Автор «золотого» гола, ассистент «Спартака» и другие. Кто был лучшим в последнем туре РПЛ?

Чемпионат России завершён – теперь известны все герои и антигерои сезона РПЛ. Впрочем, осталось выбрать ещё одну звезду. По итогам последнего, 30-го тура определяем лучшего игрока уикенда, точнее, субботы, так как все восемь матчей состоялись одновременно.
Задача по понятным причинам непростая, но мы попробуем облегчить её для вас, предложив самые яркие, на наш взгляд, кандидатуры. Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга. И как всегда – пишите в комментариях, почему выбранный вами игрок был сильнейшим в этом туре.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Джон Кордоба, «Краснодар»
Кордоба весь сезон тащил «Краснодар» к чемпионству, поэтому очень символично, что именно колумбиец стал автором «золотого» гола команды Мурада Мусаева. Центрфорвард «быков» подкараулил ошибку вратаря соперника и преуспел на добивании. Как же повезло краснодарскому клубу, что Джон не ушёл прошлым летом в «Спартак», а продлил контракт! Во встрече с московским «Динамо» Кордоба, которого очень плотно опекали, нанёс два удара, вышел победителем в 9 из 17 единоборств, заработал на себе пять фолов и отдал 14 из 17 точных передач.
Маркиньос, «Спартак»
Бразильский вингер «Спартака» выдал свой самый результативный матч в сезоне, сделав три голевые передачи во встрече с «Химками». В итоге догнал в списке лучших ассистентов РПЛ зенитовца Вендела. У обоих по 10 голевых пасов за чемпионат. Впереди только их соотечественник Бителло из московского «Динамо» (11). При помощи Маркиньоса химчанам забивали Манфред Угальде, Ливай Гарсия и Роман Зобнин. Всего же бразилец выдал за игру 10 передач под удар – невероятный показатель! Он пасовал с 91% точности и сам четыре раза пробил по воротам, а ещё заработал на себе три фола.
Эдуард Сперцян, «Краснодар»
В «золотом» матче с московским «Динамо» ведущие футболисты «Краснодара» сыграли так, как и должны лидеры чемпионской команды. Капитан Сперцян завершил эту встречу с голом и голевой передачей. Сначала полузащитник ассистировал Никите Кривцову, который забил из-за штрафной, а в компенсированное время реализовал пенальти в ворота Андрея Лунёва. Всего же Эдуард поучаствовал в 14 единоборствах (выиграл 50% – достаточно высокий показатель для атакующего игрока), совершил четыре обводки и отдал два паса под удар.
Александр Максименко, «Спартак»
Несмотря на крупную победу «Спартака» в матче с «Химками» (5:0), среди главных героев и голкипер красно-белых. Команда Деяна Станковича одержала сухую победу благодаря игре Максименко. Химчане нанесли 12 ударов по воротам спартаковцев, а больше других постарались Александр Руденко и Алекс Корредера (по два). Шесть раз попали в створ. Тем не менее Максименко ловил и отбивал всё – сделал шесть сейвов, многие из которых были действительно непростыми. Это единственный явный претендент на звание звезды тура из вратарей.
Дардан Шабанхаджай, «Рубин»
«Рубин» и «Оренбург» подготовили яркое шоу в последнем туре РПЛ, порадовав болельщиков шестью голами. Особенно мощный перформанс выдал австрийский косовар Шабанхаджай. Нападающий казанской команды забил два мяча и отдал голевую передачу своему напарнику Мирлинду Даку. Дардан открыл счёт уже на пятой минуте, преуспев на подборе и точно пробив с линии штрафной. А затем с двух попыток оформил дубль в середине первого тайма. В активе Шабанхаджая шесть ударов за матч, кроме того, он стал автором пяти пасов под удар и заработал на себе три фола.
