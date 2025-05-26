Сборная 30-го тура РПЛ. Чемпионы «Краснодара», вратарь «Спартака» и реактивный Пиняев

Очередной сезон РПЛ — всё. Мы узнали, кто стал чемпионом, а кто вылетел в Первую лигу по спортивному принципу. Составили символическую сборную по итогам заключительного тура. Игроки расставлены в условной тактической схеме 3-4-4, а тренер представляет чемпионский клуб.

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»)

«Спартак» легко раскатал «Химки» — убедительная победа с разницей в пять мячей – 5:0. Однако нельзя сказать, что у Максименко не было работы. Подмосковная команда нанесла шесть ударов в створ, но не забила ни разу. В первом тайме вратарь «Спартака» спас хозяев после удара Антона Заболотного из штрафной площади. Ближе к концу встречи Максименко в эффектном прыжке вытащил мяч, который летел в самый угол после дальнего удара Резиуана Мирзова. У Александра потрясающие цифры в сезоне — 15 «сухарей» в 27 матчах.

Центральный защитник: Нино («Зенит»)

Конечно, «Ахмат» не доставил «Зениту» серьёзных проблем в прошедшем матче. Достаточно сказать, что гости ни разу не пробили в створ. Тем не менее Нино был хорош у своих ворот — пять выносов мяча из штрафной площади, четыре выигранных верховых единоборства, один перехват, один заблокированный удар. А ещё защитник заработал на себе два фола, один из них привёл к назначению пенальти. «Зенит» разгромил соперника, однако этого не хватило, чтобы стать чемпионом в седьмой раз подряд.

Центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА)

ЦСКА мощно провёл весеннюю часть сезона и завершил чемпионат с бронзовыми медалями. В заключительном туре армейцы отыграли «на ноль». Правда, это произошло во встрече с одним из аутсайдеров лиги — «Пари НН». Роша был привычно хорош в верховых единоборствах — выиграл шесть из семи. А ещё у бразильца три перехвата, три выноса мяча из штрафной площади и 92% точных передач. На этот раз Роша смотрелся куда более уверенно, чем в предыдущем матче с «Локомотивом».

Центральный защитник: Диего Коста («Краснодар»)

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. «Быки» «засушили» московское «Динамо» и прервали голевую серию соперника из 23 матчей. Бело-голубые нанесли всего два удара в створ и наиграли на 0,16 ожидаемого гола. Коста выиграл три верховых единоборства и совершил восемь выносов из своей штрафной площади. Диего стал удачным приобретением для «Краснодара» — не зря прошлым летом за него выложили € 7,5 млн.

Правый полузащитник: Сергей Пиняев («Локомотив»)

20-летний футболист ярко показал себя в концовке — четыре матча подряд с результативными действиями. Пиняев забил «Оренбургу», а потом отметился голевыми передачами во встречах с «Факелом» и ЦСКА. Теперь же Сергей оформил пятый гол в сезоне — на этот раз в игре с «Акроном» (4:1) в Самаре. Нынешняя кампания — самая успешная в карьере молодого футболиста. Пиняев впервые добрался до отметки в 12 (5+7) результативных действий за сезон. Очень любопытно, как Сергей покажет себя в новом чемпионате.

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Сперцян — один из основополагающих футболистов нынешнего «Краснодара». Символично, что именно Эдуард стал автором заключительного гола чемпионской команды в сезоне, пусть и с пенальти. Перед этим футболист сборной Армении ассистировал Никите Кривцову. Это уже пятый матч в сезоне, когда Сперцян набирает больше одного очка по системе «гол+пас». В заключительном туре Эдуард четыре раза успешно применил дриблинг, заработал на себе два фола и отдал две передачи под удар. Сперцян помог «Краснодару» стать чемпионом. Теперь ждём его отъезда в Европу?

