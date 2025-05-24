Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 25 мая 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: футбол, Евролига, Ф-1 в Монако, легендарная «Инди-500» и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 25 мая 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Ярко завершаем неделю: матч легенд «Зенита», «Ювентус» и «Рома» в Серии A, «МЮ» и «Сити» в АПЛ, а ещё плей-офф НБА и старт «Ролан Гаррос»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 25 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз», НХЛ, плей-офф, 1/2 финала, третий матч

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сумеет ли «Каролина» прервать невероятно плохую серию?

Для клуба из Роли поражение во второй встрече серии с «Флоридой Пантерз» (0:5, 0-2) стало уже 14-м подряд на этой стадии плей-офф НХЛ. Последний раз американский клуб побеждал в матче финала Востока в 2006 году – в седьмой встрече серии с «Баффало Сэйбрз» (4:2, 4-3). После этого были 12 поражений подряд в трёх финалах конференции. В 2009 году команда проиграла «Питтсбург Пингвинз» (0-4), в 2019-м – «Бостон Брюинз» (0-4), в 2023-м – «Флориде» (0-4). В 2025-м пока уступает снова «Флориде» (0-2). Таким образом, при главном тренере Роде Бриндаморе у «Каролины» 10 поражений в 10 встречах в рамках финалов Востока. Получится ли прервать эту серию в третьем матче финала Востока – 2025?

Статистика плей-офф НХЛ
Бобровский и Ко разрывают «Каролину» на старте финала Востока НХЛ. Как они это делают?
«Флорида» уничтожает! Чемпион НХЛ в двух шагах от финала, Бобровский сравнялся с легендой
Видео
«Флорида» уничтожает! Чемпион НХЛ в двух шагах от финала, Бобровский сравнялся с легендой

🏀 3:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер», НБА, плей-офф, 1/2 финала, третий матч

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «волки» отстоят свою территорию?

«Миннесота» без шансов проиграла оба матча на домашнем паркете «Оклахомы». Энтони Эдвардс и компания выглядели крайне слабо, особенно на фоне прошлых игр в плей-офф НБА. «Волки» уступают 0-2, при родных болельщиках падать лицом в грязь никак нельзя. Настало время для камбэка или же новоиспечённый MVP в составе «Тандер» и его банда слишком сильны?

Статистика плей-офф НБА
Следим за матчем в нашем LIVE:
Новый MVP уверенно ведёт «Оклахому» в финал НБА. Но третий матч — самый сложный. LIVE
Live
Новый MVP уверенно ведёт «Оклахому» в финал НБА. Но третий матч — самый сложный. LIVE

⚽️ 13:00: «Газпром-Югра» — «КПРФ», Суперлига, 1/2 финала

Суперлига . 1/2 финала
25 мая 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Газпром-Югра
Югорск
Не начался
КПРФ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто сильнее из обладателей кубков?

В этой полуфинальной паре сошлись два последних обладателя Кубка России. Причём для «КПРФ» титул-2025 стал первым в истории. Сложно выделить здесь фаворита. Да и вообще на стадиях полуфиналов предсказуемых встреч не бывает. Не будет ничего удивительного, если серия продлится все пять матчей.

Статистика Суперлиги
«КПРФ» завоевал Кубок России:
«Нам нужен был этот трофей!» «Коммунисты» сотворили историю на Кубке России по футзалу
«Нам нужен был этот трофей!» «Коммунисты» сотворили историю на Кубке России по футзалу

🎾 14:00*: Диана Шнайдер (Россия, 11) — Анастасия Соболева (Украина, Q), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Соболева
Украина
Анастасия Соболева
А. Соболева

Интрига: как пройдёт старт Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос»?

11-я ракетка мира Диана Шнайдер стартует на «Ролан Гаррос» матчем с квалифаером с Украины Анастасией Соболевой. Девушки ранее встречались на турнире W15 в Анталье-2021, и тогда сильнее оказалась россиянка. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Даяна Ястремская — Дестани Айава.

