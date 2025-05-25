Тяжёлый путь Мусаева к чемпионству с «Краснодаром». От ноунейма и критики — до величия

«Краснодар» выиграл чемпионский титул, прервав гегемонию «Зенита». Это первый трофей клуба Сергея Галицкого за 17 лет существования. Но первый не только для краснодарской команды, а ещё и для её главного тренера Мурада Мусаева. Фактически воспитанного в системе «быков» и вернувшего «долг» золотом. Чемпионство «Краснодара» – лучший повод вспомнить тренерский путь 41-летнего специалиста.

По тренерским меркам Мусаев ещё молодой. Например, Сергей Семак в 40 лет только возглавил «Уфу». Тем не менее опыт уроженец Краснодара накопил уже богатый. Профессионального футболиста из Мурада не получилось, но если это кому-то мешает, то точно не ему. Тренерское ремесло Мусаев начал осваивать ещё в 20 с небольшим, будучи студентом Кубанского университета физической культуры, спорта и туризма в середине 2000-х.

До 2011 года Мурад работал детско-юношеским тренером в центре подготовки резерва «Краснодара-2000». Когда тот клуб расформировали, Мусаева приютил клуб Галицкого. Кстати, поначалу будущий чемпион трудился «за копейки», чтобы просто реализовать мечту и самоутвердиться:

«Когда я начал работать тренером в 2005 году, шансов на то, что буду тренером команды Лиги чемпионов, наверное, было 0,005%. Я первые три месяца работал бесплатно, потом получал 5 тысяч рублей, потом 15 тысяч лет пять. К тому времени мои друзья уже купили машины, квартиры. Они работали в других сферах, а я верил в футбол», – рассказывал Мусаев в интервью на You-Tube канале «Sports интервью».

В «Краснодаре» Мураду поручили тренировать команды 1999 и 2000 годов рождения. Среди выпускников краснодарской академии этого возраста – Матвей Сафонов, Эдуард Сперцян, Александр Черников, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев. Будущих звёзд РПЛ Мусаев знал с детства.

В 2016-м юноши «Краснодара» выиграли в своём возрасте под руководством Мурада первенство страны и Кубок РФС. Тогда же тренер повёз сборную России 1999 года рождения на турнир во Францию, так как костяк команды составляли краснодарские воспитанники. Стартовав с побед над Румынией (3:1) и Уругваем (3:1), российская сборная сыграла вничью в 3-м туре с французами (2:2). Игнатьев оформил дубль, Сулейманов заработал пенальти и отдал голевую передачу. Франция заняла первое место только по дополнительным показателям, а команда Мусаева финишировала второй.

В тот же год Мусаев принял молодёжку «Краснодара» и в сезоне-2017/2018 завоевал с ней чемпионский титул. Если быть точным, Мурад ушёл в первую команду за шесть туров до финиша, когда исход «золотой» гонки в МФЛ уже не вызывал сомнений. За чемпионский «Краснодар» Мусаева поиграли вратари Сафонов, Денис Адамов, Евгений Латышонок, защитники Сергей Бородин, Алексей Татаев, Лео Гогличидзе, полузащитники Уткин, Сулейманов, Черников, Сперцян, нападающие Игнатьев и Дмитрий Воробьёв. В том сезоне таланты академии Галицкого громили «Спартак» (5:0 и 3:1) и «Зенит» (4:1), забивали даже по семь-восемь мячей некоторым соперникам. Показали себя краснодарцы и в Европе – в Юношеской лиге УЕФА команда Мусаева вынесла казахстанский «Кайрат» (9:0 и 2:2) и венгерский «Гонвед» (8:0 и 1:1), а уступила только мадридскому «Реалу» в серии пенальти в матче на большом стадионе клуба.

Очевидно, Галицкий уже тогда видел потенциал Мусаева-тренера. Однако для российских болельщиков и многих «футбольных людей» Мурад оставался ноунеймом. Поэтому его назначение исполняющим обязанности главного тренера первой команды в апреле 2018-го после отставки Игоря Шалимова стало сенсацией.

