Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Спартак — Химки — 5:0, обзор матча 30-го тура РПЛ, видео голов, Умяров, Угальде, Гарсия, Зобнин, 24 мая 2025

«Спартак» забил пять — гол есть даже у Угальде! Обошли «Динамо», но бронза — у ЦСКА. Видео
Кирилл Закатченко
Отчёт «Спартак» — «Химки» — 5:0
Аудио-версия:
Комментарии
Что творилось в борьбе за тройку, пока «Краснодар» брал чемпионство.

«Спартак» провёл заключительную встречу в нынешнем сезоне. Московский клуб порадовал своих болельщиков классной игрой.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 0
Химки
Химки
1:0 Умяров – 4'     2:0 Угальде – 36'     3:0 Гарсия – 82'     4:0 Мангаш – 84'     5:0 Зобнин – 88'    

Перед туром у красно-белых был шанс запрыгнуть в первую тройку и взять бронзовые медали. Правда, не всё зависело от «Спартака». Команде Деяна Станковича нужно было обязательно обыгрывать «Химки» и рассчитывать на ошибки ЦСКА и московского «Динамо». Кстати, тренер «Спартака» немного удивил внешним видом — пиджак вместо привычного спортивного стиля. Перед матчем серб заявил, что команда должна не совершать в новом сезоне тех же ошибок, что в нынешнем.

«Спартаку» хватило всего четырёх минут, чтобы порадовать бо́льшую часть стадиона. Наиль Умяров классно приложился с дальней дистанции — мяч рикошетом от штанги заскочил в сетку. Третий гол спартаковского полузащитника в этом сезоне в РПЛ. Любопытно, что до этого Наиль огорчал только «Ростов» — оформил по голу в каждом из двух матчей чемпионата.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Химки» ответили быстро, но нерезультативно. Александр Максименко остановил удар Антона Заболотного, а подоспевший на добивание Илья Берковский запустил мяч выше перекладины. Гости нуждались в очках, поскольку при определённом раскладе могли упасть в зону переходных встреч. Тем не менее нужно отметить классный настрой, с которым красно-белые вышли на поле.

Странная история с лицензированием «Химок»:
РФС запутал всех решением по «Химкам». А что с лицензированием у других проблемных клубов?
РФС запутал всех решением по «Химкам». А что с лицензированием у других проблемных клубов?

Вратарь «Химок» Игорь Обухов отразил выстрел Маркиньоса с острого угла, однако спустя несколько минут проводил только взглядом мяч после удара головой Манфреда Угальде. Костариканцу предоставили полную свободу в штрафной площади — вынимайте. 17-й гол Угальде в этом сезоне и восьмой результативный пас Маркиньоса. К слову, Манфред забил впервые с начала марта. Станкович одобрительно кивнул головой на скамейке и поставил какую-то запись в блокнот.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До перерыва зрители больше голов не увидели. В параллельном матче ЦСКА забил «Пари НН», а «Краснодар» и «Динамо» сохранили нули на табло. За тайм до конца сезона красно-белые по-прежнему занимали пятое место. Станкович выходил на вторую половину в прекрасном настроении — расписывался на спартаковских «розах» и фотографировался с юными болельщиками.

Маркиньос (в красной форме) стал одним из главных героев встречи

Маркиньос (в красной форме) стал одним из главных героев встречи

Фото: РИА Новости

«Динамо» пропустило мяч на старте второй половины игры с «Краснодаром». Следовательно, «Спартак» поднялся на четвёртое место. Потеряй ЦСКА очки во встрече с «Пари НН», красно-белые оказались бы в топ-3. Команда Станковича заходила на третий гол в начале второго тайма, но Обухов спас «Химки» после удара головой Ливая Гарсии.

Максименко отразил коварный удар Резиуана Мирзова — мяч летел в самый угол. Да ещё и срикошетил от газона прямо перед голкипером. А потом Гарсия оформил первый гол в нынешнем сезоне РПЛ. Молниеносная контратака, голевой пас Маркиньоса, отличное завершение Гарсии.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Однако и это ещё не всё. Через пару минут Рикарду Мангаш головой вколотил мяч после подачи Данила Хлусевича. 4:0! «Спартак» на кураже попёр вперёд, и Роман Зобнин сделал передачу Маркиньоса голевой. К слову, бразилец оформил ассистентский хет-трик. Очередной классный матч южноамериканца! А для Зобнина этот гол стал первым в сезоне.

«Спартак» красиво попрощался с болельщиками, а Угальде сохранил первое место в списке лучших снайперов лиги. Но красно-белые остались без бронзы, поскольку ЦСКА обыграл «Пари НН» (2:0). Четвёртое место — результат «Спартака» в первом сезоне при Станковиче. Что будет в следующем?

Чем запомнились матчи лидеров РПЛ:
«Краснодар» это сделал! Разгромили «Динамо» и взяли первый трофей в истории клуба
Live
«Краснодар» это сделал! Разгромили «Динамо» и взяли первый трофей в истории клуба
«Зенит» забил три «Ахмату»! Но для чемпионства этого всё равно не хватило «Зенит» забил три «Ахмату»! Но для чемпионства этого всё равно не хватило
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android