«Зениту» — 100 лет! Клуб прошёл через несколько эпох и пережил всё

Сегодня, 25 мая, «Зенит» отмечает своё 100-летие. Петербургский клуб празднует юбилей с размахом, а увенчает программу матч с участием бывших звёзд сине-бело-голубых, добывавших трофеи для Северной столицы. Важная дата – повод вспомнить главные моменты из истории команды. Где находился «Зенит», встречая каждое 10-летие, и чего добивался за эти периоды? Времена были разными – рассказываем о них в нашем тексте.

«Зенит» к 1945 году: два финала Кубка — и первый трофей

Точная дата появления на свет «Зенита» вызывала споры среди историков, но если придерживаться официально утверждённой версии, то до 1940 года команда играла под именем «Сталинец». После передачи Ленинградского металлического завода в ведение Наркомата вооружений, при котором существовало ДСО «Зенит», и произошла смена названия. Про первое 10-летие сказать особо нечего, так как клуб выступал в городских соревнованиях. Первый чемпионат СССР был проведён в 1936-м, причём в короткий срок – с мая по июль.

До начала Великой Отечественной войны прошло шесть чемпионатов страны. «Сталинец» начинал с группы «Б» (второго дивизиона), но в сезоне-1938 попал в расширенную высшую лигу и занял 14-е место из 26 команд в группе «А». Тогда будущий «Зенит» должен был вылететь, так как высшую лигу планировали сократить до 12 клубов – тем не менее его оставили в элите. Количество команд в группе «А» увеличили до 14.

На следующий год «Сталинец» финишировал 11-м и был близок к завоеванию первого трофея – дошёл до финала Кубка СССР. Но в решающем матче уступил чемпиону страны – «Спартаку» (1:3) в Москве. Затем в сезоне-1940 уже под названием «Зенит» ленинградцы стали 10-ми.

20 лет «Зениту» исполнилось через 16 дней после окончания ВОВ. Первый послевоенный сезон состоялся в 1945 году, а вот Кубок СССР провели ещё в июле-августе 1944-го. И выиграл его именно «Зенит», победив в московском финале ЦДКА со счётом 2:1.

«Зенит» к 1955 году: первые победы в Европе и исторический разгром «Спартака»

В первом послевоенном чемпионате «Зенит» занял шестое место. Это был один из лучших результатов команды в следующую 10-летку. Потом только дважды сине-бело-голубые выступали успешнее – в 1949 и 1953 годах финишировали пятыми. Особенно запоминающимся получился сезон-1949. По ходу того чемпионата «Зенит» лидировал и одержал самую крупную в своей советской истории победу над московским «Спартаком» (5:0). Но концовку провалил из-за травм, дисквалификаций и короткой скамейки запасных.

Кроме того, в то 10-летие «Зенит» впервые сыграл международные матчи. Это случилось в 1946-м, когда команда отправилась на товарищеские встречи в Финляндию и там одержала несколько побед, одолев в числе прочих сборную Стокгольма. В сезоне-1954 зенитовцы дошли до полуфинала Кубка СССР, однако третий финал не случился из-за крайне обидного поражения в дополнительное время от будущего обладателя трофея – киевского «Динамо». А третий юбилей «Зенит» встретил середняком чемпионата – занял восьмое место в сезоне-1955.

«Зенит» к 1965 году: бунт, рекорд посещаемости и дебют Садырина

В следующую пару сезонов «Зениту» похвастаться было нечем. Крупное домашнее поражение от московского «Торпедо» (1:5) в 1957 году и вовсе закончилось знаменитым «Ленинградским бунтом» – самыми массовыми беспорядками в истории советского футбола. В том чемпионате команда, пережив смену руководства и тренера после случившегося скандала, заняла только 10-е место.

Затем появился свет в конце туннеля – в сезоне-1958 «Зенит» стал четвёртым, до финиша претендуя на медали. Ещё через год установил рекорд посещаемости для чемпионатов СССР: собирал по 110 000 зрителей на матчах со «Спартаком» и ЦСКА (тогда – ЦСК МО). В остальном же команда довольствовалась ролями второго плана. В 1963-м скромно живший клуб получил наконец в распоряжение свою базу – нынешнюю, в Удельном парке. 40-летний юбилей «Зенит» также встретил середняком чемпионата СССР, но сезон-1965 примечателен дебютом будущего легендарного тренера сине-бело-голубых – Павла Садырина. Тогда он приехал из Перми, будучи молодым 22-летним полузащитником.

