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20 лет с финала Лиги чемпионов в Стамбуле: камбэк Ливерпуля в матче с Миланом, как это было, подробности, мнение

20 лет «стамбульскому чуду». Вы недооценивали, насколько тот «Ливерпуль» взломал футбол

Артём Никулин
Автор:
Фото: Alex Livesey/Getty Images
20 лет с финала Лиги чемпионов в Стамбуле
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Тактический разбор финала Лиги чемпионов с «Миланом».

«Стамбульскому чуду» исполнилось 20 лет! «Ливерпуль» вошёл в историю, отыгравшись с 0:3 после первого тайма и вырвав кубок Лиги чемпионов в безнадёжной ситуации. Сомнений в характере мерсисайдцев нет, но насколько банда Рафы Бенитеса заслужила трофей? Отойдём от нафталиновых постулатов вроде «счёт на табло» и с холодной головой разберёмся, что тогда привело английский клуб к победе – легендарный отскок, воля игроков или великие тактические преобразования Бенитеса?

Первый тайм: дикие ошибки «Ливерпуля», феноменальные Пирло и Кака

«Милан» расставился по схеме 4-4-2 «ромб». По флангам играли только крайние защитники (Кафу и Паоло Мальдини), остальные располагались в центре поля. В целом ожидаемый выбор от Карло Анчелотти. А вот формация «Ливерпуля» вызывала вопросы. Считалось, что Бенитес выберет классические 4-4-2, но испанец расставил игроков по схеме 4-4-1-1 с Барошем на острие и Кьюэллом – в оттяжке.

Андреа Пирло в финале ЛЧ-2005

«Милан» ожидаемо захватил центр поля благодаря численному перевесу и гениальной игре Андреа Пирло с Кака. Важный атакующий паттерн – забегания Андрея Шевченко за спины центральным защитникам. Он играл в паре с Эрнаном Креспо, поэтому менял позицию: мог стартануть прямо в центре (если аргентинец был слишком глубоко) либо оказаться в районе правого полуфланга.

Основным поставщиком мячей стал Пирло, он регулярно оформлял забросы из глубины. Крайне точные, как правило. Андреа в принципе чуть ли не самая главная звезда первого тайма: идеальная игра в пас и филигранные дальние передачи в атакующую линию были главным фактором доминирования итальянцев.

Близко к нему (а для кого-то и выше по полезности) был Кака, сделавший два гола. Забитый мяч Креспо – следствие сонливости «Ливерпуля» во всех линиях. Полузащита пыталась начать контрпрессинг, узко выстроившись в ряд из трёх футболистов, и оставила громадную брешь между обороной и серединой – там передачи ждали Кака и Шевченко. Бразилец разогнал атаку и отдал на правый край Андрею, а тот вырезал голевую на свободного Креспо. Трудно объяснить, почему аргентинца никто не опекал: форвард стартовал перед глазами защитников и при них убежал на левый край. Но никто из оставшейся оборонительной тройки не контролировал его, все перевели внимание на пару Кака – Шевченко.

«Милан» празднует забитый мяч

В третьем голе даже трудно обвинить «Ливерпуль». «Бриллиантовая» голевая от Кака через всё поле и идеальное забегание Креспо. Бразилец в первом тайме эталонно поиздевался над линией полузащиты, особенно над Алонсо и Джеррардом – легенды плеймейкерского цеха несколько раз за первый тайм были обыграны Кака.

В первой половине Стивен, кажется, допустил ещё одну ошибку, которая могла окончательно похоронить «Ливерпуль». На 29-й минуте Шевченко забил мяч, однако судьи отменили взятие ворот из-за офсайда. Повторы вселяют мысль, что автором голевой передачи был вовсе не Кака, а подкатившийся под него Джеррард – в таком случае гол надо было засчитывать.

Второй тайм: перестановки Бенитеса, Джеррард в роли скрытого форварда

Рафаэль Бенитес в финале ЛЧ-2005

Для камбэка во втором тайме в первую очередь надо было разобраться с игрой в защите. Когда Бенитес вошёл в раздевалку, он объявил о смене оборонительной схемы.

Джейми Каррагер
Джейми Каррагер
защитник «Ливерпуля»

«Хаманн заменит Финнана, и мы будем играть по схеме 3-5-2», – объяснил он, демонстрируя в голосе уверенность, которая, по крайней мере временно, передалась мне. «Пирло руководит игрой из полузащиты, поэтому я хочу, чтобы Луис и Стиви играли вокруг него и превосходили его численностью в середине, чтобы он не мог передавать мяч».

