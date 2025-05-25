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Краснодар — чемпион России, РПЛ: кто тренирует команду — путь Мурада Мусаева, трофеи, как начинал в краснодарском клубе

Тяжёлый путь Мусаева к чемпионству с «Краснодаром». От ноунейма и критики — до величия

Анатолий Романов
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Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Мурад Мусаев
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Он принёс городу первую Лигу чемпионов, а теперь и первый трофей в истории клуба.

«Краснодар» выиграл чемпионский титул, прервав гегемонию «Зенита». Это первый трофей клуба Сергея Галицкого за 17 лет существования. Но первый не только для краснодарской команды, а ещё и для её главного тренера Мурада Мусаева. Фактически воспитанного в системе «быков» и вернувшего «долг» золотом. Чемпионство «Краснодара» – лучший повод вспомнить тренерский путь 41-летнего специалиста.

Как «Краснодар» праздновал титул:
«Играли только для того, чтобы осуществилась мечта Галицкого». Первые эмоции «Краснодара»
«Играли только для того, чтобы осуществилась мечта Галицкого». Первые эмоции «Краснодара»

По тренерским меркам Мусаев ещё молодой. Например, Сергей Семак в 40 лет только возглавил «Уфу». Тем не менее опыт уроженец Краснодара накопил уже богатый. Профессионального футболиста из Мурада не получилось, но если это кому-то мешает, то точно не ему. Тренерское ремесло Мусаев начал осваивать ещё в 20 с небольшим, будучи студентом Кубанского университета физической культуры, спорта и туризма в середине 2000-х.

До 2011 года Мурад работал детско-юношеским тренером в центре подготовки резерва «Краснодара-2000». Когда тот клуб расформировали, Мусаева приютил клуб Галицкого. Кстати, поначалу будущий чемпион трудился «за копейки», чтобы просто реализовать мечту и самоутвердиться:

«Когда я начал работать тренером в 2005 году, шансов на то, что буду тренером команды Лиги чемпионов, наверное, было 0,005%. Я первые три месяца работал бесплатно, потом получал 5 тысяч рублей, потом 15 тысяч лет пять. К тому времени мои друзья уже купили машины, квартиры. Они работали в других сферах, а я верил в футбол», – рассказывал Мусаев в интервью на You-Tube канале «Sports интервью».

Мурад Мусаев в 2018 году

В «Краснодаре» Мураду поручили тренировать команды 1999 и 2000 годов рождения. Среди выпускников краснодарской академии этого возраста – Матвей Сафонов, Эдуард Сперцян, Александр Черников, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев. Будущих звёзд РПЛ Мусаев знал с детства.

В 2016-м юноши «Краснодара» выиграли в своём возрасте под руководством Мурада первенство страны и Кубок РФС. Тогда же тренер повёз сборную России 1999 года рождения на турнир во Францию, так как костяк команды составляли краснодарские воспитанники. Стартовав с побед над Румынией (3:1) и Уругваем (3:1), российская сборная сыграла вничью в 3-м туре с французами (2:2). Игнатьев оформил дубль, Сулейманов заработал пенальти и отдал голевую передачу. Франция заняла первое место только по дополнительным показателям, а команда Мусаева финишировала второй.

В тот же год Мусаев принял молодёжку «Краснодара» и в сезоне-2017/2018 завоевал с ней чемпионский титул. Если быть точным, Мурад ушёл в первую команду за шесть туров до финиша, когда исход «золотой» гонки в МФЛ уже не вызывал сомнений. За чемпионский «Краснодар» Мусаева поиграли вратари Сафонов, Денис Адамов, Евгений Латышонок, защитники Сергей Бородин, Алексей Татаев, Лео Гогличидзе, полузащитники Уткин, Сулейманов, Черников, Сперцян, нападающие Игнатьев и Дмитрий Воробьёв. В том сезоне таланты академии Галицкого громили «Спартак» (5:0 и 3:1) и «Зенит» (4:1), забивали даже по семь-восемь мячей некоторым соперникам. Показали себя краснодарцы и в Европе – в Юношеской лиге УЕФА команда Мусаева вынесла казахстанский «Кайрат» (9:0 и 2:2) и венгерский «Гонвед» (8:0 и 1:1), а уступила только мадридскому «Реалу» в серии пенальти в матче на большом стадионе клуба.

Тренерский штаб Мурада Мусаева после чемпионского матча с «Динамо»

Очевидно, Галицкий уже тогда видел потенциал Мусаева-тренера. Однако для российских болельщиков и многих «футбольных людей» Мурад оставался ноунеймом. Поэтому его назначение исполняющим обязанности главного тренера первой команды в апреле 2018-го после отставки Игоря Шалимова стало сенсацией.