«Зенит» к 1975 году: спасение после вылета и появление в команде её будущего рекордсмена

Вторая половина 1960-х – особенно непростое время для «Зенита». Команда превратилась в одного из аутсайдеров элиты, и всё закончилось тем, что в сезоне-1967 сине-бело-голубые заняли последнее, 19-е место. По регламенту ленинградцы должны были вылетать, однако руководство советского футбола придумало, как оставить «Зенит» в элите. Основанием для такого решение стало 50-летие Октябрьской революции! В результате высшую лигу просто расширили до 20 клубов.

Чистка состава и смены тренеров помогли «Зениту» вернуться в середняки чемпионата СССР. Свой 50-летний юбилей команда вообще могла встретить участником еврокубков. В сезоне-1974 сине-бело-голубые заняли седьмое место – всего в двух очках от зоны попадания в Кубок УЕФА. Как раз в 1975-м в «Зените» появился будущий рекордсмен клуба по количеству встреч, а ныне директор зенитовской академии, Анатолий Давыдов. 21-летний защитник приехал из Тулы, а свой последний матч за петербуржцев он сыграет уже в чемпионате России в возрасте 43 лет 295 дней (это возрастной рекорд РПЛ).

Анатолий Давыдов Фото: РИА Новости

«Зенит» к 1985 году: первые медали и первый чемпионский титул

Зато к своему 60-летию «Зенит» подошёл в статусе чемпиона страны. По итогам сезона-1984 сине-бело-голубые завоевали первое и единственное золото чемпионата СССР. В тот год команда Садырина обошла на финише на два очка «Спартак» и на пять – предыдущего чемпиона – «Днепр».

До этого «Зенит» пережил бесцветную вторую половину 1970-х, но в сезоне-1980 выстрелил под руководством Юрия Морозова. Ещё один легендарный для города тренер сколотил команду из местных воспитанников, которые взяли бронзу и составили костяк будущего чемпионского «Зенита». Это были первые медали для клуба.

В 1981 году «Зенит» дебютировал в еврокубках, правда, уже в 1/32 финала Кубка УЕФА проиграл «Динамо» из Дрездена – 1:2 дома и 1:4 – в Германии. Вообще, сезон-1981 «Зенит» провалил (резкий спад – 15-е место), а потом вернулся в лидеры. Морозов уехал работать в киевское «Динамо» – его сменил начинающий тренер Садырин. В 1984 году, помимо золота, мог завоевать и Кубок СССР, где добрался до финала. «Зенит» считался явным фаворитом встречи с московским «Динамо», тем не менее неожиданно уступил – 0:2. Это только дополнительно мотивировало команду Садырина в чемпионской гонке.

Павел Садырин Фото: РИА Новости

«Зенит» к 1995 году: вылеты из элиты в чемпионатах СССР и России, финансовые проблемы

Удержаться на вершине «Зенит» тогда не сумел. Внутренние конфликты привели к уходу Садырина через три года. Хотя команда ещё дважды выходила в еврокубки, занимая шестое и четвёртое места. В Европе тоже похвастаться было нечем. Самое обидное поражение – конечно же, от финского «Куусюси» в 1985-м в Кубке чемпионов после «золотого» сезона.

Экс-чемпионы, не поделив деньги и славу, продолжали деградировать, и в итоге в сезоне-1989 ещё участвовавший в тот год в еврокубках «Зенит» выбыл из высшей лиги. Команда заняла последнее, 16-е место – одержала всего пять побед за 30 туров чемпионата. Более того, в оставшихся двух сезонах чемпионата СССР сине-бело-голубые на фоне финансовых трудностей были одним из аутсайдеров и Первой лиги. Это самый мрачный период в истории клуба.

