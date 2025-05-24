Топ-события воскресенья: футбол, Евролига, Ф-1 в Монако, легендарная «Инди-500» и хоккей

Ярко завершаем неделю: матч легенд «Зенита», «Ювентус» и «Рома» в Серии A, «МЮ» и «Сити» в АПЛ, а ещё плей-офф НБА и старт «Ролан Гаррос»!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз», НХЛ, плей-офф, 1/2 финала, третий матч

Интрига: сумеет ли «Каролина» прервать невероятно плохую серию?

Для клуба из Роли поражение во второй встрече серии с «Флоридой Пантерз» (0:5, 0-2) стало уже 14-м подряд на этой стадии плей-офф НХЛ. Последний раз американский клуб побеждал в матче финала Востока в 2006 году – в седьмой встрече серии с «Баффало Сэйбрз» (4:2, 4-3). После этого были 12 поражений подряд в трёх финалах конференции. В 2009 году команда проиграла «Питтсбург Пингвинз» (0-4), в 2019-м – «Бостон Брюинз» (0-4), в 2023-м – «Флориде» (0-4). В 2025-м пока уступает снова «Флориде» (0-2). Таким образом, при главном тренере Роде Бриндаморе у «Каролины» 10 поражений в 10 встречах в рамках финалов Востока. Получится ли прервать эту серию в третьем матче финала Востока – 2025?

🏀 3:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер», НБА, плей-офф, 1/2 финала, третий матч

Интрига: «волки» отстоят свою территорию?

«Миннесота» без шансов проиграла оба матча на домашнем паркете «Оклахомы». Энтони Эдвардс и компания выглядели крайне слабо, особенно на фоне прошлых игр в плей-офф НБА. «Волки» уступают 0-2, при родных болельщиках падать лицом в грязь никак нельзя. Настало время для камбэка или же новоиспечённый MVP в составе «Тандер» и его банда слишком сильны?

⚽️ 13:00: «Газпром-Югра» — «КПРФ», Суперлига, 1/2 финала

Интрига: кто сильнее из обладателей кубков?

В этой полуфинальной паре сошлись два последних обладателя Кубка России. Причём для «КПРФ» титул-2025 стал первым в истории. Сложно выделить здесь фаворита. Да и вообще на стадиях полуфиналов предсказуемых встреч не бывает. Не будет ничего удивительного, если серия продлится все пять матчей.

🎾 14:00*: Диана Шнайдер (Россия, 11) — Анастасия Соболева (Украина, Q), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как пройдёт старт Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос»?

11-я ракетка мира Диана Шнайдер стартует на «Ролан Гаррос» матчем с квалифаером с Украины Анастасией Соболевой. Девушки ранее встречались на турнире W15 в Анталье-2021, и тогда сильнее оказалась россиянка. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Даяна Ястремская — Дестани Айава.

⚽️ 14:00: «Зенит» Санкт‑Петербург — «Зенит» Ленинград, матч легенд

Матч легенд Зенита . Матч легенд Матч легенд Зенита . Матч легенд 25 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Зенит Ленинград Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в матче в честь юбилея «Зенита»?

Матч, посвящённый 100-летию «Зенита». Он пройдёт на следующий день после завершения сезона в РПЛ. В составе ленинградского «Зенита» на поле среди прочих выйдут Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Юрий Жирков, Роман Широков, Анатолий Тимощук, Владимир Быстров, Павел Погребняк, Доменико Кришито, Бруну Алвеш. Тренерами этой команды будут Анатолий Бышовец и Андре Виллаш-Боаш. За другую команду «Зенит» сыграют братья Михаил и Александр Кержаковы, Александр Анюков, Константин Зырянов, Игорь Денисов, Андрей Аршавин, Олег Шатов, Алехандро Домингес, Кристиан Нобоа. Сергей Семак и Анатолий Давыдов — тренеры. Встреча пройдёт в формате двух таймов по 35 минут.

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⚽️ 15:00: «Ухта» — «Тюмень», Суперлига, 1/2 финала

Интрига: смогут ли тюменцы справиться с бразильским талантом?

В прошлом сезоне эти команды также встречались на стадии полуфинала, и тогда в пяти матчах «Ухта» была сильнее. Как будет на этот раз? По раскладам именно «Ухта» — фаворит, игру команды определяет бразилец Гуитта. Но «Тюмень» в плей-офф преобразилась. В четвертьфинале в напряжённой борьбе они выбили «Норильский никель», который считался фаворитом. Вряд ли стоит ждать, что в серии до трёх побед одной из команд хватит трёх встреч.

🏎 16:00: Формула-1, этап 8, Гран-при Монако, гонка

Интрига: удержит ли Норрис лидерство и как повлияют новые правила?

