Как же мощно завершилась Первая лига! Итоги сезона и полные расклады. Видео

«Торпедо» — в элите, «Урал» — в стыках, а «Черноморец» туда не пустили.

Вот и закончился сезон в Мелбет Первой лиге. Определились команды, вышедшие напрямую в Российскую Премьер-Лигу, и те, кто будет бороться за место в элите через стыковые матчи. Чемпионат получился интересным, но мы не прощаемся, а благодарим всех читателей, кто вместе с нами проживал «Лучшую лигу мира». Спасибо!

«Сокол» — «Чайка»

«Сокол» попрощался с Первой лигой ещё несколько туров назад, однако одержал вторую победу подряд в тот момент, когда всё в его судьбе было решено. Да и какую победу: забили в меньшинстве, а гол Артёма Молодцова однозначно войдёт в топы лучших не только по туру, но и, возможно, по сезону.

«Сокол» вылетел из Первой лиги, не добрав три очка до спасительной строчки. «Чайка» закончила на 13-м месте.

«Арсенал» — «Балтика»

Буднично и довольно спокойно закончился в Туле матч, не имевший никакой турнирной ценности. «Балтика» уже давно обеспечила прямой выход в РПЛ, а по итогам прошлого тура отпраздновала чемпионство. «Арсенал» же давно закрепился в середине таблицы, потеряв всякие шансы на борьбу за топ-4.

Калининградцы завершили сезон на первом месте, опередив «Торпедо» на четыре очка. «Арсенал» – 10-й.

«Черноморец» — «Сочи»

Матч тура, матч-драма. Хозяева пропустили нелепый гол в первом тайме, затем быстро сравняли, закинув мяч в ворота в неразберихе. А под конец игры и вовсе выгрызли победу.

Ситуация с «Черноморцем» — сложная. Клуб ещё тур назад обеспечил себе место в стыковых матчах, но ему, как и «Химкам» (сохранили место в элите по спортивному принципу) со «СКА-Хабаровск», РФС не выдал лицензию на участие в РПЛ.

Подмосковный клуб готов подать апелляцию, а вот «Черноморец» подтвердил, что следующий сезон РПЛ пройдёт без него.

«Ротор» — «Уфа»

А вот кто зажигает внизу турнирной таблицы в конце сезона вместе с «Соколом», так это «Уфа». Правда, в отличие от саратовского клуба, уфимцы гарантировали себе место в Первой лиге на следующий сезон. Но обыграть соперников из Волгограда, с которыми у команды был неприятный момент ещё по ходу выступлений в РПЛ (знаменитый градусник), всегда ценно. И такое радует болельщиков.

Голы уфимцы забили в быстрых атаках – и под конец сезона выдали четыре победы в семи матчах. А всего побед – девять. «Ротор» закончил сезон на девятом месте, «Уфа» — на 14-м.

«Урал» — «СКА-Хабаровск»

Румынский Тор Эрик Бикфалви, покинувший Екатеринбург в январе 2025 года, приехал в практически родное место, чтобы попрощаться с болельщиками и пустить скупую мужскую слезу. «Урал» на его глазах уверенно переиграл хабаровчан, запрыгнул в зону стыковых матчей и теперь имеет хорошие шансы на возвращение в РПЛ спустя сезон. Получится?

«СКА-Хабаровск» остановился от топ-4 в шести очках. А ещё Мартин Секулич забил 14-й гол и закрепился в статусе лучшего бомбардира сезона.

«Родина» — «Шинник»

Безумная перестрелка на «Сапсан-Арене»: «Родина» провела не самый яркий сезон, но в последнем туре показала второй результат в истории по количеству забитых в одной игре мячей. Больше клуб забивал только во Второй лиге.

В итоге московская команда остановилась в девяти очках от топ-4, а «Шинник» — в трёх от зоны вылета.

«Енисей» — «Тюмень»

Парад безумных матчей продолжается. «Тюмень» хотела красиво попрощаться с Первой лигой – и она это сделала, хоть и не набрала очков. Семь голов на двоих в Красноярске — украшение тура. А «Тюмень», как и «Сокол» с «Аланией», ждёт «Золото» Второй лиги. Будем скучать.

«Торпедо» — «КАМАЗ»

«Торпедо» нужно было просто не проиграть «КАМАЗу», чтобы гарантировать себе место в РПЛ, и команда Олега Кононова с этим справилась. Экс-тренер «Краснодара» и «Спартака» возвращается в элитный дивизион спустя пять с половиной лет. После «Спартака» Кононов в РПЛ не работал, а «Торпедо» не играло в элите два сезона.

«Алания» — «Нефтехимик»

«Алания» отчаянно билась за сохранение места в Первой лиге после зимней паузы. Но сражаться, когда состав серьёзно урезали и лишили весомой части средств, гиперсложно. Однако Спартак Гогниев вместе с командой не сдавался – и владикавказцы долгое время сохраняли шансы на участие в Первой лиге следующего сезона. Предоставили бы команде лицензию — другой вопрос, но мы восхищаемся этими парнями за самоотверженность и веру в свои силы до последней секунды.