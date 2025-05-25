«Зенит» мощнейше отметил 100-летие голами Кержакова и Аршавина. Какая же ностальгия! Видео

Этот день точно нельзя было назвать омрачённым. Разве что петербургской погодой. Показалось, что рефлексия по упущенному чемпионству если и была, то закончилась уже вчера. Как минимум после слов на официальном сайте, что клуб теперь будет жить по-другому. Как именно, пока понимают не все. Но новый период органично можно было бы начать с чего-то светлого. И 100-летний юбилей – отличный повод.

Это было сентиментально, тепло и трогательно. С первых же секунд, как только ветераны вышли на поле. Здесь точно не играло никакой роли это формальное разделение: «Зенит» Санкт-Петербург или «Зенит» Ленинград. В этот день они все были вместе – люди, которые много сделали для истории петербургского клуба. Да и вообще здорово, что в нашем футболе в последние годы стали уделять этой теме много внимания. И устраивать события наподобие этого. Для взрослых болельщиков это возможность поностальгировать. Для юных – узнать, что было до.

Не обошлось и без больших слов. Когда игроки появились на поле, то вместе с ними там оказался председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, который зачитал поздравление с юбилеем от Владимира Путина. Совместное фото, куча приветственный объятий. И символический удар от многолетнего куратора клуба, который и запустил этот матч.

А уже на шестой минуте стадион взорвался от восторга. Ведь гол забил Александр Кержаков, так ещё и с передачи Андрея Аршавина. Жеребьёвка отправила их в одну команду. А это было в высшей степени символично. Да и сам гол вышел красивым. Пусть и через рикошет. Кстати, нападающий отпраздновал в стиле Халка, которого на поле не было.

А вскоре «Зенит» Санкт-Петербург забил второй – на этот раз легендарная связка сработала в обратную сторону: Кержаков, находясь спиной к воротам, почувствовал открывание Аршавина, выдал ему передачу, а тот убежал от защитников и перегнул через Романа Березовского. Стадион стал скандировать его фамилию. Мощный буст ностальгии.

А вскоре в ворота улетел и третий гол. Забил сам Александр Анюков! И даже улыбнулся.

При этом такое преимущество совсем не означало полное превосходство по игре или по силе состава. Просто в ворота Березовского и правда залетало почти всё.

А во втором тайме случился ещё более неожиданный момент – на фанатской трибуне оказались игроки основного состава «Зенита». Да, в том числе Александр Соболев. И, кстати, встретили его позитивно. Да и сам форвард старался выглядеть органично. Хотя, возможно, получалось не всегда.

Второй тайм проходил уже чуть спокойнее. Вл всяком случае, с точки зрения забитых голов. А главное – спортивный принцип был полностью или почти полностью соблюдён. По крайней мере побеждающая команда действовала максимально собранно. Но один гол она-таки пропустила. Однако не с игры, а с пенальти.

Да и результат в этот день и правда был не важен. Он требовался для другого. Может, как раз для того, чтобы показать – «Зенит» заходит в новые 100 лет с крепким историческим фундаментом. А без него точно не будет светлого будущего.