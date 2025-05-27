Итоговая таблица ошибок судей РПЛ. «Спартак» и «Локомотив» — самые везучие клубы

В прошедший уикенд прошёл заключительный тур РПЛ в сезоне-2024/2025. Пришло время выкатить итоговую таблицу с ошибками судей. Кому повезло больше других, а кому меньше? В таблице приведены данные на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
В 30-м туре арбитры обошлись без ошибок, поэтому таблица была сформирована ещё неделю назад.
Итоговая таблица ошибок судей
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Химки»
|4
|0
|-4
|«Динамо» Москва
|3
|0
|-3
|«Оренбург»
|3
|1
|-2
|«Акрон»
|2
|0
|-2
|«Динамо» Махачкала
|3
|2
|-1
|«Крылья Советов»
|4
|4
|0
|«Ростов»
|2
|2
|0
|«Зенит»
|1
|1
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Ахмат»
|2
|2
|0
|ЦСКА
|0
|1
|+1
|«Пари НН»
|3
|4
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Факел»
|1
|3
|+2
|«Спартак»
|0
|3
|+3
|«Локомотив»
|0
|4
|+4
А теперь давайте сравним таблицу с той, что была год назад. В прошлом сезоне арбитры совершили сразу пять ошибок против «Спартака», в этом — ни одной. Почувствуйте разницу. Тогда соотношение составило «-4», то есть ошибок в пользу «Спартака» было на четыре меньше, чем ошибок в пользу его соперников. А теперь этот показатель совсем другой — «+3».
Для «Зенита» (0) и ЦСКА (+1) этот сезон сложился намного лучше, чем предыдущий. Год назад у петербуржского клуба соотношение ошибок составило «-4», у московского — «-3». В прошлом сезоне самыми везучими были «Ахмат», «Рубин», «Факел» и «Крылья Советов». Судьи совершили в их пользу на четыре ошибки больше, чем в пользу соперников. «Факел» снова попал в тройку самых везучих клубов с показателем «+2». Выше него только «Локомотив» (+4) и «Спартак» (+3).
Новичкам РПЛ – «Акрону», махачкалинскому «Динамо», «Химкам» – в этом сезоне пришлось непросто. Каждый из них завершил чемпионат с минусовой разницей ошибок судей.