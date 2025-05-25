РФС объявил итоги лицензирования и пары стыков. И окончательно всех запутал

«Пари НН» останется в РПЛ, даже если проиграет в переходных матчах. Как так?!

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) 24 мая сообщила: «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в Российской Премьер-Лиге.

РФС пресс-служба «Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ рассмотрела заявки футбольных клубов «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» на получение лицензии для возможного участия в Премьер-Лиге (РПЛ) в спортивном сезоне-2025/2026. По итогам заседаний комиссии было принято решение отказать подмосковному, новороссийскому и хабаровскому клубам в выдаче лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев».



Важнейшая информация в день финиша сезонов РПЛ и Первой лиги. «Химки» заняли 12-е место и по-спортивному сохранили место в элите. А «Черноморец» стал третьим в Первой лиге и должен был сыграть в стыках. Но что теперь? Разбираемся.

22 мая инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Химкам» могут выдать временную лицензию до 20 июня. Напомним, у клуба есть задолженность перед футболистами по зарплате. Отмечалось, что РФС даст «Химкам» время на погашение долгов. В ином случае клубу просто не выдали бы полноценную лицензию. Ситуация с «Черноморцем», у которого проблемой оставался устаревший стадион, по-прежнему была непонятной.

Но 24 мая РФС опубликовал своё заявление о невыдаче лицензии двум вышеперечисленным клубам плюс «СКА-Хабаровск». Хабаровчане, впрочем, и так не попали в топ-4 Первой лиги, став шестыми, и не претендовали на повышение. А вот с «Химками» и «Черноморцем» — другая ситуация. Первые обеспечили себе место в следующем сезоне РПЛ по спортивному принципу, а клуб из Новороссийска попал в стыки. Как отреагировали клубы на решение РФС? «Химки» сообщили «Чемпионату», что попадут апелляцию. «Мы воспользуемся своим правом — подадим апелляцию на решение комиссии. Дальше всё будет решать апелляционный комитет», — заявили в пресс-службе клуба.

Игроки «Химок» Фото: fckhimki.ru

А вот «Черноморец» вряд ли подаст апелляцию. Председатель наблюдательного совета клуба Сергей Шишкарёв в своём телеграм-канале рассказал, что пытался решить вопрос со стадионом — не вышло. «Для меня, для клуба, для города это очень горькая весть. «Черноморец» показал в этом сезоне отличный результат, а вопрос с местом проведения домашних матчей так и остался открытым. До последнего момента я рассчитывал договориться об аренде сочинского стадиона «Фишт». Увы, не получилось. Если и решу рассказать о причинах, то не сегодня. Пока же скажу: как бизнесмену, человеку, бесконечно любящему Новороссийск и весь Краснодарский край, мою малую родину, мне чрезвычайно обидно.

Аренда принадлежащего государству «Фишта» снизила бы нагрузку на краевой бюджет, я давал гарантии оплаты всех необходимых расходов, в том числе на содержание футбольного поля в надлежащем порядке и замену газона в случае необходимости. Параллельно мы могли бы провести необходимую реконструкцию стадиона «Центральный» и приступить к осуществлению проекта строительства новой современной арены. Убеждён, и Краснодарскому краю как одному из главных футбольных регионов страны пошло бы на пользу представительство сразу тремя клубами в Премьер-Лиге. Увы, меня не услышали. Не захотели.

Благодарен губернатору Ростовской области за готовность предложить «Черноморцу» для игр в РПЛ «Ростов Арену», но регламент запрещает проводить домашние матчи за пределами региона. Поэтому на данном этапе мы сходим с дистанции, следующий сезон в Премьер-Лиге пройдёт без нас. Однако «Черноморец» по-прежнему остаётся клубом, перед которым стоит задача повышения в классе. И, уверен, мы её решим. Если, конечно, нам будут помогать, а не мешать», — написал Шишкарёв.

Стадион «Черноморца» Фото: fc-cn.ru

Регламент РПЛ объясняет, как распределятся места по итогам стыков. Спойлер: всё очень сложно

Вероятность, что апелляцию «Химок» удовлетворят, минимальна. Тем более РФС уже опубликовал расписание стыковых матчей.

«По итогам заключительных туров РПЛ и Мелбет Первой лиги определились пары клубов-участников переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги ФНЛ сезона-2024/2025. Из РПЛ в переходных матчах сыграют «Пари НН» и «Ахмат», занявшие 13-е и 14-е места соответственно. Первую лигу представят «Урал» и «Сочи», которые заняли четвёртое и пятое места. Бронзовый призёр первенства «Черноморец» не сыграет в стыковых матчах в связи с тем, что клуб не смог пройти процедуру лицензирования. Таким образом, «Урал» сыграет с «Ахматом», а «Сочи» встретится с «Пари НН». В результате жеребьёвки, которая прошла 14 мая, хозяевами в первых матчах станут клубы Первой лиги», — говорится в заявлении на сайте организации.

Если место «Черноморца» занял ставший пятым в Первой лиге «Сочи» (логично), то в РПЛ решили не двигать «Пари НН», «Ахмат», «Оренбург» и «Факел» на одну позицию вверх. И по какому принципу теперь четыре клуба разыграют места в РПЛ? Пора смотреть в регламент.

Игроки «Пари НН» Фото: fcnn.ru

Обращаемся к статье 4.5.5: «Клубы РПЛ, а также футбольные клубы — участники Первой лиги, чьи команды завоевали право выступать в Чемпионате, но не имеющие Лицензии РФС I или отказавшиеся от участия в Чемпионате, к Чемпионату не допускаются. Решением Исполкома (Бюро Исполкома) РФС с учётом мнения РПЛ и ФНЛ они могут быть заменены на другие клубы, при этом преимущество имеют клубы, выступавшие в чемпионате, перед клубами, выступавшими в сезоне 2024–2025 годов в Первой лиге. Все не предусмотренные настоящим Регламентом варианты ротации определяются отдельным решением Исполкома (Бюро Исполкома) РФС по согласованию с РПЛ и ФНЛ».

Упрощаем на примере с клубами. Самая интересная ситуация — у «Пари НН»: клуб останется в РПЛ как в случае победы в стыках над «Сочи», так и (внимание) в случае поражения! Всё дело в приоритетном праве клуба из высшего дивизиона на место в Премьер-Лиге. «Ахмат» останется в РПЛ в случае победы над «Уралом». Но если «Пари НН» обыграет «Сочи», то грозненцы останутся в Премьер-Лиге, даже если уступят (!) екатеринбуржцам. Опять же, дело в пункте о приоритетности для клубов РПЛ.

Игроки «Ахмата» Фото: РИА Новости

Дальше: «Оренбург» с 15-го места Премьер-Лиги останется в элите, если «Пари НН» и «Ахмат» сохранят свои места. Напомним, нижегородцы сделают это при любом раскладе. А как «Уралу» с «Сочи» попасть в РПЛ? Им просто нужно выиграть у соперников по стыкам.

Сложно? Запутанно? Согласны. Но таковы реалии регламента. Кстати, если оба клуба РПЛ проиграют в стыках, то решение об участии команд в следующем сезоне Премьер-Лиги будет принимать бюро исполкома РФС! Ведь в таком случае получится история, что «Оренбург» точно покинет элиту (помимо «Химок» и «Факела»), плюс к ним присоединятся «Пари НН» и «Ахмат». Тогда в РПЛ попросту будет 15 команд! И на бюро исполкома ляжет тяжёлое решение.

Не исключён вариант, при котором РФС ещё переиграет ситуацию. Потому что на данную секунду стыковые встречи и их потенциальные исходы вызывают сумасшедшую путаницу.