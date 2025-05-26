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Чемпионат России, РПЛ: лучший игрок 30-го тура – Кордоба, Сперцян, Мостовой, Маркиньос, Пиняев, рейтинг, голосование

Автор «золотого» гола, ассистент «Спартака» и другие. Кто был лучшим в последнем туре РПЛ?
Анатолий Романов
Рейтинг: кто лучший игрок 30-го тура РПЛ?
Аудио-версия:
Комментарии
Есть не менее 10 кандидатов. Выбирайте героя последнего уикенда в чемпионате!

Чемпионат России завершён – теперь известны все герои и антигерои сезона РПЛ. Впрочем, осталось выбрать ещё одну звезду. По итогам последнего, 30-го тура определяем лучшего игрока уикенда, точнее, субботы, так как все восемь матчей состоялись одновременно.

А вот герои предыдущего тура:
Неудержимый Соболев, мощный Кордоба или другие бомбардиры. Кто лучший в 29-м туре РПЛ?
Рейтинг
Неудержимый Соболев, мощный Кордоба или другие бомбардиры. Кто лучший в 29-м туре РПЛ?

Задача по понятным причинам непростая, но мы попробуем облегчить её для вас, предложив самые яркие, на наш взгляд, кандидатуры. Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга. И как всегда – пишите в комментариях, почему выбранный вами игрок был сильнейшим в этом туре.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто лучший игрок 30-го тура РПЛ?
Фото: РИА Новости
1 место

Джон Кордоба, «Краснодар»

Кордоба весь сезон тащил «Краснодар» к чемпионству, поэтому очень символично, что именно колумбиец стал автором «золотого» гола команды Мурада Мусаева. Центрфорвард «быков» подкараулил ошибку вратаря соперника и преуспел на добивании. Как же повезло краснодарскому клубу, что Джон не ушёл прошлым летом в «Спартак», а продлил контракт! Во встрече с московским «Динамо» Кордоба, которого очень плотно опекали, нанёс два удара, вышел победителем в 9 из 17 единоборств, заработал на себе пять фолов и отдал 14 из 17 точных передач.

Фото: spartak.com
2 место

Маркиньос, «Спартак»

Бразильский вингер «Спартака» выдал свой самый результативный матч в сезоне, сделав три голевые передачи во встрече с «Химками». В итоге догнал в списке лучших ассистентов РПЛ зенитовца Вендела. У обоих по 10 голевых пасов за чемпионат. Впереди только их соотечественник Бителло из московского «Динамо» (11). При помощи Маркиньоса химчанам забивали Манфред Угальде, Ливай Гарсия и Роман Зобнин. Всего же бразилец выдал за игру 10 передач под удар – невероятный показатель! Он пасовал с 91% точности и сам четыре раза пробил по воротам, а ещё заработал на себе три фола.

Фото: РИА Новости
3 место

Эдуард Сперцян, «Краснодар»

В «золотом» матче с московским «Динамо» ведущие футболисты «Краснодара» сыграли так, как и должны лидеры чемпионской команды. Капитан Сперцян завершил эту встречу с голом и голевой передачей. Сначала полузащитник ассистировал Никите Кривцову, который забил из-за штрафной, а в компенсированное время реализовал пенальти в ворота Андрея Лунёва. Всего же Эдуард поучаствовал в 14 единоборствах (выиграл 50% – достаточно высокий показатель для атакующего игрока), совершил четыре обводки и отдал два паса под удар.

Фото: РИА Новости
4 место

Александр Максименко, «Спартак»

Несмотря на крупную победу «Спартака» в матче с «Химками» (5:0), среди главных героев и голкипер красно-белых. Команда Деяна Станковича одержала сухую победу благодаря игре Максименко. Химчане нанесли 12 ударов по воротам спартаковцев, а больше других постарались Александр Руденко и Алекс Корредера (по два). Шесть раз попали в створ. Тем не менее Максименко ловил и отбивал всё – сделал шесть сейвов, многие из которых были действительно непростыми. Это единственный явный претендент на звание звезды тура из вратарей.

Фото: rubin-kazan.ru
5 место

Дардан Шабанхаджай, «Рубин»

«Рубин» и «Оренбург» подготовили яркое шоу в последнем туре РПЛ, порадовав болельщиков шестью голами. Особенно мощный перформанс выдал австрийский косовар Шабанхаджай. Нападающий казанской команды забил два мяча и отдал голевую передачу своему напарнику Мирлинду Даку. Дардан открыл счёт уже на пятой минуте, преуспев на подборе и точно пробив с линии штрафной. А затем с двух попыток оформил дубль в середине первого тайма. В активе Шабанхаджая шесть ударов за матч, кроме того, он стал автором пяти пасов под удар и заработал на себе три фола.