Пилот «Макларена» Ландо Норрис на сей раз совладал с нервами и взял поул в квалификации Гран-при Монако. Теперь новый вопрос – сумеет ли британец отстоять первую позицию на старте при атаках со стороны Шарля Леклера? Позади них гонку начнут Оскар Пиастри, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Обычно гонки в Монако получаются довольно скучными, но в нынешнем сезоне введено новое правило: каждый пилот обязан использовать в гонке три комплекта шин, то есть надо дважды их менять. Это может существенно разнообразить борьбу, тем более что отстающие пилоты наверняка применят необычную тактику вроде первого пит-стопа сразу после старта.

🏒 17:00: «Химик» — «Торпедо-Горький», плей-офф ВХЛ, финал, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто выйдет вперёд в финале плей-офф ВХЛ?

Финальная серия плей-офф чемпионата России на данный момент складывается по крайне необычному сценарию. К пятому матчу серии соперники подходят без единой победы в противостоянии на домашнем льду. Сначала «Торпедо-Горький» одержало две подряд победы в Воскресенске, после чего «Химик» взял аналогичный реванш на чужом льду, сумев восстановить равновесие в серии – 2-2. Сумеет ли «Химик» наконец воспользоваться преимуществом домашнего льда или гостевая тенденция продолжится и на сей раз?

🏀 17:00 «Олимпиакос» — «Панатинаикос», Евролига, матч за третье место

Интрига: вечное противостояние, но кто-то окажется без медалей

«Олимпиакос» и «Панатинаикос» на протяжении многих лет бьются за звание не только лучшей команды в Греции, но и Европы. Эти клубы уже давно стали грандами Евролиги, претендуя на самые высокие места почти в каждом сезоне. Чего уж говорить если с 2002 года в чемпионате Греции кто-то из них обязательно становился чемпионом. 23 года непрерывной борьбы. На этот раз им предстоит сыграть за бронзу Евролиги, кому же она достанется?

⚽️ 18:00: «Ноттингем Форест» — «Челси», АПЛ, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто останется без места в Лиге чемпионов?

На следующей неделе «Челси» поборется с испанским «Бетисом» за трофей Лиги конференций. А пока у команды Энцо Марески другая задача — нужно попасть в Лигу чемпионов на новый сезон. Пока лондонский клуб располагается в топ-5, но он опережает «Астон Виллу» только по дополнительным показателям. Поражение в предстоящей встрече почти наверняка оставит «Челси» без ЛЧ. У «Ноттингема» тоже есть шансы на топ-5, однако для этого очень желательно набирать три очка.

⚽️ 18:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон», АПЛ, 38-й тур

Интрига: «Ньюкасл» снова сыграет в Лиге чемпионов?

«Ньюкасл» сохранит место в зоне ЛЧ в случае победы в домашнем матче с «Эвертоном». Разница мячей при таком раскладе должна позволить команде Эдди Хау избежать проблем с выполнением задачи. К тому же «Эвертону» ничего не нужно — он в любом случае завершит чемпионат на 13-м месте в таблице. А ещё «Ньюкасл» трижды обыграл соперника в четырёх предыдущих домашних встречах. Кажется, здесь всё понятно. Или нет?

⚽️ 18:00: «Фулхэм» — «Манчестер Сити», АПЛ, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» снова обыграет удобного соперника?

В чемпионате Англии развернулась ожесточённая борьба за места в зоне Лиги чемпионов. Туда уже точно попали «Ливерпуль» и «Арсенал». А дальше — ничего не понятно. Впрочем, у «Сити» достаточно высокие шансы на попадание в топ-5. С учётом хорошей разницы мячей команде Хосепа Гвардиолы достаточно не проиграть в Лондоне. «Фулхэм» занимает 10-е место и при определённом раскладе может подняться на девятую строчку, но не более того. «Сити» одержал шесть побед подряд в гостевых встречах с лондонским клубом.

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⚽️ 18:00: «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла», АПЛ, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «МЮ» успешную серию в домашних матчах с «Виллой»?

У «Астон Виллы» достаточно сложная задача. При определённом раскладе ей хватит и ничьей, чтобы попасть в Лигу чемпионов. С другой стороны, команда Унаи Эмери может остаться без топ-5 и в случае победы. К тому же «Вилла» проиграла четыре раза подряд в гостевых встречах с «Манчестер Юнйтед». Хозяева попрощаются со своими фанатами до нового сезона, а этот они хотят как можно скорее забыть. 16-е место в таблице АПЛ, к которому добавилось поражение в финале Лиги Европы. В новой кампании «МЮ» не сыграет в европейских турнирах.

🏆 ⚽️ 19:15: «Бенфика» — «Спортинг», Кубок Португалии, финал

Кубок Португалии . Финал Кубок Португалии . Финал 25 мая 2025, воскресенье. 19:15 МСК Бенфика Лиссабон Не начался Спортинг Лиссабон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто станет победителем Кубка Португалии?

