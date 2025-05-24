«Краснодар» идёт к мечте 17 лет. Весь путь клуба к чемпионству — в главных моментах

Сегодня состоится главный матч в истории «Краснодара». Победа над «Динамо» принесёт гарантированное чемпионство. И первый титул за 17 лет существования клуба. Срок, на самом деле, не такой уж большой. Но сколько же ярких событий произошло в нём!

Сергей Галицкий основал «Краснодар» 22 февраля 2008-го. Год для российского футбола в целом получился уникальным: бронза сборной на Евро, два евротрофея «Зенита», сенсационное чемпионство «Рубина». Теперь вот созданный тогда клуб готовится стать лучшим в стране.

Это будет не чудо в стиле «Лестера»: краснодарцы планомерно шли к золоту и заслужили его. Самое время вспомнить их путь с ключевыми моментами — начиная от самых низов.

У Галицкого не сложилась футбольная карьера. А воровство чиновников убило предшественника «Краснодара»

«Краснодар» — не первый спортивный проект Галицкого. Начиналось всё с «Авангарда» из посёлка-курорта Лазаревское между Сочи и Туапсе. В детстве Сергей Арутюнян (Галицким он стал сильно позже, взяв фамилию жены) собирал и сдавал фундук. Разумеется, не от хорошей жизни. С седьмого класса — каждое лето работал грузчиком. Параллельно с этим он гонял мяч в местной футбольной школе.

Сергей отличался высоким ростом и неплохим пасом. А вот скоростью и техникой — не очень. Даже на столь незначительном уровне. Тем не менее его всё равно ставили на фланг, и в 13 лет будущему миллиардеру пришлось завязать с футболом. Позже, впрочем, он сам признался: если бы тренеры были мастеровитее, финал настал бы ещё раньше.

Мечта состояться в футболе тем не менее никуда не делась. Не можешь играть сам — упрости жизнь тем, кто на это способен. Накопив приличное состояние, Галицкий вложился в «Авангард». Сделать из него российский аналог «Вильярреала», полуфиналиста Лиги чемпионов и большой команды из маленького курортного городка, не получилось.

Бизнесмен привёл в порядок раздевалки, постелил новый газон и оборудовал трибуны пластиковыми сидениями, купил автобус и форму, платил футболистам зарплату. На любительском уровне лазаровчане выносили всех, словно Галицкий заодно подписал в команду весь состав «Барселоны». 46 матчей с разницей мячей 123-7 — так выглядит доминация.

Сергей готовился приобрести стадион минимум за 16 млн рублей — именно с этой суммы начинались торги. Прыжок в ПФЛ был делом времени. Только вот в 2004-м Галицкий резко передумал и перебрался в Краснодар. Причина — воровство в «Авангарде» и отчего-то закрытый аукцион, после которого стадион за 33 млн рублей купил московский бизнесмен. Нужен ли ему был тот проект? Могли бы ответить жители Лазаревского. Там давно всё заброшено.

Контрольный пакет акций «Кубани» Сергею приобрести не дали. Лишь предложили быть спонсором. Он прошёл уже такое с «Авангардом» — хватило. Выход — создание собственного бренда. Что позже приведёт к лютому антагонизму болельщиков «Кубани» по отношению к «Краснодару»: у нас клуб с богатой историей, созданный аж в 1928 году, а тут какая-то юная выскочка за несколько лет дошагала до Премьер-Лиги не по спортивному принципу.

Восхождение действительно вышло стремительным, и во многом это связано с бедствием конкурентов. Галицкий приобрёл и облагородил старую базу «Кубани», выбрал для клуба чёрно-зелёное сочетание цветов, сделал его символом быка — традиционного для Краснодарского края животного — и заявил «Краснодар» во Второй дивизион. 2008-й — дебют и сразу выход с третьего места зоны зоны «Юг». Просто другие клубы из-за финансового бедствия отказывались играть в ФНЛ. Как раз бушевал мировой экономический кризис.

