«Чувствую опустошённость и разочарование». Боль Семака от поражения «Зенита» в гонке

Это было непривычно. Последние шесть лет Сергей Семак приходил на пресс-конференции триумфатором. И генерировал поводы для позитивного обсуждения. Сейчас впервые он проиграл трофей. Но настройка общения с медиа, как показалось, осталась прежней. Тяжело перестраиваться, когда перемены проходят так резко.

Слово «опустошение», кажется, наиболее правильное — оно описывает общее настроение. В титул «Зенита» верили до конца, Александр Медведев рассчитывал на пацанские принципы «Динамо», однако второй год подряд взять титул не вышло. Может, сыграла свою роль высшая справедливость. Может, что-то ещё. Но Семак начал с благодарностей. В адрес болельщиков. Так он начинает всегда.

— Хочу поблагодарить болельщиков за прекрасную атмосферу. Сыграли хороший матч и добились победы. Этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть чемпионат. Все расстроились, но надо жить дальше. Это спорт. Он состоит из взлётов и падений. Успехов и неудач. Был длительный сезон. Тяжёлая концовка. Чувствую скорее опустошённость от той гонки, которая была в конце сезона. И, конечно, разочарование от того, что не смогли выиграть, — с этих реплик стартовал тренер.

Педро и Сергей Семак Фото: РИА Новости

А уже дальше поехали вопросы. Первый — сразу в лоб. Хоть и начат завуалированно.

— Лобановский говорил, что чемпионская команда живёт три года. Вы прошли два чемпионских цикла. Есть ли у вас желание продолжить работу с питерской командой?

— У меня действующий контракт. А дальше — решать руководству. Думаю, этот сезон мы провели лучше, чем предыдущий. С точки зрения логики было бы справедливее, если бы мы проиграли прошлый, но выиграли этот. Нам нужно было набирать больше очков. Могли бы это сделать. Ребята старались, однако на сегодняшний день не получилось это сделать. Что касается меня лично, то контракт у меня действует, — продолжил Семак.

Интересно, что про действующий контракт тренер повторил дважды. Может, напоминает общественности на фоне слухов о приходе новых боссов?

— Мы прекрасно понимаем, куда нужно двигаться и что делать. Но не всегда получается оставаться на вершине. Мы должны делать всё возможное, чтобы результат был лучше. То, что нам хотелось бы в том числе в плане трансферов, руководство знает. А мы должны продолжать работать.

Что пошло не так по ходу сезона? Ничего не ломалось. Вы анализируете игру с точки зрения результата, а мы — не только. Результат был хороший, а что касается игры, было где-то лучше, где-то хуже, — отметил Семак.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «По трансферам не всё получалось. Это работа, которая никогда не останавливается. Любой сезон даёт пищу для информации и понимание, куда нужно двигаться».



Здесь тренер дважды подчеркнул трансферную проблему. Фиксируем: для Семака это важная тема, которая ещё не раз будет поднята в объяснениях неудач этого сезона.

— Требуется ли команде серьёзная перезагрузка?

— Руководство знает. У нас есть трансферный комитет, задачи, которые не всегда получается решить. Это спорт. В любом случае надо стараться играть на максимуме своих возможностей.

Мои ошибки? Они всегда есть. Задним умом думаешь, но угадать всё невозможно. Каждая ситуация складывается по-разному. Это был хороший сезон, однако недостаточно хороший, чтобы победить в чемпионате. Мы набрали количество очков, которого обычно хватает для титула. В этом сезоне нам этого не хватило. В прошлом году мы оказались удачливее, в этом — «Краснодар».

Евгений Латышонок и Нино Фото: РИА Новости

Семак подчёркивает: сезон был хорошим, но для победы в РПЛ нужно было провести лучший. Однако сделать этого не вышло.

И напоследок коллеги решили разрядить обстановку, спросив про бороду. Может, её непривычное отсутствие привело к потере титула?

— В первый сезон не было бороды — и становились чемпионами. И с бородой становились. Я не суеверный, поскольку верующий, — закончил Семак, после чего попрощался.

В этом году «Зенит» без титулов. И, возможно, на пороге определённых перемен.