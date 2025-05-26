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Чемпионский парад Ливерпуля в честь победы в АПЛ-2024/2025: фото, авто въехало в толпу болельщиков, видео, подробности

Страшное на чемпионском параде «Ливерпуля». Авто въехало в толпу фанатов. Видео
Михаил Рождественский
Страшное на чемпионском параде «Ливерпуля»
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Долгожданное красивое празднование испорчено трагедией.

«Ливерпуль» ждал этого больше 30 лет. Нет, за последние годы это уже второе чемпионство в АПЛ, но в прошлый раз празднование испортила пандемия коронавируса: трибуны пустовали, а парад не вышло провести из соображений безопасности.

У «Ливерпуля» впереди большое лето:
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Теперь же клуб провёл всё, как хотел ещё пять лет назад. Днём автобус с футболистами, тренерским штабом и другими сотрудниками «Ливерпуля» выехал на улицы города и двинулся по назначенному маршруту. Казалось, территория просто не рассчитана на такое количество болельщиков. «Ливерпуль» проходил это после победы в Лиге чемпионов в 2019-м. Тогда на парад пригнало огромное количество фанатов, значительно превосходившее население города.

Утром по соцсетям гуляли видео, как поезда из пригородов Ливерпуля бесконечно наполнялись красной толпой. Все хотели увидеть парад своими глазами и прикоснуться к величию. И всё шло действительно шикарно.

Футболисты пели, пили и танцевали на автобусе, главный тренер Арне Слот приветствовал болельщиков, за всем этим со стороны наблюдал его предшественник Юрген Клопп. Разумеется, было и совместное исполнение You'll Never Walk Alone — благо на автобусе были диджей и колонки.

А потом случилось страшное. Появились новости: на одной из улиц в толпу болельщиков въехал автомобиль. Быстро всплыло и видео — зрелище не для слабонервных.

Под колёса авто попали десятки болельщиков. А когда машина остановилась, остальные бросились на неё, чтобы вытащить из-за руля преступника. Полиция вскоре отчиталась: задержан водитель — 53-летний британец. Без дополнительных подробностей.

Болельщики «Ливерпуля» после инцидента

Болельщики «Ливерпуля» после инцидента

Фото: Getty Images

Экстренные службы эвакуируют пострадавших

Экстренные службы эвакуируют пострадавших

Фото: Getty Images

Быстро отреагировал и сам «Ливерпуль». Клуб, разумеется, заверил, что максимально поспособствует решению всех проблем.

«Ливерпуль»
«Ливерпуль»
заявление клуба

«Мы находимся в прямом контакте с полицией Мерсисайда в отношении инцидента на Уотер Стрит, который случился вечером в конце чемпионского парада. Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал в этом серьёзном инциденте. Мы продолжим оказывать полную поддержку экстренным службам и местным властям, которые в данный момент заняты случившимся».

Вопросы относительно количества пострадавших и серьёзности последствий остаются. Власти призвали не обращать внимания на слухи и ждать официальной информации.

Хочется верить, что столь большой день не омрачится жертвами. Не такого празднования ждали клуб и город столько лет.

20 лет назад у «Ливерпуля» тоже был парад, но по другому поводу:
20 лет «стамбульскому чуду». Вы недооценивали, насколько тот «Ливерпуль» взломал футбол
20 лет «стамбульскому чуду». Вы недооценивали, насколько тот «Ливерпуль» взломал футбол
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