примчаться к тренеру и высказать всё, что накипело.

В итоге «Наполи» берёт титул со Скоттом Мактоминеем, Билли Гилмором и Филипом Биллингом. Это приличные футболисты. Однако до этого сезона трудно было представить, что такие игроки будут в составе команды-чемпиона Италии. И если Биллинга взяли зимой и он по большей части выходил на замену, то Гилмор и особенно Мактоминей — это важные люди для основы. Мактоминей — так вообще ключевейший, MVP итальянского сезона.

Победа с такими футболистами, даже при условии, что не было еврокубков, — это блестящая работа Конте. Он вновь подтвердил свой статус: в кратчайшие сроки дал результат в виде титула. Однако чудо заключается в том, что Антонио так и не получил тех вложений, на которые наверняка рассчитывал и которые получал в предыдущих клубах. И это уже магия Де Лаурентиса.

Президент рискнул и пригласил Конте — тренера насколько успешного, настолько же и сложного. Несмотря ни на что, они доработали сезон до конца. Что будет дальше — другой вопрос. Факт в том, что «Наполи» взял второе скудетто за последние три сезона. Это осязаемый большой результат. «Наполи», будем честны, никогда не был избалован большими победами.

Чемпионство-2024/2025 не стоило Де Лаурентису космических денег. Хотя обычно с Конте бывает именно так. По итогам двух последних трансферных окон сальдо «Наполи» — минус € 69 млн. Траты были, но значительную их часть покрыла продажа Хвичи. Плюс будут призовые за победу в Серии А, а также солидный бонус за выход в Лигу чемпионов. Э — эффективность.

Будущее «Наполи» и Конте прямо сейчас туманно. И не только из-за файеров, дым от которых накрыл Неаполь. О том, что Конте может уйти, говорят уже давно. В частности, по данным различных СМИ, Антонио мечтает вернуть «Ювентус». Кто возглавит «Наполи» в случае ухода Конте, пока совершенно не ясно.

Однако ясно одно: Аурелио Де Лаурентис, как бы к нему ни относились, великий человек для «Наполи». Он и близко не идеальный президент. 10-е место в прошлом сезоне и крах команды, которая незадолго до того уверенно выиграла чемпионат, — в значительной степени его «заслуга». За годы в «Наполи» он не раз совершал ошибки, это факт.

Однако есть ещё один факт: на счету Де Лаурентиса ровно половина скудетто этого клуба. Он выиграл их не в одиночку. Но спродюсировал их именно он. Так что, как сказал Жозе Моуринью на знаменитой пресс-конференции: «Respect!»