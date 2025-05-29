Сколько чемпионский «Краснодар» стоил Галицкому? Смешные деньги для «Зенита» и «Спартака»!

Чемпионство «Краснодара» – уникальное по многим причинам. Это первый трофей в истории клуба, которому всего-то 17 лет от роду. Это первый трофей для его главного тренера Мурада Мусаева. Это золото, добытое вопреки тяжелейшей логистике. В отличие, например, от московских команд, проводящих фактически 20 из 30 матчей в своём городе, «Краснодар» постоянно вынужден проделывать длинный путь туда-обратно из-за закрытого аэропорта, что так или иначе отражается на тренировочном процессе и вопросе восстановления игроков.

Ещё одна причина – чемпионский титул в России завоевал частный клуб. Исходя из затрат на состав, «Краснодар» никак не должен был финишировать на первом месте. Сколько Сергей Галицкий потратил на то, чтобы собрать «золотую» команду? Если ориентироваться на данные Transfermarkt, то всего € 47 млн! Более чем в три раза меньше, чем, например, «Зенит» (€ 166 млн). В своё время за одного только Малкома – рекордный трансфер в истории РПЛ – петербургский клуб отдал почти столько же (€ 41,5 млн). Кроме того, по затратам на свои сегодняшние команды краснодарцев в два с лишним раза опережает «Спартак» (€ 109 млн) и почти в полтора раза — московское «Динамо» (€ 67 млн).

Вторую часть сезона РПЛ «Краснодар» доигрывал с короткой обоймой, в которой было всего-то 20 футболистов (без учёта попадавшей в заявку молодёжи из фарм-клуба). В январское окно из клуба ушли свои воспитанники Георгий Арутюнян и Александр Кокшаров, а также Кевин Кастаньо, которого годом ранее покупали за € 11,3 млн и продали в «Ривер Плейт» за € 12,6 млн. На опорника сборной Колумбии в «Краснодаре» очень надеялись, однако его вклад в чемпионство оказался минимальным.

Из «золотого» состава «Краснодара» самый дорогой – Джон Кордоба. Лучший бомбардир чемпионского сезона «быков» обошёлся бизнесмену почти в половину суммы, потраченной на всех остальных. Колумбийский нападающий переходил из «Герты» за € 20 млн. Правда, генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг утверждал, что за Кордобу на самом деле заплатили в два раза меньше.

«Это не соответствует действительности, – заявил в сентябре 2021-го Хашиг. – Откуда представители СМИ получили информацию, что наш клуб приобрел Кордобу за такую сумму? Я официально заявляю, что «Краснодар» приобрёл нападающего Джона Кордобу за € 10,5 млн плюс небольшие бонусы в случае удачного выступления клуба в еврокубках. Вот именно эта сумма, и только она соответствует действительности».

В таком случае остаётся открытым вопрос: находились ли в своём уме руководители «Герты», если отпустили за € 10,5 млн основного форварда, которого годом ранее приобрели у «Кёльна» за € 15 млн?

Так или иначе будем ориентироваться на цифры Transfermarkt, поскольку лучшего источника для сбора информации по затратам клубов не найти.

Из остальных игроков «Краснодара» более-менее дорогой только центральный защитник Диего Коста. Перед нынешним сезоном в его лице будущий чемпион отыскал замену уехавшему лидеру обороны Хуниору Алонсо. И не ошибся с трансфером. Бразилец из «Сан-Паулу» действительно стоил потраченных денег – € 7,5 млн.

Помимо того, в топ-5 самых дорогих подписаний «Краснодара» входят ещё три легионера-защитника – Джованни Гонсалес, Кайо и Витор Тормена. Конечно, не каждый трансфер даже у клуба-чемпиона становится идеальным попаданием. Тот же Гонсалес по ходу сезона проигрывал конкуренцию краснодарскому ветерану Сергею Петрову, а Кайо вообще всю карьеру в команде дрейфует между скамейкой и основой. Зато про остальных вряд ли скажешь, что «Краснодар» за них переплатил. Взять такого таланта, как Никита Кривцов, за сумму, равную € 90 тыс., — вообще редкий успех.

Джон Кордоба и Кевин Ленини Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Игроки, которых «Краснодар» покупал:

Неизвестна только сумма, которую «Краснодар» заплатил зимой 2013-го за Петрова. Но тогда ещё перспективному опорнику, а не защитнику, было всего 22 года, и он только заявлял о себе в РПЛ. Оценивался Сергей в € 750 тыс., и едва ли за него отдали «Зениту» больше, чем зимой 2025-го за другого воспитанника петербургского футбола Козлова.

Три игрока нынешнего состава вообще достались «Краснодару» бесплатно, если оставить за скобками подъёмные, агентские и прочие сопровождающие любой трансфер «бонусы». Юрий Дюпин под занавес карьеры согласился быть дублёром Станислава Агкацева, а такие же немолодые Юрий Газинский и Фёдор Смолов вернулись на вторые роли в команду, в которой пережили лучшие годы карьеры. Их подписания вызывали понятный скепсис, но в своей роли каждый из них пригодился.

Эдуард Сперцян вместе с партнёрами по команде празднует гол Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

А главный актив «Краснодара» – выпускники академии Галицкого. Три собственных воспитанника (Агкацев, Александр Черников и Эдуард Сперцян) были не просто игроками основы, а ключевыми фигурами чемпионского состава. Чтобы купить где-то на стороне футболистов их уровня (плюс не забываем про нелегионерский паспорт), «Краснодар», возможно, потратил бы ещё € 47 млн. Благодаря академии – сэкономил. Что мешает другим претендентам на чемпионство в России растить такую молодёжь?

Игроки, которых «Краснодар» не покупал:

Юрий Дюпин – свободный агент;

Юрий Газинский – свободный агент;

Фёдор Смолов – свободный агент;

Станислав Агкацев – воспитанник клуба;

Александр Черников – воспитанник клуба;

Эдуард Сперцян – воспитанник клуба.

Вполне возможно, что в следующем сезоне «Краснодар» будет защищать титул ещё более дешёвым составом. Если, конечно, продаст кого-то из ранее купленных игроков. Пока чемпион России подписывает на лето бесплатных новичков: приходят два бразильца – экс-капитан «Осера» Жубал и вингер греческой «Ламии» Густаво Сантос, у которых завершились контракты с прежними клубами.