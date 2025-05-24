Гегемония «Зенита» — всё. Как в Санкт-Петербурге перестали верить в чудо

Утром в Петербурге не ощущалось предтитульного волнения. Так уж получилось, что в какой-то момент решающий матч и вовсе отошёл на второй план. Ведь завтра «Зенит» отмечает 100-летний юбилей. Поэтому перед игрой клуб устроил предпоказ шикарной выставки в Севкабеле. Туда приехало множество легенд, и, казалось, обсуждалось всё, но не встреча с «Ахматом». Может, все понимали — вопрос с титулом будет решаться в южном городе. А события матча в Петербурге более-менее предсказывались. Ну не мог «Зенит» потерять очки в такой ситуации.

Ведь важно учитывать и контекст. «Ахмат» при любом результате оставался в зоне стыковых встреч. Но это, к их чести, не помешало Ташуеву выставить основной состав. Хотя их первый матч за право остаться в элите – уже через несколько дней. У «Зенита» на поле тоже оказались все лучшие. Из интересного – в старте вышли одновременно Педро и Мостовой. Бразилец в итоге играл скорее на позиции Глушенкова, который весной откровенно не впечатляет.

Клуб показал классный перформанс, попросив всех болельщиков создать единые цвета на арене, а сама встреча началась неспешно, но при полном контроле хозяев. Они обосновались на чужой половине поля и искали свободные зоны. В первые минуты это было не так просто, однако со временем соперник перестал успевать. Неудивительно, ведь тяжело, когда бо́льшую часть времени стоишь сзади. При этом первый гол зенитовцы забили после внимательного просмотра эпизода видеоарбитрами. Подача углового, Нино рухнул в штрафной, но Иванов пропустил фол. Бразильца держали за футболку. Однако просмотр вышел быстрым. Пенальти реализовал Мостовой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Через 10 минут имя на табло мог вписать Луис Энрике, но его гол был забит из офсайда. А вскоре Иванову снова потребовалась помощь видеоарбитров. Главный зафиксировал фол на Мантуане у штрафной, однако ему подсказали, что нарушение было внутри. Снова Мостовой – и удар уже в другой угол. Убедительные 2:0.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Команды ушли на перерыв, но ещё до стартового свистка к началу второго тайма счёт изменился в Краснодаре. Там забил Кордоба, однако болельщики в Санкт-Петербурге на это особо не отреагировали. Всё внимание было посвящено происходящему на поле. Но здесь сценарий встречи не изменился – «Ахмату» не было большого смысла бежать впёред. Разве что наиграть какие-то связи перед стыковыми матчами. «Зенит» же не бросил играть. Да и в этом не было смысла. 2:0 – явно не то преимущество, которое гарантировало результат.

Поэтому забили третий. Педро откликнулся на передачу Соболева и ударил мимо вратаря.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Так что теперь можно было переключаться на события в Краснодаре. По ощущениям, многие так и сделали. По крайней мере, шумовой поддержки стало куда меньше. Да и сам «Зенит» успокоился. Казалось, сами футболисты с большим удовольствием провели бы время за просмотром игры соперника.

А там Краснодар побеждал. Без особых шансов для «Динамо». Когда они забили второй – верить в чудо перестали и в Петербурге. Хоть и победа всё равно была встречена аплодисментами. Однако и они были уже другими.

«Краснодар» – чемпион России. Теперь это надо осмыслить. Особенно в Петербурге.