Я никогда вас не забуду. Даже если захочу. И это потрясающе

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата». Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Быстренько хочу разделаться с одной необязательной, но важной для меня ремаркой. Конечно, ребята, до легенды «Чемпионата» мне как Жереми Матьё до легенды «Барселоны». В составе был, разок даже в «эль класико» победный воткнул. Однако Матч легенд – это про глыб вроде Хаита или Карпа. Поэтому моё почтение за ваше доверие.

С кокетством закончено.

О любви к читателям и единицах от них

«Чемпионат» был первым проектом, где я ощутил всю мощь и влияние спортивного медиа. Приходишь в большой клуб, и там всё иначе. По-взрослому. Слово «невозможно» не существует. Нет места, кроме первого. Этим быстро проникаешься и начинаешь фигачить.

Не фигачить вообще не вариант. Потому что на планёрке у Вани Карпова 10 инсайдов про российский футбол, Гриша Телингатер поговорил с пятью бразильцами, Кирилл Хаит посмотрел все игры европейской топ-5. Панков тогда был ещё слишком юн, но уже бесконечно донимал по телефону Григория Иванова и других спикеров.

«Чемпионат» очень быстро учит всегда быть в тонусе вне зависимости от возраста, пола и опыта.

А всё потому, что есть вы – аудитория. Огромная, строгая, готовая в любой момент поставить единицу и написать парочку жёстких слов в комментариях. Вы не представляете, как я любил читать всё, что вы писали. Поймите правильно – критика всегда драйвила и не позволяла расслабиться. Но иногда хейт от души веселил. Искренне надеюсь, что это было взаимно.

Галина Козлова, Полина Куимова и Павел Пучков Фото: Из личного архива Павла Пучкова

«Топ» и «жир» в рабочих чатах

Мне совершенно не хочется уходить в воспоминания о том, как «а вот мы то» или «а вот потом мы сё». Но вроде бы в прошлых письмах не подсвечивали, как выглядит изнутри создание спортивного сайта №1 в России.

Это и готовность в час ночи внепланово садиться за колонку про судейство в матче Лиги чемпионов. И способность за ночь командой расшифровать и собрать четырёхчасовое интервью так, будто его делал один человек. Это бесконечные «топ» и «жир» в рабочих чатах при передаче новостей со скоростью неплохого стенографиста.

Это когда вы выходите со стадиона после еврокубков около часа-двух ночи, зная, что уже завтра утром встретитесь у Дома футбола перед Исполкомом РФС. Это добровольный размен на то, чтобы хобби стало работой, а вся жизнь была этим хобби.

Отдел футбола «Чемпионата» на Кубке конфедераций Фото: Из личного архива Павла Пучкова

Будущий главред ради меня нарушал закон

Слава Опахин требовал от меня обязательно рассказать историю. Большую и качественную. Но воспоминания о «Чемпионате» похожи на шар со снегом: стоит потрясти – и бесконечные снежинки взлетают вверх. И очень тяжело выбрать одно.

Тот же Слава вообще вряд ли помнит, как ради меня нарушал закон и подделывал удостоверение прессы, чтобы меня пропустили на матч «Локомотива». Рассказываю эту историю только потому, что тогда нам было по 19 лет и мы оба не имели отношения к «Чемпионату».

Так вот, истории… Однажды Ваня Карпов принёс в офис инсайд про Марко Трабукки, мы рекордно быстро написали по нему текст, а Дима Егоров назвал нас болванами и убедил не менее быстро всё переделать. Или как-то мы с Полиной Куимовой звонили перекупам по поводу покупки билетов на ЧМ-2018.

А кто-то уже рассказывал про интервью с Виталием Мутко, которое длилось часов шесть? Мы (четыре человека, не меньше) вышли выжатые, а он, по ощущениям, был готов ещё столько же общаться.

Сергей Титов и Павел Пучков Фото: Из личного архива Павла Пучкова

Или вы знаете, что с Сергеем Титовым было невозможно играть в «фифу», потому что он два часа выставлял настройки тактики своей команды? В реальный корпоративный футбол «Чемпионата» с ним играть гораздо проще. Но про этот аспект работы в «Чемпе» надо делать отдельный спецпроект. Там только про грязные приёмы Андрея Панкова будет целый раздел.

Я вряд ли когда-либо смогу назвать себя частью семьи «Чемпионата», потому что это очень громкий и сложный для моего понимания статус. И мне невероятно сложно найти одну историю, которая показала бы вам, что это такое – «Чемп» изнутри. Почему люди оттуда общаются годами, даже не работая вместе. Почему уже 20 лет проект в лидерах по всем важнейшим метрикам бизнеса и аудитории. Как там постоянно появляются новые звёзды, с которыми вам, читателям, хочется спорить и на которых вы так любите ругаться. Будто бы магическая литера «Ч» на стене у входе в офис обладает силой делать сильнее каждого, кто к ней прикасается. И вот это – настоящая легенда и история.