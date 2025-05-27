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РПЛ, итоговая таблица ошибок судей: против каких команд арбитры ошибаются чаще всего, Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо

Итоговая таблица ошибок судей РПЛ. «Спартак» и «Локомотив» — самые везучие клубы
Кирилл Закатченко
Итоговая таблица ошибок судей в РПЛ
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А вот новичкам лиги пришлось гораздо сложнее.

В прошедший уикенд прошёл заключительный тур РПЛ в сезоне-2024/2025. Пришло время выкатить итоговую таблицу с ошибками судей. Кому повезло больше других, а кому меньше? В таблице приведены данные на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

В 30-м туре арбитры обошлись без ошибок, поэтому таблица была сформирована ещё неделю назад.

Разбор судейства в заключительном туре:
«Очень странно. Арбитры были сильно не уверены в себе». Разбор судейства в 30-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Очень странно. Арбитры были сильно не уверены в себе». Разбор судейства в 30-м туре РПЛ

Итоговая таблица ошибок судей

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Химки»40-4
«Динамо» Москва30-3
«Оренбург»31-2
«Акрон»20-2
«Динамо» Махачкала32-1
«Крылья Советов»440
«Ростов»220
«Зенит»110
«Рубин»000
«Ахмат»220
ЦСКА01+1
«Пари НН»34+1
«Краснодар»01+1
«Факел»13+2
«Спартак»03+3
«Локомотив»04+4

А теперь давайте сравним таблицу с той, что была год назад. В прошлом сезоне арбитры совершили сразу пять ошибок против «Спартака», в этом — ни одной. Почувствуйте разницу. Тогда соотношение составило «-4», то есть ошибок в пользу «Спартака» было на четыре меньше, чем ошибок в пользу его соперников. А теперь этот показатель совсем другой — «+3».

Для «Зенита» (0) и ЦСКА (+1) этот сезон сложился намного лучше, чем предыдущий. Год назад у петербуржского клуба соотношение ошибок составило «-4», у московского — «-3». В прошлом сезоне самыми везучими были «Ахмат», «Рубин», «Факел» и «Крылья Советов». Судьи совершили в их пользу на четыре ошибки больше, чем в пользу соперников. «Факел» снова попал в тройку самых везучих клубов с показателем «+2». Выше него только «Локомотив» (+4) и «Спартак» (+3).

Новичкам РПЛ – «Акрону», махачкалинскому «Динамо», «Химкам» – в этом сезоне пришлось непросто. Каждый из них завершил чемпионат с минусовой разницей ошибок судей.

Итоговая таблица ошибок судей в прошлом сезоне:
«Спартак» и ЦСКА пострадали от судей больше всех в РПЛ. Итоговая таблица ошибок в сезоне
«Спартак» и ЦСКА пострадали от судей больше всех в РПЛ. Итоговая таблица ошибок в сезоне
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