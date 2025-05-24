«Бернабеу» трогательно проводил Модрича и Анчелотти. Фанаты «Реала» не скрывали слёз

С Лукой даже лично попрощался Кроос! А на поле «Мадрид» обыграл «Сосьедад» благодаря дублю Мбаппе.

Мадрид прощается с Лукой Модричем, Карло Анчелотти и, по сообщениям инсайдеров, с Лукасом Васкесом. Впереди клубный чемпионат мира, но «Сантьяго Бернабеу» уже не увидит этих легенд на привычных позициях. Так что сегодня «Мадрид» был обязан проводить их победой.

Обе команды бодрейше начали матч. Гюлер, в предвкушении игровых минут в следующем сезоне, вырезал великолепные обостряющие передачи на Мбаппе. Получалось настолько тонко, что даже Килиан не всегда поспевал за мыслями турка.

Опасно было и у ворот Лунина. На 10-й минуте Серхио Гомес оторвался от защитников «Мадрида» и должен был наказывать Лунина выходом один на один, но испанец смазал удар. Шанс позже появился и у Пабло Марина, однако игрок пробил выше створа.

Со стороны «Мадрида» продолжал созидать Арда: на 38-й мяч после касания полузащитника попал в руку Марина. К «точке» пошёл, разумеется, Мбаппе — укрепиться в гонке лучшего бомбардира Ла Лиги. С первого раза забить не удалось — вратарь «Сосьедада» отбил удар, но не сумел зафиксировать мяч. Килиан помчал на отскок и со второй попытки занёс его в сетку.

Мбаппе празднует забитый мяч Фото: Denis Doyle/Getty Images

Меж тем Лунин заскучал у ворот и добавил нервов игре. Андрей почувствовал себя Нойером, выбежал отбирать мяч за штрафную, однако ошибся и чуть не «привёз» гол. Обошлось.

Во втором тайме «Реал» показывал совсем не типичный для Анчелотти футбол. Владели мячом на половине соперника и редко позволяли «Сосьедаду» выбегать в ответные атаки. Обычно именно мадридцы выступают в роли догоняющего, если брать стиль игры. Хотя изобилия моментов у ворот «Сосьедада» не было: игра слегка раскрылась в первые минуты появления Винисиуса на поле, но бразилец не сумел выделиться на табло — вратарь выручал.

Главным хайлайтом басков в атаке стал неназначенный пенальти в ворота Лунина. Кубо с левого фланга навесил на Оярсабаля, который пробил в руку Асенсио. Сначала судья проявил солидарность с гостями и указал на «точку», а потом оказалось, что «Сосьедад» до этого попал в офсайд.

Второй гол Килиана Мбаппе Фото: Denis Doyle/Getty Images

Спустя несколько минут, на 83-й, Мбаппе снова наказал приезжих басков. Винисиус протащил мяч по левому флангу и отдал в штрафную на набегающего Килиана. Француз быстро подработал мяч и уложил его в ближний угол — у вратаря не было шансов спасти. Теперь у Мбаппе 31 гол в чемпионате.

Самые эмоциональные моменты второй половины связаны с заменой Васкеса и Модрича. Лукаса крайне чувственно проводили на скамейку запасных, как бы подтверждая информацию инсайдеров о его уходе.

Лука Модрич обнимается с Тони Кроосом Фото: Denis Doyle/Getty Images

А ради проводов Модрича игру даже остановили на несколько минут: игроки «Мадрида» и «Сосьедада» выстроились в почётный коридор, а у скамейки запасных Луку поджидал Тони Кроос. Немец обнял хорватского брата по центру поля, пока публика на «Бернабеу» обливалась слезами.

Оставшееся время Модрич наблюдал за игрой вместе с семьёй. Судья добавил всего минуту к основному времени, чтобы не задерживать церемонию прощания с Анчелотти и Лукой. Все ведь на стадионе собрались ради этого — результат встречи был вторичен.