Топ-события понедельника: Миранчук в МЛС, УНИКС — «Локомотив-Кубань» и «Ролан Гаррос»

Начинаем неделю со спорта: Роналду в Саудовской Аравии, плей-офф НБА и полуфинальные серии чемпионата России по футзалу! Следите с нами!

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Посмотреть все события 26 мая в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: «Атланта Юнайтед» — «Цинциннати», МЛС

Интрига: Миранчук пытается спасти сезон для «Атланты»

У «Атланты» восемь кряду матчей без побед. Из них в пяти случаях – поражения. Да и то «Остину» 15 мая забили на 90+2-й минуте. А ведь команда в предыдущем сезоне шагнула в четвертьфинал плей-офф, да и зимой солидно укрепилась. Что в итоге? 28-е место в общей таблице и 14-е из 15 — на Востоке. Нужно срочно спасать сезон. Как раз две единственные победы были одержаны дома, куда пожалует «Цинциннати». Да, вторая команда конференции. Но месяц назад она и на родной арене «Атланту» не переиграла (2:2). Ждём активности от «Юнайтед» и Миранчука, которому пора бы прибавить результативных действий. Пока у него только один гол, а ассисты вообще отсутствуют.

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс», НБА, плей-офф, 1/2 финала, третий матч

Интрига: есть ли вообще шансы?

Никто в истории НБА не проходил в финал после двух поражений на домашнем паркете. «Нью-Йорк» «горит» 0-2 и отправился на выезд в Индианаполис, где местные «иноходцы» уже готовы порадовать родных болельщиков. «Пэйсерс» в этом плей-офф просто невероятно хороши. Есть ли шанс у «Никс» забрать хотя бы матч в серии?

🎾 15:00*: Карен Хачанов (Россия, 24) — Александар Вукич (Австралия), «Ролан Гаррос», первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Хачанов победить австралийца ещё и на грунте?

Карен Хачанов начинает борьбу на «Ролан Гаррос» матчем с австралийцем Александаром Вукичем. Теннисисты встречались трижды, и все три раза — на быстром покрытии. На Australian Open — 2021 и в Алма-Ате-2024 сильнее был Карен Хачанов, а в Хертогенбосхе-2024 на траве выиграл австралиец. На грунте теннисисты ещё не сражались. Победитель нового матча далее встретится с кем-то из пары Себастьян Офнер — Ян-Леннард Штруфф.

⚽️ 17:00: «Газпром-Югра» — «КПРФ», Суперлига, 1/2 финала, второй матч

Интрига: смогут ли «коммунисты» отыграться?

Первый полуфинальный матч получился абсолютно равным, победителя определила серия пенальти, в которой верх взяли хозяева. Вторая игра также состоится на арене «Газпрома-Югра». И предсказать, как она сложится, совершенно невозможно. Равные команды, интрига запредельная. Но если «КПРФ» уступит и во второй встрече, права на ошибку в серии до трёх побед у них больше не будет.

«Газпром-Югра» обыграл «КПРФ» в серии пенальти: «Газпром-Югра» в серии пенальти одолел «КПРФ» в первом полуфинале Суперлиги

⚽️ 19:00: «Ухта» — «Тюмень», Суперлига, 1/2 финала, второй матч

Интрига: сможет ли «Тюмень» избежать ошибок?

В первом полуфинальном матче команда из Коми добилась победы со счётом 6:4, хотя тюменцы вели в счёте, но не удержали преимущество. Главный тренер «Тюмени» Денис Абышев после встречи остался очень недоволен результатом, заявив, что три гола из шести его подопечные забили себе сами. На самом деле, автоголов было два плюс ошибка защитников. Но, как бы то ни было, «Тюмени» нужно отыгрываться или дома придётся спасаться уже со счёта 0-2 в серии. А быстрая «Ухта» наверняка нацелена на вторую победу.

«Ухта» забила «Тюмени» шесть мячей в полуфинале: «Ухта» одолела «Тюмень» в первом матче полуфинальной серии Суперлиги по мини-футболу

🏀 19:30: УНИКС — «Локомотив-Кубань», Единая лига ВТБ, серия за третье место, первый матч

Интрига: кто начнёт серию за бронзу с победы?

УНИКС уже заждался своего соперника в серии за бронзу Единой лиги ВТБ. До последнего было непонятно, кто же проиграет в полуфинале «Зенит» — «Локомотив-Кубань». Краснодарцы оказались слабее (3-4) и потратили уйму сил и эмоций. УНИКС, помимо домашнего паркета, имеет ещё преимущество в физическом плане? Иногда игровой тонус намного важнее отдыха, посмотрим за тем, как же начнётся эта серия.

⚽️ 21:00: «Аль-Фатех» — «Аль-Наср», Саудовская Аравия — Про-Лига, 34-й тур

Интрига: Криштиану удержит звание лучшего бомбардира?

Роналду в прошлом туре сначала не забил с пенальти, а затем исправился и реализовал подход к «точке». Тот гол стал первым для него за три матча. Всего у Криша 24 гола в саудовской лиге, что не гарантирует ему звание лучшего бомбардира. У Айвана Тони 22 мяча, и дубль ему оформить вполне по силам. Португальцу явно не захочется делить звание, так что нужно распечатывать 12-ю команду чемпионата и спокойно записывать себе очередное достижение. В первом круге он закинул «Аль-Фатеху» двушку, однако VAR один гол обнулил. Пора разносить снова.