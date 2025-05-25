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Матч легенд Зенита в честь 100-летия клуба: прямая онлайн-трансляция, где смотреть, составы, 25 мая 2025

Легенды «Зенита» сыграют в честь 100-летия клуба! Большой праздник в Петербурге. LIVE
Кирилл Закатченко
Матч легенд «Зенита». LIVE
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Следим за зенитовскими иконами.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! РПЛ дождалась своей развязки: по итогам 30-го тура чемпионом впервые в своей истории стал «Краснодар». Многолетний гегемон «Зенит» же финишировал вторым, несмотря на победу над «Ахматом». Впрочем, у петербуржцев нет времени унывать. Ведь 25 мая клуб празднует 100-летие. В честь такого события организован матч легенд!

Матч легенд Зенита . Матч легенд
25 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит Санкт-Петербург
Не начался
Зенит Ленинград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды, которые сыграют в матче легенд, получили символические названия: «Зенит» Санкт-Петербург и «Зенит» Ленинград. На поле выйдут такие футболисты, как Бруну Алвеш, Константин Зырянов, Юрий Лодыгин, Павел Погребняк, Радек Ширл и Алехандро Домингес. А капитанами команд станут Владислав Радимов и Александр Кержаков.

«Чемпионат» предлагает следить за матчем легенд «Зенита» в нашем онлайне. Присоединяйтесь!

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