Лучшие вратари сезона РПЛ. В цифры некоторых сложно поверить

Сезон РПЛ-2024/2025 подошёл к концу. Чемпион, обладатели медалей и вылетевшие клубы определены. Время подводить всевозможные итоги! Сегодня мы рассмотрим статистику вратарей по итогам чемпионата. Кто отбил больше пенальти, а кто сделал больше сейвов? Изучаем.

Сейвы за матч в среднем

Обычно по количеству сейвов лидируют голкиперы клубов из второй части таблицы. Те чаще обороняются и получают удары по своим воротам. Лидер РПЛ – подтверждение тезиса. Лучшим в сезоне-2024/2025 по среднему количеству сейвов среди тех, кто сыграл больше 10 встреч, стал Александр Васютин из «Акрона». В среднем он совершал 4,85 спасения за матч. Также в топ-5 вошли: Никита Кокарев («Химки», 4,05), Николай Сысуев («Оренбург», 3,94), Сергей Волков («Акрон», 3,72) и Никита Медведев («Пари НН», 3,71).

Процент сейвов

Чуть более репрезентативный показатель. Он показывает качество игры голкипера в воротах и его умение справляться с главной задачей – отражать удары. Лучшим стал Евгений Латышонок («Зенит») с 84,4% сейвов. Чуть ниже расположился Васютин (78%). В топ-5 также попали: Станислав Агкацев («Краснодар», 76,8%), Виталий Гудиев («Факел», 75,6%) и Игорь Акинфеев (ЦСКА, 74,6%).

Наименьшее количество пропущенных мячей в среднем

А по этому показателю в топе находятся представители топ-клубов РПЛ. Хотя в пятёрку сильнейших вписался один неожиданный вратарь! Лучший – Латышонок, пропускавший в среднем 0,5 мяча за игру. Следом идут Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Агкацев (оба – по 0,8 мяча), а также Александр Максименко («Спартак», 0,9) и, внимание, Давид Волк («Динамо» Махачкала, 1,1). После рестарта сезона вратарь махачкалинцев потерял место в старте, но первая часть получилась крутой.

«Сухие» матчи

И снова Латышонок! Вратарь «Зенита» провёл наибольшее количество матчей в сезоне-2024/2025 «на ноль» – 15. В тройку также вошли Агкацев и Максименко (у обоих – по 14). А чуть ниже расположились Акинфеев (11) и Ставер с Васютиным (по 7). Солидная разница между четвёркой сильнейших и остальными.

Процент «сухих» матчей

А сколько матчей «на ноль» провели голкиперы от общего количества встреч? В топ-5 изменилась только одна фамилия. Лидирует по-прежнему Латышонок (61,5%), второй – Максименко (53,8%). А вот третьим оказался Васютин (50%): голкипер провёл 14 матчей в сезоне, из которых семь – «сухие». Вратарь «Акрона» провёл меньше игр в сравнении с другими лидерами, но завершил их с отличными показателями. Также в топ-5 вошли Агкацев (48,3%) и Акинфеев (40,7%).

Отражённые пенальти

Только пять вратарей отразили два или больше пенальти в сезоне. Лучшие – Агкацев и Богдан Москвичёв («Оренбург»): у обоих набралось по три отражённых 11-метровых. Интересно, что голкипер «Краснодара» спас три раза при четырёх пенальти (75% спасений)! У Москвичёва показатель чуть скромнее – три из семи.

По два пенальти отразили Никита Медведев («Пари НН»), Александр Васютин («Акрон») и Никита Кокарев («Химки»). Голкипер нижегородцев при этом отметился уникальным достижением. Медведев отбил два 11-метровых удара на 90+14-й и 90+16-й минутах матча с «Ахматом» (1:0)! Правда, в статистику засчитан только один, так как пенальти перебивали.

Сейвы за одну игру

Не самая показательная статистика, но все равно любопытная. Она скорее отражает характер матча для команды и степень куража вратаря. На первом месте – перформанс Никиты Кокарева в матче с ЦСКА. Голкипер «Химок» сделал 12 сейвов, однако это не помогло команде набрать очки (0:1). Следом расположился Москвичёв, отразивший 11 ударов во встрече «Оренбурга» с «Зенитом» (0:1). Далее – три вратаря с девятью сейвами: Агкацев (в матче с московским «Динамо», 1:0), Гиорги Шелия из «Ахмата» (в матче с московским «Динамо», 2:4) и Даниил Одоевский из «Ростова» (в матче с «Краснодаром», 0:2).

Голевые передачи (и даже гол)

Сразу четыре голкипера в нынешнем сезоне отметились голевыми передачами. А голкипер «Пари НН» Медведев сделал это дважды! Также по одной голевой передаче есть у Шелии в матче «Ахмата» с «Ростовом» (3:2), Акинфеева в матче ЦСКА с «Акроном» (2:1) и Сергея Песьякова в матче «Крыльев Советов» с «Ростовом» (1:3).

Не забываем и о легендарном моменте в Грозном во встрече «Ахмата» и московского «Динамо» (1:1) в 17-м туре. Голкипер гостей Игорь Лещук забил ответный мяч на 90+5-й минуте: он оказался в чужой штрафной на угловом и воспользовался неразберихой.

Кто вошёл в топ-5 вратарей РПЛ в сезоне-2024/2025?

По совокупности показателей лучшим вратарём сезона можно назвать Евгения Латышонка. Голкипер «Зенита» – лучший по количеству «сухих» матчей, проценту сейвов и наименьшему количеству пропущенных мячей. Попасть в тройку также заслужили Станислав Агкацев и Александр Максименко. Очередной хороший сезон провёл Игорь Акинфеев. Упоминания заслуживают и два вратаря клубов из нижней части таблицы – Никита Медведев («Пари НН») и Никита Кокарев («Химки»).