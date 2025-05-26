«Барса» красиво закрыла суперсезон. У Левандовского — дубль за три минуты в Бильбао!

Но сколько же моментов каталонцы упустили в матче с «Атлетиком»!

«Атлетик» устроил чемпионский коридор «Барсе». Каталонцы ответили тем же для 36-летней баскской легенды де Маркоса, провожая его на последний матч в карьере. В турнирном плане обеим командам напрягаться было незачем. И всё равно сезон они завершили красиво.

Составы логично получились смешанными. Эрнесто Вальверде оставил на лавке Вивиана, Сансета, Прадоса и Гурусету. Ханс-Дитер Флик — выпустил Пенью, Гави и Фермина. Последний как раз ассистировал Левандовскому под эстетский гол на 14-й минуте: поляк выбежал на дуэль с Симоном и перекинул его изящным черпачком.

А на 18-й Роберт оформил дубль. Гомес закрывал ближнюю штангу при угловом Рафиньи и случайно скинул головой на дальнюю, где и находился Левандовски. Получился царский самострельный ассист.

Роберт Левандовски Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

При этом «Атлетик»-то создавал не меньше! Тот же Гомес забил первым. Но перед этим Берренгер забрался в офсайд. Резко смещался в центр и обыгрывал Гарсию Нико Уильямс — подкачал удар. А Саннади вообще исполнил праймового Никиту Баженова, промазав по пустым воротам с близкого расстояния.

Дай Мароану ещё 10 таких шансов — реализует большинство. Хотя… он же под конец тайма испортил выход один на один: промедлил, качнул Араухо и потерял равновесие, коряво пробив левее створа. Вот что такое «не идёт, и всё тут».

Педри и Мароан Саннади Фото: Ricardo Larreina/Zuma/ТАСС

Продолжился ли парад упущенных возможностей во второй половине? Разумеется. Более того, он стал мощнее, потому что подключилась «Барса»! Левандовскому после прострела Рафиньи никто не мешал прошить ближний угол. Мимо! Позже Роберт мчал к воротам и оказался накрыт набежавшим сзади Берчиче. Ямаль перехватил мяч у чужой штрафной и тоже промазал. Потом — ещё разок. В другой раз — уже нет. Тогда в дело вступил Симон.

Саннади хотел перекинуть Пенью в стиле Левандовского и не смог. Ладно арбитр свистнул офсайд. В створ из выгодной позиции вновь не попал Нико Уильямс. Кубарси сжалился над басками и едва не оформил автогол — его аннулировала перекладина вслед за спасением Пеньи.

Оскар де Маркос Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Получилось безумно весело! На 88-й минуте де Маркос покинул поле со слезами на глазах. Финала красивее придумать трудно. И всё же завершилось всё реализованным Ольмо пенальти из-за фола на нём же от Берчиче.

Ранее «Атлетик» не пропускал в Ла Лиге больше двух раз. Если бы Саннади и компания не проявили себя транжирами, баски даже при таких исходных могли бы рассчитывать на ничью: из девяти ударов лишь один пришёлся в створ.