«Мурад – сильный квалифицированный тренер, который сможет решать задачи, – объяснял Галицкий. – Мы всё-таки потеряли национальную идентификацию… Я горжусь, что парень из Краснодара возглавит команду РПЛ. Я не хочу Тухелей и других иностранцев. Это наши ребята, это их земля. Они тут будут делать больше, чем качественный наёмник. На таких ребятах, которые выросли и жили тут, будет строиться клуб».

Мусаев принял «Краснодар» за шесть туров до финиша, когда «быки» занимали шестое место и отставали на четыре очка от «Зенита» и на шесть – от топ-3. Дебютировал Мурад звонко – переиграл «Зенит» (2:1) в Санкт-Петербург благодаря голам Олега Шатова и Виктора Классона. Было в этом что-то символичное. Ведь первое золото для «Краснодара» Мусаев в этом сезоне тоже добыл, сбросив с трона «Зенит». А тогда в шести оставшихся встречах команда одержала четыре победы при одной ничьей и одном поражении, финишировала четвёртой – совсем рядом с зоной Лиги чемпионов.

Как «Краснодар» выиграл чемпионский бой:
«КРАСНОДАР» — ЧЕМПИОН! Просто сказочный сюжет для Галицкого в «золотом» матче с «Динамо»!
«КРАСНОДАР» — ЧЕМПИОН! Просто сказочный сюжет для Галицкого в «золотом» матче с «Динамо»!

Что было дальше с карьерой Мусаева в «Краснодаре», вспомнить нетрудно. В следующие два сезона он повторил лучшие результаты в истории клуба – брал бронзу. Привёз всё-таки в родной город Лигу чемпионов. Краснодарская команда прошла квалификацию, а на групповом этапе очень достойно выглядела в квартете с «Челси», «Севильей» и «Ренном». Набрала четыре очка в двух матчах с французами, одержав дома единственную победу (1:0) в том розыгрыше, добыла ничью на «Стэмфорд Бридж». «Краснодар» занял третье место в группе.

Вот только у успешного для клуба выступления в Европе была и обратная сторона – провал в РПЛ. Сил и людей на несколько фронтов не хватило. Краснодарцы свалились на 10-е место, поэтому тренер подал в отставку. Галицкий не хотел ухода Мусаева, а всё-таки отпустил его. Тогда Мурада продолжали недооценивать как специалиста. Ему приходилось отбиваться от слухов по поводу того, что владелец клуба указывает, кого ставить в состав.

Мурад Мусаев
Мурад Мусаев
главный тренер «Краснодара»

«Если ты проводишь тренировочную неделю, видишь, кто как работает и у тебя есть своё видение, а тебе говорят, кого ставить, то ты долго не проработаешь. Месяц, два, три — и всё сломается, потому что игроки же всё это видят. Это странные разговоры. Да, Сергей Николаевич погружён, он всё спрашивает. Но такие вещи никогда не делал. Наверное, это самый забавный стереотип о Галицком».

Мусаев уехал в Азербайджан, чтобы доказывать, что он сильная самостоятельная фигура в тренерском деле. По ходу сезона-2021/2022 принял «Сабах», занимавший последнее, восьмое место, и поднял команду в топ-5. А ещё через год впервые в истории вывел её в еврокубки – завоевал серебро. В Азербайджане Мурад проработал до февраля 2024-го. Ушёл из «Сабаха», когда новый спад отбросил клуб на седьмую строчку.

Вы наверняка не забыли реакцию на возвращение Мусаева в «Краснодар» в марте 2024 года. От недоумения – до хейта, ведь Галицкий вернул своего (во всех смыслах слова) тренера вместо Владимира Ивича. При сербе у «быков» был финал Кубка России, было лидерство по результатам первой части прошлого сезона. Но три невнятные встречи после зимнего перерыва, стоившие «Краснодару» первого места в РПЛ и борьбы за кубковый трофей, приговорили Ивича.

Оказалось, Галицкий и тут был прав. Кто сегодня вспомнит Ивича? Серб возглавляет «Аль-Айн» в ОАЭ, который пока безуспешно пытается поднять с пятого места. А Мусаев празднует золото с «Краснодаром». Мурад мог вытащить ещё и прошлый сезон – находился в 10 минутах от чемпионского титула, – но, видимо, нужно пострадать, чтобы войти в историю родного клуба первым тренером-победителем. Теперь Мусаев всё и всем доказал.

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