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Краснодар — Динамо, Зенит — Ахмат, Спартак — Химки, ЦСКА — Пари НН, Акрон — Локомотив: разбор судейства 30-го тура РПЛ, ошибки

«Очень странно. Арбитры были сильно не уверены в себе». Разбор судейства в 30-м туре РПЛ

Михаил Рождественский
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Фото: fc-zenit.ru
Разбор судейства в 30-м туре РПЛ
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Экспертиза Игоря Федотова.

Сезон в РПЛ — всё! В 30-м туре мы получили горячую развязку, нового чемпиона в лице «Краснодара» и кучу других ярких событий. На судей пришлась максимальная ответственность: любая ошибка — и пострадавший клуб возложит всю вину на тебя. Как они справились под таким прессом?

Специально для «Чемпионата» судейство в 30-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.

Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.

0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
Разбор судейства в предыдущем туре РПЛ:
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«Краснодар» — «Динамо» — 3:0

На 19-й минуте Чистяков, находясь в хорошей позиции, должен был назначить 11-метровый удар в ворота «Динамо». Потом прошла проверка VAR, и зафиксировали офсайд. Но до этого арбитру надо было самостоятельно назначать 11-метровый.

На 90+ — открытый момент для Чистякова, он не увидел руку игрока «Динамо» в штрафной. После вмешательства VAR назначил пенальти, но не показал жёлтую. Многие посчитали, что это вообще красная за лишение явной возможности забить гол, потому что ворота была пустыми и полёт мяча прервала именно рука. Но сейчас за такое не удаляют, поскольку защитник не сыграл по-вратарски. Это срыв перспективной атаки.

Оценка Чистякова — 7,9 (8,5).

Артём Чистяков

«Зенит» — «Ахмат» — 3:0

На 22-й минуте Иванов пропустил момент: игрок «Ахмата» тянул соперника за футболку, была длительная задержка. Иванова можно понять: он отвернул голову, и в момент подачи, когда арбитр переводил взгляд, игрок «Зенита» уже лежал. Но это неназначение 11-метрового. Ошибку исправили после вмешательства VAR.

На 45+3-й минуте Иванов был в открытой позиции, однако для него момент в штрафной «Ахмата» не нарушение. И жестом, и голосом он показывал, что была игра в мяч. Для второго ассистента это всё же был фол. Понять, где произошёл контакт, из-за ракурса было сложновато, поэтому, скорее всего, ассистент просто донёс Иванову, что это нарушение и штрафной удар. Карасёв на VAR вмешался — фол был в штрафной. Вопрос только один: почему для Иванова это не нарушение? Не проконтролировал, хотя мог улучшить позицию.

Оценка Иванова — 7,9 (8,5).

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ЦСКА — «Пари НН» — 2:0

Момент с рукой у «Пари НН» — сложный. Казарцев не мог ничего видеть, потому что ему перекрывали обзор игроки нападения и обороны. Он смотрел в спины, и только камера из-за ворот показала, что футболист «Пари НН» не сыграл головой и мяч попал ему в руку. VAR позвал, и Казарцев назначил 11-метровый. Здесь вопросов к арбитру нет: куда ни беги — не увидишь.

Оценка Казарцева — 8,4.

Василий Казарцев

«Спартак» — «Химки» — 5:0

Хорошая работа Егорова. Несложная игра, но такое тоже надо уметь не испортить. Разбирался в единоборствах, был близко к моментам, хоть это и не всегда оправданно.

Оценка Егорова — 8,4.

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«Факел» — «Крылья Советов» — 1:1

На 82-й минуте — сложный эпизод для понимания, попал мяч в руку или нет. Плюс игрок «Факела», который скидывал мяч, перекрывал Сухому обзор. Можно ли было улучшить позицию — сложно сказать. Она и так была неплохой. Рука футболиста «Крыльев» находилась не в естественном положении и увеличивала площадь тела. VAR в лице Фёдорова вмешался, и Сухой назначил 11-метровый. Даже на повторе сложно увидеть само касание, но разобрались.

Оценка Сухого — 8,4.

Алексей Сухой

«Акрон» — «Локомотив» — 1:4

Вторая игра в сезоне для Машлякевича — и вторая игра с ошибками. Первый момент — это тот случай, когда арбитр всё видит, но неправильно оценивает. Вратарь «Акрона» завалил соперника. Машлякевич находился в штрафной, всё было открыто, однако арбитр продолжил игру. Поменял решение только после повтора. Почему не поверил себе на поле? Мне это непонятно.

На 27-й минуте Машлякевич правильно разобрался. Догнал и увидел, что игрок «Акрона» подыграл себе рукой и забил гол. Верно отменил взятие ворот и назначил штрафной.

На 81-й минуте мяч попал в руку защитника «Локомотива». Машлякевич находился напротив и всё видел. «Локомотив» забрал мяч, быстрая атака, и футболист гостей упал в штрафной. Как таковой грубости со стороны защитника не было, игрок «Локомотива» уже прострелил, влияния от соперника уже не было. VAR позвал Машлякевича и показал ему оба момента. В итоге штрафной в пользу «Акрона» и жёлтая игроку «Локомотива». Согласен с жёлтой — рядом находился ещё один защитник, который мог вступить в единоборство с нападающим. Это не лишение явной возможности забить гол.

Оценка Машлякевича — 7,9.

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«Рубин» — «Оренбург» — 4:2

Весёлая игра досталась Кукуляку. Хорошая работа. Нестабильный год для Кукуляка, но ничего — старается, характер и терпение есть, доказывает.

Оценка Кукуляка — 8,4.

Евгений Кукуляк

«Динамо» Махачкала — «Ростов» — 1:1

На 58-й минуте — сложный момент. Кукуяну всё перекрывали игроки. Один внизу, другой скачет, третий пытается отобрать мяч. Арбитр назначил штрафной в пользу «Ростова» и показал жёлтую Касинтуре. Москалёв на VAR правильно вмешался и позвал на серьёзное нарушение правил. Был наступ. В итоге Кукуян поменял решение и показал игроку «Динамо» красную. Оценка не снижается, потому что такое можно было увидеть только по одной из камер.

Оценка Кукуяна — 8,4.

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Очень странный тур. Сильно удивило самое большое количество вмешательств VAR. Девять — это очень много. Я думаю, что судьи были сильно в себе не уверены и отдали всё видеоассистентам. Были сложные моменты, но были и простые, где арбитры занимали правильную позицию и всё равно трактовали единоборства неправильно. Из-за этого тур сложно оценивать — приходится смотреть на расположение и думать, что судья мог сделать и что не мог. Волнение? Не может быть. Если только у Чистякова — из-за статуса матча. Почему волновался Иванов — непонятно. Машлякевич? Видимо, долго не судил. Но это уже проблемы арбитров: если не дают назначения, надо в себе разбираться в первую очередь. VARовский тур.

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