10-е место в первом сезоне на новом уровне сменилось на пятое при Сергее Ташуеве. Причём к июлю, тогда в России проводили последний сезон по системе «весна-осень», «Краснодар» лидировал. А в сентябре отставал от идущей на второй строчке «Волги» всего на одно очко. Галицкий настолько впечатлился по-хорошему агрессивным и взрывным ташуевским футболом, что импульсивно поменял двухлетний контракт тренера на пятилетний. Как выяснилось, преждевременно.

Конец сезона испортили две ничьи и четыре поражения в октябре. Галицкого такой расклад не смущал: он давно планировал задерживаться в каждой лиге на несколько лет, чтобы как следует подготовиться к повышению. Жизнь вносила большие корректировки.

«Сатурн» обанкротился и добровольно покинул РПЛ. «Нижний Новгород» и «КАМАЗ» с третьего и четвёртого мест от путёвки в элиту отказались. Ставшую 15-й в Премьер-Лиге «Аланию» из-за рекомендаций УЕФА о спортивном принципе отправили в ФНЛ. Всё сложилось в пользу «Краснодара», который с благодарностью принял такой подарок судьбы из-за предстоящего полуторагодичного сезона. Галицкий посчитал: такого срока хватит, чтобы заматереть и не оказаться «командой-лифтом».

«Краснодар» быстро набрал мощь и был близок к первому трофею ещё 11 лет назад

Галицкий не остановился на создании клуба и вложился в огромную инфраструктуру. Уже в 2010-м на реконструированной краснодарской базе появились несколько естественных полей и одно синтетическое, медцентр с бассейнами, сауной, барокамерой и прочими вещами, о которых конкуренты по ФНЛ могли только мечтать. Да и многие в РПЛ — тоже.

Появилась и собственная академия — сейчас у неё уже 37 филиалов. Чтобы способные ребята со всей страны выбирали именно её, создали столь же райские условия. В 2018 году вице-президент «Краснодара» Арам Фундукян говорил, что на содержание одного ребёнка клуб ежегодно тратит 1,5 млн рублей при общем бюджете около $ 8 млн. При этом обучение там бесплатное. Галицкий настолько погружён в процесс воспитания будущих Сафоновых и Сперцянов, что, по словам бомбардира «Локо» и воспитанника «быков» Дмитрия Воробьёва, знает по имени каждого ученика и играет с ними в шахматы.

Пока росли юные таланты, требовалось закрепиться на новом уровне. «Краснодар» дебютировал в РПЛ при бывшем тренере «Локомотива» Славолюбе Муслине и укрепился множеством опытных футболистов, включая Душана Анджелковича («Црвена Звезда» и «Ростов»), Николу Дринчича («Амкар» и «Спартак»), Александра Амисулашвили («Динамо» Киев и «Спартак-Нальчик») и Александра Кульчия («Динамо» Москва и «Томь»). Тогда же пришли и будущие легенды клуба: Александр Мартынович, Жоаозиньо, Юра Мовсисян.

«Краснодар» провёл достойный первый сезон в РПЛ, став девятым и заметно опередив всех во второй половине таблицы: дважды не уступили богатому «Анжи» и ЦСКА, выиграли краснодарское дерби, выстояли дома против «Зенита». Галицкий, помимо акцента на атаку, обозначил и другие ориентиры: возведение собственного стадиона за € 200 млн плюс состав исключительно из воспитанников. Тогда это казалось фантастикой. Любовь нейтральных зрителей была обеспечена.

В то же время случилась история, вполне возможно, 14 лет спустя послужившая мотивацией для Джона Кордобы и показавшая принципиальность Галицкого. Купленный за € 1,3 млн у «Крыльев» Олег Самсонов не сработался с Муслиным и отказался уходить обратно на меньшную зарплату, после чего ещё два года вхолостую тренировался и закончил карьеру на топ-уровне. Летом 2024-го Кордоба хотел покинуть «Краснодар», поманившись на серьёзное предложение «Зенита». Вполне возможно, в пример ему привели как раз Самсонова.