Характер встречи действительно поменялся во второй половине. «Ливерпуль» уже не был сборищем сонных мух, а активно контрпрессинговал (да ещё и успешно) и бил по воротам. Хотя без ошибок не обошлись: в начале тайма Джими Траоре ужасно обработал мяч, пустив Кака к границе штрафной, где бразилец заработал опасный штрафной.

На 54-й минуте Джеррард запустил камбэк – благодаря переводу на позицию «десятки» и уплотнённого центра поля капитан мог безболезненно вбегать в штрафную соперника. Стивен обязан был проставиться защитникам миланцев за первый гол: англичанин спокойно стоял в центре штрафной, выжидая навес от Йона Арне Риисе. Тут скорее вопросы к Пирло: защитники концентрировались на прямых оппонентах-нападающих, а Андреа, который видел Джеррарда за спиной, никак ему не помешал.

Стивен Джеррард празднует забитый мяч в Стамбуле-2005

Второй гол забили через две минуты – Владимир Шмицер здорово закатил мяч в ближний угол из-за штрафной. «Ливерпуль» растянул полузащиту «Милана», которая скучковалась у левого края мерсисайдцев, оставив Владимира без внимания. Дида вполне мог спасать: вратарский угол плюс бразилец дотянулся руками до мяча, но не зафиксировал его.

Третий мяч забили ещё через три минуты – явная ошибка Дженнаро Гаттузо. Перед пенальти Креспо опустился вглубь поля и заметил забегание Джеррарда, но потом передал его Дженнаро – а тот задел ногу Стивена. Большинство считает, что Гаттузо лишил англичанина явной возможности забить и судья должен был показывать красную – однако судейские споры оставим за бортом. Хотя Бенитес во время игры был в ярости, уверяя, что «Милан» должен был лишиться футболиста.

Дженнаро Гаттузо фолит на Джеррарде

После этого игра выравнялась. «Милан» начал подавать признаки жизни, хотя от былой атакующей лёгкости первого тайма ничего не осталось. Тактические перемены от Бенитеса сработали: новая схема помогла перекрыть кислород Кака и Пирло. До свистка на овертаймы команды обменялись опасными моментами. Сначала Шевченко чуть не забил после ошибки Ежи Дудека на перехвате, а потом Джеррард вывел Луиса Гарсию на ударную позицию после заброса из глубины – однако испанец не смог нормально обработать мяч.

Основным тактическим нововведением Анчелотти к овертаймам стал выход Сержиньо. Бразилец по сути играл левого вингера и пугал Шмицера, которого перевели на непривычный правый фланг обороны. Бенитес придумал, как сократить угрозу от полузащитника – перевёл железного Джеррарда на край и заставил отрабатывать по Сержиньо. Капитан неплохо справился с работой, хотя уже отбегал 90 минут.

Полностью изолировать соперника всё же не удалось: на 117-й Сержиньо навесил на Шевченко, однако форвард не сумел пробить Дудека с двух попыток. Чудеса. Во многом этот момент и подвёл матч к серии пенальти, в котором уже «Ливерпуль» окончательно закрепил камбэк.

Упущенный шанс Андрея Шевченко на 117-й минуте

Итоги

Так реально ли «Ливерпуль» заслужил победу в финале? В целом – да. Но не более чем «Милан». Бенитес грамотно проанализировал игру и слабости своей команды в перерыве, перекрыл центр поля и наградил Джеррарда более атакующей ролью – без этого «Милан» уверенно дотянул бы до финального свистка, а может, даже увеличил бы преимущество.

«Ливерпуль» празднует трофей

Без везения со стороны «Ливерпуля» не обошлось. Блогер Ричард Кларк рассчитал опасность каждого удара в матче, чтобы оценить финал по формуле xG. Оказалось, что «Милан» наиграл на 3,37 гола. Ливерпуль – всего на 1,38. Это показатель того, насколько команда Анчелотти была в порядке: они чаще доводили моменты «до верного» и били преимущественно из штрафной. Один шанс Шевченко в концовке дополнительного времени стоил, наверное, 1 xG.

Как говорится, в 99 случаях из 100 «Милан» выиграл бы финал. Но мерсисайдцы заслужили везение в той встрече и конечной победы. Анчелотти всё же взял своё, но спустя два года в Афинах.

Карло выиграл три ЛЧ с «Реалом» и ушёл легендой:
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