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Краснодар — Динамо, РПЛ: почему судья не назначил пенальти на Кордобе, что за жест показал нападающий, разбор, 24 мая 2025

Ярчайший момент в игре «Краснодара» и «Динамо»! Почему нет пенальти и что показал Кордоба?
Михаил Рождественский
Ярчайший момент в игре «Краснодара» и «Динамо»!
Аудио-версия:
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Разобрали главный эпизод первого тайма с Игорем Федотовым.

Главное событие дня в российском футболе — матч «Краснодара» и «Динамо». Как и год назад, в этой игре решается судьба чемпионства. И особое внимание вызвал затянувшийся момент в первом тайме.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'    

Коротко о хронологии:

  • передача в штрафную «Динамо» на Кордобу. В динамике кому-то могло показаться, что был офсайд, однако игра продолжается;
  • Кордоба убирает мяч под себя и пробрасывает на ход, Маричаль выставляет ногу, не успевает сыграть в мяч — нападающий «Краснодара» падает;
  • момент заканчивается ударом «Краснодара» по воротам, но не в створ.
Внимательно следим за матчем сезона:
«Краснодар» идёт за первым трофеем в истории! Команда Мусаева обыгрывает «Динамо»! LIVE
Live
«Краснодар» идёт за первым трофеем в истории! Команда Мусаева обыгрывает «Динамо»! LIVE

Дальше наступила продолжительная пауза. Главный арбитр Артём Чистяков самостоятельно принимать решение не стал и принялся слушать коллег на VAR. Тем, очевидно, предстояло рассмотреть два эпизода — возможный офсайд и возможный фол на Кордобе.

Просмотр длился долго, а закончился объявлением Чистякова — был офсайд. Всё решили линии.

Офсайд Кордобы

Офсайд Кордобы

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов призывает не спорить с технологиями. Тем не менее отмечает, что фол на Кордобе всё же был: «Кордоба играл в мяч, а игрок «Динамо» попал левым бедром по правой ноге Кордобы. Это фол по неосторожности. Но в первую очередь смотрели офсайд у форварда «Краснодара». И тут говорить мы не можем — линии чертит автоматика. Если бы не офсайд — был бы пенальти».

Но и это не всё. После объявления Чистякова камера ожидаемо направилась на Кордобу — а тот, как кажется, показал довольно характерный жест. Было похоже на так называемый «шелест купюр».

Жест Кордобы

Жест Кордобы

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Арбитры на это не обратили никакого внимания. Но надо ли им было вмешиваться? Слово Федотову.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
бывший арбитр РПЛ

«Что касается Кордобы и его движений, то тут реагировать не стоит. Тут не было обращения к судье — просто идёт и что-то показывает пальцами. Всё остальное — наше додумывание».

Похожий, но менее узнаваемый жест недавно показал главный тренер «Спартака» Деян Станкович. Разгорелся скандал, однако итог получился в пользу серба — КДК принял объяснение Станковича, что он показывал не деньги, а карточки, и ограничился штрафом без дисквалификации.

Что будет на этот раз? И что, как вам кажется, показывал Кордоба?

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