При Муслине команда играла интересно и вместе с тем нестабильно, особо не развиваясь. Сезон-2012/2013 она закончила 10-й, чередуя громкие победы (6:1 с «Мордовией», 4:0 с «Анжи») с провалами (0:3 с «Крыльями», 2:5 с тем же «Анжи»). Случился первый громкий трансфер на выход: «Спартак» зимой не пожалел € 7,5 млн за Мовсисяна. Не зря армянин оформил 23+10 в 51 матче за «быков».

Постепенно укреплялась обойма: Маурисио Перейра (201 матч, 29+33) и Вандерсон (149 матчей, 49+25) прописались надолго и оставили заметный след в истории клуба. Первого взяли вообще после того, как Галицкий занимался на беговой дорожке и случайно увидел матч «Лануса». А подобранный из «Зенита» Сергей Петров и вовсе до сих пор в деле и стал рекордсменом «Краснодара» по проведённым играм — 233. Причём изначально он был опорником, а крайним защитником стал по рекомендации Галицкого. Дальновидным оказалось приобретение Игоря Смольникова: купили у «Ростова» за € 2,5 млн и через год продали «Зениту» за € 6 млн.

Муслин продержался в Краснодаре до августа 2013-го, прибавив к неудачному финишу предыдущего сезона слабый старт в новом. Забавно, что незадолго до этого Галицкий утверждал: Славолюб сильнее Гуса Хиддинка. В клуб пришёл Олег Кононов, и именно с ним «быки» добились первых весомых успехов. Прежде белорусский тренер работал в «Карпатах» и «Севастополе» — резюме для сильного российского клуба совсем не выдающееся. Но сильным-то «Краснодар» сделал как раз Кононов.

С новым тренером «Краснодар» тут же добрался до финала Кубка России: прошёл ЦСКА в полуфинале и был в одной серии пенальти от первого трофея, хотя с 71-й минуты бодался с «Ростовом» вдесятером из-за удаления Перейры. Однако Рагнар Сигурдссон и Юрий Газинский не забили с «точки», и мечты о титуле пришлось отложить минимум на 10 лет. Интересно, что Галицкого расстроило даже не это, а качество игры «быков»: «Мы не показали тот футбол, который заслуживает победы. Зачем нам тогда Кубок?»

В РПЛ же получилось впервые запрыгнуть в топ-5, что обеспечило путёвку в квалификацию Лиги Европы. Можно бесконечно хвалить Кононова, и всё же нельзя не отметить солидную закупку: кроме уже упомянутых Сигурдссона с Газинским, взяли у ЦСКА Павла Мамаева, у «Дженоа» — Андреаса Гранквиста, у «Легии» — Артура Енджейчика, у «Спартака» — Ари. Всего закупка вышла на € 22,5 млн. Ещё и Романа Широкова у «Зенита» арендовали. «Краснодар» постепенно набирал мощь.

Шум в еврокубках и доверие своим

Квалификация ЛЕ получилась для «Краснодара» триумфальной: бедолагам из эстонского «Калева» и венгерского «Диошдьёра» «быки» суммарно отгрузили 17 голов, а «Реал Сосьедад» минимально победил дома и в ответ оказался разгромлен (3:0). Так удалось порадовать краснодарскую публику матчами с представителями топ-5 чемпионатов: «Эвертоном», «Вольфсбургом» и «Лиллем».

Два раза по 1:1 с французами и один раз аналогично с англичанами — вроде неплохо, но во всех случаях россияне вели в счёте. Немцам уступили без шансов (2:4, 1:5). Одной гостевой победы над «Эвертоном» с голом Рикардо Лаборде в последнем туре хватило только для третьей строчки.