Каждый из этих клубов может завершить сезон с двумя трофеями. Ранее «Спортинг» стал чемпионом Португалии, а «Бенфика» — победителем Кубка португальской лиги. Теперь они определят, кто возьмёт Кубок страны. «Бенфика» завершила чемпионат на второй строчке в таблице с отставанием от первого места в два очка. С другой стороны, она обыграла «Спортинг» в финале Кубка лиги, где всё решила серия пенальти. Кому же достанется победа на этот раз?

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🏎 19:45: IndyCar, «Инди-500», гонка

Интрига: хватит ли Шварцмана на ещё одну сенсацию?

В США пройдёт одна из главных гонок планеты – «500 миль Индианаполиса». И с поул-позишен её сенсационно начнёт российско-израильский пилот Роберт Шварцман, который блестяще отработал все части квалификации. Теперь вопрос – на что Роберт способен в гонке? Будем честны: шансы на победу низки, ведь для Шварцмана это первое в карьере выступление на овальной трассе, никогда не гоняла на овалах и его команда «Према». Да и на тренировках с прицелом на гонку темп «Премы» был не очень. Но если Роберт вдруг снова всех удивит и к последним кругам останется в группе лидеров, то всё возможно!

🏆 🏀 20:00 «Монако» — «Фенербахче», Евролига, финал

Интрига: монегаски войдут в историю?

«Фенербахче» в последний и единственный раз побеждал в Евролиге в 2017 году. Для «Монако» это всего второй выход в «Финал четырёх», а команда уже готова побороться за трофей. Вассилис Спанулис и Майк Джеймс ведут за собой монегасков. Бывший игрок ЦСКА и вовсе провёл матч жизни, выбив лучшую команду регулярки «Олимпиакос». Обе команды достойны победы, но «Монако» может подарить нам ощущение чего-то уникального, если выиграет Евролигу. Верим в сказку?

⚽️ 21:45: «Венеция» — «Ювентус», Серия А, 38-й тур

Интрига: сохранит ли «Ювентус» место в топ-4?

Нынешний сезон складывается для «Ювентуса» достаточно тяжело. Команда начинала его с одним тренером, а завершает с другим. Если туринский клуб останется в топ-4, то выполнит задачу-минимум. А там уже можно готовить всё под нового тренера. В заключительном туре «Юве» нужно обыграть вторую с конца команду Серии А. Вроде бы далеко не самая сложная задача. Правда, «Венеция» ещё сохраняет шансы на спасение, но ей обязательно нужно побеждать. Кто же наберёт три очка? Или соперники поделят очки?

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⚽️ 21:45: «Торино» — «Рома», Серия А, 38-й тур

Интрига: Раньери справится с Ваноли?

Клаудио Раньери совершил чудо. Принял «Рому» в безобразном состоянии и почти довёл её до зоны Лиги чемпионов. За тур до финиша римская команда отстаёт от «Ювентуса» на одно очко. «Торино» в последних пяти домашних матчах с «Ромой» одержал всего одну победу, а проиграл трижды. У команды Паоло Ваноли уже нет мотивации, поскольку она не поднимется в топ-10.

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⚽️ 21:45: «Лацио» — «Лечче», Серия А, 38-й тур

Интрига: «Лацио» чудесным образом заберётся в зону ЛЧ?

У «Лацио» ещё есть небольшие шансы на место в топ-4. Сейчас римская команда отстаёт от «Ювентуса» на два очка, а от «Ромы» — на одно. Так что команде Марко Барони необходимо играть лучше соперников, только в таком случае она получит возможность принять участие в Лиге чемпионов. Встреча имеет немаловажное значение для «Лечче», поскольку команда ещё не обеспечила себе место в Серии А на будущий сезон. «Лацио» одержал две победы в двух предыдущих матчах с соперником. Но как будет теперь?

⚽️ 22:00: «Атлетик» Б — «Барселона», Примера, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько голов мы увидим в предстоящей встрече?

Этот матч закроет очередной сезон в чемпионате Испании. Правда, он не имеет никакого значения с турнирной точки зрения. «Барса» завоевала чемпионский титул, а «Атлетик» обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Клуб из Бильбао останется на четвёртом месте в таблице, а каталонцев никто не подвинет с первого. Получается, обе команды могут сыграть в своё удовольствие и порадовать болельщиков результативным футболом.

🏒 22:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз», НХЛ, плей-офф, 1/2 финала, третий матч

Интрига: кто выйдет вперёд в финале Западной конференции НХЛ?

На старте противостояния соперники обменялись победами с разностью в три шайбы. Сначала команда Питера Дебура оформила волевой камбэк на домашнем льду, сумев победить 6:3, уступая в ходе встречи со счётом 1:3. Спустя двое суток подопечные Криса Ноблоха одержали сухую победу — 3:0. Кто сделает следующий шаг к выходу в финал Кубка Стэнли?