«Мурад – сильный квалифицированный тренер, который сможет решать задачи, – объяснял Галицкий. – Мы всё-таки потеряли национальную идентификацию… Я горжусь, что парень из Краснодара возглавит команду РПЛ. Я не хочу Тухелей и других иностранцев. Это наши ребята, это их земля. Они тут будут делать больше, чем качественный наёмник. На таких ребятах, которые выросли и жили тут, будет строиться клуб».

Мусаев принял «Краснодар» за шесть туров до финиша, когда «быки» занимали шестое место и отставали на четыре очка от «Зенита» и на шесть – от топ-3. Дебютировал Мурад звонко – переиграл «Зенит» (2:1) в Санкт-Петербург благодаря голам Олега Шатова и Виктора Классона. Было в этом что-то символичное. Ведь первое золото для «Краснодара» Мусаев в этом сезоне тоже добыл, сбросив с трона «Зенит». А тогда в шести оставшихся встречах команда одержала четыре победы при одной ничьей и одном поражении, финишировала четвёртой – совсем рядом с зоной Лиги чемпионов.

Что было дальше с карьерой Мусаева в «Краснодаре», вспомнить нетрудно. В следующие два сезона он повторил лучшие результаты в истории клуба – брал бронзу. Привёз всё-таки в родной город Лигу чемпионов. Краснодарская команда прошла квалификацию, а на групповом этапе очень достойно выглядела в квартете с «Челси», «Севильей» и «Ренном». Набрала четыре очка в двух матчах с французами, одержав дома единственную победу (1:0) в том розыгрыше, добыла ничью на «Стэмфорд Бридж». «Краснодар» занял третье место в группе.

Вот только у успешного для клуба выступления в Европе была и обратная сторона – провал в РПЛ. Сил и людей на несколько фронтов не хватило. Краснодарцы свалились на 10-е место, поэтому тренер подал в отставку. Галицкий не хотел ухода Мусаева, а всё-таки отпустил его. Тогда Мурада продолжали недооценивать как специалиста. Ему приходилось отбиваться от слухов по поводу того, что владелец клуба указывает, кого ставить в состав.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Если ты проводишь тренировочную неделю, видишь, кто как работает и у тебя есть своё видение, а тебе говорят, кого ставить, то ты долго не проработаешь. Месяц, два, три — и всё сломается, потому что игроки же всё это видят. Это странные разговоры. Да, Сергей Николаевич погружён, он всё спрашивает. Но такие вещи никогда не делал. Наверное, это самый забавный стереотип о Галицком».



Мусаев уехал в Азербайджан, чтобы доказывать, что он сильная самостоятельная фигура в тренерском деле. По ходу сезона-2021/2022 принял «Сабах», занимавший последнее, восьмое место, и поднял команду в топ-5. А ещё через год впервые в истории вывел её в еврокубки – завоевал серебро. В Азербайджане Мурад проработал до февраля 2024-го. Ушёл из «Сабаха», когда новый спад отбросил клуб на седьмую строчку.

Вы наверняка не забыли реакцию на возвращение Мусаева в «Краснодар» в марте 2024 года. От недоумения – до хейта, ведь Галицкий вернул своего (во всех смыслах слова) тренера вместо Владимира Ивича. При сербе у «быков» был финал Кубка России, было лидерство по результатам первой части прошлого сезона. Но три невнятные встречи после зимнего перерыва, стоившие «Краснодару» первого места в РПЛ и борьбы за кубковый трофей, приговорили Ивича.

Оказалось, Галицкий и тут был прав. Кто сегодня вспомнит Ивича? Серб возглавляет «Аль-Айн» в ОАЭ, который пока безуспешно пытается поднять с пятого места. А Мусаев празднует золото с «Краснодаром». Мурад мог вытащить ещё и прошлый сезон – находился в 10 минутах от чемпионского титула, – но, видимо, нужно пострадать, чтобы войти в историю родного клуба первым тренером-победителем. Теперь Мусаев всё и всем доказал.