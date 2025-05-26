«Реал» при Алонсо изменится до неузнаваемости. Аргументы мощные

«Реал» в следующем сезоне будет не узнать. Мадридцы завершили нынешний с одним лишь Суперкубком УЕФА и отпустили Карло Анчелотти в сборную Бразилии, чтобы максимально прокачаться с Хаби Алонсо. Как именно? Давайте прикинем.

Действительно ли Алонсо перестроит «Реал» на схему с тремя защитниками?

Алонсо хоть и привык навязывать соперникам собственный сценарий игры, но прекрасно под них адаптируется. Не зря же в его честь назвали улицу в Леверкузене. Баск гибок и не придерживается одной конкретной расстановки. Да, его база — 3-4-3 или 3-4-2-1. Тем не менее совсем не факт, что он станет ломать давно устоявшуюся мадридскую систему. Многие матчи нынешнего сезона Хаби провёл с четвёркой в обороне. Причём весьма статусные. Например, с «Баварией», дортмундской «Боруссией», «Интером» и «Атлетико».

В молодёжке «Реала Сосьедад», откуда баска гениально выдернули в «Байер», он тоже строил игру с четырьмя защитниками. Главное — изменить подход с творческого на системный. Так, чтобы мадридскими козырями стали безумное давление с быстрыми перепасами и переводом во вторую треть поля плюс гегенпрессинг. То есть примерно как у Ханс-Дитера Флика в «Барселоне». Представляете, какими ураганными станут «класико»?

Что каталонцы при немце, что леверкузенцы при Алонсо после потерь на чужой половине мгновенно бросаются в отбор. И задействованы в нём должны быть все: без исключения для атакующих прим вроде Винисиуса и Мбаппе. «Чем больше мы сделаем передач на половине соперника, тем лучше будет позиция для гегенпрессинга. Если мы начнём давить издалека и рванём на чужую половину, наши футболисты будут далеко друг от друга. В таком случае гегенпрессинг невозможен. Необходимо выждать момент и начать контратаку», — объяснял давно великий игрок, но пока ещё начинающий тренер Хаби осенью 2023-го. А потом взломал Бундеслигу.

Хаби Алонсо Фото: Jürgen Fromme — firo sportphoto/Getty Images

51-матчевая беспроигрышная серия «Байера», первая и единственная за 120 лет серебряная салатница, Кубок и Суперкубок Германии, финал Лиги Европы — это на века. В нынешнем сезоне команда сбавила. Однако невозможно постоянно доминировать, будучи конкурентом «Баварии». Железобетонное второе место, 1/8 финала Лиги чемпионов и полуфинал Кубка Германии — тоже весьма достойно. А стартовал-то Хаби с зоны вылета, куда команду завёл его предшественник.

Как рассказывал Джонатан Та, баск даже ставил игрокам «Байера» технику и объяснял совсем уж базовые вещи из репертуара футбольных школ. Ещё раз, речь о «Байере», а не каком-нибудь «Оснабрюке» из третьей немецкой лиги. Техническое оснащение у мадридцев всё же получше, что ускорит процесс мадридской адаптации. Другой вопрос: как на такой подход, если он, конечно, будет, отреагируют Винисиус и товарищи.

Интересен и другой момент. Раньше «Реал» считался самой волевой командой мира. Той, что способна переломить даже, казалось бы, самую безнадёжную ситуацию. Камбэки случались и в сезоне-2024/2025, но вечное чувство «да они сейчас точно забьют» улетучилось. Порой мадридцы сыпались и попросту сваливались на навесы, уже не имея в ростере Бензема и Хоселу.

А теперь вспомните, как Алонсо вывел менталитет некогда «Неверкузена» на недосягаемый уровень. Отыгрыши происходили один за другим. При этом никакого хаоса не наблюдалось: «Байер» продолжал гнуть свою линию, искал шансы и, конечно, находил их. В этом плане союз баска с «Реалом» выглядит максимально интригующим.

Латерали «Реала» станут ультраоружием

Фланги обороны стали самой уязвимой позицией «Реала». Понятно, что дело в потере Карвахаля: Дани провёл удивительный прошлый сезон, а нынешний из-за тяжёлой травмы пришлось практически целиком пропустить. Менди также постоянно находится в лазарете. Да и, прямо скажем, давно не показывает высокий уровень. Не дорос до топ-уровня Фран Гарсия. Васкес — тут вообще без комментариев.

Главной же мощью «Байера» стали как раз латерали. У Гримальдо — 49 голевых действий за два последних сезона во всех турнирах, у Фримпонга — 43. Просто космический уровень. Высокие позиции крайних защитников оставались незыблемыми при любой схеме. В такую систему идеально впишется Александер-Арнольд, не побоявшийся тонны критики от фанатов «Ливерпуля» ради переезда в Мадрид. Англичанин прекрасно продвигает мяч и дирижирует атаками. Как и менее заметный герой с противоположного фланга — 22-летний Альваро Каррерас из «Бенфики». Вспомните того же Гримальдо, там умеют растить левых латералей. AS написал, что трансфер — дело времени, осталось уладить мелкие детали.

