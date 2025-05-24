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Реал Мадрид — Реал Сосьедад — 2:0, обзор матча 38-го тура Ла Лиги, голы: Мбаппе, как проводили Анчелотти и Модрича, 24 мая 2025

«Бернабеу» трогательно проводил Модрича и Анчелотти. Фанаты «Реала» не скрывали слёз
Артём Никулин
Отчёт «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» — 2:0
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С Лукой даже лично попрощался Кроос! А на поле «Мадрид» обыграл «Сосьедад» благодаря дублю Мбаппе.

Мадрид прощается с Лукой Модричем, Карло Анчелотти и, по сообщениям инсайдеров, с Лукасом Васкесом. Впереди клубный чемпионат мира, но «Сантьяго Бернабеу» уже не увидит этих легенд на привычных позициях. Так что сегодня «Мадрид» был обязан проводить их победой.

Испания — Примера . 38-й тур
24 мая 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Мбаппе – 38'     2:0 Мбаппе – 83'    

Обе команды бодрейше начали матч. Гюлер, в предвкушении игровых минут в следующем сезоне, вырезал великолепные обостряющие передачи на Мбаппе. Получалось настолько тонко, что даже Килиан не всегда поспевал за мыслями турка.

Опасно было и у ворот Лунина. На 10-й минуте Серхио Гомес оторвался от защитников «Мадрида» и должен был наказывать Лунина выходом один на один, но испанец смазал удар. Шанс позже появился и у Пабло Марина, однако игрок пробил выше створа.

Со стороны «Мадрида» продолжал созидать Арда: на 38-й мяч после касания полузащитника попал в руку Марина. К «точке» пошёл, разумеется, Мбаппе — укрепиться в гонке лучшего бомбардира Ла Лиги. С первого раза забить не удалось — вратарь «Сосьедада» отбил удар, но не сумел зафиксировать мяч. Килиан помчал на отскок и со второй попытки занёс его в сетку.

Мбаппе празднует забитый мяч

Мбаппе празднует забитый мяч

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Меж тем Лунин заскучал у ворот и добавил нервов игре. Андрей почувствовал себя Нойером, выбежал отбирать мяч за штрафную, однако ошибся и чуть не «привёз» гол. Обошлось.

Во втором тайме «Реал» показывал совсем не типичный для Анчелотти футбол. Владели мячом на половине соперника и редко позволяли «Сосьедаду» выбегать в ответные атаки. Обычно именно мадридцы выступают в роли догоняющего, если брать стиль игры. Хотя изобилия моментов у ворот «Сосьедада» не было: игра слегка раскрылась в первые минуты появления Винисиуса на поле, но бразилец не сумел выделиться на табло — вратарь выручал.

Главным хайлайтом басков в атаке стал неназначенный пенальти в ворота Лунина. Кубо с левого фланга навесил на Оярсабаля, который пробил в руку Асенсио. Сначала судья проявил солидарность с гостями и указал на «точку», а потом оказалось, что «Сосьедад» до этого попал в офсайд.

Второй гол Килиана Мбаппе

Второй гол Килиана Мбаппе

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Спустя несколько минут, на 83-й, Мбаппе снова наказал приезжих басков. Винисиус протащил мяч по левому флангу и отдал в штрафную на набегающего Килиана. Француз быстро подработал мяч и уложил его в ближний угол — у вратаря не было шансов спасти. Теперь у Мбаппе 31 гол в чемпионате.

Самые эмоциональные моменты второй половины связаны с заменой Васкеса и Модрича. Лукаса крайне чувственно проводили на скамейку запасных, как бы подтверждая информацию инсайдеров о его уходе.

Лука Модрич обнимается с Тони Кроосом

Лука Модрич обнимается с Тони Кроосом

Фото: Denis Doyle/Getty Images

А ради проводов Модрича игру даже остановили на несколько минут: игроки «Мадрида» и «Сосьедада» выстроились в почётный коридор, а у скамейки запасных Луку поджидал Тони Кроос. Немец обнял хорватского брата по центру поля, пока публика на «Бернабеу» обливалась слезами.

Оставшееся время Модрич наблюдал за игрой вместе с семьёй. Судья добавил всего минуту к основному времени, чтобы не задерживать церемонию прощания с Анчелотти и Лукой. Все ведь на стадионе собрались ради этого — результат встречи был вторичен.

Публика ликует со слезами на глазах не только в Испании:
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