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Чемпионат Италии, Серия А: Венеция — Ювентус — 2:3, Торино — Рома — 0:2, Лацио — Лечче — 0:1, обзор матчей, 25 мая 2025

«Ювентус» эпично залетел в ЛЧ! А последняя победа в карьере Раньери не принесла счастья
Анатолий Романов
«Ювентус» эпично залетел в ЛЧ!
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«Рома» сыграет в Лиге Европы. А «Лацио», боровшийся за путёвку в Лигу чемпионов, вообще пролетел мимо еврокубков.

В Серии А только в заключительном туре определился последний участник Лиги чемпионов. На место в топ-4 и путёвку в главный еврокубок претендовали «Ювентус», «Рома» и «Лацио». Лучшая из этих команд должна была присоединиться в ЛЧ к новому чемпиону Италии «Наполи», «Интеру» и «Аталанте». Все матчи, разумеется, начинались в одно время. «Ювентус» опережал на очко «Рому» и на два – «Лацио», но туринцы и команда Клаудио Раньери играли на выезде, а вот «Лацио» – в Риме.

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«Ювентус» с трудом выплыл в Венеции

Италия — Серия А . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
2 : 3
Ювентус
Турин
1:0 Фила – 2'     1:1 Йылдыз – 25'     1:2 Коло Муани – 31'     2:2 Хапс – 55'     2:3 Локателли – 73'    

«Венеция» вышла на встречу с «Ювентусом» как на последний бой. Ведь в этот вечер определялся не только четвёртый участник Лиги чемпионов от Италии, но и команды, вылетающие в Серию В. «Венеция» отставала на два очка от спасительного 19-го места – там находился «Лечче», у которого было столько же очков, сколько и у шедшего 18-м «Эмполи». В немного более выгодном положении находилась «Парма», однако тоже не чувствовала себя комфортно. Интригу аутсайдеры Серии А закрутили что надо!

Матч «Венеции» с «Ювентусом»

Матч «Венеции» с «Ювентусом»

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Сумасшедший настрой «Венеции» вылился в быстрый гол уже на второй минуте. Левый латераль Хапс забрал подбор, сделал пас и рванул в штрафную под ответную передачу, после чего покатил на центрфорварда Филу. Чех опередил защитника и точно пробил в касание.

Получив пощёчину, «Ювентус» завёлся. Вскоре Байо забил из-за штрафной, но коснулся мяча рукой перед ударом – гол отменили. Тем не менее на 25-й минуте туринцы отыгрались. Камбьязо быстро выбросил аут на Йылдыза, а турок влетел в штрафную и решил эпизод за счёт индивидуального мастерства. Второй гол «Ювентуса» на исходе получаса тоже пришёл с аута – только в исполнении «Венеции». У игрока хозяев, делавшего вынос, случилась срезка. Мяч тут же доставили до Коло Муани, и зимний новичок забил свой восьмой гол в чемпионате Италии.

Тем не менее «Венеция» не сдалась. Команда Эусебио Ди Франческо сравняла счёт вскоре после перерыва. Оборона «Ювентуса» прозевала заброс за спины и пас на второй темп, а всё тот же неутомимый Хапс здорово поддержал атаку. После его удара мяч рикошетом от защитника влетел в сетку. В этот момент «Ювентус» выпал из зоны Лиги чемпионов. Вернули туринцев в топ-4 Консейсау, заработавший пенальти (запутал дриблингом и заставил сфолить Кавилью), и Локателли, который хладнокровно реализовал 11-метровый. Минимальную победу туринцы всё-таки удержали – будут в ЛЧ.

Раньери завершил карьеру победой, но «Роме» этого мало

Италия — Серия А . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 2
Рома
Рим
0:1 Паредес – 18'     0:2 Салемакерс – 53'    

На пути «Ромы» стоял «Торино» экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли, у которого уже не было турнирной мотивации. Середняк Серии А продержался против команды Раньери всего 17 минут. Затем римляне заработали пенальти. Неаккуратно сыграл в собственной штрафной защитник Дембеле, который совершил наступ на ногу Салемакерсу. 11-метровый реализовал бывший полузащитник «Зенита» Паредес. Аргентинец пробил на средней высоте, близко к штанге, так что фактически не оставил шансов голкиперу Милинковичу-Савичу на сейв.

Клаудио Раньери

Клаудио Раньери

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

В начале второго тайма «Рома» фактически сняла вопросы о победителе. Соуле поймал кураж и «делал разницу». После подачи вингера Салемакерс забил ударом головой от земли. Затем и сам аргентинец мог стать автором гола – зарядил в перекладину. А когда третий мяч положил Кристанте, его отменили из-за офсайда Анхелиньо. «Торино» просто смирился с поражением. Раньери красиво завершил свою тренерскую карьеру в «Роме», но легенде, конечно, было грустно в этот вечер. Его команда попала только в Лигу Европы, где сыграет вместе с обладателем Кубка Италии «Болоньей».

«Лацио» проиграл борьбу даже за Лигу конференций

Италия — Серия А . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 1
Лечче
Лечче
0:1 Кулибали – 43'    
Удаления: Романьоли – 90+3' / Пьеротти – 45+2'

Команда Марко Барони, как и «Ювентус», столкнулась с серьёзным сопротивлением борца за выживание. В первом тайме «Лечче» нанёс даже больше ударов, чем «Лацио». И в итоге забил – на 44-й минуте. Потеря Хилы при выходе из обороны дорого стоила римлянам: Крстович вырезал передачу на Кулибали, а опорник протолкнул мяч в сетку. Это его первый гол в сезоне Серии А. Однако перед перерывом, уже в компенсированное время, удаление за две жёлтые карточки заработал форвард «Лечче» Пьеротти.

Во втором тайме «Лацио» давил со страшной силой. «Лечче» вдесятером держался из последних сил, а их голкипер Фальконе творил настоящие чудеса в воротах – тащил всё, что можно и нельзя. В концовке болельщики римлян думали уже не о Лиге чемпионов, а о том, чтобы вообще попасть в еврокубки. В параллельном матче «Фиорентина» обыгрывала «Удинезе» и обходила «Лацио» по дополнительным показателям. Окончательно добило хозяев удаление на 90+3-й минуте Романьоли. Нанеся 24 удара, «Лацио» так и не забил ни разу. «Фиорентина» получила путёвку в любимую Лигу конференций.

«Лечче» сохранил место в элите, а вылетают из Серии А «Эмполи», «Венеция» и «Монца».

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