Сергей Пиняев, «Локомотив»
У «Локомотива» получилось в 30-м туре скрасить серую весну в РПЛ — железнодорожники неожиданно крупно обыграли крепкий «Акрон» – 4:1. Закопёрщиком разгрома в Самаре стал Пиняев. Сергей заработал приз лучшему игроку матча, а его главным достижением на поле был третий гол в ворота Александра Васютина. Вингер красно-зелёных завершил комбинацию с участием Евгения Морозова и Дмитрия Баринова, пробив на паузе. От Пиняева, как от самого яркого, возможно, таланта своего поколения, ждут многого. Этот сезон он завершил с пятью голами и семью голевыми передачами в 28 матчах. Солидные цифры?
Лучшим в туре был другой игрок
На звание героя 30-го тура РПЛ могли бы претендовать и несколько футболистов, не включённых нами в список основных кандидатов. Например, Виллиан Роша и Иван Обляков из ЦСКА, Диего Коста из «Краснодара», Нино из «Зенита», Наиль Умяров из «Спартака», Евгений Морозов из «Локомотива» и Иван Комаров из «Ростова». Некоторые из них официально признавались лучшими игроками матчей своих команд, но на вкус и цвет, как известно, товарищей нет. Кого, на ваш взгляд, мы незаслуженно забыли? Делитесь собственным мнением!
Мойзес, ЦСКА
После зимних сборов и перехода ЦСКА на тактическую схему 4-4-2 с «ромбом» в центре поля Мойзес, вернувшийся на левый край обороны, превратился в суперзащитника. Бразилец – на кураже, «зажигает» в каждом матче. Вот и в игре с «Пари НН» был очень хорош, хотя, как мы видим, не всех легионеров РПЛ мотивирует задача борьбы за бронзу. Однако у Мойзеса полный порядок с настроем. Он выиграл 65% единоборств, отдал 90% точных передач, поучаствовал в атаке, которая завершилась назначением пенальти в пользу ЦСКА, и вынес из своих ворот летевший в сетку мяч.
Брайан Мансилья, «Оренбург»
Мансилья не опустил рук, несмотря на вылет «Оренбурга», даже в проигранном матче с «Рубином» (2:4) оказался одним из лучших. У аргентинского вингера – гол и голевая передача. Брайан помог своей команде совершить камбэк с 0:2, правда, потом оренбуржцы опять развалились. В первом случае Мансилья ассистировал Химми Марину, а во втором открылся под кросс, пробил головой и потом сам же дослал мяч в сетку. Аргентинец нанёс четыре удара за матч, отдал четыре паса под удар, выиграл 9 из 16 единоборств, совершил три обводки и шесть успешных оборонительных действий.
Андрей Мостовой, «Зенит»
Атакующий полузащитник «Зенита» сделал многое, чтобы последний матч сине-бело-голубых в этом сезоне превратился в «золотой». Прежде всего оформил дубль, пусть даже оба гола – с пенальти. Мостовой очень хладнокровно реализовал 11-метровые в ответственный момент, переигрывая голкипера Вадима Ульянова. Кроме того, Андрей поучаствовал в создании ещё нескольких опасных моментов. Он нанёс пять ударов по воротам «Ахмата», тем не менее с игры не забил. Едва не стал автором голевого паса. Но усилий Мостового оказалось недостаточно – «Зенит» впервые за шесть лет остался без титула.
Густаво Мантуан, «Зенит»
Бразильский легионер, окончательно превратившийся в «Зените» в правого защитника, стал одним из лучших игроков матча с «Ахматом». Именно Мантуан заработал второй пенальти в ворота грозненцев, подключившись в атаку и получив по ногам в штрафной. Ещё впечатляет статистика выигранных Густаво единоборств – 100% (шесть из шести). Тем более с учётом того, что его оппонентом был дриблёр Лечи Садулаев. Мантуан отдал шесть точных длинных передач из семи и три паса под удар, совершил две обводки и пять успешных оборонительных действий.