Что творилось в борьбе за тройку, пока «Краснодар» брал чемпионство.

«Спартак» забил пять — гол есть даже у Угальде! Обошли «Динамо», но бронза — у ЦСКА. Видео

«Спартак» провёл заключительную встречу в нынешнем сезоне. Московский клуб порадовал своих болельщиков классной игрой.

Перед туром у красно-белых был шанс запрыгнуть в первую тройку и взять бронзовые медали. Правда, не всё зависело от «Спартака». Команде Деяна Станковича нужно было обязательно обыгрывать «Химки» и рассчитывать на ошибки ЦСКА и московского «Динамо». Кстати, тренер «Спартака» немного удивил внешним видом — пиджак вместо привычного спортивного стиля. Перед матчем серб заявил, что команда должна не совершать в новом сезоне тех же ошибок, что в нынешнем.

«Спартаку» хватило всего четырёх минут, чтобы порадовать бо́льшую часть стадиона. Наиль Умяров классно приложился с дальней дистанции — мяч рикошетом от штанги заскочил в сетку. Третий гол спартаковского полузащитника в этом сезоне в РПЛ. Любопытно, что до этого Наиль огорчал только «Ростов» — оформил по голу в каждом из двух матчей чемпионата.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Химки» ответили быстро, но нерезультативно. Александр Максименко остановил удар Антона Заболотного, а подоспевший на добивание Илья Берковский запустил мяч выше перекладины. Гости нуждались в очках, поскольку при определённом раскладе могли упасть в зону переходных встреч. Тем не менее нужно отметить классный настрой, с которым красно-белые вышли на поле.

Вратарь «Химок» Игорь Обухов отразил выстрел Маркиньоса с острого угла, однако спустя несколько минут проводил только взглядом мяч после удара головой Манфреда Угальде. Костариканцу предоставили полную свободу в штрафной площади — вынимайте. 17-й гол Угальде в этом сезоне и восьмой результативный пас Маркиньоса. К слову, Манфред забил впервые с начала марта. Станкович одобрительно кивнул головой на скамейке и поставил какую-то запись в блокнот.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До перерыва зрители больше голов не увидели. В параллельном матче ЦСКА забил «Пари НН», а «Краснодар» и «Динамо» сохранили нули на табло. За тайм до конца сезона красно-белые по-прежнему занимали пятое место. Станкович выходил на вторую половину в прекрасном настроении — расписывался на спартаковских «розах» и фотографировался с юными болельщиками.

Маркиньос (в красной форме) стал одним из главных героев встречи Фото: РИА Новости

«Динамо» пропустило мяч на старте второй половины игры с «Краснодаром». Следовательно, «Спартак» поднялся на четвёртое место. Потеряй ЦСКА очки во встрече с «Пари НН», красно-белые оказались бы в топ-3. Команда Станковича заходила на третий гол в начале второго тайма, но Обухов спас «Химки» после удара головой Ливая Гарсии.

Максименко отразил коварный удар Резиуана Мирзова — мяч летел в самый угол. Да ещё и срикошетил от газона прямо перед голкипером. А потом Гарсия оформил первый гол в нынешнем сезоне РПЛ. Молниеносная контратака, голевой пас Маркиньоса, отличное завершение Гарсии.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Однако и это ещё не всё. Через пару минут Рикарду Мангаш головой вколотил мяч после подачи Данила Хлусевича. 4:0! «Спартак» на кураже попёр вперёд, и Роман Зобнин сделал передачу Маркиньоса голевой. К слову, бразилец оформил ассистентский хет-трик. Очередной классный матч южноамериканца! А для Зобнина этот гол стал первым в сезоне.

«Спартак» красиво попрощался с болельщиками, а Угальде сохранил первое место в списке лучших снайперов лиги. Но красно-белые остались без бронзы, поскольку ЦСКА обыграл «Пари НН» (2:0). Четвёртое место — результат «Спартака» в первом сезоне при Станковиче. Что будет в следующем?