Автор «золотого» гола, ассистент «Спартака» и другие. Кто был лучшим в последнем туре РПЛ?

Чемпионат России завершён – теперь известны все герои и антигерои сезона РПЛ. Впрочем, осталось выбрать ещё одну звезду. По итогам последнего, 30-го тура определяем лучшего игрока уикенда, точнее, субботы, так как все восемь матчей состоялись одновременно.

Задача по понятным причинам непростая, но мы попробуем облегчить её для вас, предложив самые яркие, на наш взгляд, кандидатуры. Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга. И как всегда – пишите в комментариях, почему выбранный вами игрок был сильнейшим в этом туре.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.