Ещё и УЕФА настроение подпортило, наказав за нарушение финансового фэйр-плей двумя трансферными окнами без внесения новичков в еврокубковую заявку. Спустя годы Галицкий сказал: «Финансовый фэйр-плей — это худшее, что могло случиться с футболом».

Зато в РПЛ дела шли прекрасно. «Краснодар» добыл первые в истории медали, забрав бронзу. С 11 ноября команда проиграла всего лишь один (!) раз — ЦСКА оказался выше только по дополнительным показателям. Особенно выделялись две победы над «Спартаком», в том числе унизительные 4:0, и ураганные 3:2 с «Кубанью». Клуб продолжал доверять ветеранам, подписав Андрея Диканя, Марата Измайлова, Руслана Аджинджала и Владимира Быстрова.

Пинок от УЕФА не помешал в следующем сезоне впервые взобраться в плей-офф Лиги Европы: минус «Слован» и финский ХИК в квалификации, сама «Боруссия», ПАОК и азербайджанская «Габала» в группе. Россияне добыли 13 очков, в том числе одолев дома дортмундцев, и стали первыми. В 1/16 финала, правда, уступили «Спарте». Но та дальше и «Лацио» прошла, так что не нужно смотреть на не самый именитый статус пражан.

Правда, борьба на два фронта привела к проблемам в РПЛ. После 12 встреч «Краснодар» торчал на девятом месте. До топ-4 команда всё-таки добралась, за что благодарить стоит Фёдора Смолова. Нападающий воскресил карьеру в «Урале», а в «Краснодаре» стал настоящей машиной: заколотил за сезон 20 голов, включая покер тем же уральцам, хет-трик «Крыльям» и дубли в ворота ЦСКА с «Анжи», и заслужил звание лучшего бомбардира чемпионата.

Фёдор удержал его и в следующем году. Как и «Краснодар» — ту же позицию уже при попадании в 1/8 финала Лиги Европы. Да, в группе команда выступала уже не столь уверенно, дважды уступив «Шальке». И всё же гостевые 1:0 с «Зальцбургом» плюс домашние 5:2 с «Ниццей» позволили обогнать французов по личным встречам: Марио Балотелли воочию увидел, как по дублю оформили Ари и Жоаозиньо.

«Фенербахче» в 1/16 финала разжился только одним голом — Смолов и найденный в «Эльфсборге» Виктор Классон убрали с пути турецкий барьер. Но вот далее «Сельта» всё же осталась непройденной.

Последних результатов «Краснодар» добился с Игорем Шалимовым. Клуб надолго прописался в статусе околотопового: всё время боролся за медали и шумел в еврокубках, однако на чемпионство не претендовал. Кононов вывел «быков» на новый уровень. Нужен был тот, кто возьмёт ещё одну планку. И тут Галицкий неожиданно повысил из «Краснодара-2» Игоря Шалимова — отличного в прошлом футболиста, но тренера практически без опыта. Да, поработал в Премьер-Лиге с «Ураланом» — но вылетел, да и было это 15 лет назад. Да, потренировал сборную России — но женскую. Одни сплошные «но».

Времена Шалимова в «Краснодаре» выдающимися не назвать. Тем не менее провальными — тоже. Вдобавок к выходу в 1/8 финала ЛЕ состоялась беспроигрышная девятиматчевая серия в РПЛ — вишенкой стала победа над «Зенитом». Краснодарский этап вернул Игоря в профессию — с пор пор он поработал в «Химках», «Ахмате» и «Урале», а сейчас пытается скрасить «Факелу» горечь от вылета.

Но куда же без «но». Всего два очка на финише сезона в играх с не самыми сильными «Анжи», «Уралом» и «Оренбургом» — и едва не упустили четвёртую строчку. Вылет из квалификации ЛЕ от «Црвены Звезды», влёт «Томи» в Кубке, четыре подряд поражения в РПЛ-2017/2018, невнятные результаты весной — и Шалимова в апреле 2018-го заменил Мурад Мусаев. Тоже из «Краснодара-2».