Фото: fclm.ru
6 место

Сергей Пиняев, «Локомотив»

У «Локомотива» получилось в 30-м туре скрасить серую весну в РПЛ — железнодорожники неожиданно крупно обыграли крепкий «Акрон» – 4:1. Закопёрщиком разгрома в Самаре стал Пиняев. Сергей заработал приз лучшему игроку матча, а его главным достижением на поле был третий гол в ворота Александра Васютина. Вингер красно-зелёных завершил комбинацию с участием Евгения Морозова и Дмитрия Баринова, пробив на паузе. От Пиняева, как от самого яркого, возможно, таланта своего поколения, ждут многого. Этот сезон он завершил с пятью голами и семью голевыми передачами в 28 матчах. Солидные цифры?

Фото: «Чемпионат»/fc-zenit.ru
7 место

Лучшим в туре был другой игрок

На звание героя 30-го тура РПЛ могли бы претендовать и несколько футболистов, не включённых нами в список основных кандидатов. Например, Виллиан Роша и Иван Обляков из ЦСКА, Диего Коста из «Краснодара», Нино из «Зенита», Наиль Умяров из «Спартака», Евгений Морозов из «Локомотива» и Иван Комаров из «Ростова». Некоторые из них официально признавались лучшими игроками матчей своих команд, но на вкус и цвет, как известно, товарищей нет. Кого, на ваш взгляд, мы незаслуженно забыли? Делитесь собственным мнением!

Фото: РИА Новости
8 место

Мойзес, ЦСКА

После зимних сборов и перехода ЦСКА на тактическую схему 4-4-2 с «ромбом» в центре поля Мойзес, вернувшийся на левый край обороны, превратился в суперзащитника. Бразилец – на кураже, «зажигает» в каждом матче. Вот и в игре с «Пари НН» был очень хорош, хотя, как мы видим, не всех легионеров РПЛ мотивирует задача борьбы за бронзу. Однако у Мойзеса полный порядок с настроем. Он выиграл 65% единоборств, отдал 90% точных передач, поучаствовал в атаке, которая завершилась назначением пенальти в пользу ЦСКА, и вынес из своих ворот летевший в сетку мяч.

Фото: Пресс-служба ФК «Оренбург»
9 место

Брайан Мансилья, «Оренбург»

Мансилья не опустил рук, несмотря на вылет «Оренбурга», даже в проигранном матче с «Рубином» (2:4) оказался одним из лучших. У аргентинского вингера – гол и голевая передача. Брайан помог своей команде совершить камбэк с 0:2, правда, потом оренбуржцы опять развалились. В первом случае Мансилья ассистировал Химми Марину, а во втором открылся под кросс, пробил головой и потом сам же дослал мяч в сетку. Аргентинец нанёс четыре удара за матч, отдал четыре паса под удар, выиграл 9 из 16 единоборств, совершил три обводки и шесть успешных оборонительных действий.

Фото: РИА Новости
10 место

Андрей Мостовой, «Зенит»

Атакующий полузащитник «Зенита» сделал многое, чтобы последний матч сине-бело-голубых в этом сезоне превратился в «золотой». Прежде всего оформил дубль, пусть даже оба гола – с пенальти. Мостовой очень хладнокровно реализовал 11-метровые в ответственный момент, переигрывая голкипера Вадима Ульянова. Кроме того, Андрей поучаствовал в создании ещё нескольких опасных моментов. Он нанёс пять ударов по воротам «Ахмата», тем не менее с игры не забил. Едва не стал автором голевого паса. Но усилий Мостового оказалось недостаточно – «Зенит» впервые за шесть лет остался без титула.

Фото: РИА Новости
11 место

Густаво Мантуан, «Зенит»

Бразильский легионер, окончательно превратившийся в «Зените» в правого защитника, стал одним из лучших игроков матча с «Ахматом». Именно Мантуан заработал второй пенальти в ворота грозненцев, подключившись в атаку и получив по ногам в штрафной. Ещё впечатляет статистика выигранных Густаво единоборств – 100% (шесть из шести). Тем более с учётом того, что его оппонентом был дриблёр Лечи Садулаев. Мантуан отдал шесть точных длинных передач из семи и три паса под удар, совершил две обводки и пять успешных оборонительных действий.

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