«Челси» разбил мечту главной сенсации АПЛ. А Эмери драматично остался без ЛЧ!

«Ноттингем Форест» ограничился только Лигой конференций. Рассказываем, кто из английских клубов в какой европейский турнир пробился.

С чемпионством в Англии давно всё ясно. Как и с теми, кто отправится покорять Чемпионшип. А вот за путёвки в Лигу чемпионов к 38-му туру намечалась бойня. «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм», выигравший Лигу Европы, их уже добыли. Вакантными оставались три позиции. На них претендовали «Манчестер Сити» (68 очков), «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Челси» (по 66) и «Ноттингем Форест» (65). Двое последних как раз и сошлись в ключевом личном противостоянии.

Обе команды устраивала только победа. Однако если лондонцы в случае ничьей всё равно могли надеяться на осечку «Виллы» или «Ньюкасла», то заваливший финиш сезона «Ноттингем Форест» рассчитывал только на себя. Слишком уж фантастическим выглядел бы его прыжок в зону ЛЧ в случае ничьей. В итоге расклады считать не пришлось.

«Челси» снова пришлось обойтись без дисквалифицированного Джексона, и впереди вышел Нету. А Санчо вернулся не только в заявку, но и в основу. Поначалу «лесники» владели инициативой и чаще забегали в чужую штрафную, тем не менее обе команды играли осторожно и практически не создавали остроты впереди. Общие 0,08 xG к 25-й минуте довольно красноречивы.

Дебютный момент возник только к исходу получаса, когда Нету плохо замкнул навес Мадуэке. Зеркально Вуд не подстроился под закидушку Айны, и на этом в первом тайме всё. Чувствовалась скованность огромным турнирным напряжением.

В перерыве футболисты наверняка узнали ход параллельных матчей: «Ман Сити» побеждал «Фулхэм» (1:0), «Ньюкасл» катал нули с «Эвертоном», а «Вилла» — с «Ман Юнайтед». Только вот Мартинес схватил прямую красную, так что шансы бирмингемцев стремительно таяли. Что было на руку «Челси» и «Ноттингем Форест».

«Ноттингем Форест» — «Челси» Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Новостями больше вдохновились лондонцы, устроив серьёзное давление в дебюте второй половины. Оно логично завершилось голом. Кукурелья закинул на Нету, и тот покатил мимо Селса на дальнюю штангу, куда набежал Колуилл. Ливаю оставалось попасть в пустые ворота.

«Ноттингем Форест» старался, боролся и лез вперёд. Одного желания оказалось мало — счёт больше не менялся. Хотя Селс в добавленное время рванул вперёд и с середины поля закидывал на Вуда, а тот вываливался на дуэль с Санчесом. Корявый выстрел выше перекладины заруинил ничью.

Крис Вуд Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Самое удивительное, что «Ньюкасл» (0:1) с «Виллой»-то (0:2) проиграли! То есть всё было в руках «Ноттингем Форест». В результате — лишь путёвка в Лигу конференций. В ЛЧ пробились «Ман Сити» (2:0), «Челси» и «Ньюкасл», в Лигу Европы — «Астон Вилла».

«Ноттингем Форест» и так прыгнул выше головы. Попадание в любой еврокубок — однозначно успех. И всё равно, если вспомнить ход команды по турниру — а после 22 туров она делила вторую строчку с «Арсеналом» — финал сказки получился разочаровывающим.