Турнирная сетка "Ролан Гаррос". Женщины
Подробное теннисное расписание воскресенья:
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Шнайдер, Сафиуллин и Потапова на «Ролан Гаррос»
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Шнайдер, Сафиуллин и Потапова на «Ролан Гаррос»

⚽️ 14:00: «Зенит» Санкт‑Петербург — «Зенит» Ленинград, матч легенд

Матч легенд Зенита . Матч легенд
25 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит Санкт-Петербург
Не начался
Зенит Ленинград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в матче в честь юбилея «Зенита»?

Матч, посвящённый 100-летию «Зенита». Он пройдёт на следующий день после завершения сезона в РПЛ. В составе ленинградского «Зенита» на поле среди прочих выйдут Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Юрий Жирков, Роман Широков, Анатолий Тимощук, Владимир Быстров, Павел Погребняк, Доменико Кришито, Бруну Алвеш. Тренерами этой команды будут Анатолий Бышовец и Андре Виллаш-Боаш. За другую команду «Зенит» сыграют братья Михаил и Александр Кержаковы, Александр Анюков, Константин Зырянов, Игорь Денисов, Андрей Аршавин, Олег Шатов, Алехандро Домингес, Кристиан Нобоа. Сергей Семак и Анатолий Давыдов — тренеры. Встреча пройдёт в формате двух таймов по 35 минут.

Уйдёт ли Вендел из «Зенита»?
В «Зените» заявили об интересе к Венделу со стороны четырёх зарубежных клубов

⚽️ 15:00: «Ухта» — «Тюмень», Суперлига, 1/2 финала

Суперлига . 1/2 финала
25 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Ухта
Ухта
Не начался
Тюмень
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли тюменцы справиться с бразильским талантом?

В прошлом сезоне эти команды также встречались на стадии полуфинала, и тогда в пяти матчах «Ухта» была сильнее. Как будет на этот раз? По раскладам именно «Ухта» — фаворит, игру команды определяет бразилец Гуитта. Но «Тюмень» в плей-офф преобразилась. В четвертьфинале в напряжённой борьбе они выбили «Норильский никель», который считался фаворитом. Вряд ли стоит ждать, что в серии до трёх побед одной из команд хватит трёх встреч.

Статистика Суперлиги
«Ухта» в текущем сезоне один трофей уже упустила:
Сенсация в полуфинале Кубка России по футзалу. Лидера сезона просто уничтожили!
Сенсация в полуфинале Кубка России по футзалу. Лидера сезона просто уничтожили!

🏎 16:00: Формула-1, этап 8, Гран-при Монако, гонка

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Интрига: удержит ли Норрис лидерство и как повлияют новые правила?

Пилот «Макларена» Ландо Норрис на сей раз совладал с нервами и взял поул в квалификации Гран-при Монако. Теперь новый вопрос – сумеет ли британец отстоять первую позицию на старте при атаках со стороны Шарля Леклера? Позади них гонку начнут Оскар Пиастри, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Обычно гонки в Монако получаются довольно скучными, но в нынешнем сезоне введено новое правило: каждый пилот обязан использовать в гонке три комплекта шин, то есть надо дважды их менять. Это может существенно разнообразить борьбу, тем более что отстающие пилоты наверняка применят необычную тактику вроде первого пит-стопа сразу после старта.

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Как прошла квалификация:
Норрис лишил-таки Леклера домашнего поула! У «Мерседеса» — просто катастрофа
Норрис лишил-таки Леклера домашнего поула! У «Мерседеса» — просто катастрофа

🏒 17:00: «Химик» — «Торпедо-Горький», плей-офф ВХЛ, финал, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . Финал. 5-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет вперёд в финале плей-офф ВХЛ?

Финальная серия плей-офф чемпионата России на данный момент складывается по крайне необычному сценарию. К пятому матчу серии соперники подходят без единой победы в противостоянии на домашнем льду. Сначала «Торпедо-Горький» одержало две подряд победы в Воскресенске, после чего «Химик» взял аналогичный реванш на чужом льду, сумев восстановить равновесие в серии – 2-2. Сумеет ли «Химик» наконец воспользоваться преимуществом домашнего льда или гостевая тенденция продолжится и на сей раз?

