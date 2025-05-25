Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ-2024/2025, Зенит занял второе место: что будет с клубом дальше, уйдут ли Семак и Медведев, какие трансферы, инсайды, мнение

«Зенит» — без трофеев в 100-летие. Теперь перемены неизбежны
Дмитрий Зимин
«Зенит» — без трофеев в 100-летие
Аудио-версия:
Комментарии
Колонка Дмитрия Зимина о будущем клуба.

«Зенит» набрал 66 очков, но не стал чемпионом. В последний раз такое случалось в 2002-м, когда «Локомотив» и ЦСКА набрали аналогичное количество очков, а титул разыгрывался в «золотом» матче. С того момента это всегда была гарантия трофея. Сейчас – не вышло.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25'     2:0 Мостовой – 45+6'     3:0 Педро – 59'    

Причины можно искать бесконечно. Там и трансферы, и игра, и порой непонятные стратегические решения. Все понимали, что «Зениту» требовалась перезагрузка. Ещё два лета назад. С ней затянули. Вернее, её делали терапевтическими методами. А требовалась жёсткая хирургия. Но так хорошо рассуждать сейчас, когда титул упущен. В моменте принять тяжёлые решения бывает непросто. Например, по расставанию с игроками, которые так много сделали для предыдущих трофеев. Не приняли. Сейчас, возможно, жалеют.

Либо ищут причины, по которым не удалось. Но они очевидные. И уже описаны выше. Другой момент, что требуется получить ответы на иное. Например, для чего и почему подписывался Александр Соболев? Почему отпустили Клаудиньо зимой? И как не удалось подписать ему замену? Все эти вопросы пока без ответа. Хотя хотелось бы.

Как «Зенит» упустил титул:
Гегемония «Зенита» — всё. Как в Санкт-Петербурге перестали верить в чудо
Гегемония «Зенита» — всё. Как в Санкт-Петербурге перестали верить в чудо

Но это уже дело прошлое. Сейчас важно понять, что будет дальше. Ведь слухи вокруг клуба ходят разные. Например, про смену руководства. Кто-то считает, что генсек РФС Максим Митрофанов уже сидит на чемоданах и готов вернуться в клуб. По нашим данным, финального решения ещё нет. Но исключать этого сюжета нельзя.

Что будет с трансферами? В кулуарах прогнозируется теперь уже реальная перестройка. Могут, например, уйти ветераны. Вендел и некоторые игроки ротации. Если Питер хочет и в следующем сезоне не просто бороться, но и быть главным претендентом на титул, то большие трансферы необходимы. В клубе это понимают. А, полагаю, желание отомстить за обиды в год 100-летия будет огромное.

Сергей Семак

Сергей Семак

Фото: РИА Новости

Совсем не верю в теорию, что может уйти Семак. Слишком большой аппаратный вес и позитивные эмоции, хоть и доставленные в прошлом. Сергея действительно слишком высоко ценят. И вряд ли можно говорить о чересчур резкой смене курса. Даже в случае прихода нового руководства. Тем более вспомните начало: этот сезон не был плохим, однако просто немного не хватило.

У «Зенита» сейчас есть всё, чтобы устроить адекватную перезагрузку и со следующего сезона вновь бороться за титул. Но нужны правильные решения, которые будут открыты и понятны. Чтобы следующие несколько лет вновь ни у кого не возникало вопросов о главном претенденте на титул. Однако всё это надо сделать с учётом того, что и другие усиливаются и укрепляются. Причём куда быстрее, чем некоторые — в том числе в Петербурге — могли представить.

Что сказал Семак после матча с «Ахматом»:
«Чувствую опустошённость и разочарование». Боль Семака от поражения «Зенита» в гонке
«Чувствую опустошённость и разочарование». Боль Семака от поражения «Зенита» в гонке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android