Статистические итоги сезона РПЛ. «Спартак» — атакующий доминатор, у «Зенита» — топ-оборона

А «Краснодар» — только второй по ожидаемым очкам!

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Сезон РПЛ-2024/2025 подошёл к концу. Ответ на главный вопрос известен: «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России! Впереди – только стыковые матчи. Время подводить итоги. Естественно, всегда интересно изучить статистические данные. Пробежимся как по индивидуальным, так и по командным метрикам.

ФК «КРАСНОДАР» С КУБКОМ Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Индивидуальная статистика

Лучшим бомбардиром сезона-2024/2025 стал форвард «Спартака» Манфред Угальде. Костариканец забил 17 мячей в 29 встречах. Также в топ-3 вошли: Мирлинд Даку («Рубин», 15 голов) и Алексей Батраков («Локомотив», 14). Отметим, что Угальде – также лучший по скорострельности: на один забитый мяч ему требуется 126 минут. Чуть ниже расположились два игрока «Зенита» – Лусиано Гонду и Максим Глушенков (раз в 142 минуты).

Лучшим ассистентом стал полузащитник московского «Динамо» Бителло (11 голевых передач). Чуть меньше результативных пасов отдали Маркиньос («Спартак») и Вендел («Зенит», оба – по 10).

По системе «гол+пас» первое место занял Алексей Батраков (21, 14 голов + 7 ассистов). В тройку также вошли Манфред Угальде (20, 17+3) и Мирлинд Даку (20, 15+5).

По ожидаемым голам (xG) первым стал форвард «Краснодара» Джон Кордоба (14,45 при 12 реальных). Лучший бомбардир сезона – Манфред Угальде – набил 11,75 xG.

Также Кордоба занял первое место по ударам по воротам за матч (3,2 удара). Далее расположились Брайан Мансилья («Оренбург», 3,0) и Эсекьель Барко («Спартак», 2,9).

ДЖОН КОРДОБА С ТРОФЕЕМ РПЛ Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

А что по ожидаемым ассистам (xA)? Первый – Маркиньос (8,57 xA). А лучший ассистент сезона – Бителло – заработал 7,73 xA.

Маркиньос стал «сердцем «Спартака» в плане креатива. Он – лучший игрок РПЛ по созданным голевым моментам (15). В тройку также вошли Дмитрий Кабутов из «Рубина» (14) и Бителло (12).

Лучший дриблёр РПЛ представляет клуб из зоны стыков! Вингер «Пари НН» Хуан Босельи в среднем совершал 2,3 успешной обводки за матч. Чуть ниже – Маркиньос и Лечи Садулаев («Ахмат», оба – по 2,1 успешной обводки).

Взглянем на лучших в плане защиты. По отборам лидирует экс-полузащитник «Ахмата» Камило (3,8 отбора). Напомним, бразилец покинул Грозный зимой 2025 года. Чуть ниже – Фернандо Костанца («Крылья Советов», 3) и Никита Каккоев («Пари НН», 2,9).

По перехватам лучшим стал полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков (2,7 перехвата). В топ-3 – Камило и Матиас Перес (экс-«Оренбург», оба – по 2,3).

Не забываем и о вратарях! По «сухим» матчам первое место занял голкипер «Зенита» Евгений Латышонок (16 матчей). А Александр Максименко («Спартак») и Станислав Агкацев («Краснодар») провели 15 встреч «на ноль». Отметим, что Латышонок также стал первым по проценту сейвов (84,4%).

ЕВГЕНИЙ ЛАТЫШОНОК Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

По среднему количеству спасений за игру лучший – вратарь «Химок» Никита Кокарев (4,1 сейва). Чуть ниже – Сергей Волков («Акрон») и Никита Медведев («Пари НН», оба – по 3,5).

Всего 12 футболистов РПЛ выходили на поле во всех 30 турах. В список вошли: вратарь Станислав Агкацев («Краснодар»), защитники Александр Филин («Химки»), Дуглас Сантос, Нино (оба – «Зенит»), Арсен Адамов («Ахмат»), Максим Осипенко («Ростов»), полузащитники Алекса Джурасович («Акрон») и Лукас Вера («Химки»), а также форварды Жоау Батчи («Краснодар»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Дмитрий Воробьёв («Локомотив») и Матео Кассьерра («Зенит»).

Командная статистика

Чемпион России – «Краснодар» – набрал 67 очков в сезоне-2024/2025. Это лучший результат в истории клуба.

«Зенит» набрал 66 очков и стал вторым. Это третий результат клуба в эпоху Сергея Семака: больше было только в сезонах-2022/2023 (70 очков) и 2019/2020 (72).

«Спартак» – топ-1 по ожидаемым очкам (xPTS, 62,01), в топ-3 – «Краснодар» (57,44) и «Зенит» (57,37). Также команда Деяна Станковича заняла первое место по ожидаемым голам (52,82), чуть ниже – «Краснодар» (52,53) и московское «Динамо» (49,28).

ИГРОКИ «СПАРТАКА» Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

«Зенит» – лучший клуб РПЛ по ожидаемым пропущенным мячам (xGA, 21,52 мяча). Также в тройку вошли «Спартак» (22,85) и ЦСКА (26,44).

После комбинаций чаще всего забивал «Зенит» (39), после контратак – «Краснодар» и «Рубин» (по 10), со стандартов – московское «Динамо» (16), с пенальти – «Спартак» (8).

Больше всего времени в защитной трети провёл «Пари НН» (33%), в атакующей – «Спартак» (33%).

По владению мячом лучшим в сезоне-2024/2025 стал «Спартак» (62,5%), далее – «Зенит» (61,6%) и «Краснодар» (56,9%).

По ударам за игру в среднем первым также стал «Спартак» (16,6), в топ-3 – московское «Динамо» (16,3) и «Зенит» (15,5).

*в тексте использованы данные с сайтов FbRef, Understat и WhoScored.