Статистика плей-офф ВХЛ
В новом сезоне в ВХЛ будет тренировать канадец! Как это вообще стало возможным?
«Буше сказал, что «Авангард» — один из лучших клубов на континенте». Интервью с Бирюковым
Эксклюзив
«Буше сказал, что «Авангард» — один из лучших клубов на континенте». Интервью с Бирюковым

🏀 17:00 «Олимпиакос» — «Панатинаикос», Евролига, матч за третье место

Евролига . bronze. 1-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вечное противостояние, но кто-то окажется без медалей

«Олимпиакос» и «Панатинаикос» на протяжении многих лет бьются за звание не только лучшей команды в Греции, но и Европы. Эти клубы уже давно стали грандами Евролиги, претендуя на самые высокие места почти в каждом сезоне. Чего уж говорить если с 2002 года в чемпионате Греции кто-то из них обязательно становился чемпионом. 23 года непрерывной борьбы. На этот раз им предстоит сыграть за бронзу Евролиги, кому же она достанется?

Статистика плей-офф Евролиги
Дикость!
Это уже не спорт. Игроки и фанаты пошли убивать друг друга. Кровь, реанимация и полиция
Видео
Это уже не спорт. Игроки и фанаты пошли убивать друг друга. Кровь, реанимация и полиция

⚽️ 18:00: «Ноттингем Форест» — «Челси», АПЛ, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто останется без места в Лиге чемпионов?

На следующей неделе «Челси» поборется с испанским «Бетисом» за трофей Лиги конференций. А пока у команды Энцо Марески другая задача — нужно попасть в Лигу чемпионов на новый сезон. Пока лондонский клуб располагается в топ-5, но он опережает «Астон Виллу» только по дополнительным показателям. Поражение в предстоящей встрече почти наверняка оставит «Челси» без ЛЧ. У «Ноттингема» тоже есть шансы на топ-5, однако для этого очень желательно набирать три очка.

Статистика АПЛ
Интервью с легендарным в прошлом нападающим «Челси»:
«Абрамович был и остаётся моим боссом!» Разговор с легендарным Дидье Дрогба
Эксклюзив
«Абрамович был и остаётся моим боссом!» Разговор с легендарным Дидье Дрогба

⚽️ 18:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон», АПЛ, 38-й тур

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ньюкасл» снова сыграет в Лиге чемпионов?

«Ньюкасл» сохранит место в зоне ЛЧ в случае победы в домашнем матче с «Эвертоном». Разница мячей при таком раскладе должна позволить команде Эдди Хау избежать проблем с выполнением задачи. К тому же «Эвертону» ничего не нужно — он в любом случае завершит чемпионат на 13-м месте в таблице. А ещё «Ньюкасл» трижды обыграл соперника в четырёх предыдущих домашних встречах. Кажется, здесь всё понятно. Или нет?

Статистика АПЛ
Как вам форма?
Фото
«Ньюкасл» показал новую домашнюю форму на сезон-2025/2026

⚽️ 18:00: «Фулхэм» — «Манчестер Сити», АПЛ, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» снова обыграет удобного соперника?

В чемпионате Англии развернулась ожесточённая борьба за места в зоне Лиги чемпионов. Туда уже точно попали «Ливерпуль» и «Арсенал». А дальше — ничего не понятно. Впрочем, у «Сити» достаточно высокие шансы на попадание в топ-5. С учётом хорошей разницы мячей команде Хосепа Гвардиолы достаточно не проиграть в Лондоне. «Фулхэм» занимает 10-е место и при определённом раскладе может подняться на девятую строчку, но не более того. «Сити» одержал шесть побед подряд в гостевых встречах с лондонским клубом.

Статистика АПЛ
Верите в такой переход?
Кевин Де Брёйне дал согласие на переход в «Наполи» — Ди Марцио

⚽️ 18:00: «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла», АПЛ, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «МЮ» успешную серию в домашних матчах с «Виллой»?

