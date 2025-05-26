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Первая лига России, ФНЛ, обзор 34-го тура: результаты матчей, видео голов, статистика, события, таблица

Как же мощно завершилась Первая лига! Итоги сезона и полные расклады. Видео
Айнур Шаймарданов
Первая лига России, ФНЛ, обзор 34-го тура
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«Торпедо» — в элите, «Урал» — в стыках, а «Черноморец» туда не пустили.

Вот и закончился сезон в Мелбет Первой лиге. Определились команды, вышедшие напрямую в Российскую Премьер-Лигу, и те, кто будет бороться за место в элите через стыковые матчи. Чемпионат получился интересным, но мы не прощаемся, а благодарим всех читателей, кто вместе с нами проживал «Лучшую лигу мира». Спасибо!

«Сокол» — «Чайка»

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Молодцов – 60'    

«Сокол» попрощался с Первой лигой ещё несколько туров назад, однако одержал вторую победу подряд в тот момент, когда всё в его судьбе было решено. Да и какую победу: забили в меньшинстве, а гол Артёма Молодцова однозначно войдёт в топы лучших не только по туру, но и, возможно, по сезону.

«Сокол» вылетел из Первой лиги, не добрав три очка до спасительной строчки. «Чайка» закончила на 13-м месте.

«Арсенал» — «Балтика»

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград

Буднично и довольно спокойно закончился в Туле матч, не имевший никакой турнирной ценности. «Балтика» уже давно обеспечила прямой выход в РПЛ, а по итогам прошлого тура отпраздновала чемпионство. «Арсенал» же давно закрепился в середине таблицы, потеряв всякие шансы на борьбу за топ-4.

Калининградцы завершили сезон на первом месте, опередив «Торпедо» на четыре очка. «Арсенал» – 10-й.

«Черноморец» — «Сочи»

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Маслов – 36'     1:1 Горелов – 42'     2:1 Антонов – 77'    

Матч тура, матч-драма. Хозяева пропустили нелепый гол в первом тайме, затем быстро сравняли, закинув мяч в ворота в неразберихе. А под конец игры и вовсе выгрызли победу.

Ситуация с «Черноморцем» — сложная. Клуб ещё тур назад обеспечил себе место в стыковых матчах, но ему, как и «Химкам» (сохранили место в элите по спортивному принципу) со «СКА-Хабаровск», РФС не выдал лицензию на участие в РПЛ.

Подмосковный клуб готов подать апелляцию, а вот «Черноморец» подтвердил, что следующий сезон РПЛ пройдёт без него.

Подробнее разобрали новые стыки в статье. В регламенте — космос:
РФС объявил итоги лицензирования и пары стыков. И окончательно всех запутал
РФС объявил итоги лицензирования и пары стыков. И окончательно всех запутал

«Ротор» — «Уфа»

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 2
Уфа
Уфа
0:1 Гыстаров – 70'     0:2 Адаев – 87'    

А вот кто зажигает внизу турнирной таблицы в конце сезона вместе с «Соколом», так это «Уфа». Правда, в отличие от саратовского клуба, уфимцы гарантировали себе место в Первой лиге на следующий сезон. Но обыграть соперников из Волгограда, с которыми у команды был неприятный момент ещё по ходу выступлений в РПЛ (знаменитый градусник), всегда ценно. И такое радует болельщиков.

Голы уфимцы забили в быстрых атаках – и под конец сезона выдали четыре победы в семи матчах. А всего побед – девять. «Ротор» закончил сезон на девятом месте, «Уфа» — на 14-м.

«Урал» — «СКА-Хабаровск»

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Бессмертный – 31'     2:0 Секулич – 43'     3:0 Воронов – 74'     3:1 Гаглоев – 90+4'    

Румынский Тор Эрик Бикфалви, покинувший Екатеринбург в январе 2025 года, приехал в практически родное место, чтобы попрощаться с болельщиками и пустить скупую мужскую слезу. «Урал» на его глазах уверенно переиграл хабаровчан, запрыгнул в зону стыковых матчей и теперь имеет хорошие шансы на возвращение в РПЛ спустя сезон. Получится?

«СКА-Хабаровск» остановился от топ-4 в шести очках. А ещё Мартин Секулич забил 14-й гол и закрепился в статусе лучшего бомбардира сезона.

«Родина» — «Шинник»

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
6 : 2
Шинник
Ярославль
1:0 Гейе – 3'     1:1 Фёдоров – 7'     2:1 Абдусаламов – 14'     2:2 Фёдоров – 24'     3:2 Максименко – 30'     4:2 Рейна – 47'     5:2 Абдусаламов – 57'     6:2 Рейна – 89'    

Безумная перестрелка на «Сапсан-Арене»: «Родина» провела не самый яркий сезон, но в последнем туре показала второй результат в истории по количеству забитых в одной игре мячей. Больше клуб забивал только во Второй лиге.

В итоге московская команда остановилась в девяти очках от топ-4, а «Шинник» — в трёх от зоны вылета.

«Енисей» — «Тюмень»

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
4 : 3
Тюмень
Тюмень
0:1 Пяткин – 4'     1:1 Масловский – 13'     2:1 Цесь – 34'     3:1 Тихонов – 60'     3:2 Ткачук – 75'     4:2 Ушатов – 90'     4:3 Ткачук – 90+3'    

Парад безумных матчей продолжается. «Тюмень» хотела красиво попрощаться с Первой лигой – и она это сделала, хоть и не набрала очков. Семь голов на двоих в Красноярске — украшение тура. А «Тюмень», как и «Сокол» с «Аланией», ждёт «Золото» Второй лиги. Будем скучать.

«Торпедо» — «КАМАЗ»

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Юшин – 11'     1:1 Суханов – 57'    
Удаления: нет / Жигулёв – 51'

«Торпедо» нужно было просто не проиграть «КАМАЗу», чтобы гарантировать себе место в РПЛ, и команда Олега Кононова с этим справилась. Экс-тренер «Краснодара» и «Спартака» возвращается в элитный дивизион спустя пять с половиной лет. После «Спартака» Кононов в РПЛ не работал, а «Торпедо» не играло в элите два сезона.

«Алания» — «Нефтехимик»

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Алиев – 13'     1:1 Булацев – 50'     1:2 Шильцов – 63'    

«Алания» отчаянно билась за сохранение места в Первой лиге после зимней паузы. Но сражаться, когда состав серьёзно урезали и лишили весомой части средств, гиперсложно. Однако Спартак Гогниев вместе с командой не сдавался – и владикавказцы долгое время сохраняли шансы на участие в Первой лиге следующего сезона. Предоставили бы команде лицензию — другой вопрос, но мы восхищаемся этими парнями за самоотверженность и веру в свои силы до последней секунды.

Итоговая турнирная таблица Первой лиги сезона-2024/2025
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