Если следовать хронологии, мы упустили кое-что важное. Речь, конечно, об открытии краснодарского стадиона в октябре 2016-го. Вместе с тем в составе, постепенно приближая вторую мечту Галицкого, появлялась первая волна воспитанников. Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев считались будущими звёздами — возможно, это и стопорнуло их карьеру в дальнейшем. Николай Комличенко, Герман Онугха и уже упомянутый Воробьёв не пробились в основу родной команды — зато блеснули в других. В этом плане повышение тренеров вместе с футболистами — не так уж и нелогично.

Команда дебютировала в ЛЧ. Но пришлось полностью перестроиться из-за побега легионеров

Мусаев под аккомпанемент слёз Олега Шатова перешагнул «Зенит» и скинул его с четвёртой позиции, а следом едва не превзошёл еврокубковое достижение Шалимова. Четыре победы в группе Лиги Европы гарантировали евровесну. И если две победы над аутсайдером — турецким «Акхисаром» — уже подзабылись, то вот два домашних камбэка на последних минутах в матчах с «Севильей» и «Стандардом» — до сих пор в сердечке. Испанцам «горели» к 72-й минуте: исправили положение Перейра и Торнике Окриашвили. Бельгийцам — вообще к 79-й: вмешались Шапи и Вандерсон.

1/16 финала — за счёт гостевого гола Шапи попрощались с «Байером». Разумеется, снова на последних минутах. 1/8 финала — 1:2 на выезде с «Валенсией» сменились на 1:0 к 85-й минуте ответной встречи! Как же был близок четвертьфинал! И всё же на 90+3-й испанцы забили. Что ж, отличная разминка перед дебютом в квалификации Лиги чемпионов, ведь «Краснодар» во второй раз в истории забрал бронзу. Были бы серебро и прямая путёвка, да всё решили доппоказатели в сравнении с «Локо».

Солидные 12+6 в РПЛ собрал Классон, и здесь отдельного упоминания заслуживает не только селекция «Краснодара». Чтобы убедить шведского полузащитника перебраться в Россию, его прокатили на вертолёте к стадиону и устроили представление: включили объявление «Гол забил Виктор Классон!» и на громадных табло показали отфотошопленное фото с ним в чёрно-зелёной форме. И как отказать после такого?

В отборе ЛЧ «быки» выдали один из лучших матчей в личной истории. 0:1 с «Порту» в Краснодаре казались если не приговором, то практически неразрешимой задачей. А на «Драгау» к 34-й минуте российский клуб забил трижды! Сначала отличился Тонни де Вильена, затем дубль оформил Шапи! Два ответных мяча принесли португальцам разве что финальный штурм, который успехом не увенчался. Правило гостевых голов порой жутко раздражало, однако в данном случае вопросов к нему не возникло. Оставалось пройти «Олимпиакос». Вот здесь уже получилось фиаско — 0:4, 1:2. Видимо, все силы и эмоции остались на предыдущей стадии.

Не удалось выйти и из группы ЛЕ. 0:5 с «Базелем», 1:2 и 0:3 с «Хетафе» — иногда было больно. Минимального реванша у швейцарцев и двух побед над «Трабзонспором» оказалось мало. В РПЛ тоже произошла пробуксовка: в марте команда шла второй и отставала от «Зенита» на шесть очков, а потом едва спасла третью строчку выносом «Ахмата» (4:0). Что было крайне важно, ведь это означало новую попытку в квалификации ЛЧ. Старые знакомые из ПАОКа конкуренцию там не подвезли и дважды устроились на 1:2. Привет, групповой этап!