Центральный полузащитник: Иван Обляков (ЦСКА)

Армейцы не потерпели ни одного поражения на весеннем отрезке в РПЛ и благодаря этому оказались в топ-3. Обляков — автор победного гола в заключительном для ЦСКА матче РПЛ с «Пари НН» (2:0). Иван реализовал пенальти и прервал серию из пяти матчей без голов. У него 91% точных передач, четыре удара, одна успешная обводка, одно выигранное верховое единоборство и одна передача под удар. Кстати, главный тренер ЦСКА Марко Николич после игры сказал, что не сомневался в Облякове перед 11-метровым. И это несмотря на то что полузащитник не реализовал пенальти в кубковой игре с «Зенитом».

Левый полузащитник: Маркиньос («Спартак»)

Бразилец завершил сезон без единого забитого мяча в РПЛ. С другой стороны, Маркиньос насобирал 10 результативных передач. Три из них пришлись на встречу с «Химками». Манфред Угальде, Ливай Гарсия и Роман Зобнин превратили пасы южноамериканца в голевые. Для Маркиньоса это лучший матч в РПЛ с точки зрения количества результативных действий. Бразилец нанёс два удара в створ ворот, отдал 91% точных передач, совершил два перехвата и заработал три фола. Три голевые передачи за матч — лучший результат для футболистов «Спартака» с 2019 года.

Правый нападающий: Дардан Шабанхаджай («Рубин»)

«Рубин» и «Оренбург» порадовали зрителей в Казани результативным футболом — забили шесть мячей на двоих – 4:2 в пользу хозяев. В трёх голах поучаствовал Шабанхаджай. Австриец дважды забил сам и один раз ассистировал Мирлинду Даку — на тот момент со стартового свистка прошло всего 24 минуты. Дардан нанёс три удара в створ, отдал пять ключевых передач, заработал на себе три фола и совершил один перехват. Ни один другой футболист «Рубина» за последние три года не завершал матч с тремя результативными действиями.

Центральный нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Именно гол Кордобы в матче с московским «Динамо» (3:0) стал «золотым». «Краснодар» ни разу не забил в первой половине, зато открыл счёт почти сразу после перерыва. Колумбиец оказался в нужном месте и наказал вратаря Андрея Лунёва за ошибку. Джон дебютировал в РПЛ в 2021 году и забил 47 мячей. С момента его дебюта в лиге ни один другой футболист не добрался до этой отметки. В матче с «Динамо» Кордоба нанёс два удара в створ, выиграл три верховых единоборства и заработал на себе пять фолов.

Левый нападающий: Брайан Мансилья («Оренбург»)

Мансилья впервые в сезоне набрал больше одного очка по системе «гол+пас» по итогам одного матча. В Казани Брайан сначала ассистировал Химми Марину, а потом забил сам. Правда, этих подвигов не хватило даже для того, чтобы команда не проиграла. Мансилья отдал четыре передачи под удар, выполнил три успешные обводки, выиграл два верховых единоборства и совершил два перехвата. Брайан — самый результативный футболист в истории «Оренбурга» в РПЛ (12 забитых мячей и 13 голевых передач).

Тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»)

«Краснодар» стал чемпионом России по итогам прошедшего тура. Естественно, Мусаев заслужил попадание в наш список после такого невероятного успеха. К перерыву «Краснодар» занимал второе место в онлайн-таблице, а потом забил три мяча во второй половине и забрал золотые медали. Мало кто верил, что второй заход Мусаева в команду приведёт к такому результату. Но он обошёл всех, включая «Зенит», и вписал своё имя в историю. Интересно, как изменится «Краснодар» в межсезонье и какой результат покажет в новом чемпионате.

Сборная 30-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 30-го тура РПЛ Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

В заключительном туре было немало и других достойных кандидатов. Упоминания заслуживают Доминик Ороз («Крылья Советов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Никита Кривцов («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Андрей Мостовой и Педро (оба – «Зенит»).