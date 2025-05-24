«Сандерленд» вернулся в АПЛ! Сумасшедшая развязка финала плей-офф Чемпионшипа

«Шеффилд Юнайтед» так и не смог прервать свою неудачную серию на «Уэмбли».

Самый богатый матч английского сезона — так прозвали финал плей-офф Чемпионшипа. Победитель, по информации Sky Sports, кроме путёвки в АПЛ, получит доход в ₤ 220 млн. Сегодня здесь сошлись «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд» — третья и четвёртая команды регулярного сезона.

Для обоих клубов этот матч — особенный. «Шеффилд Юнайтед» не выигрывал на «Уэмбли» уже 100 лет, а «Сандерленд» впервые с 2017 года может вернуться в АПЛ.

Официальное начало встречи было сдвинуто на одну минуту в рамках кампании Every Minute Matters. Направлена она на то, чтобы как можно больше людей научились делать искусственное дыхание.

Уже на первой минуте шикарный навес Густаво Хамера на Киффера Мура мог привести к голу — спас Энтони Паттерсон. В этом же эпизоде в борьбе травму получил Люк О’Найен — защитник «Сандерленда». Его увели с поля, а главному тренеру Режису Ле Брису пришлось менять планы. На поле появился Крис Мефам.

Травмированный Люк О’Найен уходит с поля Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Обе команды по ходу сезона зачастую отказывались от мяча: девятое место среди команд Чемпионшипа по владению у «Шеффилда», 12-е — у «Сандерленда». Но здесь именно вторые решились играть вторым номером. «Шеффилд» это устраивало, а основная опасность исходила с правого фланга Брюстера и Чодури.

За все попытки выхода в контратаки у «Сандерленда» в начале матча отвечал 17-летний Крис Ригг. Но его жёстко встречали, потому в первые 15 минут «Шеффилд» буквально закрыл оппонента на своей половине поля.

Первый гол случился неожиданно. «Сандерленд» начал выравнивать игру к 23-й минуте, Элиэзер Майенда заработал первый угловой. Но розыгрыш не удался, защитники вынесли на Густаво Хамера. Полузащитник протащил мяч до чужой штрафной, высмотрел набегающего Тайриза Кэмбелла и отдал ему мяч шведой между защитниками. Форвард в два касания разобрался: принял и перебросил вратаря.

Тайриз Кэмбелл и Густаво Хамер Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Сандерленд» сразу же взбодрился. Перехватил мяч, пошёл атаковать, уже через минуту после пропущенного Майенда ответил опасным ударом головой. Но «Шеффилд» едва не удвоил преимущество — тут спас только VAR. Гол после неудачного выноса защитников забил Харрисон Барроуз — издали, в одно касание. Однако судья увидел на мониторе офсайд и оставил счёт прежним.

Под конец тайма «Шеффилд» окончательно отдал инициативу и сам пытался играть на контратаках. Ромейн Мандл начал крутить позвонки Чодури, но к опасным моментам это не привело.

Начало второго тайма — как продолжение первого. «Сандерленд» пытается, «Шеффилд» спокойно отбивается. Пришлось даже снимать Криса Ригга. Молодой полузащитник так и не нашёл свою игру, хоть и создал несколько опасных моментов.

Не нашёл свою игру и главный герой клуба — Джоб Беллингем. Весь первый тайм был незаметен, хоть и пытался после пропущенного зарядить команду. Но даже на старте второго тайма у Джоба не получалось ни удерживать мяч, ни продвигать.

На 69-й минуте «Сандерленд» едва не придумал сам себе гол. Деннис Киркин неудачно поставил корпус, и вышедший на замену Андре Брукс остался один на один с вратарём. Пробил в него, а дальше уже вынесли защитники.

Через семь минут «Сандерленд» так же неожиданно сравнял счёт! Джоб Беллингем, который был незаметен, подхватил мяч в середине поля, и уже после пары передач Элиэзер Майенда вошёл в штрафную и расстрелял ближний от себя угол. Праздновать прибежал даже Люк О’Найен — с перебинтованной рукой.

Игроки «Сандерленда» празднуют гол Фото: Ian Horrocks/Getty Images

Теперь уже «Сандерленд» на кураже зажал соперника у своих ворот. Режис Ле Брис попал с заменами: Патрик Робертс и Том Уотсон поучаствовали в голевой атаке и заметно освежили фланги.

Судья компенсировал к основному времени матча семь минут, однако четыре из них игрокам «Шеффилда» оказывали помощь.

Как только игру возобновили и провели все замены — «Сандерленд» забил второй! Вышедший Том Уотсон из-за пределов штрафной бильярдным ударом закатил мяч в правый угол. Снял майку и побежал праздновать с трибунами. Для него это последний матч в этой футболке: летом 19-летний вингер отправится в «Брайтон».

Том Уотсон Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Сандерленд» довёл дело до победы. На трибунах праздновал и Джордан Хендерсон — воспитанник клуба. Красивая история и для француза Режиса Ле Бриса: будучи тренером резервной команды «Лорьяна», он приезжал на «Уэмбли» в качестве зрителя, а сегодня его команда здесь заполучила путёвку в АПЛ.