В 2014 году, когда «Краснодар» только дебютировал в еврокубках, Галицкий упомянул покойного друга Сергея Вахрушева. Его биография уникальна: он 10 лет отработал в «Магните», а потом понял, что хочет тренировать, и находился в клубе на разных должностях до самой смерти. «Вахрушев был с нами с самого начала, наш парень, моего возраста. Сначала тренером «Краснодара», потом — в селекционной службе. Он говорил, что мы точно попадём в еврокубки, а мы смеялись над этим». Сбылось, и как!

Краснодарские зрители впервые послушали гимн ЛЧ на основной стадии. «Челси», «Севилья», «Ренн» — такой попался набор противников. Легче всего получилось с французами: Кристиан Рамирес ответил на гол с пенальти будущей звезды Бундеслиги Серу Гирасси и принёс выездную ничью, дома же исход предопределил забитый мяч Маркуса Берга. Ранее Быстров сравнивал шведа с деревом. Получается, ошибался. В копилке и мировая 1:1 в Лондоне: самое дорогостоящее на тот момент приобретение, Реми Кабелла за € 12 млн из «Сент-Этьена», продемонстрировал правильность вложения.

Безумно обидным обернулось сдвоенное противостояние с «Севильей». Шапи и Берг выдали 2:0 к 21-й минуте — команда в ответ пустила трёшку. 1:1 к 90+5-й минуте в Краснодаре? 1:2 к финальному свистку. Бесшансово прошла лишь одна встреча — 0:4 с «Челси». И то по ударам вышло примерное равенство (13:16).

Пять очков сделали «Краснодар» единственным представителем России в евровесне. Увы, ненадолго: загребское «Динамо» вырвало две победы. Пока «быки» бодались в ЛЧ, им было не до РПЛ. А там дела шли, мягко говоря, неважно: лишь три победы весной, 1:6 со «Спартаком», 0:5 с «Ахматом» и худшее в истории клуба 10-е место. Доруливал командой Виктор Гончаренко. Здесь химии не случилось. Белорус не нашёл общего языка с Галицким. Как тренер сам объяснял: «Некоторые наши мысли идут параллельно».

Сейчас Гончаренко в другом клубе РПЛ. И недоволен судейством: «Не представляем, по каким правилам играем». Гончаренко — о регламенте РПЛ

Виктор проработал в «Краснодаре» всего полгода. Команда не участвовала в еврокубках и осенью провела семь матчей без поражений, тем не менее дальше болезненно отдала кубковое дерби «Кубани» (0:3), уступила «Динамо» с «Крыльями» и приземлилась на седьмую строчку. Галицкий был недоволен не только результатами, но и стилем игры. И уволил помощника Гончаренко Руслана Зубика — из-за обилия травм. Виктору такое, само собой, не понравилось, и он несколько дней просто не отвечал на звонки руководства клуба. Всё шло к прощанию. Оно случилось вслед за нулевой ничьей с «Нижним Новгородом» — будущим клубом белоруса.

Галицкий внезапно «поставил» на тренера-иностранца. Даниэль Фарке дважды вывел «Норвич» из Чемпионшипа и ставил «канарейкам» красивый футбол. Такой, какой Галицкий захотел для «Краснодара». «Сейчас нет никого, кто может возглавить команду и поддержать наш стиль. Все смеются, но для нас это важнее. Мы хотим играть в тот футбол, в который всегда играем. Внимательно смотрели на российских тренеров, но видели, что никто нашу стилистику не даст. Настаиваю, что хочу иметь своего тренера, но он ещё не вырос», — объяснял босс «быков».

Кто ж знал, что вскоре в дело вмешается политика. Началась СВО, и иностранцы массово рванули за пределы России. Хорошо хоть некоторые потом в «Краснодар» вернулись, вроде дорогущего € 20-миллионного Кордобы, но в моменте клуб расстался практически со всеми иностранцами. Друг Эрлинга Холанда, норвежский нападающий Эрик Ботхейм, не провёл за российский клуб ни одного матча. И всё равно, что за него заплатили € 7,5 млн. Классон, Кабелла, Гжегож Крыховяк и другие тоже помахали ручкой.