У «Астон Виллы» достаточно сложная задача. При определённом раскладе ей хватит и ничьей, чтобы попасть в Лигу чемпионов. С другой стороны, команда Унаи Эмери может остаться без топ-5 и в случае победы. К тому же «Вилла» проиграла четыре раза подряд в гостевых встречах с «Манчестер Юнйтед». Хозяева попрощаются со своими фанатами до нового сезона, а этот они хотят как можно скорее забыть. 16-е место в таблице АПЛ, к которому добавилось поражение в финале Лиги Европы. В новой кампании «МЮ» не сыграет в европейских турнирах.

Статистика АПЛ
«Манчестер Юнайтед» думает об укреплении вратарской позиции:
«Манчестер Юнайтед» работает над подписанием Меньяна из «Милана» — Скира

🏆 ⚽️ 19:15: «Бенфика» — «Спортинг», Кубок Португалии, финал

Кубок Португалии . Финал
25 мая 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Бенфика
Лиссабон
Не начался
Спортинг
Лиссабон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет победителем Кубка Португалии?

Каждый из этих клубов может завершить сезон с двумя трофеями. Ранее «Спортинг» стал чемпионом Португалии, а «Бенфика» — победителем Кубка португальской лиги. Теперь они определят, кто возьмёт Кубок страны. «Бенфика» завершила чемпионат на второй строчке в таблице с отставанием от первого места в два очка. С другой стороны, она обыграла «Спортинг» в финале Кубка лиги, где всё решила серия пенальти. Кому же достанется победа на этот раз?

Турнирная сетка Кубка Португалии
В Лиссабоне точно будут скучать по Анхелю:
Ди Мария опубликовал пост на фоне своего ухода из «Бенфики» и проигранного чемпионства

🏎 19:45: IndyCar, «Инди-500», гонка

Интрига: хватит ли Шварцмана на ещё одну сенсацию?

В США пройдёт одна из главных гонок планеты – «500 миль Индианаполиса». И с поул-позишен её сенсационно начнёт российско-израильский пилот Роберт Шварцман, который блестяще отработал все части квалификации. Теперь вопрос – на что Роберт способен в гонке? Будем честны: шансы на победу низки, ведь для Шварцмана это первое в карьере выступление на овальной трассе, никогда не гоняла на овалах и его команда «Према». Да и на тренировках с прицелом на гонку темп «Премы» был не очень. Но если Роберт вдруг снова всех удивит и к последним кругам останется в группе лидеров, то всё возможно!

Как Шварцман завоевал поул:
Сенсация: российско-израильский пилот будет стартовать на «Инди-500» первым!
Сенсация: российско-израильский пилот будет стартовать на «Инди-500» первым!

🏆 🏀 20:00 «Монако» — «Фенербахче», Евролига, финал

Евролига . Final. 1-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: монегаски войдут в историю?

«Фенербахче» в последний и единственный раз побеждал в Евролиге в 2017 году. Для «Монако» это всего второй выход в «Финал четырёх», а команда уже готова побороться за трофей. Вассилис Спанулис и Майк Джеймс ведут за собой монегасков. Бывший игрок ЦСКА и вовсе провёл матч жизни, выбив лучшую команду регулярки «Олимпиакос». Обе команды достойны победы, но «Монако» может подарить нам ощущение чего-то уникального, если выиграет Евролигу. Верим в сказку?

Статистика плей-офф Евролиги
Что творилось в полуфиналах?
Проклятие живёт, а история вершится. «Финал четырёх» Евролиги — место чудес!
Проклятие живёт, а история вершится. «Финал четырёх» Евролиги — место чудес!

⚽️ 21:45: «Венеция» — «Ювентус», Серия А, 38-й тур

Италия — Серия А . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Венеция
Венеция
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранит ли «Ювентус» место в топ-4?

