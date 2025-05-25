20 лет «стамбульскому чуду». Вы недооценивали, насколько тот «Ливерпуль» взломал футбол

«Стамбульскому чуду» исполнилось 20 лет! «Ливерпуль» вошёл в историю, отыгравшись с 0:3 после первого тайма и вырвав кубок Лиги чемпионов в безнадёжной ситуации. Сомнений в характере мерсисайдцев нет, но насколько банда Рафы Бенитеса заслужила трофей? Отойдём от нафталиновых постулатов вроде «счёт на табло» и с холодной головой разберёмся, что тогда привело английский клуб к победе – легендарный отскок, воля игроков или великие тактические преобразования Бенитеса?

Первый тайм: дикие ошибки «Ливерпуля», феноменальные Пирло и Кака

«Милан» расставился по схеме 4-4-2 «ромб». По флангам играли только крайние защитники (Кафу и Паоло Мальдини), остальные располагались в центре поля. В целом ожидаемый выбор от Карло Анчелотти. А вот формация «Ливерпуля» вызывала вопросы. Считалось, что Бенитес выберет классические 4-4-2, но испанец расставил игроков по схеме 4-4-1-1 с Барошем на острие и Кьюэллом – в оттяжке.

«Милан» ожидаемо захватил центр поля благодаря численному перевесу и гениальной игре Андреа Пирло с Кака. Важный атакующий паттерн – забегания Андрея Шевченко за спины центральным защитникам. Он играл в паре с Эрнаном Креспо, поэтому менял позицию: мог стартануть прямо в центре (если аргентинец был слишком глубоко) либо оказаться в районе правого полуфланга.

Основным поставщиком мячей стал Пирло, он регулярно оформлял забросы из глубины. Крайне точные, как правило. Андреа в принципе чуть ли не самая главная звезда первого тайма: идеальная игра в пас и филигранные дальние передачи в атакующую линию были главным фактором доминирования итальянцев.

Близко к нему (а для кого-то и выше по полезности) был Кака, сделавший два гола. Забитый мяч Креспо – следствие сонливости «Ливерпуля» во всех линиях. Полузащита пыталась начать контрпрессинг, узко выстроившись в ряд из трёх футболистов, и оставила громадную брешь между обороной и серединой – там передачи ждали Кака и Шевченко. Бразилец разогнал атаку и отдал на правый край Андрею, а тот вырезал голевую на свободного Креспо. Трудно объяснить, почему аргентинца никто не опекал: форвард стартовал перед глазами защитников и при них убежал на левый край. Но никто из оставшейся оборонительной тройки не контролировал его, все перевели внимание на пару Кака – Шевченко.

В третьем голе даже трудно обвинить «Ливерпуль». «Бриллиантовая» голевая от Кака через всё поле и идеальное забегание Креспо. Бразилец в первом тайме эталонно поиздевался над линией полузащиты, особенно над Алонсо и Джеррардом – легенды плеймейкерского цеха несколько раз за первый тайм были обыграны Кака.

В первой половине Стивен, кажется, допустил ещё одну ошибку, которая могла окончательно похоронить «Ливерпуль». На 29-й минуте Шевченко забил мяч, однако судьи отменили взятие ворот из-за офсайда. Повторы вселяют мысль, что автором голевой передачи был вовсе не Кака, а подкатившийся под него Джеррард – в таком случае гол надо было засчитывать.

Второй тайм: перестановки Бенитеса, Джеррард в роли скрытого форварда

Для камбэка во втором тайме в первую очередь надо было разобраться с игрой в защите. Когда Бенитес вошёл в раздевалку, он объявил о смене оборонительной схемы.

Джейми Каррагер защитник «Ливерпуля» «Хаманн заменит Финнана, и мы будем играть по схеме 3-5-2», – объяснил он, демонстрируя в голосе уверенность, которая, по крайней мере временно, передалась мне. «Пирло руководит игрой из полузащиты, поэтому я хочу, чтобы Луис и Стиви играли вокруг него и превосходили его численностью в середине, чтобы он не мог передавать мяч».