На совсем не насиженное место Фарке вынужденно пришёл Александр Сторожук. Вдобавок надолго закрыт оказался краснодарский аэропорт. Тут-то и сбылась мечта Галицкого. В матче с ЦСКА одновременно вышли 11 воспитанников, да и в целом именно им пришлось тащить осиротевших «быков».

Ранее мы не упомянули вторую волну воспитанников, чтобы сконцентрироваться на них в этом абзаце: она получилась даже сильнее первой. Матвей Сафонов дебютировал ещё в 2017-м, а в 2022-м уже стал местной легендой. Шикарно во взрослый футбол ворвался Эдуард Сперцян. Так, что за ним теперь бегают европейские клубы. Во всей красе проявили себя Александр Черников и Сергей Волков. За последнего через два года выручили € 5 млн от «Зенита». Остальные же стали вечным примером для краснодарской молодёжи. Вместе с Никитой Кривцовым, которого за копейки дальновидно забрали из владимирского «Торпедо». Все эти ребята составили костяк, вероятно, чемпионской команды.

Несмотря на внезапно навалившиеся беды, «Краснодар» докатил до четвёртого места. В следующем сезоне получилось допрыгнуть только до шестой строчки. Плохо? Ну да. А вот что хорошо, так это финал Кубка России. Где снова финальным непроходимым боссом стала серия пенальти — к ней привели 1:1 с ЦСКА в основное время. Жоау Батчи и Олакунле Олусегун не забили. Титул уплыл к армейцам.

За Кубком «Краснодар» гнался уже с Владимиром Ивичем, в то время как Сторожука вернули в «Краснодар-2». Серб дважды выигрывал израильский чемпионат с «Маккаби» из Тель-Авива, брал Кубок Греции с ПАОКом, становился тренером месяца в Чемпионшипе с «Уотфордом». И согласился работать в России. Идеальный кандидат, если бы не одно обстоятельство — прагматичный футбол.

С Ивичем «Краснодар» впервые стал претендентом на титул, уйдя на зимний перерыв лидером. Ранее такое положение неизменно приводило к чемпионству. Наступила весна. «Быки» скатали ничью с «Рубином» и уступили «Ростову», вылетели из Кубка от «Химок». Формально это стоило Ивичу работы. Хотя было понятно: увольнять серба за одно очко отставания от «Зенита» — решение крайне спорное, и едва ли дело в результате.

«Краснодар» снова возглавил Мусаев. Незадолго до этого он как раз по собственному желанию покинул азербайджанский «Сабах» — триггером стали 1:7 в матче с «Карабахом». В оставшихся 10 турах «быки» потеряли очки пять раз. И даже так взяли бы золото, не забей на последних минутах «Зенит» «Ростову». Год спустя уже всё зависит от самого «Краснодара».

Мусаев набрал за 29 туров 64 очка при 19 победах — гроссмейстерский показатель. Ещё одна — и город накроет волна безумия.

Летом был настойчивый интерес других клубов к Сафонову, Сперцяну и Кордобе. Первый за € 20 млн перебрался в «ПСЖ» и возвысил до небес престиж краснодарской академии. Заодно дав дорогу в основу Станиславу Агкацеву, чьи невероятные спасения сделали его лучшим вратарём сезона. Второго и третьего убедили остаться и побороться за титул.

За три года «Краснодар» дорос до РПЛ. За шесть — до финала Кубка России. За семь — до медалей и еврокубков. За девять — до плей-офф Лиги Европы. За 12 — до попадания в Лигу чемпионов. За 17 — до чемпионства? Ответ получим уже сегодня.

В материале использованы фото Евгения Стецко/ТАСС, пресс-службы «Краснодара», РИА Новости, Getty Images, Сергея Апенькина, Дмитрия Голубовича и Олега Ерёмина.