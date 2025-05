«Ребята, мне слишком много внимания». Чемпионство «Краснодара» изнутри

«Так, а где вообще моя жена?» – сказал мужик при входе на стадион. За два часа до игры вокруг стадиона творилась суматоха, а где-то – даже небольшая давка. Такая же ситуация – в амфитеатре, который находится в парке рядом с ареной. Народ начали запускать в 14:30, а уже через 25 минут вход перекрыли из-за отсутствия свободных мест. Снаружи осталось никак не меньше людей, чем внутри. Это фотография лишь одного из трёх входов в амфитеатр. И это за час с лишним до начала матча.

Очередь на входе в амфитеатр Фото: «Чемпионат»

Когда идёшь вокруг стадиона, впечатляет количество атрибутики других клубов. Вот парень с рюкзаком «Ростова», а вот фанат в майке «Алании», обёрнутый во флаг «Краснодара». Говорит, что приехал с друзьями на нескольких машинах: «Мы такие люди, что можем порадоваться за другой клуб и другой регион. Тем более на воротах стоит наш земляк – Станислав Агкацев».

Коллега рассказал, что у него просили билеты фанаты со всей России – вплоть до Владивостока. В общей сложности на стадионе собралось 33 тысячи зрителей, но если бы арена была на рассчитана на 66 или 99 тысяч – пришло бы и столько. Тем более в такой день, когда буквально всё залито солнцем. Так словно видно больше и лучше.

Когда футболисты выходили на игру, то от шума пробирало до мурашек. И, кажется, энергетика передавалась с трибун на поле. «Краснодар» начал матч с двух фолов уже на первой минуте. Показательная деталь в таких случаях – места фотографов. Подавляющее большинство пошли за ворота «Динамо». Только вот за первый тайм голов в Краснодаре никто не увидел, а новости о дубле Мостового в Питере разлетались быстро.

Если честно, в перерыве чувствовался скорее страх, чем уверенность. Болельщики ловили друг друга взглядом, и в нём присутствовала нервозность: «Неужели мы упустим такой шанс?» У моего соседа на трибуне натурально тряслись ноги от переживаний. И при 0:0, и при 1:0. Только после второго гола стало понятно, что «Краснодар» своего не упустит. Не то чтобы у гостей было много моментов, но при 1:0 любой удар мог сорвать чемпионство. Так, например, Нгамалё чуть-чуть не замкнул на дальней штанге.

Концовка встречи плавно трансформировалась в празднование. Игроки «Краснодара» взмахами рук заводили фанатов. Сперцян забил третий – и трибуны просто взорвались, хотя гол даже не засчитали. Затем он же реализовал пенальти – этот мяч уже никто не мог отменить. На эмоциях на поле выбежали несколько болельщиков, однако их вернули на трибуну. Повезло, что не забрали в отделение полиции, что случается почти всегда в таких случаях. Но тут особая атмосфера, простили.

Финальный свисток. Кажется, будто 33 000 человек на стадионе жили ради этого дня. Хотя эмоции проявлялись абсолютно по-разному. Кто-то орал, кто-то плакал, а кто-то молча смотрел на происходящее. Видимо, боясь спугнуть.

Дальше – всё как полагается: We are the champions, награждение, круг почёта, качание тренера. Мурад Мусаев на мой вопрос о том, сколько пива сегодня можно игрокам, ответил: «Неограниченно». Тормена сказал, что намеревается пить, пока не упадёт. Хотя самый сильный момент празднования – другой.

Перед награждением на поле появился владелец «Краснодара». Он просто стоял на бровке – и с трибун пошло: «Га-лиц-кий! Га-лиц-кий!» Показательно, что на трибунах были баннеры не только с просьбой подарить футболку, но и с благодарностью владельцу клуба. Такие вещи не часто увидишь. Все ждали от Галицкого каких-то слов в такой уникальный момент. На него были направлены десятки камер. А он лишь указывал рукой на команду и говорил, чтобы снимали футболистов, а не его. Так и не ответил на вопросы журналистов. Лишь бросил: «Ребята, мне слишком много внимания». И после этого снова указал на игроков.

И ведь действительно – все слишком отождествляют клуб с владельцем. Замечаю это и по себе. Мы, журналисты, стараемся избегать повторов слова в предложении. Если в первой фразе написали «Краснодар», то в другой будет «клуб Галицкого». Хотя в подобных случаях, чтобы избежать повтора, мы пишем «команда Семака», «команда Станковича», «команда Николича»… Уникальность «Краснодара» в том, что клуб полностью создал наш современник. Он же отгрохал, возможно, лучшую арену в России.

Только вот клуб уже давно стал не просто проектом Галицкого. Прожив в Краснодаре весь чемпионский день, повстречав множество людей, понимаешь, что эта команда – общественная ценность. Потому на ключевой матч и стекаются болельщики из стольких городов. Да и ждали этого титула примерно все, кроме петербуржцев. Раньше, когда «Краснодар» играл на чужом стадионе, а пустых секторов было большинство – тогда, возможно, это был просто клуб Галицкого. Теперь – со своей заполненной до отказа ареной и чемпионством – это уже гордость страны.

И гордость настолько явная, что дописывать репортаж приходится под песни фанатов, салют за стадионом и бесконечные крики с балкона многоэтажки.