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Расписание спортивных матчей 26 мая 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: Миранчук в МЛС, УНИКС — «Локомотив-Кубань» и «Ролан Гаррос»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 мая 2025 года
Аудио-версия:
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Начинаем неделю со спорта: Роналду в Саудовской Аравии, плей-офф НБА и полуфинальные серии чемпионата России по футзалу! Следите с нами!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: «Атланта Юнайтед» — «Цинциннати», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
26 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Не начался
Цинциннати
Цинциннати
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Миранчук пытается спасти сезон для «Атланты»

У «Атланты» восемь кряду матчей без побед. Из них в пяти случаях – поражения. Да и то «Остину» 15 мая забили на 90+2-й минуте. А ведь команда в предыдущем сезоне шагнула в четвертьфинал плей-офф, да и зимой солидно укрепилась. Что в итоге? 28-е место в общей таблице и 14-е из 15 — на Востоке. Нужно срочно спасать сезон. Как раз две единственные победы были одержаны дома, куда пожалует «Цинциннати». Да, вторая команда конференции. Но месяц назад она и на родной арене «Атланту» не переиграла (2:2). Ждём активности от «Юнайтед» и Миранчука, которому пора бы прибавить результативных действий. Пока у него только один гол, а ассисты вообще отсутствуют.

Статистика МЛС
Прошлый месяц для российских легионеров прошёл по-разному:
Сафонов идёт за трофеями, Миранчуку тяжело в МЛС. Итоги марта для россиян за границей
Сафонов идёт за трофеями, Миранчуку тяжело в МЛС. Итоги марта для россиян за границей

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс», НБА, плей-офф, 1/2 финала, третий матч

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2025, понедельник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: есть ли вообще шансы?

Никто в истории НБА не проходил в финал после двух поражений на домашнем паркете. «Нью-Йорк» «горит» 0-2 и отправился на выезд в Индианаполис, где местные «иноходцы» уже готовы порадовать родных болельщиков. «Пэйсерс» в этом плей-офф просто невероятно хороши. Есть ли шанс у «Никс» забрать хотя бы матч в серии?

Статистика плей-офф НБА
Следим за плей-офф НБА в нашем LIVE:
Самая неожиданная серия плей-офф НБА: «Индиана» и «Нью-Йорк» проведут третий матч. LIVE
Live
Самая неожиданная серия плей-офф НБА: «Индиана» и «Нью-Йорк» проведут третий матч. LIVE

🎾 15:00*: Карен Хачанов (Россия, 24) — Александар Вукич (Австралия), «Ролан Гаррос», первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 15:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александар Вукич
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич

Интрига: сумеет ли Хачанов победить австралийца ещё и на грунте?

Карен Хачанов начинает борьбу на «Ролан Гаррос» матчем с австралийцем Александаром Вукичем. Теннисисты встречались трижды, и все три раза — на быстром покрытии. На Australian Open — 2021 и в Алма-Ате-2024 сильнее был Карен Хачанов, а в Хертогенбосхе-2024 на траве выиграл австралиец. На грунте теннисисты ещё не сражались. Победитель нового матча далее встретится с кем-то из пары Себастьян Офнер — Ян-Леннард Штруфф.

Подробный теннисный анонс дня на «РГ» читайте тут:
«Не знал, что отец моего соперника — знаменитый футболист». Хачанов — на «Мастерсе» в Риме
Эксклюзив
«Не знал, что отец моего соперника — знаменитый футболист». Хачанов — на «Мастерсе» в Риме

⚽️ 17:00: «Газпром-Югра» — «КПРФ», Суперлига, 1/2 финала, второй матч

Суперлига . 1/2 финала
26 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Югорск
Не начался
КПРФ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли «коммунисты» отыграться?

Первый полуфинальный матч получился абсолютно равным, победителя определила серия пенальти, в которой верх взяли хозяева. Вторая игра также состоится на арене «Газпрома-Югра». И предсказать, как она сложится, совершенно невозможно. Равные команды, интрига запредельная. Но если «КПРФ» уступит и во второй встрече, права на ошибку в серии до трёх побед у них больше не будет.

Статистика Суперлиги
«Газпром-Югра» обыграл «КПРФ» в серии пенальти:
«Газпром-Югра» в серии пенальти одолел «КПРФ» в первом полуфинале Суперлиги

⚽️ 19:00: «Ухта» — «Тюмень», Суперлига, 1/2 финала, второй матч

Суперлига . 1/2 финала
26 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ухта
Ухта
Не начался
Тюмень
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Тюмень» избежать ошибок?

В первом полуфинальном матче команда из Коми добилась победы со счётом 6:4, хотя тюменцы вели в счёте, но не удержали преимущество. Главный тренер «Тюмени» Денис Абышев после встречи остался очень недоволен результатом, заявив, что три гола из шести его подопечные забили себе сами. На самом деле, автоголов было два плюс ошибка защитников. Но, как бы то ни было, «Тюмени» нужно отыгрываться или дома придётся спасаться уже со счёта 0-2 в серии. А быстрая «Ухта» наверняка нацелена на вторую победу.

Статистика Суперлиги
«Ухта» забила «Тюмени» шесть мячей в полуфинале:
«Ухта» одолела «Тюмень» в первом матче полуфинальной серии Суперлиги по мини-футболу

🏀 19:30: УНИКС — «Локомотив-Кубань», Единая лига ВТБ, серия за третье место, первый матч

Единая лига ВТБ . За 3-е место
26 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто начнёт серию за бронзу с победы?

УНИКС уже заждался своего соперника в серии за бронзу Единой лиги ВТБ. До последнего было непонятно, кто же проиграет в полуфинале «Зенит» — «Локомотив-Кубань». Краснодарцы оказались слабее (3-4) и потратили уйму сил и эмоций. УНИКС, помимо домашнего паркета, имеет ещё преимущество в физическом плане? Иногда игровой тонус намного важнее отдыха, посмотрим за тем, как же начнётся эта серия.

Статистика плей-офф Единой лиги:
Классика нашего баскетбола?
Говорят, ЦСКА — «Зенит» — наша баскетбольная классика. Это жёсткое заблуждение и фикция
Говорят, ЦСКА — «Зенит» — наша баскетбольная классика. Это жёсткое заблуждение и фикция

⚽️ 21:00: «Аль-Фатех» — «Аль-Наср», Саудовская Аравия — Про-Лига, 34-й тур

Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
26 мая 2025, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Криштиану удержит звание лучшего бомбардира?

Роналду в прошлом туре сначала не забил с пенальти, а затем исправился и реализовал подход к «точке». Тот гол стал первым для него за три матча. Всего у Криша 24 гола в саудовской лиге, что не гарантирует ему звание лучшего бомбардира. У Айвана Тони 22 мяча, и дубль ему оформить вполне по силам. Португальцу явно не захочется делить звание, так что нужно распечатывать 12-ю команду чемпионата и спокойно записывать себе очередное достижение. В первом круге он закинул «Аль-Фатеху» двушку, однако VAR один гол обнулил. Пора разносить снова.

Статистика Про-лиги
Нужно же хоть как-то скрасить неудачный в целом сезон:
Бензема сместил гегемона Саудовской Аравии! А для Роналду сезон — разочарование
Бензема сместил гегемона Саудовской Аравии! А для Роналду сезон — разочарование
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