В футбол Алонсо должен вписаться и перешедший из «Борнмута» Дин Хёйсен. К 20 годам Дин уже поиграл за взрослую сборную Испании, провёл 30 матчей в АПЛ и 14 — в Серии А за «Ювентус». Он комфортно чувствует себя как в двойке, так и в тройке центральных защитников. Не теряется под давлением и умеет отлично пасовать обеими ногами. Игра головой с его высоченным ростом 197 см — также в комплекте, что поможет и при стандартах у чужих ворот.

Понадобятся и другие новички в оборону — с её-то травматичными обитателями. Рюдигер и особенно Милитао постоянно лечатся. С Алабой по той же причине, как писала Cadena Ser, вообще хотели расторгнуть контракт зимой. Австриец, кто бы мог подумать, отказался.

Перес снова пожадничает или даст Алонсо достойное усиление?

В последние годы старина Флорентино не баловал Анчелотти трансферами, вынуждая итальянца изворачиваться на фоне многочисленных травм его футболистов. Просил ли Алонсо гарантий заметного усиления? Да наверняка. Большой вопрос, случится ли у него с Пересом такая же синергия, как с менеджерами «Байера». Здесь в плюс умение Хаби работать с молодёжью — не просто так же это разглядели в Леверкузене, позвав тренера без опыта на взрослом уровне.

На невероятный уровень при баске вышел не только уже упомянутый Фримпонг, но и ныне желанный для многих гигантов АПЛ Флориан Вирц. При Алонсо круто развился Виктор Бонифасе. Ещё при нём росли во втором «Сосьедаде» Субименди с Туррьентесом. А в молодёжке «Реала» — Хакобо Рамон. Вполне возможно, баск разглядит в дубле нового Рауля Асенсио — год назад о нём никто не знал, теперь Рауль незаменим.

Для тех молодых, кто давно сверкает в основе, назначение Хаби — тоже отличная новость. Особенно для прилично «помаринованных» папой Карло Гюлера с Эндриком. Кто придёт им и остальным на подмогу? В СМИ, как обычно, фигурирует множество слухов. Бывают и откровенно бредовые: как от Fichajes, где в Мадрид отправляют Энцо Фернандеса. В L'Equipe утверждали о сильном интересе к Салиба — это уже куда больше похоже на правду. Вот только «Арсенал» явно упрётся и не захочет отпускать ведущего защитника.

Ангело Штиллер и Вильям Салиба Фото: Getty Images

Другая цель — найти кроосозаменителя. Его бы в Мадрид год назад ещё, конечно. Но хотя бы сейчас. Им, по сведениям Marca, станет опорник «Штутгарта» и сборной Германии Ангело Штиллер. Знаете, что здесь самое интересное? Приобрести его советует… как раз Кроос! Из-за умений контролировать темп игры и выдать роскошный пас. Преемником Тони Штиллера называл и Юлиан Нагельсман. Лишь бы Перес не заблокировал покупку из-за не самого привлекательного внешнего вида полузащитника — огромного носа и «заячьей губы». Как было в случае с Роналдиньо.

AS информировал, что «Реал» заодно впечатлён прогрессом воспитанника Нико Паса в «Комо» Сеска Фабрегаса и хочет активировать опцию обратного выкупа. 6+8 в Серии А — неплохой показатель для 20-летнего парня, который способен быть как разыгрывающим центральным полузащитником (то есть другим кроосозаменителем), так и «десяткой». Ещё и фамилия футбольная — в ротации Пас точно бы не помешал. Другой вопрос, что ему нужна постоянная практика.

Также, если верить AS, Алонсо хотел сохранить ещё на сезон вечного Модрича. Однако тот всё-таки ушёл. Есть и другой негативный момент. К скорому завершению карьеры готовится Карвахаль: «Моя карьера? Это был долгий путь. Моя спортивная карьера уже близится к концу. Надеюсь, что нет, но я должен быть реалистом. Тяжело об этом говорить», — привёл слова Карвахаля OK Mobility. Но уж ещё сезончик-то Дани протянет. Лишь бы повреждения не мешали.

Пригодился бы «Реалу» и высокий нападающий, похожий по стилистике на Бонифасе. Плюс вероятна замена Родриго. Журналист Marca Карлос Каприо говорил, что бразилец якобы устал быть в тени более звёздных партнёров, опечален ролью в команде и хочет её покинуть. Претендентов на него, разумеется, навалом: курсируют слухи про интерес «МЮ», «Арсенала», «Ливерпуля» и «Челси».

Журналист Флориан Плеттенберг верит: мадридцы в случае расставания с Родриго, а дёшево бразильца явно не отпустят, переключатся на Вирца. С учётом успешной работы Алонсо с Флорианом, информация любопытная. Представляете, насколько мощную связку тот составил бы с Беллингемом?

Конкретики маловато, согласны. Но как же интригующе выглядит союз «Реала» и Хаби! Когда-то баск рулил игрой мадридцев в центре поля. Теперь на взлёте его тренерская карьера. В «Байере» у него не было готовых звёзд — таковыми он сделал их сам. На что же он способен с одним из лучших составов в мире? Первые ответы получим на клубном чемпионате мира.