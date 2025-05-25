«Зенит» — без трофеев в 100-летие. Теперь перемены неизбежны

«Зенит» набрал 66 очков, но не стал чемпионом. В последний раз такое случалось в 2002-м, когда «Локомотив» и ЦСКА набрали аналогичное количество очков, а титул разыгрывался в «золотом» матче. С того момента это всегда была гарантия трофея. Сейчас – не вышло.

Причины можно искать бесконечно. Там и трансферы, и игра, и порой непонятные стратегические решения. Все понимали, что «Зениту» требовалась перезагрузка. Ещё два лета назад. С ней затянули. Вернее, её делали терапевтическими методами. А требовалась жёсткая хирургия. Но так хорошо рассуждать сейчас, когда титул упущен. В моменте принять тяжёлые решения бывает непросто. Например, по расставанию с игроками, которые так много сделали для предыдущих трофеев. Не приняли. Сейчас, возможно, жалеют.

Либо ищут причины, по которым не удалось. Но они очевидные. И уже описаны выше. Другой момент, что требуется получить ответы на иное. Например, для чего и почему подписывался Александр Соболев? Почему отпустили Клаудиньо зимой? И как не удалось подписать ему замену? Все эти вопросы пока без ответа. Хотя хотелось бы.

Но это уже дело прошлое. Сейчас важно понять, что будет дальше. Ведь слухи вокруг клуба ходят разные. Например, про смену руководства. Кто-то считает, что генсек РФС Максим Митрофанов уже сидит на чемоданах и готов вернуться в клуб. По нашим данным, финального решения ещё нет. Но исключать этого сюжета нельзя.

Что будет с трансферами? В кулуарах прогнозируется теперь уже реальная перестройка. Могут, например, уйти ветераны. Вендел и некоторые игроки ротации. Если Питер хочет и в следующем сезоне не просто бороться, но и быть главным претендентом на титул, то большие трансферы необходимы. В клубе это понимают. А, полагаю, желание отомстить за обиды в год 100-летия будет огромное.

Сергей Семак Фото: РИА Новости

Совсем не верю в теорию, что может уйти Семак. Слишком большой аппаратный вес и позитивные эмоции, хоть и доставленные в прошлом. Сергея действительно слишком высоко ценят. И вряд ли можно говорить о чересчур резкой смене курса. Даже в случае прихода нового руководства. Тем более вспомните начало: этот сезон не был плохим, однако просто немного не хватило.

У «Зенита» сейчас есть всё, чтобы устроить адекватную перезагрузку и со следующего сезона вновь бороться за титул. Но нужны правильные решения, которые будут открыты и понятны. Чтобы следующие несколько лет вновь ни у кого не возникало вопросов о главном претенденте на титул. Однако всё это надо сделать с учётом того, что и другие усиливаются и укрепляются. Причём куда быстрее, чем некоторые — в том числе в Петербурге — могли представить.