«КРАСНОДАР» — ЧЕМПИОН! Просто сказочный сюжет для Галицкого в «золотом» матче с «Динамо»!

«Краснодар» – чемпион России! Есть первый трофей в истории краснодарского клуба! Сергей Галицкий ждал этого долгие 17 лет и всё-таки дождался…

В заявке «Динамо» на матч отсутствовали семеро игроков, которые числятся в списке травмированных. В том числе выходивший на поле в прошлом туре Бителло. По официальной версии, бразилец получил повреждение, но агент Тимур Гурцкая утверждал на днях, что некоторые футболисты бело-голубых отказались от утомительной поездки в Краснодар.

В результате роль Бителло исполнил сегодня Карраскаль – свободного художника в тактической схеме 4-2-3-1. Перевод колумбийца на позицию «десятки» открыл дорогу в основу центрфорварду Маухубу. На первых минутах команда Гусева действительно больше думала об атаке, чем об обороне. «Динамо» было спокойнее на мяче, комбинировало на чужой половине поля, а вот у игроков «Краснодара», что называется, дрожали ноги. Чувствовалось, что хозяева очень нервничают.

Поначалу мяч застрял между штрафными, а бело-голубые зарабатывали только фолы и стандарты. Однако на седьмой минуте Оласа под давлением принял, казалось бы, самое простое, но на деле худшее решение. Покатил назад вратарю. Маухуб успел к мячу раньше Агкацева, сделал перехват. Голевой момент получил воспитанник «Краснодара» Фомин, однако у хавбека вышел какой-то «кикс» – не огорчил он родной клуб.

Только на исходе четверти часа «Краснодар» получил первый шанс забить. Но какой! Черников не попал из отличной позиции с паса Кордобы, а самому колумбийцу попали по ноге. Маричаль плохо сыграл в отборе – сбил центрфорварда. Весь краснодарский стадион был убеждён, что это пенальти. Зато судьи сомневались – потратили почти пять минут на изучение эпизода. Причиной было расположение Кордобы в момент передачи. По повтору складывалось впечатление, что Касерес, возможно, создал глубину, сломав офсайдную линию, тем не менее современная китайская техника показала обратное. Кордоба из-за каких-то миллиметров оказался в положении «вне игры»!

Эпизод с несостоявшимся пенальти очень разочаровал краснодарцев, однако как будто добавил им веры в то, что игра стала даваться. «Быки» надолго прижали «Динамо» к штрафной Лунёва. Вот только командой скорости, быстроты в комбинациях хозяевам недоставало. Именно на это обращал внимание Мурад Мусаев, когда команды отправились на водопой (в Краснодаре около 30 градусов тепла). Тренер просил агрессивнее действовать на флангах. И тут же потерял крайнего защитника – Петров дёрнул заднюю поверхность бедра. «Динамо» качественно оборонялось весь первый тайм, кроме момента с Кордобой. До перерыва хозяева нанесли лишь пару ударов, причём неточных, а Джон всего раз коснулся мяча в чужой штрафной.

Игра однозначно шла не по плану Мусаева. Но во втором тайме «Краснодар» забил уже на первой минуте первым ударом в створ. И кто это сделал? Конечно, Кордоба! У «Динамо» случился разрыв в центре поля, не хватило человека – пошёл пас в зону. Джон сумел отдать передачу, держа на плечах Маричаля, и атаку развернули налево. В штрафной Касерес не заблокировал удар Сперцяна, а Лунёв неудачно отбил мяч перед собой. На добивании колумбиец опередил Фернандеса и поразил цель. Счастливый форвард побежал на трибуну, чтобы разделить радость с женой и ребёнком.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Теперь уже «Динамо» пришлось раскрываться. Бело-голубые очень активно провели следующие несколько минут, поддавили. «Краснодар» инстинктивно прижался к собственной штрафной, желая сохранить преимущество, заметно опустил линии. Но потом стал отодвигать игру, заставлял соперника побегать за мячом. У Гусева было мало вариантов для усиления атаки – Макаров, юные Окишор и форвард Боков.

У «Динамо» почти ничего не клеилось впереди. Однажды Нгамалё едва не забил после прострела, вот только началась атака москвичей с того, что мяч, видимо, вылетел за пределы поля. Забей бело-голубые, гол наверняка отменили бы. Гусев немного удивил заменой Гладышева, а не Маухуба, но на 81-й минуте это уже не имело никакого значения. «Краснодар» забил фактически «золотой» гол. Виктор Са зацепился за мяч, Сперцян доставил его в центр Кривцову под удар из-за штрафной. Ещё и рикошет помог «быкам» – чемпионское везение.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На последних минутах краснодарский стадион уже как будто не волновался – просто ликовал, скандировал «чемпионы» и ждал финального свистка. Однако, наверное, только после того, когда судья Чистяков отменил гол Сперцяна из-за офсайда и назначил пенальти за игру рукой, Мусаев и его команда поверили, что они действительно лучшие в этом сезоне. Сперцян сделал «золотую» победу «быков» разгромной – 3:0.

Эдуард Сперцян поднимает кубок чемпионов России Фото: РИА Новости

Для всех игроков «Краснодара», кроме Гонсалеса и Козлова, это первое чемпионство в карьере.