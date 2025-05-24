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Краснодар стал чемпионом России, что сказали игроки и тренеры, слова после победы над Динамо: Галицкий, Смолов, Сперцян, Мусаев

«Играли только для того, чтобы осуществилась мечта Галицкого». Первые эмоции «Краснодара»
Георгий Илющенко
Что сказали игроки и тренеры «Краснодара»
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Они сделали это!

«Краснодар» — чемпион России! После уверенной победы «быков» над «Динамо» в 30-м туре это можно утверждать официально. Здесь мы собрали полные безудержной радости слова представителей лучшей команды РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

Фёдор Смолов в 35 лет наконец-то завоевал золотую медаль, пусть и находился в ротации. Такой вот кешбэк за былые бомбардирские годы в составе «Краснодара».

«Каково стать чемпионом? Не знаю, нет слов. Очень счастлив. Я совершенно искренне говорил год назад, что этому не суждено произойти. Благодарен ребятам — они были бо́льшую часть сезона на поле, добывали победы. Чемпионство «Краснодара» — заслуга их и болельщиков. Не думаю, что это был мой последний матч в карьере. 100% нужно продолжать».

По мнению Смолова, больше всего чемпионства заслуживает владелец клуба Сергей Галицкий. Разве можно не согласиться? «Много думал, что происходит по ходу сезона. Галицкий — первый человек, который больше всего заслуживает чемпионство «Краснодара», — сказал Фёдор «Чемпионату».

«Нет слов. Это больше, чем счастье», — кратко резюмировал гендиректор Владимир Хашиг.

Станислав Агкацев качественно заменил ушедшего в «ПСЖ» Матвея Сафонова и стал лучшим вратарём лиги. А теперь отдал дань уважения Галицкому: «В чемпионство поверил только после финального свистка. Старался ни о чём не думать, как только закончится игра — будем праздновать. Это история! Я до конца верил. Мы играли только для того, чтобы осуществилась мечта Сергея Николаевича. Он как никто заслужил чемпионство. 100% это чемпионство для него», — слова вратаря «Чемпионату».

Когда «Краснодар» ещё играл в Первой лиге, его тренировал Сергей Ташуев. В интервью «Чемпионату» специалист отметил достижение бывшего клуба: «Сегодня «Краснодар» выиграл междусобойчик у «Зенита». Это спорт. Место одно — первое. Я их поздравляю. И клуб, и Сергея Галицкого. До сих пор вспоминаю разговор с ним на пустыре, где сейчас находится стадион. И он рассказывал о планах. А у меня контракт на пять лет. Но не доработал до конца. Не мне судить, лучшая ли «Краснодар» команда по игре. Это пусть оценивают болельщики, журналисты».

Это было легендарно:
«КРАСНОДАР» — ЧЕМПИОН! Просто сказочный сюжет для Галицкого в «золотом» матче с «Динамо»!
«КРАСНОДАР» — ЧЕМПИОН! Просто сказочный сюжет для Галицкого в «золотом» матче с «Динамо»!

Джона Кордобу звали «Зенит» со «Спартаком». Он остался и едва ли сожалеет. Сегодня вот забил «Динамо», теперь — купается в лучах славы: «Эмоции переполняют, мы счастливы. Весь сезон были и невероятная поддержка, и препятствия на нашем пути. Мы честно это заработали и достойны титула».

Один из главных триумфаторов, безусловно, — Мурад Мусаев. Имея ограниченный состав, тренер сделал всё, чтобы оставить позади себя всех. Даже «Зенит» в его год 100-летия.

«Эта эмоция сравнима с рождением ребёнка. Исполнение большой мечты. Я сам из Краснодара, мы много лет шли к этому. До конца не могу понять, что произошло. Это вселенское счастье. Мне нравился настрой ребят. Все понимали, что мы проделали огромную работу. Все понимали, что это наш шанс — и мы не должны его упустить. Мне выпало большое счастье здесь работать. И я счастлив, что нам удалось написать историю. Победу посвящаю Сергею Николаевичу [Галицкому], своей семье и всем болельщикам. Такого характера не было ни у одной команды. Работала вся команда. В первую очередь — на характере и дисциплине», — подытожил специалист.

Мурад Мусаев
Мурад Мусаев
главный тренер «Краснодара»

«Сколько пива можно сегодня игрокам? Неограниченно».

Юрий Газинский — один из главных ветеранов клуба. Перед нынешним сезоном он вернулся, чтобы делиться с молодыми партнёрами опытом. Как выяснилось, очень даже не зря: «Наконец-то стали чемпионами! Везде где-то нам чуть-чуть не хватало. В целом это молодая команда, которая постепенно делает шажочки. Всё-таки это должно было свершиться и вот случилось. Планирую ли заканчивать? Склоняюсь к тому, что да.

Я рад за Галицкого, что удалось сделать ему такой подарок. Он давно заслуживает этого. Я очень рад, что это первое и не последнее чемпионство. Будем в это верить», — поделился радостью Газинский с «Чемпионатом».

Игроки «Краснодара» празднуют титул

Игроки «Краснодара» празднуют титул

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Ну и куда же без Эдуарда Сперцяна? Воспитанник «быков» давно имел предложения от европейских клубов. И остался, чтобы добить долгожданное золото: «Перед игрой, конечно, была уверенность и, конечно, потряхивало. Это нормально. Но главное — не перегорели и вошли в историю. Когда счёт стал 2:0, поверил, что мы чемпионы. Уже понимал, что не отдадим.

Сначала были волнение и скованность, боязнь ошибиться. Поэтому первый тайм таким вышел. А во втором быстрый гол нам помог. В перерыве спокойно поговорили, внесли корректировки, где нужно добавить. Поднимать трофей — это счастье. Лучший день в жизни! Сергей Николаевич заслужил трофей больше, чем мы», — сказал Сперцян «Чемпионату».

* использованы цитаты «СЭ» и «Матч ТВ»

Весь путь краснодарцев к долгожданному титулу:
Как «Краснодар» пришёл к мечте. Весь путь клуба к триумфу длиной в 17 лет
Как «Краснодар» пришёл к мечте. Весь путь клуба к триумфу длиной в 17 лет
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