Характер встречи действительно поменялся во второй половине. «Ливерпуль» уже не был сборищем сонных мух, а активно контрпрессинговал (да ещё и успешно) и бил по воротам. Хотя без ошибок не обошлись: в начале тайма Джими Траоре ужасно обработал мяч, пустив Кака к границе штрафной, где бразилец заработал опасный штрафной.

На 54-й минуте Джеррард запустил камбэк – благодаря переводу на позицию «десятки» и уплотнённого центра поля капитан мог безболезненно вбегать в штрафную соперника. Стивен обязан был проставиться защитникам миланцев за первый гол: англичанин спокойно стоял в центре штрафной, выжидая навес от Йона Арне Риисе. Тут скорее вопросы к Пирло: защитники концентрировались на прямых оппонентах-нападающих, а Андреа, который видел Джеррарда за спиной, никак ему не помешал.

Второй гол забили через две минуты – Владимир Шмицер здорово закатил мяч в ближний угол из-за штрафной. «Ливерпуль» растянул полузащиту «Милана», которая скучковалась у левого края мерсисайдцев, оставив Владимира без внимания. Дида вполне мог спасать: вратарский угол плюс бразилец дотянулся руками до мяча, но не зафиксировал его.

Третий мяч забили ещё через три минуты – явная ошибка Дженнаро Гаттузо. Перед пенальти Креспо опустился вглубь поля и заметил забегание Джеррарда, но потом передал его Дженнаро – а тот задел ногу Стивена. Большинство считает, что Гаттузо лишил англичанина явной возможности забить и судья должен был показывать красную – однако судейские споры оставим за бортом. Хотя Бенитес во время игры был в ярости, уверяя, что «Милан» должен был лишиться футболиста.

После этого игра выравнялась. «Милан» начал подавать признаки жизни, хотя от былой атакующей лёгкости первого тайма ничего не осталось. Тактические перемены от Бенитеса сработали: новая схема помогла перекрыть кислород Кака и Пирло. До свистка на овертаймы команды обменялись опасными моментами. Сначала Шевченко чуть не забил после ошибки Ежи Дудека на перехвате, а потом Джеррард вывел Луиса Гарсию на ударную позицию после заброса из глубины – однако испанец не смог нормально обработать мяч.

Основным тактическим нововведением Анчелотти к овертаймам стал выход Сержиньо. Бразилец по сути играл левого вингера и пугал Шмицера, которого перевели на непривычный правый фланг обороны. Бенитес придумал, как сократить угрозу от полузащитника – перевёл железного Джеррарда на край и заставил отрабатывать по Сержиньо. Капитан неплохо справился с работой, хотя уже отбегал 90 минут.

Полностью изолировать соперника всё же не удалось: на 117-й Сержиньо навесил на Шевченко, однако форвард не сумел пробить Дудека с двух попыток. Чудеса. Во многом этот момент и подвёл матч к серии пенальти, в котором уже «Ливерпуль» окончательно закрепил камбэк.

Итоги

Так реально ли «Ливерпуль» заслужил победу в финале? В целом – да. Но не более чем «Милан». Бенитес грамотно проанализировал игру и слабости своей команды в перерыве, перекрыл центр поля и наградил Джеррарда более атакующей ролью – без этого «Милан» уверенно дотянул бы до финального свистка, а может, даже увеличил бы преимущество.

Без везения со стороны «Ливерпуля» не обошлось. Блогер Ричард Кларк рассчитал опасность каждого удара в матче, чтобы оценить финал по формуле xG. Оказалось, что «Милан» наиграл на 3,37 гола. Ливерпуль – всего на 1,38. Это показатель того, насколько команда Анчелотти была в порядке: они чаще доводили моменты «до верного» и били преимущественно из штрафной. Один шанс Шевченко в концовке дополнительного времени стоил, наверное, 1 xG.

Как говорится, в 99 случаях из 100 «Милан» выиграл бы финал. Но мерсисайдцы заслужили везение в той встрече и конечной победы. Анчелотти всё же взял своё, но спустя два года в Афинах.