Легенды «Зенита» сыграют в честь 100-летия клуба! Большой праздник в Петербурге. LIVE

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Друзья, всем привет! РПЛ дождалась своей развязки: по итогам 30-го тура чемпионом впервые в своей истории стал «Краснодар». Многолетний гегемон «Зенит» же финишировал вторым, несмотря на победу над «Ахматом». Впрочем, у петербуржцев нет времени унывать. Ведь 25 мая клуб празднует 100-летие. В честь такого события организован матч легенд!
Команды, которые сыграют в матче легенд, получили символические названия: «Зенит» Санкт-Петербург и «Зенит» Ленинград. На поле выйдут такие футболисты, как Бруну Алвеш, Константин Зырянов, Юрий Лодыгин, Павел Погребняк, Радек Ширл и Алехандро Домингес. А капитанами команд станут Владислав Радимов и Александр Кержаков.
«Чемпионат» предлагает следить за матчем легенд «Зенита» в нашем онлайне. Присоединяйтесь!
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