100-летие «Зенита» впечатлило! Ретроматч, игроки на «Вираже» и важный месседж в будущее

«Зенит» проиграл два трофея за год, но слишком много выиграл до этого, чтобы впадать в уныние. Особенно перед юбилейной датой. Ведь её не выбирают. Плюс никто же не мог заранее представить, что она будет чем-то омрачена. По крайней мере, сто лет назад об этом точно не думали. Да, петербуржцы потеряли титул чемпионов России, однако это не помешало закатить роскошное торжество. Пусть и на следующий день после чемпионства «Краснодара».

Главный месседж, который клуб послал общественности в этот день – без прошлого не будет будущего. Поэтому именно историческая тематика стала важной в строительстве концепции всех праздничных мероприятий клуба. И началось всё, естественно, с футбола. Через сутки после того, как «Зенит» обыграл «Ахмат» в РПЛ и занял второе место, на поле «Газпром Арены» вышли уже два других «Зенита» – петербургский и ленинградский. Клуб не приглашал на мероприятие европейских или мировых звёзд и предпочёл сконцентрироваться на себе. Собрали главных легенд за всю историю, разделив их на две команды. Здесь и игроки, помогавшие в завоевании первого чемпионства, Кубка УЕФА, Суперкубка. И те, кто выступал ещё в прошлом веке. И те, кто радовал общественность уже в более современный период. Но всё это в любом случае получилось максимально душевно.

Ведь здорово, когда Аршавин находит передачей Кержакова, а тот врывается в штрафную и забивает! Классно, когда Ловрен в паре с Губочаном тормозят атаки от Погребняка, Быстрова и Домингеса. И невероятно, когда на одной скамейке в качестве главного тренера находятся Анатолий Бышовец, а на другой – Анатолий Давыдов и Сергей Семак. При этом игроки основной команды в этот же момент вместе с фанатским «Виражом» поют песни и кричалки. Это уникальный момент объединения поколений, своего рода катарсис. А когда после матча игроки прошлого подходят к трибунам и слышат то, что слышали много лет назад, случается настоящий буст ностальгии.

Матч легенд «Зенита» Фото: ФК «Зенит»

Но это было только начало праздника. Какое торжество в Петербурге без водных прогулок? Сразу после этого игроки основной команды, ветераны, болельщики погрузились на корабли и отправились в небольшое путешествия до финальной точки. А по дороге у «Петровского» наблюдали ещё один перформанс: на этот раз – пиротехнический, когда вся площадка напротив старого стадиона «Зенита» окрасилась в сине-бело-голубые цвета.

И наконец-то – прибытие в Севкабель порт-локацию, которая до осени будет крепко ассоциироваться с «Зенитом». Ведь клуб открыл там шикарную выставку, посвящённую 100-летию. Вчера её посетили действующие игроки, ветераны и первые болельщики. 2000 квадратных метров, все трофеи, архивные кадры и видео, мультимедиа – это выглядит действительно впечатляюще.

Выставка к 100-летию «Зенита» Фото: ФК «Зенит»

И куда же без концерта – игроки основы вышли на сцену, как и тренерский штаб. Никто не спрашивал о неудачном сезоне, однако Сергей Семак предпочёл сам всё сказать. И таким образом ответить на вопрос, который так или иначе ему наверняка кто-то задал бы.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Конечно, мы все очень переживаем по поводу вчерашнего матча. Но мы обязательно это переживём. Сегодняшний день не повод грустить, а повод отметить день рождения. И не просто день рождения, а юбилей. И не просто юбилей, а 100-летний!»

Уже потом на сцене оказались ветераны, Alblak 52, «Танцы Минус» и другие исполнители. «Зенит» заходит в новый, 101-й год. И каким он будет, мы скоро узнаем.