Остановил падение лишь развал Союза. Да и то – ненадолго. После реформы «Зенит» оказался в высшей лиге первого чемпионата России сезона-1992. На фоне проблем с деньгами ещё раз вылетел из элиты. Застрял на три года уже в российской Первой лиге. Однако год 70-летия сине-бело-голубых Санкт-Петербург встречал с надеждой: в «Зенит» вернулся Садырин под гарантии нормального финансирования клуба.

«Зенит» к 2005 году: возвращение в элиту, первый российский трофей и приход «Газпрома»

Садырин действительно вернул «Зенит» в элиту за год. Но потом, разругавшись с тогдашним президентом клуба Виталием Мутко, был отправлен в отставку. Город снова бунтовал, болельщики устраивали акции против увольнения любимого тренера. Впрочем, в следующее 10-летие с командой поработали и другие харизматичные специалисты, помимо Садырина – Анатолий Бышовец, возвращавшийся в «Зенит» Морозов, первый тренер-иностранец в истории клуба Властимил Петржела. При Морозове петербуржцы брали бронзу, при чехе дотянулись до серебра и долетели до четвертьфинала Кубка УЕФА.

Тем не менее свой первый трофей в российской истории «Зенит» выиграл под руководством Давыдова. Бывший игрок-рекордсмен и тут вошёл в историю. В 1999 году в финале Кубка России в «Лужниках» петербуржцы победили московское «Динамо» со счётом 3:1 благодаря дублю Александра Панова.

А в год 80-летия «Зенита» в клуб по-настоящему зашёл «Газпром». Это стало поворотным моментом в российской истории сине-бело-голубых. С того времени «Зенит» превратился в богатейшую команду РПЛ и фаворита любого сезона.

«Зенит» к 2015 году: четыре чемпионских титула и Кубок УЕФА

Свой девятый юбилей «Зенит» встречал уже в качестве четырёхкратного чемпиона России. Сине-бело-голубые выиграли титулы в 2007 году под руководством Дика Адвоката, в 2010-м и 2012-м – при Лучано Спаллетти и в 2015-м – с Андре Виллаш-Боашем. В этот период петербургская команда почти не выпадала из тройки призёров РПЛ.

Но самое весомое достижение «Зенита» в 2000-х – победа в Кубке УЕФА. Сине-бело-голубые стали вторым российским клубом, завоевавшим этот еврокубок после ЦСКА. В 2008 году команда Адвоката победила в решающем матче шотландский «Рейнджерс» со счётом 2:0. Игорь Денисов и Константин Зырянов остались в истории как авторы голов в финале. Более того, затем петербуржцы взяли и Суперкубок УЕФА, одолев «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Осенью 2015-го «Зенит» установил ещё одно достижение, одержав пять побед подряд на групповом этапе Лиги чемпионов и заняв первое место в группе. Тогда казалось, что с Виллаш-Боашем и Халком команда может сильно пошуметь в плей-офф. Но не сложилось – как и прежде, сине-бело-голубые остановились на 1/8 финала.

«Зенит» с Кубком УЕФА Фото: Ian MacNicol/Getty Images

«Зенит» к 2025 году: ещё шесть чемпионских титулов с Семаком

К 100-летнему юбилею «Зенит» подошёл уже с двумя звёздами на эмблеме за 10 чемпионских титулов в истории клуба. После того как в сезоне-2018/2019 команду возглавил Сергей Семак, сине-бело-голубые стали брать золото год за годом. Под руководством молодого российского тренера «Зенит» взял и ещё семь трофеев – два Кубка страны и пять Суперкубков.

Хотя в середине 2010-х у «Зенита» случился спад в результатах. Последний сезон при Виллаш-Боаше, несмотря на успешную Лигу чемпионов, петербуржцы завершили лишь на третьем месте в РПЛ. Сменивший португальца Мирча Луческу также добыл только бронзу и был отправлен в отставку. С Роберто Манчини и вовсе вышел провальный сезон – сине-бело-голубые финишировали пятыми. Итальянцу тоже быстро выписали билет на родину.

В это 10-летие «Зенит» стал играть на новом стадионе «Газпром Арена», который построили к 2017 году. Совершил рекордные для клуба и всего российского футбола трансферы «на вход» и «на выход». Покупка Малкома у «Барселоны» за € 41,5 млн (по данным Transfermarkt) в 2019-м – до сих пор крупнейшая у «Зенита».