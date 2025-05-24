«Играли только для того, чтобы осуществилась мечта Галицкого». Первые эмоции «Краснодара»

«Краснодар» — чемпион России! После уверенной победы «быков» над «Динамо» в 30-м туре это можно утверждать официально. Здесь мы собрали полные безудержной радости слова представителей лучшей команды РПЛ.

Фёдор Смолов в 35 лет наконец-то завоевал золотую медаль, пусть и находился в ротации. Такой вот кешбэк за былые бомбардирские годы в составе «Краснодара».

«Каково стать чемпионом? Не знаю, нет слов. Очень счастлив. Я совершенно искренне говорил год назад, что этому не суждено произойти. Благодарен ребятам — они были бо́льшую часть сезона на поле, добывали победы. Чемпионство «Краснодара» — заслуга их и болельщиков. Не думаю, что это был мой последний матч в карьере. 100% нужно продолжать».

По мнению Смолова, больше всего чемпионства заслуживает владелец клуба Сергей Галицкий. Разве можно не согласиться? «Много думал, что происходит по ходу сезона. Галицкий — первый человек, который больше всего заслуживает чемпионство «Краснодара», — сказал Фёдор «Чемпионату».

«Нет слов. Это больше, чем счастье», — кратко резюмировал гендиректор Владимир Хашиг.

Станислав Агкацев качественно заменил ушедшего в «ПСЖ» Матвея Сафонова и стал лучшим вратарём лиги. А теперь отдал дань уважения Галицкому: «В чемпионство поверил только после финального свистка. Старался ни о чём не думать, как только закончится игра — будем праздновать. Это история! Я до конца верил. Мы играли только для того, чтобы осуществилась мечта Сергея Николаевича. Он как никто заслужил чемпионство. 100% это чемпионство для него», — слова вратаря «Чемпионату».

Когда «Краснодар» ещё играл в Первой лиге, его тренировал Сергей Ташуев. В интервью «Чемпионату» специалист отметил достижение бывшего клуба: «Сегодня «Краснодар» выиграл междусобойчик у «Зенита». Это спорт. Место одно — первое. Я их поздравляю. И клуб, и Сергея Галицкого. До сих пор вспоминаю разговор с ним на пустыре, где сейчас находится стадион. И он рассказывал о планах. А у меня контракт на пять лет. Но не доработал до конца. Не мне судить, лучшая ли «Краснодар» команда по игре. Это пусть оценивают болельщики, журналисты».

Джона Кордобу звали «Зенит» со «Спартаком». Он остался и едва ли сожалеет. Сегодня вот забил «Динамо», теперь — купается в лучах славы: «Эмоции переполняют, мы счастливы. Весь сезон были и невероятная поддержка, и препятствия на нашем пути. Мы честно это заработали и достойны титула».

Один из главных триумфаторов, безусловно, — Мурад Мусаев. Имея ограниченный состав, тренер сделал всё, чтобы оставить позади себя всех. Даже «Зенит» в его год 100-летия.

«Эта эмоция сравнима с рождением ребёнка. Исполнение большой мечты. Я сам из Краснодара, мы много лет шли к этому. До конца не могу понять, что произошло. Это вселенское счастье. Мне нравился настрой ребят. Все понимали, что мы проделали огромную работу. Все понимали, что это наш шанс — и мы не должны его упустить. Мне выпало большое счастье здесь работать. И я счастлив, что нам удалось написать историю. Победу посвящаю Сергею Николаевичу [Галицкому], своей семье и всем болельщикам. Такого характера не было ни у одной команды. Работала вся команда. В первую очередь — на характере и дисциплине», — подытожил специалист.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Сколько пива можно сегодня игрокам? Неограниченно».



Юрий Газинский — один из главных ветеранов клуба. Перед нынешним сезоном он вернулся, чтобы делиться с молодыми партнёрами опытом. Как выяснилось, очень даже не зря: «Наконец-то стали чемпионами! Везде где-то нам чуть-чуть не хватало. В целом это молодая команда, которая постепенно делает шажочки. Всё-таки это должно было свершиться и вот случилось. Планирую ли заканчивать? Склоняюсь к тому, что да.

Я рад за Галицкого, что удалось сделать ему такой подарок. Он давно заслуживает этого. Я очень рад, что это первое и не последнее чемпионство. Будем в это верить», — поделился радостью Газинский с «Чемпионатом».

Игроки «Краснодара» празднуют титул Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Ну и куда же без Эдуарда Сперцяна? Воспитанник «быков» давно имел предложения от европейских клубов. И остался, чтобы добить долгожданное золото: «Перед игрой, конечно, была уверенность и, конечно, потряхивало. Это нормально. Но главное — не перегорели и вошли в историю. Когда счёт стал 2:0, поверил, что мы чемпионы. Уже понимал, что не отдадим.

Сначала были волнение и скованность, боязнь ошибиться. Поэтому первый тайм таким вышел. А во втором быстрый гол нам помог. В перерыве спокойно поговорили, внесли корректировки, где нужно добавить. Поднимать трофей — это счастье. Лучший день в жизни! Сергей Николаевич заслужил трофей больше, чем мы», — сказал Сперцян «Чемпионату».

* использованы цитаты «СЭ» и «Матч ТВ»