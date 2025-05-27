Итоговая таблица ошибок судей РПЛ. «Спартак» и «Локомотив» — самые везучие клубы

В прошедший уикенд прошёл заключительный тур РПЛ в сезоне-2024/2025. Пришло время выкатить итоговую таблицу с ошибками судей. Кому повезло больше других, а кому меньше? В таблице приведены данные на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

В 30-м туре арбитры обошлись без ошибок, поэтому таблица была сформирована ещё неделю назад.

Итоговая таблица ошибок судей

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Химки» 4 0 -4 «Динамо» Москва 3 0 -3 «Оренбург» 3 1 -2 «Акрон» 2 0 -2 «Динамо» Махачкала 3 2 -1 «Крылья Советов» 4 4 0 «Ростов» 2 2 0 «Зенит» 1 1 0 «Рубин» 0 0 0 «Ахмат» 2 2 0 ЦСКА 0 1 +1 «Пари НН» 3 4 +1 «Краснодар» 0 1 +1 «Факел» 1 3 +2 «Спартак» 0 3 +3 «Локомотив» 0 4 +4

А теперь давайте сравним таблицу с той, что была год назад. В прошлом сезоне арбитры совершили сразу пять ошибок против «Спартака», в этом — ни одной. Почувствуйте разницу. Тогда соотношение составило «-4», то есть ошибок в пользу «Спартака» было на четыре меньше, чем ошибок в пользу его соперников. А теперь этот показатель совсем другой — «+3».

Для «Зенита» (0) и ЦСКА (+1) этот сезон сложился намного лучше, чем предыдущий. Год назад у петербуржского клуба соотношение ошибок составило «-4», у московского — «-3». В прошлом сезоне самыми везучими были «Ахмат», «Рубин», «Факел» и «Крылья Советов». Судьи совершили в их пользу на четыре ошибки больше, чем в пользу соперников. «Факел» снова попал в тройку самых везучих клубов с показателем «+2». Выше него только «Локомотив» (+4) и «Спартак» (+3).

Новичкам РПЛ – «Акрону», махачкалинскому «Динамо», «Химкам» – в этом сезоне пришлось непросто. Каждый из них завершил чемпионат с минусовой разницей ошибок судей.