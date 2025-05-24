Сказку грубо уничтожили в финале. «Штутгарт» разбил «Арминию» и забрал Кубок Германии

Но команда третьей лиги сама «напривозила». Хотя при счёте 0:0 была лучше и устроила феерию в концовке.

Кубок Германии в этом году подарил сказку, по сравнению с которой некоторые другие «сказки» нынешнего футбольного сезона в Европе покажутся прозаичными историями. До финала дошёл победитель Третьей Бундеслиги – «Арминия» из Билефельда! Её соперником в решающем матче стал «Штутгарт», занявший девятое место в завершившемся чемпионате Германии. В ходе розыгрыша команда Мишеля Книата установила рекорд – стала первым представителем низших лиг (без учёта второго дивизиона), выбившим сразу четырёх противников из Бундеслиги. «Арминия» переиграла «Унион» (2:0) во втором раунде, «Фрайбург» (3:1) – в 1/8 финала, «Вердер» (2:1) – в четвертьфинале, а затем «Байер» (2:1) – в полуфинале. Между прочим, обладателя трофея. Действительно, чудо.

В берлинском финале со «Штутгартом» при счёте 0:0 команда Книата тоже выглядела раскованнее и симпатичнее фаворита. Могла забить уже через 25 секунд после начала встречи, когда Саренрен-Базее чуть-чуть не дотянулся до мяча, замыкая прострел. А на 12-й минуте этот вингер и вовсе загубил верный шанс. Завершая контрвыпад, Саренрен-Базее умудрился пробить из убойной позиции (с линии вратарской, находясь прямо по центру перед воротами) в перекладину.

А вот «Штутгарт» в следующую четверть часа реализовал фактически всё, что создал. Причём «Арминия» пропускала после грубых индивидуальных ошибок отдельных игроков. Вот тут сказалась разница в классе. В эпизоде с первым голом хавбек «Штутгарта» Штиллер ухитрился выдать с подбора первым касанием проникающий пас на Вольтемаде. Нападающий ловко оставил за спиной опекавшего его центрального защитника и реализовал выход один на один.

Игроки «Штутгарта» празднуют гол Фото: Federico Gambarini/Getty Images

В середине тайма «Штутгарту» подарил гол жуткий «привоз» Шрека и Вёрля. Два игрока «Арминии» не поделили мяч, помешали друг другу – в результате чемпион Третьей Бундеслиги пропустил быструю ответную атаку «три в один». «Швабы» улетели к воротам Керскена с центра поля, и Ундав щедро покатил мяч Мийо.

И уж совсем глупую ошибку из детско-юношеского футбола совершил на исходе получаса Гросер. Защитник «Арминии» зачем-то пустился в дриблинг на своей половине поля, не отыскав нужных адресатов для передачи. От одного ушёл, а от другого – цепкого Штиллера – не сумел. В результате Ундав прибавил к голевому пасу забитый мяч. Форвард «Штутгарта» завершил контрвыпад ударом в дальний нижний угол. Игра, по сути, была сделана ещё до перерыва.

Несмотря на то что исход финала не вызывал никаких сомнений, футбол и во втором тайме получался не скучным. «Арминия» шла вперёд крупными силами, хотела комбинировать и забить хотя бы гол престижа. Но ситуацию на поле, конечно же, контролировал «Штутгарт». Команда Себастьяна Хёнеса проводила опасные ответные атаки на свободном пространстве. Одна из них на 65-й минуте завершилась дублем Мийо, которому также отдал мяч соперник – защитник Оппи. Француз пролез в штрафную и сам решил эпизод, пробив в дальний угол под самую штангу.

Впрочем, «Арминия» хотя бы по ударам не уступила – 14:14. Команда Книата наиграла на гол и получила заработанное, когда игроки «Штутгарта» потеряли концентрацию. За 10 минут до конца «Арминия» прорвала оборону соперника на его левом фланге, «нарисовав» треугольник, а вышедший на замену форвард Каниа здорово сыграл на опережение. Более того, вскоре команда из Билефельда забила и второй гол. Совершенно невероятный! После кросса справа никто из футболистов «Арминии» даже не коснулся мяча в чужой штрафной. Защитник Вагноман, сбрасывая вратарю отскочивший мяч, сотворил курьёзнейший автогол. В компенсированное время едва и третий гол не случился – «швабов» спасли сейвы Нюбеля.

«Штутгарт» завоевал четвёртый Кубок Германии в своей истории. Ранее дважды брал этот трофей в 1950-х, а в последний раз – в сезоне-1996/1997. Самое удивительное, что тогда на том же Олимпийском стадионе в Берлине «Штутгарт» тоже обыграл победителя Третьей Бундеслиги – «Энерги» из Котбуса (2:0). Для 43-летнего тренера Хёнеса это первый трофей в карьере. В прошлом сезоне он сделал «Штутгарт» вице-чемпионом, а теперь преуспел в кубковом турнире.