Нынешний сезон складывается для «Ювентуса» достаточно тяжело. Команда начинала его с одним тренером, а завершает с другим. Если туринский клуб останется в топ-4, то выполнит задачу-минимум. А там уже можно готовить всё под нового тренера. В заключительном туре «Юве» нужно обыграть вторую с конца команду Серии А. Вроде бы далеко не самая сложная задача. Правда, «Венеция» ещё сохраняет шансы на спасение, но ей обязательно нужно побеждать. Кто же наберёт три очка? Или соперники поделят очки?

Статистика Серии А
Возможно, когда-нибудь Дель Пьеро возглавит «Ювентус»:
Фото
«С сегодняшнего дня можете называть меня «Мистер». Дель Пьеро получил тренерскую лицензию

⚽️ 21:45: «Торино» — «Рома», Серия А, 38-й тур

Италия — Серия А . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Торино
Турин
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Раньери справится с Ваноли?

Клаудио Раньери совершил чудо. Принял «Рому» в безобразном состоянии и почти довёл её до зоны Лиги чемпионов. За тур до финиша римская команда отстаёт от «Ювентуса» на одно очко. «Торино» в последних пяти домашних матчах с «Ромой» одержал всего одну победу, а проиграл трижды. У команды Паоло Ваноли уже нет мотивации, поскольку она не поднимется в топ-10.

Статистика Серии А
Вратаря «Ромы» признали лучшим в Серии А:
Голкипер «Ромы» Миле Свилар признан лучшим вратарём Серии А в сезоне-2024/2025

⚽️ 21:45: «Лацио» — «Лечче», Серия А, 38-й тур

Италия — Серия А . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Лечче
Лечче
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Лацио» чудесным образом заберётся в зону ЛЧ?

У «Лацио» ещё есть небольшие шансы на место в топ-4. Сейчас римская команда отстаёт от «Ювентуса» на два очка, а от «Ромы» — на одно. Так что команде Марко Барони необходимо играть лучше соперников, только в таком случае она получит возможность принять участие в Лиге чемпионов. Встреча имеет немаловажное значение для «Лечче», поскольку команда ещё не обеспечила себе место в Серии А на будущий сезон. «Лацио» одержал две победы в двух предыдущих матчах с соперником. Но как будет теперь?

Статистика Серии А
Чем завершилась чемпионская гонка в Италии:
«Наполи» вернул чемпионский титул! В последнем туре всё решили шедевры Мактоминея и Лукаку
«Наполи» вернул чемпионский титул! В последнем туре всё решили шедевры Мактоминея и Лукаку

⚽️ 22:00: «Атлетик» Б — «Барселона», Примера, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько голов мы увидим в предстоящей встрече?

Этот матч закроет очередной сезон в чемпионате Испании. Правда, он не имеет никакого значения с турнирной точки зрения. «Барса» завоевала чемпионский титул, а «Атлетик» обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Клуб из Бильбао останется на четвёртом месте в таблице, а каталонцев никто не подвинет с первого. Получается, обе команды могут сыграть в своё удовольствие и порадовать болельщиков результативным футболом.

Статистика Примеры
Фати станет одноклубником Головина:
«Монако» близок к подписанию нападающего «Барселоны» — Романо

🏒 22:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз», НХЛ, плей-офф, 1/2 финала, третий матч

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет вперёд в финале Западной конференции НХЛ?

На старте противостояния соперники обменялись победами с разностью в три шайбы. Сначала команда Питера Дебура оформила волевой камбэк на домашнем льду, сумев победить 6:3, уступая в ходе встречи со счётом 1:3. Спустя двое суток подопечные Криса Ноблоха одержали сухую победу — 3:0. Кто сделает следующий шаг к выходу в финал Кубка Стэнли?

Статистика плей-офф НХЛ
Как Макдэвид и Драйзайтль снова вписали себя в компанию легенд!
Второй раз трюк не прошёл! «Эдмонтон» выиграл, а Макдэвид и Драйзайтль — в компании легенд
Видео
Второй раз трюк не прошёл! «Эдмонтон» выиграл, а Макдэвид и Драйзайтль — в компании легенд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android